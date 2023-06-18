エラー、バグ、質問 - ページ 524 1...517518519520521522523524525526527528529530531...3185 新しいコメント Mykola Demko 2011.09.23 12:45 #5231 idispatch: また、私の理解では、ストップロスによる取引の終了は、テスターの結果レポート（負けトレードと利益トレードの割合があるところ）の負けトレードと関連しています。 損失取引と利益取引はマイナス記号で区別され、記号の色はレポート内の取引分布に影響を与えません。 Sergey Diubakin 2011.09.23 13:24 #5232 Build 507にアップグレードした後、テスターで2つの問題が発生しています。1.最適化中にテスターのタブを切り替えると、ターミナルがクラッシュすることがある（常にではありません）。2.最適化されたパラメータとして列挙が選択された場合、最適化結果の 1つを実行しようとすると、Expert Advisorにこの列挙の値が表示されない（つまり、常にゼロに等しい）。 Slava 2011.09.23 13:36 #5233 Diubakin:Build 507にアップグレードした後、テスターで2つの問題が発生しています。1.最適化中にテスターのタブを切り替えると、ターミナルがクラッシュすることがある（常にではありません）。2.最適化されたパラメータとして列挙が選択された場合、最適化結果の 1つを実行しようとすると、Expert Advisorにこの列挙の値が表示されない（つまり、常にゼロになる）。 できるだけ詳しく、servicedeskまでお書きください。 最適化時の列挙に問題があることは分かっているが、どうやってもエラーを再現することができない Sergey Diubakin 2011.09.23 14:27 #5234 サービスデスクに手紙を出したら... Slava 2011.09.23 15:33 #5235 Diubakin: servicedeskに手紙を書きました・・・。 応募を受け付け、フォローアップの質問をさせていただきました。 x572intraday 2011.09.23 18:14 #5236 ...そして、ここで疑問が湧く（暴論？）指標には同じ値の追加計算が繰り返されており、当然ながら同じ結果が得られる。解決策は明らかなようで、一度計算し（初めてヒストリカルデータにアクセスする場合）、すべてをバッファに入れ、他のケースでは準備のできた結果に適用することです。でも...このインジケーターには、すでに膨大な数のバッファがあり（複数の異なる時間枠の履歴全体の計算データを格納するために少なくとも10）、それらはすでに対応する初期計算データでアクセスされています。今、アイデアとして、またオプションとして、バッファの数を2倍にする必要があります。もちろん、これはプロセッサーの処理能力やメモリ容量など、ハードウェアの仕様に依存するものです。そして、それが勝利につながるのです。しかし、ハードウェアはごく平均的なもの、つまり最近の家庭用PCではないとしておきましょう。どちらかが多すぎず、少なすぎず。メモリを捨てるか、計算能力を捨てるか、すぐに判断するのは難しい。そこで、知識のある一般の方に質問です：おすすめは何ですか？もしかしたら、どちらかの選択肢に賛成する議論も出てくるかもしれませんが...。計算された指標バッファを 二重にしてメモリを散らかさず、プロセッサを温め、必要なたびに同じことを計算するか、その逆か。ありがとうございます。 Mykola Demko 2011.09.23 19:43 #5237 x100intraday:...という疑問が湧く（暴論か）......もちろん、すべてはハードウェアの技術的なパラメータ、つまりプロセッサーの処理能力とRAMの量にかかっています。そして、それが勝利につながるのです。しかし、ハードウェアは最近の家庭用PCではなく、わりと平均的なものだと考えておきましょう。どちらかが多すぎず、少なすぎず。メモリを捨てるか、演算能力を捨てるか、すぐには決められない。... 100個のアレイのインジケータを作ったが何もない。アドバイスとしては、メモリを買うことだ（今は高くないのでありがたい）。 Vladimir Kustikov 2011.09.24 02:21 #5238 x100intraday:...そして、ここで疑問が湧く（暴論？）指標には同じ値の追加計算が繰り返されており、当然ながら同じ結果が得られる。解決策は明らかなようで、一度計算し（初めてヒストリカルデータにアクセスする場合）、すべてをバッファに入れ、他のケースでは準備のできた結果に適用することです。