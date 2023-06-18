エラー、バグ、質問 - ページ 431 1...424425426427428429430431432433434435436437438...3185 新しいコメント 削除済み 2011.06.25 17:57 #4301 voinG: できれば、MT4でこのようにすると良いと思います。来週はMT4の案件を 扱う予定ですが、MQL4からMQL5への移行用ライブラリが更新されるはずです（インジケータの分野だけですが）。水曜まで対応できるようにします。水曜日か木曜日にフィードバックを送ります。 voinG 2011.06.25 18:29 #4302 Interesting:来週はMT4の案件を扱う予定ですが、MQL4からMQL5への移行用ライブラリが更新されるはずです（インジケータの分野だけですが）。水曜まで対応できるようにします。水曜日か木曜日に個人的なメッセージで書きます。 ありがとうございました。 削除済み 2011.06.25 21:05 #4303 どのような場合にTRADE_RETCODE_ONLY_REALのエラーが発生するのか、教えてください。そして、その正しい対処法とは？ 削除済み 2011.06.25 22:13 #4304 注文の実行タイプ（SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)）に関するもう一つのニュアンスです。可能なバリエーション1.SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED（シンボルでの取引は 不可）です。 2.SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONGLY（買いのみ可）。 3.SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY（売りのみ可）。 4.SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY（ポジションの決済のみ可能）。 5.SYMBOL_TRADE_MODE_FULL（トレード操作に制限なし）。第2項と第3項には、いかなる場合でも第4項を含めるべきだと思いませんか？それは「誰の目にも明らかなこと」であるか（ドキュメントに明示的に明記するのが良いでしょう）、あるいは、ポジションを開くことはできても閉じることはできないという不条理なことが判明したかのどちらかです。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2011.06.25 22:22 #4305 voix_kas:どのような場合にTRADE_RETCODE_ONLY_REALのエラーが発生するのか、教えてください。どのような対処をすればよいのでしょうか。トレード_レトコード_オンリー_リアル10032 トレード_レトコード_オンリー_リアル リアルアカウントのみ操作可能 これは実際には、指定された口座タイプで指定されたシンボルを取引することを禁止するものです。例えば、デモ口座で直接執行で取引所商品を取引しようとする場合。ブローカーは、常に多くの取引商品のデモ取引を提供するとは限りません。 Renat Fatkhullin 2011.06.25 22:34 #4306 voix_kas:注文の実行タイプ(SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)) について、もう1つニュアンスを説明します。 2と3は、とにかく4も含めて考えるべきと思いませんか？どうせ誰でもわかることだから」という類のものなのか（ドキュメントに明示的に書けばいいのに）、ポジションを開くことはできても閉じることはできない、というナンセンスなものなのか、どちらかです。はい、SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLYによるポジションの完全クローズは、SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLYとSYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLYで機能します。トレーディングポジションが清算された場合の状況については、今後、ドキュメントで説明を拡充していくようにします。 削除済み 2011.06.25 22:58 #4307 Renat さん、分かりやすい説明ありがとうございます。 Andrey Vasiliev 2011.06.26 10:31 #4308 単体テストで得られた結果とMQL5 Cloud Network経由の最適化との間に乖離がある。最適化結果。シングルテスト時の結果。最適化中に、過去24時間の相場履歴の問題で、1つの取引が単純に失われるようです。26.06.11に最適化とテストを実施しました。ビルド470 Renat Fatkhullin 2011.06.26 12:20 #4309 MoneyJinn: 印象としては、過去24 時間の相場履歴の問題で、最適化によって1つの取引が失われただけです。はい、現存する最も新しい日付までテストする必要はありません。前営業日の午前0時、あるいは前営業週の終わりという形で、合理的な固定 終了日を選択する。最終日をずっと使っていると、特にリモートエージェントやクラウドエージェントを使ったテストプロセスが長い場合、チャートの終わりが 定期的に浮いてしまいます。 gumgum 2011.06.26 14:09 #4310 計290本と...オン)トータルオーバーキルで290を実現。パス（実走）はないけれど、（試合があれば）確定ということですね？ 1...424425426427428429430431432433434435436437438...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
できれば、MT4でこのようにすると良いと思います。
来週はMT4の案件を 扱う予定ですが、MQL4からMQL5への移行用ライブラリが更新されるはずです（インジケータの分野だけですが）。
水曜まで対応できるようにします。水曜日か木曜日にフィードバックを送ります。
来週はMT4の案件を扱う予定ですが、MQL4からMQL5への移行用ライブラリが更新されるはずです（インジケータの分野だけですが）。
水曜まで対応できるようにします。水曜日か木曜日に個人的なメッセージで書きます。
どのような場合にTRADE_RETCODE_ONLY_REALのエラーが発生するのか、教えてください。
そして、その正しい対処法とは？
注文の実行タイプ（SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)）に関するもう一つのニュアンスです。
可能なバリエーション
1.SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED（シンボルでの取引は 不可）です。
2.SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONGLY（買いのみ可）。
3.SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY（売りのみ可）。
4.SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY（ポジションの決済のみ可能）。
5.SYMBOL_TRADE_MODE_FULL（トレード操作に制限なし）。
第2項と第3項には、いかなる場合でも第4項を含めるべきだと思いませんか？
それは「誰の目にも明らかなこと」であるか（ドキュメントに明示的に明記するのが良いでしょう）、あるいは、ポジションを開くことはできても閉じることはできないという不条理なことが判明したかのどちらかです。
どのような場合にTRADE_RETCODE_ONLY_REALのエラーが発生するのか、教えてください。
どのような対処をすればよいのでしょうか。
トレード_レトコード_オンリー_リアル
10032
トレード_レトコード_オンリー_リアル
リアルアカウントのみ操作可能
これは実際には、指定された口座タイプで指定されたシンボルを取引することを禁止するものです。例えば、デモ口座で直接執行で取引所商品を取引しようとする場合。
ブローカーは、常に多くの取引商品のデモ取引を提供するとは限りません。
注文の実行タイプ(SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)) について、もう1つニュアンスを説明します。2と3は、とにかく4も含めて考えるべきと思いませんか？
どうせ誰でもわかることだから」という類のものなのか（ドキュメントに明示的に書けばいいのに）、ポジションを開くことはできても閉じることはできない、というナンセンスなものなのか、どちらかです。
はい、SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLYによるポジションの完全クローズは、SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLYとSYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLYで機能します。
トレーディングポジションが清算された場合の状況については、今後、ドキュメントで説明を拡充していくようにします。
単体テストで得られた結果とMQL5 Cloud Network経由の最適化との間に乖離がある。
最適化結果。
シングルテスト時の結果。
最適化中に、過去24時間の相場履歴の問題で、1つの取引が単純に失われるようです。
26.06.11に最適化とテストを実施しました。
ビルド470
印象としては、過去24 時間の相場履歴の問題で、最適化によって1つの取引が失われただけです。
はい、現存する最も新しい日付までテストする必要はありません。
前営業日の午前0時、あるいは前営業週の終わりという形で、合理的な固定 終了日を選択する。最終日をずっと使っていると、特にリモートエージェントやクラウドエージェントを使ったテストプロセスが長い場合、チャートの終わりが 定期的に浮いてしまいます。
計290本と...オン)
トータルオーバーキルで290を実現。
パス（実走）はないけれど、（試合があれば）確定ということですね？