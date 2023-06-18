エラー、バグ、質問 - ページ 430 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3185 新しいコメント --- 2011.06.25 01:08 #4291 uncleVic: 最初のバリエーションはうまくいきません。その通りです。 voinG その行を double mx=mn+(2*octave) に置き換えてください。 voinG 2011.06.25 13:30 #4292 sergeev:を正確に把握することができます。 voinG その行を double mx=mn+(2*octave) に置き換えてください。 ありがとうございます、そのようにしました、エラーはありません。カスタムインジケーターをたくさん作成し、ターミナルにもチャートにも表示されるのですが、これ以上進めません。正しい作成方法とは？どうすればいいか知っていますか？ 削除済み 2011.06.25 13:49 #4293 voinG: ありがとうございます。そのようにしたところ、エラーは出ませんでした。カスタムインジケーターをたくさん作成し、ターミナルにもチャートにも表示されるのですが、これ以上進めません。正しい作成方法とは？どうすればいいか教えてください。私見ですが、アルゴリズムに問題があると思われますので、開発元に問い合わせる（もしくは現物を詳細に確認する）ことをお勧めします。表示すると、チャートが表示されないことがあり（TFとの関係とのことですが、未確認です）、表示されるとこんな感じです...。 voinG 2011.06.25 14:34 #4294 Interesting:私見ですが、アルゴリズムに問題があると思われますので、開発元に問い合わせる（もしくは現物を詳細に確認する）ことをお勧めします。表示された場合、チャートが表示されないことがあり（TFとの関係とのことですが、未確認です）、表示された場合は以下のようになります・・・。 TF H8に切り替えてください、何か表示されるかな？ 削除済み 2011.06.25 14:53 #4295 voinG: TF H8に切り替えてください、何か表示されるかな？再挑戦（前バージョンは使い勝手が悪く、単に取り壊されただけ）。すべての標準TF＋一部の非標準TF（MT4用）で表示されます。1M、5M、10M、15M、30M、1H、2H、4H、8H、D1、W1、MNで確認しました。8Hでは以下のように表示されます(ビルド470)。 voinG 2011.06.25 15:48 #4296 Interesting:再挑戦（前バージョンは使い勝手が悪く解体されただけ）。すべての標準TF＋一部の非標準TF（MT4用）で表示されます。1M、5M、10M、15M、30M、1H、2H、4H、8H、D1、W1、MNで確認しました。8Hでは以下のように表示されます（ビルド470）。 ありがとうございます。また、コンパイル後の作成と保存はどのように行ったのでしょうか？どのような機能、tfを設定したのでしょうか？ 削除済み 2011.06.25 16:39 #4297 voinG: ありがとうございます。コンパイル後の作成、保存はどのように行ったのでしょうか？使用した機能、セーフラインは？一回目はエラー行を「double mx=mn+(2*octave)」に 置き換えました（純粋に直感的に、あなたの投稿の直後です）。しかし、インジケータがレンダリングされていないのか、MT4とは異なるレンダリングがされていたので、後で解析することにしました。私の計算は少し遅いです（でも、そうあるべきなのかもしれません、ロジックを勉強したわけではありませんから）。 voinG 2011.06.25 17:00 #4298 Interesting:一回目はエラー行を「double mx=mn+(2*octave)」に 置き換えました（純粋に直感的に、あなたの投稿の直後です）。しかし、インジケータが描画されないため、MT4とは異なる方法で描画されており、後で解析することにしました。ちょっとキツイと思われる（でも、そうあるべきなのかもしれない。 理屈はよくわからなかった）。 わかったら、直接教えてください。 削除済み 2011.06.25 17:08 #4299 voinG:もしわかったら、ぜひ直接教えてください。 元のインサイダーと全く同じバリアント（レベルの描画のことです）が欲しいのでしょうか？ voinG 2011.06.25 17:48 #4300 Interesting: 元のインジケータと全く同じバリアントが必要ですか（レベルの描画のことです）？ できれば、MT4でこのようなものが良い。 ファイル: Murrey_Math_AllTF.mq4 18 kb 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最初のバリエーションはうまくいきません。
その通りです。
voinG その行を double mx=mn+(2*octave) に置き換えてください。
を正確に把握することができます。
voinG その行を double mx=mn+(2*octave) に置き換えてください。
ありがとうございます。そのようにしたところ、エラーは出ませんでした。カスタムインジケーターをたくさん作成し、ターミナルにもチャートにも表示されるのですが、これ以上進めません。正しい作成方法とは？どうすればいいか教えてください。
TF H8に切り替えてください、何か表示されるかな？
ありがとうございます。コンパイル後の作成、保存はどのように行ったのでしょうか？使用した機能、セーフラインは？
もしわかったら、ぜひ直接教えてください。
元のインジケータと全く同じバリアントが必要ですか（レベルの描画のことです）？