でも...このインジケーターには、すでに膨大な数のバッファがあり（複数の異なる時間枠の履歴全体の計算データを格納するために少なくとも10）、それらはすでに対応する初期計算データでアクセスされています。今、アイデアとして、またオプションとして、バッファの数を2倍にする必要があります。もちろん、これはプロセッサーの処理能力やメモリ容量など、ハードウェアの仕様に依存するものです。そして、それが勝利につながるのです。しかし、ハードウェアはごく平均的なもの、つまり最新の家庭用PCではないとしておきましょう。どちらかが多すぎず、少なすぎず。メモリを捨てるか、計算能力を捨てるか、すぐに判断するのは難しい。そこで、知識のある一般の方に質問です：おすすめは何ですか？もしかしたら、どちらかの選択肢に賛成する議論も出てくるかもしれませんが...。計算された指標バッファを 二重にしてメモリを散らかさず、プロセッサを温め、必要なたびに同じことを計算するか、その逆か。ありがとうございます。あるいは、ニーズに合わせてデータベースを利用してはどうでしょうか。計算された、記録された...時代が来た-最も便利な形で抽出された、それを使ってください。 アーキテクチャ的には、計算と結果のキャッシュを分離することができるソリューションです。 x572intraday 2011.09.24 05:07 #5239 Vladix:あるいは、ニーズに合わせてデータベースを利用してはどうでしょうか。計算された、記録された...それは時間です。最も便利な形で抽出された、それを使ってください。 アーキテクチャ的には、計算と結果のキャッシュを分離することができるソリューションです。否定はしませんが、OnCalculateで各リファレンスがtick 毎に再生されることを考えると、「時間です」という表現はおかしいと思います。DBは完全にRAMに寝かせないといけないか、ディスクにゆっくりアクセスして灰にしてしまうかのどちらかでしょう。とはいえ...DBMSって何がわかるんだろう...。しかし、MQLはDB用のクエリ言語ではないでしょうか？もしそうなら、すでにディスクからデータベースを使って動作しており、ディスクは今のところ生きているようです。ここで新しい発明をする必要はないのです。もし、別のデータベースと特定の（標準的でない）アクセス方法を意味するのであれば、説明してください。MQL5のインタラクションを何かと統合することを提案されても、MLQの勉強を始めたばかりで、上級キンドリングに向かっている私には早すぎるのでは......と思います。 Anatoli Kazharski 2011.09.27 21:59 #5240 サーバーへの接続が切断されることが非常に多い。しかし、インジケーターは安定した接続を示しています。端子が再接続されない。手動でログインしなければならない。MQL5を使用してプログラム的に行うことは可能でしょうか？ 1...517518519520521522523524525526527528529530531...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、私の理解では、ストップロスによる取引の終了は、テスターの結果レポート（負けトレードと利益トレードの割合があるところ）の負けトレードと関連しています。
Build 507にアップグレードした後、テスターで2つの問題が発生しています。
1.最適化中にテスターのタブを切り替えると、ターミナルがクラッシュすることがある（常にではありません）。
2.最適化されたパラメータとして列挙が選択された場合、最適化結果の 1つを実行しようとすると、Expert Advisorにこの列挙の値が表示されない（つまり、常にゼロに等しい）。
Build 507にアップグレードした後、テスターで2つの問題が発生しています。
1.最適化中にテスターのタブを切り替えると、ターミナルがクラッシュすることがある（常にではありません）。
2.最適化されたパラメータとして列挙が選択された場合、最適化結果の 1つを実行しようとすると、Expert Advisorにこの列挙の値が表示されない（つまり、常にゼロになる）。
できるだけ詳しく、servicedeskまでお書きください。
最適化時の列挙に問題があることは分かっているが、どうやってもエラーを再現することができない
servicedeskに手紙を書きました・・・。
応募を受け付け、フォローアップの質問をさせていただきました。
...そして、ここで疑問が湧く（暴論？）
指標には同じ値の追加計算が繰り返されており、当然ながら同じ結果が得られる。解決策は明らかなようで、一度計算し（初めてヒストリカルデータにアクセスする場合）、すべてをバッファに入れ、他のケースでは準備のできた結果に適用することです。でも...
