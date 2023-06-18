エラー、バグ、質問 - ページ 429

DV2010:
ほら、あなたは本物のマジシャンのようだ。: )

ありがとうございました。:)

いや、勉強中なんです。:[

何もできないときにこそ、マジックが起こります。ドロップダウンメニューを見始めると、そこにショートカットが規定されています。(そこで、この素晴らしいトリックを知りました）。

 
ビルド468で出現した「取引不可」の問題は、470でも残っています。
2010チャンピオンシップ アカウント（実際に取引ができないアカウント）は、起動時に設定されます。テスター内のすべての取引は、[取引不可]のため拒否されます。アカウントを変更し、テストを開始する（アカウントを変更するだけでは不十分で、しかもテスト終了まで待たなければならないようです）。最初のアカウントに戻ります。さて、テストを実行してみると、すべてうまくいきました。
そんなタンバリンダンスはこちら...。
Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
 
Mr.FreeMan:

なぜ、1回目はすべて正しくログに出力され、ファイルから出力され、その後、配列がリセットされるのか教えてください。 なぜ、2回目はゼロだけなのですか？ どうすれば、情報を後で使用するために保存することができるのですか？

サービスデスクに、できるだけ詳細な情報を書き込み、ファイルを添付してください。
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Mr.FreeMan:
FILE_WRITEを 追加する必要がありますか？
Silent:
FILE_WRITEを 追加すべきでしょうか？

 
Mr.FreeMan:

アドバイスされたとおりにやってみる

//===

ビックおじさん

  1. OnInitでファイルを開く。
  2. OnTickでファイルを読み込む。
  3. OnDeinitでファイルを閉じます

それ以外の場合は、それぞれの刻みで、「財布を開けた-財布を手に入れた」。財布を開ける-財布を取り出した。財布を開ける - 財布を取り出す... "

//===

そして、ファイルを操作する - すなわち、OnInit またはその派生関数で行うためにファイルを読む......!

 
効いてる！私ってバカ！？
 

こんにちは！こちら https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 から添付のインジケータをダウンロードさせていただきました。コンパイルを開始すると、エラーが発生しました

文字列では次のようになります。

私はこの問題をトピック https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 に記述しましたが、まだ誰も話していません。

私のインジケータを書き直すのを手伝ってくれる人がいるかもしれません。以前から使ってみたが、特に問題はない。1つの端子（PowerTader）につけているのですが、インジケーターが動きたがりません。 ありがとうございました。

ファイル:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
 

開発者の答えを待つしかない。

double mx=mx=mn+(2*octave)

この文字列は、2通りの見え方がある。

double mx=mx+mn+(2*octave)

または

double mx=mn+(2*octave)

 
sergeev:

開発者の答えを待つしかない。

double mx=mx=mn+(2*octave)

この文字列は、2通りの見え方がある。

double mx=mx+mn+(2*octave)

または

double mx=mn+(2*octave)

最初の選択肢はうまくいきません。
