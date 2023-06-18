エラー、バグ、質問 - ページ 425 1...418419420421422423424425426427428429430431432...3185 新しいコメント Mr.FreeMan 2011.06.18 23:55 #4241 Interesting:パラメータ数に関しては問題ないようで、600個のパラメータでテストしてみました。しかし、最適化されたパラメータの数は63〜64に制限されています（それ以上のパラメータはテスターが単純にマークすることを許しません）。パスの合計数でも注意する必要があります（パスカウントは、最大を超えて行く場合長い、その後映画は私がそれを理解するように動作しません）。 ええ、とてもよくわかりますよ :) Renat Fatkhullin 2011.06.18 23:59 #4242 Mr.FreeMan: はい、それはとてもよくわかります :)サービスデスクに 連絡し、EX5ファイルを添付してください。 Andrew Petras 2011.06.19 11:40 #4243 カスタムインジケータの 作成 - パラメータ - 文字列初期値にカンマを反転して入力することはできません。 Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5 2009.11.23Андрейwww.mql5.com Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4. 削除済み 2011.06.19 12:01 #4244 Silent:カスタムインジケータの 作成 - パラメータ - 文字列初期値に引用符を書き込むことはできません。特殊文字（'Ⓐ'またはCharToStringで取得したもの）を使用します。シングルクォートも使用できます。ダブルクォートをテキストで表現すると、次のようになります。string quote = CharToString(34);追記あなたの場合、私が理解する限りでは、 '\' variantがその役割を果たすでしょう。 Andrew Petras 2011.06.19 12:03 #4245 Interesting: ワイルドカード、または'example' のような逆カンマを使用します。 文字列Input1=""で終了させたい。(空値), 文字列ではない Input1="'' 削除済み 2011.06.19 12:19 #4246 Silent: 文字列Input1=""を取得したい。(空値), 文字列ではない Input1="''私の理解が正しければ、以下の組み合わせが必要です。string Input1 = "\"\""; 削除済み 2011.06.19 12:26 #4247 Silent: 文字列Input1=""を取得したい。(空値)ではなく、文字列 Input1="''です。 私の投稿を明確にした。 Andrew Petras 2011.06.19 13:20 #4248 Interesting:voix_kas です。 マスターは、これらの組み合わせをすべて「そのまま」引用に載せています。 削除済み 2011.06.19 15:52 #4249 デベロッパーケースは変数を受け付けないのですが、そのような設計になっているのでしょうか？正規の変数と比較できるようにしたいのですが、「'XXXXXXX' - constant expression is required...」という エラーは出ません。 Andrew Petras 2011.06.19 16:25 #4250 インジケーターの入力パラメーターで 右側にコメントを追加した場合//--- input parameters input bool BidLineEnable=true; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix=""; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировокとなる 1...418419420421422423424425426427428429430431432...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
パラメータ数に関しては問題ないようで、600個のパラメータでテストしてみました。
しかし、最適化されたパラメータの数は63〜64に制限されています（それ以上のパラメータはテスターが単純にマークすることを許しません）。
パスの合計数でも注意する必要があります（パスカウントは、最大を超えて行く場合長い、その後映画は私がそれを理解するように動作しません）。
はい、それはとてもよくわかります :)
カスタムインジケータの 作成 - パラメータ - 文字列
初期値にカンマを反転して入力することはできません。
初期値に引用符を書き込むことはできません。
特殊文字（'Ⓐ'またはCharToStringで取得したもの）を使用します。シングルクォートも使用できます。
ダブルクォートをテキストで表現すると、次のようになります。
あなたの場合、私が理解する限りでは、 '\' variantがその役割を果たすでしょう。
ワイルドカード、または'example' のような逆カンマを使用します。
文字列Input1=""を取得したい。(空値), 文字列ではない Input1="''
私の理解が正しければ、以下の組み合わせが必要です。
文字列Input1=""を取得したい。(空値)ではなく、文字列 Input1="''です。
デベロッパー
ケースは変数を受け付けないのですが、そのような設計になっているのでしょうか？
正規の変数と比較できるようにしたいのですが、「'XXXXXXX' - constant expression is required...」という エラーは出ません。
インジケーターの入力パラメーターで 右側にコメントを追加した場合
となる