パラメータ数に関しては問題ないようで、600個のパラメータでテストしてみました。

しかし、最適化されたパラメータの数は63〜64に制限されています（それ以上のパラメータはテスターが単純にマークすることを許しません）。

パスの合計数でも注意する必要があります（パスカウントは、最大を超えて行く場合長い、その後映画は私がそれを理解するように動作しません）。


ええ、とてもよくわかりますよ :)
 
Mr.FreeMan:
はい、それはとてもよくわかります :)
サービスデスクに 連絡し、EX5ファイルを添付してください。
 

カスタムインジケータの 作成 - パラメータ - 文字列

初期値にカンマを反転して入力することはできません。

Silent:

カスタムインジケータの 作成 - パラメータ - 文字列

初期値に引用符を書き込むことはできません。

特殊文字（'Ⓐ'またはCharToStringで取得したもの）を使用します。シングルクォートも使用できます。

ダブルクォートをテキストで表現すると、次のようになります。

string quote = CharToString(34);

追記

あなたの場合、私が理解する限りでは、 '\' variantがその役割を果たすでしょう。

 
Interesting:
ワイルドカード、または'example' のような逆カンマを使用します。
文字列Input1=""で終了させたい。(空値), 文字列ではない Input1="''
Silent:
文字列Input1=""を取得したい。(空値), 文字列ではない Input1="''

私の理解が正しければ、以下の組み合わせが必要です。

string Input1 = "\"\"";
Silent:
文字列Input1=""を取得したい。(空値)ではなく、文字列 Input1="''です。
私の投稿を明確にした。
 
Interesting:
voix_kas です。
マスターは、これらの組み合わせをすべて「そのまま」引用に載せています。
デベロッパー

ケースは変数を受け付けないのですが、そのような設計になっているのでしょうか？

正規の変数と比較できるようにしたいのですが、「'XXXXXXX' - constant expression is required...」という エラーは出ません。

 

インジケーターの入力パラメーターで 右側にコメントを追加した場合

//--- input parameters
input bool     BidLineEnable=true; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     AskLineEnable=true;
input string   path_prefix=""; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

となる

