ファイルにプリントアウトして、エクセルで調べます。
でも、これでは満足できないと思うので、「これはその場で表示すること」などの条件を追加でお願いしました。
実際、このインジケータは複数の結果を返すので、それらを表としてチャートに表示する必要があり、表はシグナルが変化したときに再描画する必要があります。そのための授業はあるのでしょうか？
の場合、データを画面に表示する方法があるかどうかはわかりませんでしたが、最初の方法が一番よさそうです。
ヘルプには、この関数はint 値を返すと書かれていますが、コンパイラは、この値が明示的にキャストされていないと文句を言います。
明示的な変換の後、すべてがうまくいっています。大したことではないのですが、そうではないはずです。
GBPUSDのM1相場には9年の穴が開いています。同時に、M2にはすでに欠番期間の見積もりも出ています。すべてのTFがM1履歴から算出される場合は、状況がよくわからない。
そして、一番困るのは、M1相場がチャートに表示されないだけでなく（大出来高を参照できる）、Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) や CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates) など、データ取得関数で利用できない点です。
ZSと最も重要なのは、つい最近、すべてが正常に動作し、すべての見積もりが可能だったことです。
端末のログを添えて、servicedeskにリクエスト してください。
#69449で間違えたのですが、ビルドが古く、実際はビルド425なのですが、今は明確なコメントが付けられない 状態です。
ZZS 端末のログを見ると、新しいビルドであることがわかります。
こんにちは。mt5をインストールする際にこのエラーが発生します。
対処法を教えてください。
