uncleVic:
最初のバリエーションはうまくいきません。

その通りです。

voinG その行を double mx=mn+(2*octave) に置き換えてください。

 
sergeev:

を正確に把握することができます。

ありがとうございます、そのようにしました、エラーはありません。カスタムインジケーターをたくさん作成し、ターミナルにもチャートにも表示されるのですが、これ以上進めません。正しい作成方法とは？どうすればいいか知っていますか？
voinG:
私見ですが、アルゴリズムに問題があると思われますので、開発元に問い合わせる（もしくは現物を詳細に確認する）ことをお勧めします。

表示すると、チャートが表示されないことがあり（TFとの関係とのことですが、未確認です）、表示されるとこんな感じです...。


 
Interesting:

TF H8に切り替えてください、何か表示されるかな？
voinG:
再挑戦（前バージョンは使い勝手が悪く、単に取り壊されただけ）。

すべての標準TF＋一部の非標準TF（MT4用）で表示されます。1M、5M、10M、15M、30M、1H、2H、4H、8H、D1、W1、MNで確認しました。

8Hでは以下のように表示されます(ビルド470)。


 
Interesting:

ありがとうございます。また、コンパイル後の作成と保存はどのように行ったのでしょうか？どのような機能、tfを設定したのでしょうか？
voinG:
一回目はエラー行を「double mx=mn+(2*octave)」に 置き換えました（純粋に直感的に、あなたの投稿の直後です）。

しかし、インジケータがレンダリングされていないのか、MT4とは異なるレンダリングがされていたので、後で解析することにしました。

私の計算は少し遅いです（でも、そうあるべきなのかもしれません、ロジックを勉強したわけではありませんから）。

 
Interesting:

わかったら、直接教えてください。
voinG:

もしわかったら、ぜひ直接教えてください。

元のインサイダーと全く同じバリアント（レベルの描画のことです）が欲しいのでしょうか？
 
Interesting:
できれば、MT4でこのようなものが良い。
ファイル:
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
