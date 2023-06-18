エラー、バグ、質問 - ページ 426

新しいコメント
削除済み  
Renat:

アクセラレーションが純粋に宣言的である非常に古い内蔵カードではなく、まともな（強力ではないが）ビデオカードを用意することをお勧めする。特に古い機種のノートパソコンでは、その傾向が強いです。

グラフは多くのグラフィックオブジェクトを持ち、活発に再描画されることが多いため、優れた2Dアクセラレータが必要である。



あなたが知っているか、または任意の技術者に尋ねる場合は、これらのパラメータのいずれかが 重要であり、直接の速度に影響を 与える可能性があり、教えてください。

でmt4/mt5 ...?



 
Silent:

インジケーターの入力パラメーターで 右側にコメントを追加した場合

となる

質問は何ですか？
 
tester_el_pro:

7050は256メモリで、RAMから取り込みます。バスは533よりあまり高くないと思うのですが・・・。ビデオだから、普通のビデオカードが死んだら、ネットで新しいのを拾えばいいんです。

HD 2000の方が何倍も生産性が高い。

 
Yedelkin:
質問は何ですか？
ん。パラメータ名ではなく、コメントが表示されるのは正しいのでしょうか？コメントがない場合は、名前が表示されます...
 
残念ながら、当該カードでは何もできない。ノートパソコンであれば、状況は絶望的です。そうでなければ、1000-1500ルーブルで、まともに強力なグラフィックスカードを購入することができ、パフォーマンスの問題をすべて取り除くことができます。
 
ケースは定数しか持てない。これはC/C++でも同じです。

インスタンス変数のコメントは、ダイアログ内の名前に置き換わります。これは、ドキュメントに記載されており、特に外部パラメータの拡張記述のために作られたものです。
 
Renat:
ケースは定数しか持てない。これは、C/C++でも同様です。

インスタンス変数のコメントがダイアログの名前に置き換わる - これはドキュメントに記載されており、特に外部パラメータの拡張記述のために作られました。
了解です、ありがとうございます。
削除済み  
Silent:
考えていたんです。実は便利なんです。ちょっと予想外でしたね。
フォーラムでは、コメントの代わりにパラメータ名を表示させる方法がどこかに書かれていました（しかし、これは本当にほとんど常に不便です）。
 
Interesting:
フォーラムでは、コメントではなくパラメータ名を表示させる方法がどこかに書いてありました（でも、本当にほとんど不便です）。

おそらくコメントで名前を重複させているのでしょう :)

または上部にコメント

//--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     BidLineEnable=true;
結局、何をコンパイルしたんだろうと思っただけなんですけどね :)
 
Im_hungry:

これで、同じ値、It gets same value 1,79,,,,, (this is sec.).

EMPTY_VALUE を 取得する。ファイルがオープンされていない場合にこの値を返す。0.0を取得した方が便利な場合は、0.0を返す。

そして、何かを返すことが必要である。開いていないファイルを読むのはよくない。

オープンエラーについて。このように書きます。

if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
   Print("-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError());
   return(EMPTY_VALUE);
  }

これはテスターの画面です。端末でも同じなのでしょうか？

1...419420421422423424425426427428429430431432433...3185
新しいコメント