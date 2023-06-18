エラー、バグ、質問 - ページ 522

masharov:

このエラーのことだろう。

インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)

はい - 私はすべての方法を知らない - しかし、ときにインターネット - テスターを実行することはありません

どうにもこうにも、10回変えても名言が揃わない、いやいや!

削除済み  
Im_hungry:

はい - 私はすべてを知っているわけではありませんが、インターネットが切断されたときに - テスターは起動したくありません

使えません！10回ほど変更し、引用文は全て揃っているのですが、ダメです。

テスターはずっとオフラインで、開発者用サーバーだけで使っていました（アルパリでの勤務はだいぶ前にやめました）。特に問題はないようです。

私の記憶では、オフラインモードで動作させるには、通常の履歴＋取引口座の環境へのテスターアクセス（論理的には口座に一度接続し、適切な量の履歴をダウンロードすれば十分です）があれば十分です。

 

みなさん、こんにちは。

何が問題なのか、皆さん教えてください。バグでしょうか、それとも私のやり方が悪いのでしょうか？

問題そのものは、ここに記述されています。https://www.mql5.com/ru/forum/4668 この問題の本質は、多通貨テストが使えないということです。

削除済み  

ストラテジーテスターに 空値を定義する機能がないことが前提となっています。iCustomでジグザグを付けたら、空値が0になった。

が、あたかも空でないかのようにレンダリングされる。

削除済み  

サーバーからのティックなしでターミナルでCalculate イベントを トリガーするにはどうすればよいですか？

オープンポジションの コメントを変更するにはどうすればよいですか？
  
for( int i = 0; i<100; i+=2 );

は、希望により端数も可能です。

for( double i = 0; i < 100; i+=1.5 );
 

こんにちは。今日、EURO M5で不具合が発生しました。 ターミナルで何も触っていませんし、値を削除したり変更したりもしていないのですが。

直近の状況です。

チャートをずらすと 10年後 M5のみ

 
Karlson:

こんにちは。今日、EURO M5で不具合が発生しました。 ターミナルで何も触っていませんし、値を削除したり変更したりもしていないのですが。

直近の状況です。

チャートをずらすと 10年後 M5のみ

チャート上で右クリック→リフレッシュ
 
Urain:
チャート上で右クリック→更新
ありがとうございます!!!
