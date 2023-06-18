エラー、バグ、質問 - ページ 423

Im_hungry:

ファイルサイズが 開かないことについて、2010年と2009年の2008年は開きたくありません。

このコードで作成したファイルを開こうとすると、「開けない」と表示されます。

2011年、01年、01年以外の期間では、残りは開きません。

何ですか？


1.その代わり

if(handle<0) Print("-----Неоткрывается :-)");
//--- и поехали дальше

を書きます。

if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
   Print("-----Неоткрывается :-)");
   return(EMPTY_VALUE);
  }

2.質問です。ファイルマネージャー（FARなど）は、<F3>でファイルを開いていますか？

 
olyakish:

そして、ここでどの数字を使うか。


言えません。まずは科学的に試してみてください（もしかしたら、月曜日までにパターンが出てくるかもしれません）。そうでない場合は、月曜日にカスタムインジケーターの専門家が出勤します。ヒントをくれるはずです。

 
uncleVic:

言えません。まずは科学的に試してみてください（もしかしたら、月曜日までにパターンが出てくるかもしれません）。そうでない場合は、月曜日にカスタムインジケーターの専門家が出勤します。ヒントをくれるはずです。


とはいえ...これを試してみてください。

int bars=Bars(_Symbol,_Period);     // Возвращает количество баров в истории по соответствующим символу и периоду
 
uncleVic:

とはいえ...これを試してみてください。

はいありがとうございます、ちょうどいい感じです。

P.S.プログラミングの仕方を忘れてしまった。何ヶ月もMT5を触ってないのに・・・。

親愛なる開発者の 皆さん、 - ビデオカードのパワー、モデル、ドライバを2つの言葉で教えてください。

ベクトルグラフィックスのハードウェアアクセラレーションは、パターン上のインデックス 数が多いmt4やmt5の性能にどのような影響を与えるのでしょうか......。



ベクターグラフィックスなどの2Dハードウェアアクセラレーションは どうなっているのか、高負荷時の推奨カードは何か。

とスローダウンは、弱いまたは統合されたビデオカードに起因することができます ...?



次のよう なものがありましたので、お聞きします


gForce 7050を マザーに組み込んだ私のコンピュータでは、ウィンドウが開くのが2倍遅くなりました ...スクロールのパターンがひずんでいる．

より強力なビデオは、プロセッサIntell2060kに組み込まれているコンピュータ -HD2000 いくつか - すべてのスムーズに、2〜3倍速く開くのカップルでウィンドウの多く...


たくさんのウィンドウとたくさんのインジケータがある場合、ビデオカードはどのようなハードウェアパラメータをサポートする必要があります。

ビデオメモリの消費量を確認する方法 ...?(足りないかも ... ?)


複雑なテンプレートを GIFファイルで一度にたくさんPR する場合、カードに かかる負荷は？?



回答ありがとうございました。

 
tester_el_pro:


親愛なる開発者の 皆さん、 - ビデオカードのパワー、モデル、ドライバを2つの言葉で教えてください。

Mt4とmt5の運用で、パターン上のインデックスが 多い ...

宣言的なアクセラレーションしかできない、本当に古い内蔵カードではなく、まともな（強力ではない、あくまでまともな）ビデオカードを用意することをお勧めします。特に古い機種のノートパソコンでは、その傾向が強いです。

グラフは多くのグラフィックオブジェクトを持ち、活発に再描画されることが多いため、優れた2Dアクセラレータが必要である。

トマトや腐った卵を投げつけられる危険を冒してでも、私は尋ねます。

ストップレベルは正しく設定されていますか？

int StopLevel = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double StopLoss, TakeProfit;
switch (SymbolInfoInteger(_Symbol, POSITION_TYPE)) {
  case POSITION_TYPE_BUY:
    StopLoss   = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - StopLevel * _Point;
    TakeProfit = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + StopLevel * _Point;
  break;
  case POSITION_TYPE_SELL:
    StopLoss   = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + StopLevel * _Point;
    TakeProfit = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - StopLevel * _Point;
  break;
  default: return;
}

本当に困っているんです。:(

 
voix_kas:

トマトや腐った卵を投げつけられる危険を冒してでも、私は尋ねます。

ストップレベルは正しく設定されていますか？

本当に困っているんです。:(

買いは全てBidから-SLもTPも。

セルはすべてアスクのものです。

sergeev:

バイはビッドからSLとTPの両方があります。

自我はすべてAscから。

ありがとうございます。
 
uncleVic:

1.の代わりに。

を書きます。

2.質問です。ファイルマネージャー（FARなど）は、<F3>でファイルを開くのですか？


同じ値が得られることがわかったのですが、なぜ記録されたファイルが

2011,01,01のデータ（時間、始値）は約6MB。

ただし、2010,06,01から、1時間あたりの価格が最大値を超えず、2.5mbかかる時間を除きます。- 開かぬ

御手並み拝見

 if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
   Print("-----Неоткрывается :-)");
   return(EMPTY_VALUE);
  }

同じ値1,79,,,,(秒)であることが判明。


インジケータからファイルへの書き込みは、次のように行います。

           datetime bar[1];
           CopyTime(Symbol1,NULL,(MatrixRows-CurrPos),1,bar);
           //---
           handle= FileOpen("kor.bin", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE, ";");
           if(handle<0) Print("-----Неоткрывается :-) profit.bin");
           ulong T = (ulong) bar[0];
           FileSeek(handle,0,SEEK_END);
           FileWriteDouble(handle,T); 
           FileSeek(handle,0,SEEK_END);
           FileWriteDouble(handle,Buffer_0[MatrixRows-CurrPos]); 
           ulong file=FileSize(handle);
           FileClose(handle);

バーが開くときにすべての値を保存します：最初の秒数、次に相関値（または価格）。

しかし、EAからファイルを読み込むことができません - "cannot be opened"（開くことができません）。

なぜかわからない？

ファイルを確認したところ、存在することがわかりました。

