エラー、バグ、質問 - ページ 423

Victor Kirillin 2011.06.18 00:37 #4221

Im_hungry:ファイルサイズが 開かないことについて、2010年と2009年の2008年は開きたくありません。このコードで作成したファイルを開こうとすると、「開けない」と表示されます。2011年、01年、01年以外の期間では、残りは開きません。何ですか？

1.その代わりif(handle<0) Print("-----Неоткрывается :-)"); //--- и поехали дальше を書きます。if(handle==INVALID_HANDLE) { Print("-----Неоткрывается :-)"); return(EMPTY_VALUE); }

2.質問です。ファイルマネージャー（FARなど）は、<F3>でファイルを開いていますか？

Victor Kirillin 2011.06.18 00:48 #4222

olyakish:そして、ここでどの数字を使うか。言えません。まずは科学的に試してみてください（もしかしたら、月曜日までにパターンが出てくるかもしれません）。そうでない場合は、月曜日にカスタムインジケーターの専門家が出勤します。ヒントをくれるはずです。

Victor Kirillin 2011.06.18 00:50 #4223

uncleVic:言えません。まずは科学的に試してみてください（もしかしたら、月曜日までにパターンが出てくるかもしれません）。そうでない場合は、月曜日にカスタムインジケーターの専門家が出勤します。ヒントをくれるはずです。とはいえ...これを試してみてください。int bars=Bars(_Symbol,_Period); // Возвращает количество баров в истории по соответствующим символу и периоду

Alexey Klenov 2011.06.18 01:15 #4224

uncleVic:とはいえ...これを試してみてください。はいありがとうございます、ちょうどいい感じです。

P.S.プログラミングの仕方を忘れてしまった。何ヶ月もMT5を触ってないのに・・・。

削除済み 2011.06.18 03:30 #4225

親愛なる開発者の 皆さん、 - ビデオカードのパワー、モデル、ドライバを2つの言葉で教えてください。ベクトルグラフィックスのハードウェアアクセラレーションは、パターン上のインデックス 数が多いmt4やmt5の性能にどのような影響を与えるのでしょうか......。ベクターグラフィックスなどの2Dハードウェアアクセラレーションは どうなっているのか、高負荷時の推奨カードは何か。とスローダウンは、弱いまたは統合されたビデオカードに起因することができます ...?次のよう なものがありましたので、お聞きします。gForce 7050を マザーに組み込んだ私のコンピュータでは、ウィンドウが開くのが2倍遅くなりました ...スクロールのパターンがひずんでいる．より強力なビデオは、プロセッサIntell2060kに組み込まれているコンピュータ -HD2000 いくつか - すべてのスムーズに、2〜3倍速く開くのカップルでウィンドウの多く...たくさんのウィンドウとたくさんのインジケータがある場合、ビデオカードはどのようなハードウェアパラメータをサポートする必要があります。ビデオメモリの消費量を確認する方法 ...?(足りないかも ... ?)複雑なテンプレートを GIFファイルで一度にたくさんPR する場合、カードに かかる負荷は？?回答ありがとうございました。

Renat Fatkhullin 2011.06.18 08:13 #4226

tester_el_pro:親愛なる開発者の 皆さん、 - ビデオカードのパワー、モデル、ドライバを2つの言葉で教えてください。Mt4とmt5の運用で、パターン上のインデックスが 多い ...宣言的なアクセラレーションしかできない、本当に古い内蔵カードではなく、まともな（強力ではない、あくまでまともな）ビデオカードを用意することをお勧めします。特に古い機種のノートパソコンでは、その傾向が強いです。グラフは多くのグラフィックオブジェクトを持ち、活発に再描画されることが多いため、優れた2Dアクセラレータが必要である。

削除済み 2011.06.18 18:35 #4227

トマトや腐った卵を投げつけられる危険を冒してでも、私は尋ねます。ストップレベルは正しく設定されていますか？int StopLevel = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL); double StopLoss, TakeProfit; switch (SymbolInfoInteger(_Symbol, POSITION_TYPE)) { case POSITION_TYPE_BUY: StopLoss = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - StopLevel * _Point; TakeProfit = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + StopLevel * _Point; break; case POSITION_TYPE_SELL: StopLoss = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + StopLevel * _Point; TakeProfit = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - StopLevel * _Point; break; default: return; }本当に困っているんです。:(

--- 2011.06.18 19:46 #4228

voix_kas:トマトや腐った卵を投げつけられる危険を冒してでも、私は尋ねます。ストップレベルは正しく設定されていますか？本当に困っているんです。:(買いは全てBidから-SLもTPも。セルはすべてアスクのものです。

