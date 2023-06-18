エラー、バグ、質問 - ページ 525

こんにちは、標準のグラフィカルツールを 何らかの方法で変更することは可能でしょうか？具体的には、Fiboグリッドに垂直線を追加し、1.3のファクターでプロットします。

 

インジケーターの使用に関する質問です。テストコードを書きました。

int Fractals;
double bar_val[];
bool start;
int OnInit()
{
   Fractals = iFractals(_Symbol, _Period);
   if (Fractals == INVALID_HANDLE) return (1);
   if (!ArrayResize(bar_val, 2)) return (1);
   if (!ArraySetAsSeries(bar_val, true)) return (1);
   start = false;
   return(0);
}

void OnTick()
{
   if (start) return; else start = true;
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
      CopyBuffer(Fractals, UPPER_LINE, i, 2, bar_val);
      if (EMPTY_VALUE != bar_val[0])
         Print("1. i = " + string(i) + ", bar_val = " + string(bar_val[0]));
      CopyBuffer(Fractals, LOWER_LINE, i, 2, bar_val);
      if (EMPTY_VALUE != bar_val[0])
         Print("2. i = " + string(i) + ", bar_val = " + string(bar_val[0]));
   }
}

i = 2 のフラクタルが周期的に表示されるが、画面上には存在しない（標準のインジケータ Fractals より）。

何が問題なのか、教えてください。

 
2001年から2006年の間は、なぜかエキスパートがテストされていない。ユーロとポンドを見てみた。端末を閉じ、履歴を削除。再度ダウンロードしました。すべて同じです。2001年まで取引可能です。そして2001年から2006年までは、信号があるときにスキップしています。なぜ？
 

ターミナルバーのタイムフレームボタンが動かなくなった。TFを頻繁に切り替えていると、一度にいくつも出てくることがあります。おそらく、大量のウィンドウ、インジケーター、テンプレートが原因でしょう...。しかし、以前は窓の数だけあったのですが、この効果は見られませんでした。スクリーンショットは、押されたタイムフレームボタンとチャートの左上に表示される実際の値との間に矛盾がある場合の例です。どちらかというと、すぐに取れてしまうのですが、長期的に効果があります。

全く押さないこともある。

 

mql5でウィンドウサイズを制御できますか？

 
ilunga:

エラーの内容を教えてください。

Expert Advisorのコードをどう扱えばいいのか、ひと目でわからないはずだ
 
tol64:
2001年から2006年にかけては、なぜか専門家がテストされない。ユーロとポンドを見てみた。端末を閉じ、履歴を削除。再度ダウンロードしました。すべて同じです。2001年まで取引可能です。そして2001年から2006年までは、信号があるときにスキップしています。なぜ？
追加情報です。テスターの設定でD1 タイムフレームを選択した場合のみ発生します。Expert Advisorの 設定でタイムフレームD 1を選択し、テスターの設定でTFを小さくすれば、スキップは発生しないのでは？これはバグなのでしょうか、それとも何か説明があるのでしょうか？
 

簡単なインジケータを作ったのですが、なぜか動きません;(

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      testind.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plot Vol
#property indicator_label1  "UniPrice"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSlateGray
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
#include <MovingAverages.mqh>
//--- input parameters
input int      Smooth=50;
//--- indicator buffers
double         SmoothSpreadBuffer[];
double         SpreadBuffer[];
double         UniPriceBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,UniPriceBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SpreadBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,SmoothSpreadBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int i;
   for(i=1;i<rates_total;i++)
     {
      SpreadBuffer[i]=(high[i]-low[i]);
     }  
     
   SmoothedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,
                         1,  // с какого индекса есть значения в массиве для сглаживания 
                         Smooth,  // период экспроненциальной средней
                         SpreadBuffer,       // буфер для взятия средней
                         SmoothSpreadBuffer);  // в этот буфер помещаем значения средней      
   for(i=1;i<rates_total;i++)
     {
      UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[i];//не показывает
      //UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[rates_total-1];//показывает
      //UniPriceBuffer[i]=close[i];//показывает
      //UniPriceBuffer[i]=SmoothSpreadBuffer[i];//показывает
     }  
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

なぜ、一方を他方で割って結果を表示しようとしないのでしょうか？

時々結果が出るのですが、例えばEURUSDは 時計で300～400以内の値であるべきで、現実に対応していません...。

 
Olegts:

UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[i];

ここにEURUSDの値を現在の時刻に置き換えるだけでOKです。

例えば終値で 16の平均を持つマ

UniPriceBuffer[i] = 1,33846 / 1.33932 = 0,99935

を使った方が良い。

handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price);
и т.д
削除済み  

最後のビルドの後、ターミナルがロード中にハングアップしてしまいます。メニューやコンテキストメニューにアクセスすることはできません。メニューやコンテキストメニューに アクセスできない。WIn7です。シンボル一覧ウィンドウは空です。接続アイコンが赤色になります。CPUに負荷をかけない。どうすればいいのか、安定性はいつ得られるのか。

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    AppHangB1
  Имя приложения:    terminal.exe
  Версия приложения:    5.0.0.514
  Отметка времени приложения:    00343800
  Сигнатура зависания:    86b5
  Тип зависания:    1
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:    86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
  Доп. сигнатура зависания 2:    4dea
  Доп. сигнатура зависания 3:    4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
  Доп. сигнатура зависания 4:    1df5
  Доп. сигнатура зависания 5:    1df5990b738955081f33bb6a466caece
  Доп. сигнатура зависания 6:    b4e6
  Доп. сигнатура зависания 7:    b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4

