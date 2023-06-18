エラー、バグ、質問 - ページ 525 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3185 新しいコメント 削除済み 2011.09.29 09:46 #5241 こんにちは、標準のグラフィカルツールを 何らかの方法で変更することは可能でしょうか？具体的には、Fiboグリッドに垂直線を追加し、1.3のファクターでプロットします。 ilunga 2011.09.29 09:55 #5242 インジケーターの使用に関する質問です。テストコードを書きました。int Fractals; double bar_val[]; bool start; int OnInit() { Fractals = iFractals(_Symbol, _Period); if (Fractals == INVALID_HANDLE) return (1); if (!ArrayResize(bar_val, 2)) return (1); if (!ArraySetAsSeries(bar_val, true)) return (1); start = false; return(0); } void OnTick() { if (start) return; else start = true; for (int i = 0; i < 10; i++) { CopyBuffer(Fractals, UPPER_LINE, i, 2, bar_val); if (EMPTY_VALUE != bar_val[0]) Print("1. i = " + string(i) + ", bar_val = " + string(bar_val[0])); CopyBuffer(Fractals, LOWER_LINE, i, 2, bar_val); if (EMPTY_VALUE != bar_val[0]) Print("2. i = " + string(i) + ", bar_val = " + string(bar_val[0])); } }i = 2 のフラクタルが周期的に表示されるが、画面上には存在しない（標準のインジケータ Fractals より）。何が問題なのか、教えてください。 Anatoli Kazharski 2011.09.30 12:12 #5243 2001年から2006年の間は、なぜかエキスパートがテストされていない。ユーロとポンドを見てみた。端末を閉じ、履歴を削除。再度ダウンロードしました。すべて同じです。2001年まで取引可能です。そして2001年から2006年までは、信号があるときにスキップしています。なぜ？ x572intraday 2011.09.30 18:00 #5244 ターミナルバーのタイムフレームボタンが動かなくなった。TFを頻繁に切り替えていると、一度にいくつも出てくることがあります。おそらく、大量のウィンドウ、インジケーター、テンプレートが原因でしょう...。しかし、以前は窓の数だけあったのですが、この効果は見られませんでした。スクリーンショットは、押されたタイムフレームボタンとチャートの左上に表示される実際の値との間に矛盾がある場合の例です。どちらかというと、すぐに取れてしまうのですが、長期的に効果があります。全く押さないこともある。 gumgum 2011.09.30 22:19 #5245 mql5でウィンドウサイズを制御できますか？ Alexander Puzikov 2011.09.30 23:24 #5246 ilunga: インジケーターの使用に関する質問です。テストコードを書きました。i = 2 のフラクタルが周期的に表示されるが、画面上には存在しない（標準のインジケータ Fractals より）。エラーの内容を教えてください。 Expert Advisorのコードをどう扱えばいいのか、ひと目でわからないはずだ Anatoli Kazharski 2011.09.30 23:30 #5247 tol64: 2001年から2006年にかけては、なぜか専門家がテストされない。ユーロとポンドを見てみた。端末を閉じ、履歴を削除。再度ダウンロードしました。すべて同じです。2001年まで取引可能です。そして2001年から2006年までは、信号があるときにスキップしています。なぜ？ 追加情報です。テスターの設定でD1 タイムフレームを選択した場合のみ発生します。Expert Advisorの 設定でタイムフレームD 1を選択し、テスターの設定でTFを小さくすれば、スキップは発生しないのでは？これはバグなのでしょうか、それとも何か説明があるのでしょうか？ Oleg Tsarkov 2011.10.01 01:53 #5248 簡単なインジケータを作ったのですが、なぜか動きません;(//+------------------------------------------------------------------+ //| testind.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 //--- plot Vol #property indicator_label1 "UniPrice" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrLightSlateGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #include <MovingAverages.mqh> //--- input parameters input int Smooth=50; //--- indicator buffers double SmoothSpreadBuffer[]; double SpreadBuffer[]; double UniPriceBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,UniPriceBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SpreadBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(2,SmoothSpreadBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int i; for(i=1;i<rates_total;i++) { SpreadBuffer[i]=(high[i]-low[i]); } SmoothedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1, // с какого индекса есть значения в массиве для