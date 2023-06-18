エラー、バグ、質問 - ページ 424 1...417418419420421422423424425426427428429430431...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.06.18 20:41 #4231 これは、ファイルを開こうとしたものです（if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...") をチェックしていました）。) 2.5 MB 2010,06,01より2011,01,05のサイズ950kbのファイルを開こうとしたところ、失敗しました。ポルターガイストって何だろう？ Mr.FreeMan 2011.06.18 21:20 #4232 私はそれが何についてかもしれないか全く分からない :( 多分それは重さが大きいから？(409KB))パラメーターが多いのでしょうか？(478 8)) 他に何があるのでしょうか？=( すべては前に正常だった、私は少しEAを追加しました、コードはまだサイズが増加し、動作しませんが、コードは何も異常ではありません...奇妙なすべてのこの :( その前にフォルダAgent-127.0.0.1-3001とAgent-127.0.1-3000削除、しかし理論的には、これは原因であることができません！！そして他のEAsは動作しますので！！！！！！！。 削除済み 2011.06.18 21:38 #4233 Mr.FreeMan:私はそれが何についてかもわからない :( 多分それは重さが大きいからでしょう？(409KB))パラメーターが多いのでしょうか？(478 8)) 他に何があるのでしょうか？=( それは前に正常だった、私は少しEAを追加しました、コードはまだボリュームで増加し、動作しませんが、コードは何も異常ではありません...奇妙なすべてのこの :( その前にフォルダAgent-127.0.1-3001とAgent-127.0.1-3000削除、しかし理論的には、これは原因ではありえない！！そして他のEAが動作するので！！！！。重さを犠牲にして、私は知らないし、パラメータは本当にたくさん（おそらく64以上の最適化）ある......。サイズもそうですが、この点に関して発表された制限を覚えていません（最大許容ファイルサイズと、その中の各種関数、変数、クラスの数を知りたいのです）。 Mr.FreeMan 2011.06.18 21:46 #4234 Interesting:重さはともかく、パラメータが本当に多い（たぶん、最適化が64以上）ので...。サイズも気になりますね、何か制限があったっけ（最大許容ファイルサイズと、その中にある各種関数、変数、クラスの数が知りたい）。 最適化のためのパラメータはごく一部しか入れておらず（システムをフルサイズで動かすのが楽しみです :) 、これは私のEAにいくつあるか声に出してみました。で、一切読み込むことができません。 削除済み 2011.06.18 22:28 #4235 Strategy Testerにおいて、パラメータtype_filling =ORDER_FILLING_CANCELの 注文処理はサポートされていません。間違いです。2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 1.43353 [Unsupported filling mode] で 0.01 EURUSD のインスタント購入に失敗しました。これまでは、ORDER_FILLING_AONに切り替えていました。しかし、ターゲット実行では、私は部分的な注文実行のサポートを敷いています。開発者への質問：この制限は意図的なものなのでしょうか？もしそうなら、その理由は何ですか？もしそうでなければ、テスターでの部分実行のサポートだけでなく、エミュレーションはどのくらいで可能になるのでしょうか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 削除済み 2011.06.18 22:50 #4236 Mr.FreeMan: 最適化にはごく一部のパラメータしか置いておらず（システムをフル稼働させるのが楽しみです :) 、EAには全部でいくつあるのか声を出しました。最適化は実行されますが、動作したくない、エージェントをロードする...。で、一切読み込むことができません。つまり、ある時点で478個のパラメータでの最適化（ただし、すべて最適化されたわけではない）が行われたのでは？ Mr.FreeMan 2011.06.18 22:57 #4237 Interesting:I.e.一度478パラメータでの最適化（ただし、すべて最適化されたわけではない）が行われたのでしょうか？いいえ、パラメータも増えました、以前は少なかったのですが :)は、実験的に、入力から多くのパラメータを削除しました、それはまだ動作しません、一般的に愚かなアイデア....パラメータと何の関係があるんだ？）ここには何かあるはずだ...。 削除済み 2011.06.18 23:00 #4238 Mr.FreeMan:いや、パラメーターも増えている。以前は少なかったが :)実験的に、入力から多くのパラメータを削除してみましたが、それでもうまくいきません、馬鹿な考えです．パラメータと何の関係があるんだろう）きっと他のものなんだろうけど...。