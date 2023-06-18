エラー、バグ、質問 - ページ 429 1...422423424425426427428429430431432433434435436...3185 新しいコメント Andrey Dik 2011.06.22 22:05 #4281 DV2010: ほら、あなたは本物のマジシャンのようだ。: )ありがとうございました。:) いや、勉強中なんです。:[何もできないときにこそ、マジックが起こります。ドロップダウンメニューを見始めると、そこにショートカットが規定されています。(そこで、この素晴らしいトリックを知りました）。 Andrey Sharov 2011.06.22 22:27 #4282 ビルド468で出現した「取引不可」の問題は、470でも残っています。2010チャンピオンシップ アカウント（実際に取引ができないアカウント）は、起動時に設定されます。テスター内のすべての取引は、[取引不可]のため拒否されます。アカウントを変更し、テストを開始する（アカウントを変更するだけでは不十分で、しかもテスト終了まで待たなければならないようです）。最初のアカウントに戻ります。さて、テストを実行してみると、すべてうまくいきました。 そんなタンバリンダンスはこちら...。 Automated Trading Championship 2010 championship.mql5.com Automated Trading Championship 2010 Slava 2011.06.24 18:40 #4283 Mr.FreeMan: なぜ、1回目はすべて正しくログに出力され、ファイルから出力され、その後、配列がリセットされるのか教えてください。 なぜ、2回目はゼロだけなのですか？ どうすれば、情報を後で使用するために保存することができるのですか？ サービスデスクに、できるだけ詳細な情報を書き込み、ファイルを添付してください。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Andrew Petras 2011.06.24 18:56 #4284 Mr.FreeMan:FILE_WRITEを 追加する必要がありますか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 Mr.FreeMan 2011.06.24 19:06 #4285 Silent:FILE_WRITEを 追加すべきでしょうか？ 否 Alexander Puzikov 2011.06.24 20:32 #4286 Mr.FreeMan: 否アドバイスされたとおりにやってみる。//===ビックおじさん OnInitでファイルを開く。OnTickでファイルを読み込む。OnDeinitでファイルを閉じます。それ以外の場合は、それぞれの刻みで、「財布を開けた-財布を手に入れた」。財布を開ける-財布を取り出した。財布を開ける - 財布を取り出す... "//===そして、ファイルを操作する - すなわち、OnInit またはその派生関数で行うためにファイルを読む......! Mr.FreeMan 2011.06.24 21:10 #4287 効いてる！私ってバカ！？ voinG 2011.06.24 21:22 #4288 こんにちは！こちら https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 から添付のインジケータをダウンロードさせていただきました。コンパイルを開始すると、エラーが発生しました文字列では次のようになります。私はこの問題をトピック https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 に記述しましたが、まだ誰も話していません。私のインジケータを書き直すのを手伝ってくれる人がいるかもしれません。以前から使ってみたが、特に問題はない。1つの端子（PowerTader）につけているのですが、インジケーターが動きたがりません。 ありがとうございました。 Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь www.mql5.com За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы. ファイル: murrey_math_mt5.mq5 15 kb Murrey_Math_AllTF.mq4 18 kb --- 2011.06.24 21:38 #4289 開発者の答えを待つしかない。double mx=mx=mn+(2*octave)この文字列は、2通りの見え方がある。double mx=mx+mn+(2*octave)または double mx=mn+(2*octave) Victor Kirillin 2011.06.24 22:19 #4290 sergeev: 開発者の答えを待つしかない。double mx=mx=mn+(2*octave)この文字列は、2通りの見え方がある。double mx=mx+mn+(2*octave)または double mx=mn+(2*octave) 最初の選択肢はうまくいきません。 1...422423424425426427428429430431432433434435436...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ほら、あなたは本物のマジシャンのようだ。: )
ありがとうございました。:)
いや、勉強中なんです。:[
何もできないときにこそ、マジックが起こります。ドロップダウンメニューを見始めると、そこにショートカットが規定されています。(そこで、この素晴らしいトリックを知りました）。
2010チャンピオンシップ アカウント（実際に取引ができないアカウント）は、起動時に設定されます。テスター内のすべての取引は、[取引不可]のため拒否されます。アカウントを変更し、テストを開始する（アカウントを変更するだけでは不十分で、しかもテスト終了まで待たなければならないようです）。最初のアカウントに戻ります。さて、テストを実行してみると、すべてうまくいきました。
そんなタンバリンダンスはこちら...。
なぜ、1回目はすべて正しくログに出力され、ファイルから出力され、その後、配列がリセットされるのか教えてください。 なぜ、2回目はゼロだけなのですか？ どうすれば、情報を後で使用するために保存することができるのですか？
FILE_WRITEを 追加すべきでしょうか？
否
アドバイスされたとおりにやってみる。
//===
ビックおじさん
それ以外の場合は、それぞれの刻みで、「財布を開けた-財布を手に入れた」。財布を開ける-財布を取り出した。財布を開ける - 財布を取り出す... "
//===
そして、ファイルを操作する - すなわち、OnInit またはその派生関数で行うためにファイルを読む......!
こんにちは！こちら https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 から添付のインジケータをダウンロードさせていただきました。コンパイルを開始すると、エラーが発生しました
文字列では次のようになります。
私はこの問題をトピック https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 に記述しましたが、まだ誰も話していません。
私のインジケータを書き直すのを手伝ってくれる人がいるかもしれません。以前から使ってみたが、特に問題はない。1つの端子（PowerTader）につけているのですが、インジケーターが動きたがりません。 ありがとうございました。
開発者の答えを待つしかない。
double mx=mx=mn+(2*octave)
この文字列は、2通りの見え方がある。
double mx=mx+mn+(2*octave)
または
double mx=mn+(2*octave)
開発者の答えを待つしかない。
double mx=mx=mn+(2*octave)
この文字列は、2通りの見え方がある。
double mx=mx+mn+(2*octave)
または
double mx=mn+(2*octave)