これは、ファイルを開こうとしたものです（if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...") をチェックしていました）。
) 2.5 MB 2010,06,01より


2011,01,05のサイズ950kbのファイルを開こうとしたところ、失敗しました。

ポルターガイストって何だろう？

 

私はそれが何についてかもしれないか全く分からない :( 多分それは重さが大きいから？(409KB))パラメーターが多いのでしょうか？(478 8)) 他に何があるのでしょうか？=( すべては前に正常だった、私は少しEAを追加しました、コードはまだサイズが増加し、動作しませんが、コードは何も異常ではありません...奇妙なすべてのこの :( その前にフォルダAgent-127.0.0.1-3001とAgent-127.0.1-3000削除、しかし理論的には、これは原因であることができません！！そして他のEAsは動作しますので！！！！！！！。

Mr.FreeMan:

重さを犠牲にして、私は知らないし、パラメータは本当にたくさん（おそらく64以上の最適化）ある......。

サイズもそうですが、この点に関して発表された制限を覚えていません（最大許容ファイルサイズと、その中の各種関数、変数、クラスの数を知りたいのです）。

 
Interesting:

最適化のためのパラメータはごく一部しか入れておらず（システムをフルサイズで動かすのが楽しみです :) 、これは私のEAにいくつあるか声に出してみました。で、一切読み込むことができません。
Strategy Testerにおいて、パラメータtype_filling =ORDER_FILLING_CANCELの 注文処理はサポートされていません。

間違いです。

2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 1.43353 [Unsupported filling mode] で 0.01 EURUSD のインスタント購入に失敗しました。

これまでは、ORDER_FILLING_AONに切り替えていました。

しかし、ターゲット実行では、私は部分的な注文実行のサポートを敷いています。

開発者への質問：この制限は意図的なものなのでしょうか？

もしそうなら、その理由は何ですか？もしそうでなければ、テスターでの部分実行のサポートだけでなく、エミュレーションはどのくらいで可能になるのでしょうか？

Mr.FreeMan:
つまり、ある時点で478個のパラメータでの最適化（ただし、すべて最適化されたわけではない）が行われたのでは？

 
Interesting:

いいえ、パラメータも増えました、以前は少なかったのですが :)

は、実験的に、入力から多くのパラメータを削除しました、それはまだ動作しません、一般的に愚かなアイデア....パラメータと何の関係があるんだ？）ここには何かあるはずだ...。

Mr.FreeMan:

以前、あるパラメータ数（正確な数は覚えていませんが、100以上でした）でExpert Advisorがチャートから外れてしまうという、似たような問題が発生しました。

私の記憶が正しければ、開発者は一般的に64以上にはしないことを推奨していたような気がします。

 

コード上ではすべて正しくできているので、Service Deskのコマンドを渡してもいいですか？

が、テストするとEAがファイルを開けない

Mr.FreeMan:

パラメータ数に関しては問題ないようで、600個のパラメータでテストしてみました。

しかし、最適化されたパラメータの数は63-64に制限されています（それ以上はテスターがパラメータをマークさせてくれません）。

パスの合計数でも注意する必要がある（パスカウントが長い 最大を超えて移動する場合は、映画は私がそれを理解するようにはなりません）。


