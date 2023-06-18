エラー、バグ、質問 - ページ 522 1...515516517518519520521522523524525526527528529...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.09.20 01:00 #5211 masharov: このエラーのことだろう。インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)はい - 私はすべての方法を知らない - しかし、ときにインターネット - テスターを実行することはありませんどうにもこうにも、10回変えても名言が揃わない、いやいや! 削除済み 2011.09.20 09:58 #5212 Im_hungry:はい - 私はすべてを知っているわけではありませんが、インターネットが切断されたときに - テスターは起動したくありません使えません！10回ほど変更し、引用文は全て揃っているのですが、ダメです。テスターはずっとオフラインで、開発者用サーバーだけで使っていました（アルパリでの勤務はだいぶ前にやめました）。特に問題はないようです。私の記憶では、オフラインモードで動作させるには、通常の履歴＋取引口座の環境へのテスターアクセス（論理的には口座に一度接続し、適切な量の履歴をダウンロードすれば十分です）があれば十分です。 kirdk 2011.09.20 12:13 #5213 みなさん、こんにちは。何が問題なのか、皆さん教えてください。バグでしょうか、それとも私のやり方が悪いのでしょうか？問題そのものは、ここに記述されています。https://www.mql5.com/ru/forum/4668 この問題の本質は、多通貨テストが使えないということです。 削除済み 2011.09.21 06:04 #5214 ストラテジーテスターに 空値を定義する機能がないことが前提となっています。iCustomでジグザグを付けたら、空値が0になった。が、あたかも空でないかのようにレンダリングされる。 削除済み 2011.09.21 08:20 #5215 サーバーからのティックなしでターミナルでCalculate イベントを トリガーするにはどうすればよいですか？ Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала www.mql5.com Программы MQL5 / События клиентского терминала - Документация по MQL5 gumgum 2011.09.21 10:41 #5216 オープンポジションの コメントを変更するにはどうすればよいですか？ Aleksey Sergan 2011.09.21 18:30 #5217 for( int i = 0; i<100; i+=2 );は、希望により端数も可能です。for( double i = 0; i < 100; i+=1.5 ); Olegs Kucerenko 2011.09.21 23:26 #5218 こんにちは。今日、EURO M5で不具合が発生しました。 ターミナルで何も触っていませんし、値を削除したり変更したりもしていないのですが。直近の状況です。チャートをずらすと 10年後 M5のみ Mykola Demko 2011.09.21 23:35 #5219 Karlson:こんにちは。今日、EURO M5で不具合が発生しました。 ターミナルで何も触っていませんし、値を削除したり変更したりもしていないのですが。直近の状況です。チャートをずらすと 10年後 M5のみ チャート上で右クリック→リフレッシュ Olegs Kucerenko 2011.09.21 23:38 #5220 Urain: チャート上で右クリック→更新 ありがとうございます!!! 1...515516517518519520521522523524525526527528529...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このエラーのことだろう。
インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)
はい - 私はすべての方法を知らない - しかし、ときにインターネット - テスターを実行することはありません
どうにもこうにも、10回変えても名言が揃わない、いやいや!
はい - 私はすべてを知っているわけではありませんが、インターネットが切断されたときに - テスターは起動したくありません
使えません！10回ほど変更し、引用文は全て揃っているのですが、ダメです。
テスターはずっとオフラインで、開発者用サーバーだけで使っていました（アルパリでの勤務はだいぶ前にやめました）。特に問題はないようです。
私の記憶では、オフラインモードで動作させるには、通常の履歴＋取引口座の環境へのテスターアクセス（論理的には口座に一度接続し、適切な量の履歴をダウンロードすれば十分です）があれば十分です。
みなさん、こんにちは。
何が問題なのか、皆さん教えてください。バグでしょうか、それとも私のやり方が悪いのでしょうか？
問題そのものは、ここに記述されています。https://www.mql5.com/ru/forum/4668 この問題の本質は、多通貨テストが使えないということです。
ストラテジーテスターに 空値を定義する機能がないことが前提となっています。iCustomでジグザグを付けたら、空値が0になった。
が、あたかも空でないかのようにレンダリングされる。
サーバーからのティックなしでターミナルでCalculate イベントを トリガーするにはどうすればよいですか？
は、希望により端数も可能です。
こんにちは。今日、EURO M5で不具合が発生しました。 ターミナルで何も触っていませんし、値を削除したり変更したりもしていないのですが。
直近の状況です。
チャートをずらすと 10年後 M5のみ
チャート上で右クリック→更新