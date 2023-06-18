エラー、バグ、質問 - ページ 431

voinG:
できれば、MT4でこのようにすると良いと思います。

来週はMT4の案件を 扱う予定ですが、MQL4からMQL5への移行用ライブラリが更新されるはずです（インジケータの分野だけですが）。

水曜まで対応できるようにします。水曜日か木曜日にフィードバックを送ります。

 
Interesting:

来週はMT4の案件を扱う予定ですが、MQL4からMQL5への移行用ライブラリが更新されるはずです（インジケータの分野だけですが）。

水曜まで対応できるようにします。水曜日か木曜日に個人的なメッセージで書きます。

ありがとうございました。
どのような場合にTRADE_RETCODE_ONLY_REALのエラーが発生するのか、教えてください。

そして、その正しい対処法とは？

注文の実行タイプ（SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)）に関するもう一つのニュアンスです。

可能なバリエーション

1.SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED（シンボルでの取引は 不可）です。
2.SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONGLY（買いのみ可）。
3.SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY（売りのみ可）。
4.SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY（ポジションの決済のみ可能）。
5.SYMBOL_TRADE_MODE_FULL（トレード操作に制限なし）。

第2項と第3項には、いかなる場合でも第4項を含めるべきだと思いませんか？

それは「誰の目にも明らかなこと」であるか（ドキュメントに明示的に明記するのが良いでしょう）、あるいは、ポジションを開くことはできても閉じることはできないという不条理なことが判明したかのどちらかです。

voix_kas:

どのような場合にTRADE_RETCODE_ONLY_REALのエラーが発生するのか、教えてください。

どのような対処をすればよいのでしょうか。

トレード_レトコード_オンリー_リアル

10032

トレード_レトコード_オンリー_リアル

リアルアカウントのみ操作可能


これは実際には、指定された口座タイプで指定されたシンボルを取引することを禁止するものです。例えば、デモ口座で直接執行で取引所商品を取引しようとする場合。

ブローカーは、常に多くの取引商品のデモ取引を提供するとは限りません。

 
voix_kas:

注文の実行タイプ(SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)) について、もう1つニュアンスを説明します。

2と3は、とにかく4も含めて考えるべきと思いませんか？

どうせ誰でもわかることだから」という類のものなのか（ドキュメントに明示的に書けばいいのに）、ポジションを開くことはできても閉じることはできない、というナンセンスなものなのか、どちらかです。

はい、SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLYによるポジションの完全クローズは、SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLYとSYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLYで機能します。

トレーディングポジションが清算された場合の状況については、今後、ドキュメントで説明を拡充していくようにします。

Renat さん、分かりやすい説明ありがとうございます。
 

単体テストで得られた結果とMQL5 Cloud Network経由の最適化との間に乖離がある。

最適化結果。

シングルテスト時の結果。

最適化中に、過去24時間の相場履歴の問題で、1つの取引が単純に失われるようです。

26.06.11に最適化とテストを実施しました。

ビルド470

 
MoneyJinn:

印象としては、過去24 時間の相場履歴の問題で、最適化によって1つの取引が失われただけです。

はい、現存する最も新しい日付までテストする必要はありません。

前営業日の午前0時、あるいは前営業週の終わりという形で、合理的な固定 終了日を選択する。最終日をずっと使っていると、特にリモートエージェントやクラウドエージェントを使ったテストプロセスが長い場合、チャートの終わりが 定期的に浮いてしまいます。

 

計290本と...オン)

トータルオーバーキルで290を実現。

パス（実走）はないけれど、（試合があれば）確定ということですね？

