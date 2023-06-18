エラー、バグ、質問 - ページ 261 1...254255256257258259260261262263264265266267268...3185 新しいコメント 削除済み 2011.01.12 16:56 #2601 chief2000:以前、フォーラムで（かなり昔、MT5がかなり未熟だった頃）、異なるタイムフレームの2つのチャートを1つのウィンドウで開くことが可能かどうか質問したことがあります。可能であると答えた人がいた。今、MT5をインストールしましたが、そのようなオプションは見当たりません。どなたか確認できる方、確認できる場合はどうすればいいのでしょうか？ありがとうございました。もし可能であれば、片方のチャートは別のエリアに専用のインジケータで描画する必要があります。グラフ」の意味を明確にする必要がありますが、それ以外の選択肢はないと思います（断言はできませんが）。 Oleg 2011.01.12 17:01 #2602 Interesting:もし可能であれば、片方のチャートは別のエリアに専用のインジケータで描画する必要があります。他に選択肢はないようです（断言はできませんが）。"グラフ "という言葉が何を意味しているのかを明示する必要があります。 MT4でもインジケータを使った描画が可能になりました。チャート - EURUSDタブ内で2つの独立したチャート、M30とH4と言いましょうを開きます。 削除済み 2011.01.12 17:06 #2603 chief2000: MT4でもインジケータによる描画は可能でした。チャート - EURUSDタブ内で、M30とH4という2つの独立したチャートを開くことができます。 タブの中（フォレックス・クラブの「Rumus 2」のようなもの）？私の理解が正しければ、いいえ、しかし、それは良い機能です...... Aleksey Lebedev 2011.01.12 17:15 #2604 chief2000: MT4でインジケータによる描画ができるようになった。チャート - EURUSDタブ内で、M30とH4と言う2つの独立したチャートを開いてください。挿入-オブジェクト-グラフィックス オブジェクト-グラフィックスこんな感じで... Oleg 2011.01.12 17:18 #2605 Swan:画像挿入-グラフィック-画像挿入-グラフィックただ、それは...まさに私が必要としていたものです本当にありがとうございました。 削除済み 2011.01.12 17:26 #2606 Swan:オブジェクトの挿入-グラフィック-オブジェクトの挿入-グラフィックさながら... また、このオブジェクトのことを完全に忘れていたバリアント。スクリプトで描くのに慣れているせいかもしれませんね。 Sergey Gritsay 2011.01.12 19:56 #2607 chief2000:まさに私が必要としていたものですありがとうございました。また、デフォルトのChartInChart Expert Advisorでは、このように描画されます。 Oleg 2011.01.12 20:52 #2608 sergey1294:また、デフォルトのChartInChart Expert Advisorでは、このように描画されます。ありがとうございました。 Maxim 2011.01.12 21:16 #2609 Vladix: 円を含む記号の価格目盛りの数字のことでしょうか？その場合、価格の端数を表示するために、%10.{SYMBOL_DIGITS}fのようなフォーマットで表示する必要があります。 開発者は、値が整数であることを確認するために、もう一つチェックを加える必要がないと考えただけなのでしょう。 私の質問の仕方が悪かったのです）むしろ、整数の話ではなく、1.3100ユーロ、1.3200など、価格スケールの丸い数字の話をしているのです。欠けており、ここにポイントがあるのは間違いない）。 削除済み 2011.01.12 21:26 #2610 Makser: むしろ、ユーロ1.3100、1.3200など、価格目盛りの丸数字であり、整数ではない。彼らは行方不明であり、ここにはきっとポイントがあるはずだ）。私の記憶が正しければ、グリッドを描画するためのあるアルゴリズムと関係があるのだと思います。その際、一定の大きさの細胞を得る必要があります（この質問については、ここか近隣のフォーラムで詳しく議論されています）。 1...254255256257258259260261262263264265266267268...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以前、フォーラムで（かなり昔、MT5がかなり未熟だった頃）、異なるタイムフレームの2つのチャートを1つのウィンドウで開くことが可能かどうか質問したことがあります。可能であると答えた人がいた。今、MT5をインストールしましたが、そのようなオプションは見当たりません。どなたか確認できる方、確認できる場合はどうすればいいのでしょうか？
ありがとうございました。
もし可能であれば、片方のチャートは別のエリアに専用のインジケータで描画する必要があります。
グラフ」の意味を明確にする必要がありますが、それ以外の選択肢はないと思います（断言はできませんが）。
もし可能であれば、片方のチャートは別のエリアに専用のインジケータで描画する必要があります。
他に選択肢はないようです（断言はできませんが）。"グラフ "という言葉が何を意味しているのかを明示する必要があります。
MT4でもインジケータによる描画は可能でした。チャート - EURUSDタブ内で、M30とH4という2つの独立したチャートを開くことができます。
MT4でインジケータによる描画ができるようになった。チャート - EURUSDタブ内で、M30とH4と言う2つの独立したチャートを開いてください。
挿入-オブジェクト-グラフィックス オブジェクト-グラフィックス
こんな感じで...
画像挿入-グラフィック-画像挿入-グラフィック
ただ、それは...
まさに私が必要としていたものです本当にありがとうございました。
オブジェクトの挿入-グラフィック-オブジェクトの挿入-グラフィック
さながら...
まさに私が必要としていたものですありがとうございました。
また、デフォルトのChartInChart Expert Advisorでは、このように描画されます。
また、デフォルトのChartInChart Expert Advisorでは、このように描画されます。
ありがとうございました。
円を含む記号の価格目盛りの数字のことでしょうか？その場合、価格の端数を表示するために、%10.{SYMBOL_DIGITS}fのようなフォーマットで表示する必要があります。
開発者は、値が整数であることを確認するために、もう一つチェックを加える必要がないと考えただけなのでしょう。
むしろ、ユーロ1.3100、1.3200など、価格目盛りの丸数字であり、整数ではない。彼らは行方不明であり、ここにはきっとポイントがあるはずだ）。
私の記憶が正しければ、グリッドを描画するためのあるアルゴリズムと関係があるのだと思います。
その際、一定の大きさの細胞を得る必要があります（この質問については、ここか近隣のフォーラムで詳しく議論されています）。