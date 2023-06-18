エラー、バグ、質問 - ページ 426 1...419420421422423424425426427428429430431432433...3185 新しいコメント 削除済み 2011.06.19 16:38 #4251 Renat:アクセラレーションが純粋に宣言的である非常に古い内蔵カードではなく、まともな（強力ではないが）ビデオカードを用意することをお勧めする。特に古い機種のノートパソコンでは、その傾向が強いです。グラフは多くのグラフィックオブジェクトを持ち、活発に再描画されることが多いため、優れた2Dアクセラレータが必要である。あなたが知っているか、または任意の技術者に尋ねる場合は、これらのパラメータのいずれかが 重要であり、直接の速度に影響を 与える可能性があり、教えてください。でmt4/mt5 ...? Yedelkin 2011.06.19 18:09 #4252 Silent:インジケーターの入力パラメーターで 右側にコメントを追加した場合となる 質問は何ですか？ Andrew Petras 2011.06.19 18:17 #4253 tester_el_pro:7050は256メモリで、RAMから取り込みます。バスは533よりあまり高くないと思うのですが・・・。ビデオだから、普通のビデオカードが死んだら、ネットで新しいのを拾えばいいんです。HD 2000の方が何倍も生産性が高い。 Andrew Petras 2011.06.19 18:21 #4254 Yedelkin: 質問は何ですか？ ん。パラメータ名ではなく、コメントが表示されるのは正しいのでしょうか？コメントがない場合は、名前が表示されます... Renat Fatkhullin 2011.06.19 18:50 #4255 残念ながら、当該カードでは何もできない。ノートパソコンであれば、状況は絶望的です。そうでなければ、1000-1500ルーブルで、まともに強力なグラフィックスカードを購入することができ、パフォーマンスの問題をすべて取り除くことができます。 Renat Fatkhullin 2011.06.19 18:53 #4256 ケースは定数しか持てない。これはC/C++でも同じです。 インスタンス変数のコメントは、ダイアログ内の名前に置き換わります。これは、ドキュメントに記載されており、特に外部パラメータの拡張記述のために作られたものです。 Andrew Petras 2011.06.19 18:55 #4257 Renat: ケースは定数しか持てない。これは、C/C++でも同様です。 インスタンス変数のコメントがダイアログの名前に置き換わる - これはドキュメントに記載されており、特に外部パラメータの拡張記述のために作られました。 了解です、ありがとうございます。 削除済み 2011.06.19 18:55 #4258 Silent: 考えていたんです。実は便利なんです。ちょっと予想外でしたね。 フォーラムでは、コメントの代わりにパラメータ名を表示させる方法がどこかに書かれていました（しかし、これは本当にほとんど常に不便です）。 Andrew Petras 2011.06.19 19:01 #4259 Interesting: フォーラムでは、コメントではなくパラメータ名を表示させる方法がどこかに書いてありました（でも、本当にほとんど不便です）。おそらくコメントで名前を重複させているのでしょう :)または上部にコメント//--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid input bool BidLineEnable=true; 結局、何をコンパイルしたんだろうと思っただけなんですけどね :) Victor Kirillin 2011.06.19 20:40 #4260 Im_hungry:これで、同じ値、It gets same value 1,79,,,,, (this is sec.).EMPTY_VALUE を 取得する。ファイルがオープンされていない場合にこの値を返す。0.0を取得した方が便利な場合は、0.0を返す。そして、何かを返すことが必要である。開いていないファイルを読むのはよくない。オープンエラーについて。このように書きます。if(handle==INVALID_HANDLE) { Print("-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError()); return(EMPTY_VALUE); } これはテスターの画面です。端末でも同じなのでしょうか？ 1...419420421422423424425426427428429430431432433...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アクセラレーションが純粋に宣言的である非常に古い内蔵カードではなく、まともな（強力ではないが）ビデオカードを用意することをお勧めする。特に古い機種のノートパソコンでは、その傾向が強いです。
グラフは多くのグラフィックオブジェクトを持ち、活発に再描画されることが多いため、優れた2Dアクセラレータが必要である。
あなたが知っているか、または任意の技術者に尋ねる場合は、これらのパラメータのいずれかが 重要であり、直接の速度に影響を 与える可能性があり、教えてください。
でmt4/mt5 ...?
インジケーターの入力パラメーターで 右側にコメントを追加した場合
となる
7050は256メモリで、RAMから取り込みます。バスは533よりあまり高くないと思うのですが・・・。ビデオだから、普通のビデオカードが死んだら、ネットで新しいのを拾えばいいんです。
HD 2000の方が何倍も生産性が高い。
質問は何ですか？
インスタンス変数のコメントは、ダイアログ内の名前に置き換わります。これは、ドキュメントに記載されており、特に外部パラメータの拡張記述のために作られたものです。
ケースは定数しか持てない。これは、C/C++でも同様です。
インスタンス変数のコメントがダイアログの名前に置き換わる - これはドキュメントに記載されており、特に外部パラメータの拡張記述のために作られました。
考えていたんです。実は便利なんです。ちょっと予想外でしたね。
フォーラムでは、コメントではなくパラメータ名を表示させる方法がどこかに書いてありました（でも、本当にほとんど不便です）。
おそらくコメントで名前を重複させているのでしょう :)
または上部にコメント結局、何をコンパイルしたんだろうと思っただけなんですけどね :)
これで、同じ値、It gets same value 1,79,,,,, (this is sec.).
EMPTY_VALUE を 取得する。ファイルがオープンされていない場合にこの値を返す。0.0を取得した方が便利な場合は、0.0を返す。
そして、何かを返すことが必要である。開いていないファイルを読むのはよくない。
オープンエラーについて。このように書きます。
これはテスターの画面です。端末でも同じなのでしょうか？