削除済み 2011.06.18 20:06 #4229

sergeev:バイはビッドからSLとTPの両方があります。自我はすべてAscから。

ありがとうございます。

Alexander Puzikov 2011.06.18 20:30 #4230

uncleVic:1.の代わりに。を書きます。2.質問です。ファイルマネージャー（FARなど）は、<F3>でファイルを開くのですか？同じ値が得られることがわかったのですが、なぜ記録されたファイルが2011,01,01のデータ（時間、始値）は約6MB。ただし、2010,06,01から、1時間あたりの価格が最大値を超えず、2.5mbかかる時間を除きます。- 開かぬ御手並み拝見 if(handle==INVALID_HANDLE) { Print("-----Неоткрывается :-)"); return(EMPTY_VALUE); }同じ値1,79,,,,(秒)であることが判明。インジケータからファイルへの書き込みは、次のように行います。 datetime bar[1]; CopyTime(Symbol1,NULL,(MatrixRows-CurrPos),1,bar); //--- handle= FileOpen("kor.bin", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE, ";"); if(handle<0) Print("-----Неоткрывается :-) profit.bin"); ulong T = (ulong) bar[0]; FileSeek(handle,0,SEEK_END); FileWriteDouble(handle,T); FileSeek(handle,0,SEEK_END); FileWriteDouble(handle,Buffer_0[MatrixRows-CurrPos]); ulong file=FileSize(handle); FileClose(handle); バーが開くときにすべての値を保存します：最初の秒数、次に相関値（または価格）。しかし、EAからファイルを読み込むことができません - "cannot be opened"（開くことができません）。なぜかわからない？ファイルを確認したところ、存在することがわかりました。
言えません。まずは科学的に試してみてください（もしかしたら、月曜日までにパターンが出てくるかもしれません）。そうでない場合は、月曜日にカスタムインジケーターの専門家が出勤します。ヒントをくれるはずです。
とはいえ...これを試してみてください。
はいありがとうございます、ちょうどいい感じです。
P.S.プログラミングの仕方を忘れてしまった。何ヶ月もMT5を触ってないのに・・・。
親愛なる開発者の 皆さん、 - ビデオカードのパワー、モデル、ドライバを2つの言葉で教えてください。
ベクトルグラフィックスのハードウェアアクセラレーションは、パターン上のインデックス 数が多いmt4やmt5の性能にどのような影響を与えるのでしょうか......。
ベクターグラフィックスなどの2Dハードウェアアクセラレーションは どうなっているのか、高負荷時の推奨カードは何か。
とスローダウンは、弱いまたは統合されたビデオカードに起因することができます ...?
次のよう なものがありましたので、お聞きします。
gForce 7050を マザーに組み込んだ私のコンピュータでは、ウィンドウが開くのが2倍遅くなりました ...スクロールのパターンがひずんでいる．
より強力なビデオは、プロセッサIntell2060kに組み込まれているコンピュータ -HD2000 いくつか - すべてのスムーズに、2〜3倍速く開くのカップルでウィンドウの多く...
たくさんのウィンドウとたくさんのインジケータがある場合、ビデオカードはどのようなハードウェアパラメータをサポートする必要があります。
ビデオメモリの消費量を確認する方法 ...?(足りないかも ... ?)
複雑なテンプレートを GIFファイルで一度にたくさんPR する場合、カードに かかる負荷は？?
回答ありがとうございました。
宣言的なアクセラレーションしかできない、本当に古い内蔵カードではなく、まともな（強力ではない、あくまでまともな）ビデオカードを用意することをお勧めします。特に古い機種のノートパソコンでは、その傾向が強いです。
グラフは多くのグラフィックオブジェクトを持ち、活発に再描画されることが多いため、優れた2Dアクセラレータが必要である。
買いは全てBidから-SLもTPも。
セルはすべてアスクのものです。
同じ値が得られることがわかったのですが、なぜ記録されたファイルが
2011,01,01のデータ（時間、始値）は約6MB。
ただし、2010,06,01から、1時間あたりの価格が最大値を超えず、2.5mbかかる時間を除きます。- 開かぬ
御手並み拝見
同じ値1,79,,,,(秒)であることが判明。
インジケータからファイルへの書き込みは、次のように行います。
バーが開くときにすべての値を保存します：最初の秒数、次に相関値（または価格）。
しかし、EAからファイルを読み込むことができません - "cannot be opened"（開くことができません）。
なぜかわからない？
ファイルを確認したところ、存在することがわかりました。