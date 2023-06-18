エラー、バグ、質問 - ページ 352

新しいコメント
 
Urain:

ファイルにプリントアウトして、エクセルで調べます。

でも、これでは満足できないと思うので、「これはその場で表示すること」などの条件を追加でお願いしました。

実は、このインジケータはいくつかの結果を返すのですが、それらを表としてチャートに表示する必要があります。そのための授業はあるのでしょうか？
 
Graff:
実際、このインジケータは複数の結果を返すので、それらを表としてチャートに表示する必要があり、表はシグナルが変化したときに再描画する必要があります。そのための授業はあるのでしょうか？

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228

の場合、データを画面に表示する方法があるかどうかはわかりませんでしたが、最初の方法が一番よさそうです。

Взгляни на рынок через готовые классы
Взгляни на рынок через готовые классы
  • 2010.10.26
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Справедливо это и в такой области как трейдинг. Новая платформа MetaTrader 5 и язык MQL5 открывают новые возможности для представления визуальной информации трейдеру. В данной статье предлагается универсальная и расширяемая система классов, которая берет на себя всю черновую работу по организации вывода произвольной текстовой информации.
 
gdtt:

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228

の場合、データを画面に表示するメソッドがあるか どうかは見ませんでしたが、最初のものは問題なさそうですね。

Google Chart API を利用したチャート作成用ライブラリ
 

ヘルプには、この関数はint 値を返すと書かれていますが、コンパイラは、この値が明示的にキャストされていないと文句を言います。

int res=FileWriteArray(han,array);
possible loss of data due to type conversion

明示的な変換の後、すべてがうまくいっています。

int res=(int)FileWriteArray(han,array);
大したことではないのですが、そうではないはずです。
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long - Документация по MQL5
 
Urain:

ヘルプには、この関数はint 値を返すと書かれていますが、コンパイラは、この値が明示的にキャストされていないと文句を言います。

明示的な変換の後、すべてがうまくいく

小さなことですが、そんなことはないはずです。
おっしゃるとおりです。訂正させていただきます。
 

GBPUSDのM1相場には9年の穴が開いています。同時に、M2にはすでに欠番期間の見積もりも出ています。すべてのTFがM1履歴から算出される場合は、状況がよくわからない。

そして、一番困るのは、M1相場がチャートに表示されないだけでなく（大出来高を参照できる）、Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) や CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates) など、データ取得関数で利用できない点です。


ZSと最も重要なのは、つい最近、すべてが正常に動作し、すべての見積もりが可能だったことです。

 
Urain:

GBPUSDのM1相場には9年の穴がある。同時に、M2にはすでに欠番期間の見積もりも出ています。すべてのTFがM1履歴から算出される場合は、状況がよくわからない。

そして、一番困るのは、M1相場がチャートに表示されないだけでなく（大出来高を参照できる）、Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) や CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates) など、データ取得関数で利用できない点です。


ZSと最も重要なのは、つい最近、すべてが正常に動作し、すべての見積もりが可能だったことです。


端末のログを添えて、servicedeskにリクエストしてください。
 
antt:
端末のログを添えて、servicedeskにリクエスト してください。

#69449で間違えたのですが、ビルドが古く、実際はビルド425なのですが、今は明確なコメントが付けられない 状態です。

ZZS 端末のログを見ると、新しいビルドであることがわかります。

 

こんにちは。mt5をインストールする際にこのエラーが発生します。

対処法を教えてください。

削除済み  
Kokos:

こんにちは。mt5をインストールする際にこのエラーが発生します。

対処法を教えてください。

ターミナルのビルド（分かれば）、DC/Serverはどれですか？
1...345346347348349350351352353354355356357358359...3185
新しいコメント