このインジケーターには、すでに膨大な数のバッファがあり（複数の異なる時間枠の履歴全体の計算データを格納するために少なくとも10）、それらはすでに対応する初期計算データでアクセスされています。今、アイデアとして、またオプションとして、バッファの数を2倍にする必要があります。
もちろん、これはプロセッサーの処理能力やメモリ容量など、ハードウェアの仕様に依存するものです。そして、それが勝利につながるのです。しかし、ハードウェアはごく平均的なもの、つまり最近の家庭用PCではないとしておきましょう。どちらかが多すぎず、少なすぎず。メモリを捨てるか、計算能力を捨てるか、すぐに判断するのは難しい。
そこで、知識のある一般の方に質問です：おすすめは何ですか？もしかしたら、どちらかの選択肢に賛成する議論も出てくるかもしれませんが...。計算された指標バッファを 二重にしてメモリを散らかさず、プロセッサを温め、必要なたびに同じことを計算するか、その逆か。
ありがとうございます。
...という疑問が湧く（暴論か）......
もちろん、すべてはハードウェアの技術的なパラメータ、つまりプロセッサーの処理能力とRAMの量にかかっています。そして、それが勝利につながるのです。しかし、ハードウェアは最近の家庭用PCではなく、わりと平均的なものだと考えておきましょう。どちらかが多すぎず、少なすぎず。メモリを捨てるか、演算能力を捨てるか、すぐには決められない。
...
...そして、ここで疑問が湧く（暴論？）
指標には同じ値の追加計算が繰り返されており、当然ながら同じ結果が得られる。解決策は明らかなようで、一度計算し（初めてヒストリカルデータにアクセスする場合）、すべてをバッファに入れ、他のケースでは準備のできた結果に適用することです。でも...
このインジケーターには、すでに膨大な数のバッファがあり（複数の異なる時間枠の履歴全体の計算データを格納するために少なくとも10）、それらはすでに対応する初期計算データでアクセスされています。今、アイデアとして、またオプションとして、バッファの数を2倍にする必要があります。
もちろん、これはプロセッサーの処理能力やメモリ容量など、ハードウェアの仕様に依存するものです。そして、それが勝利につながるのです。しかし、ハードウェアはごく平均的なもの、つまり最新の家庭用PCではないとしておきましょう。どちらかが多すぎず、少なすぎず。メモリを捨てるか、計算能力を捨てるか、すぐに判断するのは難しい。
そこで、知識のある一般の方に質問です：おすすめは何ですか？もしかしたら、どちらかの選択肢に賛成する議論も出てくるかもしれませんが...。計算された指標バッファを 二重にしてメモリを散らかさず、プロセッサを温め、必要なたびに同じことを計算するか、その逆か。
ありがとうございます。
あるいは、ニーズに合わせてデータベースを利用してはどうでしょうか。計算された、記録された...時代が来た-最も便利な形で抽出された、それを使ってください。
アーキテクチャ的には、計算と結果のキャッシュを分離することができるソリューションです。
あるいは、ニーズに合わせてデータベースを利用してはどうでしょうか。計算された、記録された...それは時間です。最も便利な形で抽出された、それを使ってください。
アーキテクチャ的には、計算と結果のキャッシュを分離することができるソリューションです。
否定はしませんが、OnCalculateで各リファレンスがtick 毎に再生されることを考えると、「時間です」という表現はおかしいと思います。DBは完全にRAMに寝かせないといけないか、ディスクにゆっくりアクセスして灰にしてしまうかのどちらかでしょう。とはいえ...DBMSって何がわかるんだろう...。
しかし、MQLはDB用のクエリ言語ではないでしょうか？もしそうなら、すでにディスクからデータベースを使って動作しており、ディスクは今のところ生きているようです。ここで新しい発明をする必要はないのです。
もし、別のデータベースと特定の（標準的でない）アクセス方法を意味するのであれば、説明してください。MQL5のインタラクションを何かと統合することを提案されても、MLQの勉強を始めたばかりで、上級キンドリングに向かっている私には早すぎるのでは......と思います。
サーバーへの接続が切断されることが非常に多い。しかし、インジケーターは安定した接続を示しています。
端子が再接続されない。手動でログインしなければならない。MQL5を使用してプログラム的に行うことは可能でしょうか？