以前、あるパラメータ数（正確な数は覚えていませんが、100以上でした）でExpert Advisorがチャートから外れてしまうという、似たような問題が発生しました。私の記憶が正しければ、開発者は一般的に64以上にはしないことを推奨していたような気がします。 Alexander Puzikov 2011.06.18 23:04 #4239 コード上ではすべて正しくできているので、Service Deskのコマンドを渡してもいいですか？が、テストするとEAがファイルを開けない？ Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 削除済み 2011.06.18 23:28 #4240 Mr.FreeMan:いや、パラメーターも増えている。以前は少なかったが :)実験的に、入力から多くのパラメータを削除してみましたが、それでもうまくいきません、馬鹿な考えです．パラメータと何の関係があるんだ？））ここでは別のことだろう・・・。パラメータ数に関しては問題ないようで、600個のパラメータでテストしてみました。しかし、最適化されたパラメータの数は63-64に制限されています（それ以上はテスターがパラメータをマークさせてくれません）。パスの合計数でも注意する必要がある（パスカウントが長い 最大を超えて移動する場合は、映画は私がそれを理解するようにはなりません）。 1...417418419420421422423424425426427428429430431...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、ファイルを開こうとしたものです（if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...") をチェックしていました）。
) 2.5 MB 2010,06,01より
2011,01,05のサイズ950kbのファイルを開こうとしたところ、失敗しました。
ポルターガイストって何だろう？
私はそれが何についてかもしれないか全く分からない :( 多分それは重さが大きいから？(409KB))パラメーターが多いのでしょうか？(478 8)) 他に何があるのでしょうか？=( すべては前に正常だった、私は少しEAを追加しました、コードはまだサイズが増加し、動作しませんが、コードは何も異常ではありません...奇妙なすべてのこの :( その前にフォルダAgent-127.0.0.1-3001とAgent-127.0.1-3000削除、しかし理論的には、これは原因であることができません！！そして他のEAsは動作しますので！！！！！！！。
重さを犠牲にして、私は知らないし、パラメータは本当にたくさん（おそらく64以上の最適化）ある......。
サイズもそうですが、この点に関して発表された制限を覚えていません（最大許容ファイルサイズと、その中の各種関数、変数、クラスの数を知りたいのです）。
Strategy Testerにおいて、パラメータtype_filling =ORDER_FILLING_CANCELの 注文処理はサポートされていません。
間違いです。
2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 1.43353 [Unsupported filling mode] で 0.01 EURUSD のインスタント購入に失敗しました。
これまでは、ORDER_FILLING_AONに切り替えていました。
しかし、ターゲット実行では、私は部分的な注文実行のサポートを敷いています。
開発者への質問：この制限は意図的なものなのでしょうか？
もしそうなら、その理由は何ですか？もしそうでなければ、テスターでの部分実行のサポートだけでなく、エミュレーションはどのくらいで可能になるのでしょうか？
最適化にはごく一部のパラメータしか置いておらず（システムをフル稼働させるのが楽しみです :) 、EAには全部でいくつあるのか声を出しました。最適化は実行されますが、動作したくない、エージェントをロードする...。で、一切読み込むことができません。
つまり、ある時点で478個のパラメータでの最適化（ただし、すべて最適化されたわけではない）が行われたのでは？
いいえ、パラメータも増えました、以前は少なかったのですが :)
は、実験的に、入力から多くのパラメータを削除しました、それはまだ動作しません、一般的に愚かなアイデア....パラメータと何の関係があるんだ？）ここには何かあるはずだ...。
実験的に、入力から多くのパラメータを削除してみましたが、それでもうまくいきません、馬鹿な考えです．パラメータと何の関係があるんだろう）きっと他のものなんだろうけど...。
以前、あるパラメータ数（正確な数は覚えていませんが、100以上でした）でExpert Advisorがチャートから外れてしまうという、似たような問題が発生しました。
私の記憶が正しければ、開発者は一般的に64以上にはしないことを推奨していたような気がします。
コード上ではすべて正しくできているので、Service Deskのコマンドを渡してもいいですか？
が、テストするとEAがファイルを開けない？
実験的に、入力から多くのパラメータを削除してみましたが、それでもうまくいきません、馬鹿な考えです．パラメータと何の関係があるんだ？））ここでは別のことだろう・・・。
パラメータ数に関しては問題ないようで、600個のパラメータでテストしてみました。
しかし、最適化されたパラメータの数は63-64に制限されています（それ以上はテスターがパラメータをマークさせてくれません）。
パスの合計数でも注意する必要がある（パスカウントが長い 最大を超えて移動する場合は、映画は私がそれを理解するようにはなりません）。