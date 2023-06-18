エラー、バグ、質問 - ページ 422 1...415416417418419420421422423424425426427428429...3185 新しいコメント Andrey Sharov 2011.06.17 16:31 #4211 テスターでビルド468にアップグレードした後、[取引不可]と診断された取引が処理されなくなる。チャンピオンシップ アカウント2010で テスト中。 Automated Trading Championship 2010 championship.mql5.com Automated Trading Championship 2010 Forward 2011.06.17 16:52 #4212 フォーラムの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。なぜかインジケーターがチャートに表示されないのですが、どこでエラーになっているのでしょうか？一般的には、このようにチャート上に表示されるはずです。 ただ、このインジケーターのウィンドウには何も表示されません。MT4です。以下は、インジケーターのコードです。コードか何かに間違いがあるのでしょうか？//+------------------------------------------------------------------+ //| Bands.mq4 | //| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Yellow #property indicator_color3 Red //---- indicator parameters extern int BandsPeriod=50; extern int BandsShift=0; extern double BandsDeviations=2.0; extern int TrendBars = 10; extern bool EnableTextDisplay = true; //---- buffers double MovingBuffer[]; double UpperBuffer[]; double LowerBuffer[]; double HighTrend[]; double LowTrend[]; double MidTrend[]; //bool DisplayText = false; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,MovingBuffer); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,UpperBuffer); SetIndexStyle(2,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(2,LowerBuffer); SetIndexBuffer(3,HighTrend); SetIndexBuffer(4,LowTrend); SetIndexBuffer(5,MidTrend); //---- SetIndexDrawBegin(0,BandsPeriod+BandsShift); SetIndexDrawBegin(1,BandsPeriod+BandsShift); SetIndexDrawBegin(2,BandsPeriod+BandsShift); //---- if(EnableTextDisplay) { DisplayLabel_1(); DisplayLabel_2(); DisplayLabel_3(); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bollinger Bands | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i,k,counted_bars=IndicatorCounted(); double deviation; double sum,oldval,newres; //---- if(Bars<=BandsPeriod) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) for(i=1;i<=BandsPeriod;i++) { MovingBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE; UpperBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE; LowerBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE; } //---- int limit=Bars-counted_bars; if(counted_bars>0) limit++; for(i=0; i<limit; i++) MovingBuffer[i]=iMA(NULL,0,BandsPeriod,BandsShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); //---- i=Bars-BandsPeriod+1; if(counted_bars>BandsPeriod-1) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { sum=0.0; k=i+BandsPeriod-1; oldval=MovingBuffer[i]; while(k>=i) { newres=Close[k]-oldval; sum+=newres*newres; k--; } deviation=BandsDeviations*MathSqrt(sum/BandsPeriod); UpperBuffer[i]=oldval+deviation; LowerBuffer[i]=oldval-deviation; i--; } //---- double TestVal1 = 0; double TrendValueHigh = 0; for(i=0;i<TrendBars;i++) { TestVal1 = UpperBuffer[i] - UpperBuffer[1+1]; TrendValueHigh = TrendValueHigh - TestVal1; } double TrendValueLow = 0; for(i=0;i<TrendBars;i++) { TestVal1 = LowerBuffer[i] - LowerBuffer[1+1]; TrendValueLow = TrendValueLow - TestVal1; } double TrendValueMid = 0; for(i=0;i<TrendBars;i++) { TestVal1 = MovingBuffer[i] - MovingBuffer[1+1]; TrendValueMid = TrendValueMid - TestVal1; } MidTrend[0] = TrendValueMid * 1000; HighTrend[0] = TrendValueHigh * 1000; LowTrend[0] = TrendValueLow * 1000; if(EnableTextDisplay) { ObjectSetText("Label_Message1","High " + DoubleToStr(HighTrend[0], 2),14,"Arial",Yellow); ObjectSetText("Label_Message2","Mid " + DoubleToStr(MidTrend[0], 2),14,"Arial",Yellow); ObjectSetText("Label_Message3","Low " + DoubleToStr(LowTrend[0], 2),14,"Arial",Yellow); } return(0); } int DisplayLabel_1() { ObjectCreate("Label_Message1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);// Creating obj. ObjectSet("Label_Message1", OBJPROP_CORNER, 1);    // Reference corner
   ObjectSet("Label_Message1", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
   ObjectSet("Label_Message1", OBJPROP_YDISTANCE, 15);// Y coordinate
   ObjectSetText("Label_Message1","",14,"Arial",White);
   return(0);
  }

int DisplayLabel_2()
  {
   ObjectCreate("Label_Message2", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);// Creating obj.
   ObjectSet("Label_Message2", OBJPROP_CORNER, 1);    // Reference corner
   ObjectSet("Label_Message2", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
   ObjectSet("Label_Message2", OBJPROP_YDISTANCE, 35);// Y coordinate
   ObjectSetText("Label_Message2","",14,"Arial",White);
   return(0);
  }

int DisplayLabel_3()
  {
   ObjectCreate("Label_Message3", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);// Creating obj. ObjectSet("Label_Message3", OBJPROP_CORNER, 1);    // Reference corner
   ObjectSet("Label_Message3", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
   ObjectSet("Label_Message3", OBJPROP_YDISTANCE, 55);// Y coordinate
   ObjectSetText("Label_Message3","",14,"Arial",White);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+ フォーラムの皆さん、こんにちは。
よろしくお願いします。なぜかインジケーターがチャートに表示されないのですが、どこでエラーになっているのでしょうか？
一般的には、このようにチャート上に表示されるはずです。
ただ、このインジケーターのウィンドウには何も表示されません。MT4です。
以下は、インジケーターのコードです。コードか何かに間違いがあるのでしょうか？
申し訳ありませんが、MT4のホームページをご覧ください。
MT5です。
どなたか、binファイルの 最大許容サイズを教えてください。
25mで3,000万円なので、読書用にアドバイザーが開けるかもしれません。
25メートル、300万個の数値は読み取れないが、500.000個の数値は読み取れるということでしょうか。
申し訳ありませんが、MT4のホームページをご覧ください。
MT5です。
考え方としては、一方の関数は現在のチャートに表示するバーの数（例えば5000本）を返し、もう一方は画面に収まる数（私の場合は380本強）だけを返せばよいのです。
ビルド466、フル7 x64
は、常に最初の（左側の）可視バーの数より1多い。
最後のバー（右）は0番です。
グラフがスクロールされない限り。チャートが「スクロール」している場合、<最初に見えるバーの数> = <見えるバーの数> + <バー単位でのチャートの移動量>-1 となります。
そして、あなたが書くもの。
...現在のチャートに表示するバーの数（例：5000本）...
はちょっと違いますね。
ファイルサイズが 開かないことについて、2010年と2009年の2008年は開きたくありません。
このコードで作成したファイルを開こうとすると、エラーメッセージが表示され続けます。
2011, 01, 01以外の時間間隔では開きません。
どのような問題ですか？
例えば、設定で50000本にチェックを入れているのに、実際には11375本が読み込まれています。
その方法
そして、ここでどの数字を使うか。
ZS ここで、Initの内容を説明します。
そして、