сглаживания Smooth, // период экспроненциальной средней SpreadBuffer, // буфер для взятия средней SmoothSpreadBuffer); // в этот буфер помещаем значения средней for(i=1;i<rates_total;i++) { UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[i];//не показывает //UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[rates_total-1];//показывает //UniPriceBuffer[i]=close[i];//показывает //UniPriceBuffer[i]=SmoothSpreadBuffer[i];//показывает } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ なぜ、一方を他方で割って結果を表示しようとしないのでしょうか？時々結果が出るのですが、例えばEURUSDは 時計で300～400以内の値であるべきで、現実に対応していません...。 Alexander Puzikov 2011.10.01 03:51 #5249 Olegts:簡単なインジケータを作ったのですが、なぜか動きません;(close[i]を代入するとSmoothSpreadBuffer[i]になり、一方を他方で割って結果を表示しようとしないのはなぜでしょうか。確かに、結果は出るのですが、現実に即していないことがあります。例えば、EURUSDの時計は300～400の範囲の値であるべきですが...。UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[i];ここにEURUSDの値を現在の時刻に置き換えるだけでOKです。例えば終値で 16の平均を持つマUniPriceBuffer[i] = 1,33846 / 1.33932 = 0,99935 を使った方が良い。handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д 削除済み 2011.10.01 09:19 #5250 最後のビルドの後、ターミナルがロード中にハングアップしてしまいます。メニューやコンテキストメニューにアクセスすることはできません。メニューやコンテキストメニューに アクセスできない。WIn7です。シンボル一覧ウィンドウは空です。接続アイコンが赤色になります。CPUに負荷をかけない。どうすればいいのか、安定性はいつ得られるのか。Описание: Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: AppHangB1 Имя приложения: terminal.exe Версия приложения: 5.0.0.514 Отметка времени приложения: 00343800 Сигнатура зависания: 86b5 Тип зависания: 1 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915 Доп. сигнатура зависания 2: 4dea Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94 Доп. сигнатура зависания 4: 1df5 Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece Доп. сигнатура зависания 6: b4e6 Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、標準のグラフィカルツールを 何らかの方法で変更することは可能でしょうか？具体的には、Fiboグリッドに垂直線を追加し、1.3のファクターでプロットします。
インジケーターの使用に関する質問です。テストコードを書きました。
i = 2 のフラクタルが周期的に表示されるが、画面上には存在しない（標準のインジケータ Fractals より）。
何が問題なのか、教えてください。
ターミナルバーのタイムフレームボタンが動かなくなった。TFを頻繁に切り替えていると、一度にいくつも出てくることがあります。おそらく、大量のウィンドウ、インジケーター、テンプレートが原因でしょう...。しかし、以前は窓の数だけあったのですが、この効果は見られませんでした。スクリーンショットは、押されたタイムフレームボタンとチャートの左上に表示される実際の値との間に矛盾がある場合の例です。どちらかというと、すぐに取れてしまうのですが、長期的に効果があります。
全く押さないこともある。
mql5でウィンドウサイズを制御できますか？
インジケーターの使用に関する質問です。テストコードを書きました。
i = 2 のフラクタルが周期的に表示されるが、画面上には存在しない（標準のインジケータ Fractals より）。
エラーの内容を教えてください。
2001年から2006年にかけては、なぜか専門家がテストされない。ユーロとポンドを見てみた。端末を閉じ、履歴を削除。再度ダウンロードしました。すべて同じです。2001年まで取引可能です。そして2001年から2006年までは、信号があるときにスキップしています。なぜ？
簡単なインジケータを作ったのですが、なぜか動きません;(
なぜ、一方を他方で割って結果を表示しようとしないのでしょうか？
時々結果が出るのですが、例えばEURUSDは 時計で300～400以内の値であるべきで、現実に対応していません...。
簡単なインジケータを作ったのですが、なぜか動きません;(
close[i]を代入するとSmoothSpreadBuffer[i]になり、一方を他方で割って結果を表示しようとしないのはなぜでしょうか。
確かに、結果は出るのですが、現実に即していないことがあります。例えば、EURUSDの時計は300～400の範囲の値であるべきですが...。
ここにEURUSDの値を現在の時刻に置き換えるだけでOKです。
例えば終値で 16の平均を持つマ
を使った方が良い。
handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
最後のビルドの後、ターミナルがロード中にハングアップしてしまいます。メニューやコンテキストメニューにアクセスすることはできません。メニューやコンテキストメニューに アクセスできない。WIn7です。シンボル一覧ウィンドウは空です。接続アイコンが赤色になります。CPUに負荷をかけない。どうすればいいのか、安定性はいつ得られるのか。
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4