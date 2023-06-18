エラー、バグ、質問 - ページ 261

chief2000:

以前、フォーラムで（かなり昔、MT5がかなり未熟だった頃）、異なるタイムフレームの2つのチャートを1つのウィンドウで開くことが可能かどうか質問したことがあります。可能であると答えた人がいた。今、MT5をインストールしましたが、そのようなオプションは見当たりません。どなたか確認できる方、確認できる場合はどうすればいいのでしょうか？

ありがとうございました。

もし可能であれば、片方のチャートは別のエリアに専用のインジケータで描画する必要があります。

グラフ」の意味を明確にする必要がありますが、それ以外の選択肢はないと思います（断言はできませんが）。

 
Interesting:

もし可能であれば、片方のチャートは別のエリアに専用のインジケータで描画する必要があります。

MT4でもインジケータを使った描画が可能になりました。チャート - EURUSDタブ内で2つの独立したチャート、M30とH4と言いましょうを開きます。
chief2000:
タブの中（フォレックス・クラブの「Rumus 2」のようなもの）？私の理解が正しければ、いいえ、しかし、それは良い機能です......
 
chief2000:
挿入-オブジェクト-グラフィックス オブジェクト-グラフィックス


こんな感じで...

 
Swan:

画像挿入-グラフィック-画像挿入-グラフィック


まさに私が必要としていたものです本当にありがとうございました。

Swan:

また、このオブジェクトのことを完全に忘れていたバリアント。スクリプトで描くのに慣れているせいかもしれませんね。
 
chief2000:

まさに私が必要としていたものですありがとうございました。

また、デフォルトのChartInChart Expert Advisorでは、このように描画されます。


 
sergey1294:

ありがとうございました。

 
Vladix:

円を含む記号の価格目盛りの数字のことでしょうか？その場合、価格の端数を表示するために、%10.{SYMBOL_DIGITS}fのようなフォーマットで表示する必要があります。

開発者は、値が整数であることを確認するために、もう一つチェックを加える必要がないと考えただけなのでしょう。

私の質問の仕方が悪かったのです）むしろ、整数の話ではなく、1.3100ユーロ、1.3200など、価格スケールの丸い数字の話をしているのです。欠けており、ここにポイントがあるのは間違いない）。
Makser:
むしろ、ユーロ1.3100、1.3200など、価格目盛りの丸数字であり、整数ではない。彼らは行方不明であり、ここにはきっとポイントがあるはずだ）。

私の記憶が正しければ、グリッドを描画するためのあるアルゴリズムと関係があるのだと思います。

その際、一定の大きさの細胞を得る必要があります（この質問については、ここか近隣のフォーラムで詳しく議論されています）。

