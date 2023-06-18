エラー、バグ、質問 - ページ 346

AlexSTAL:
正直なところ、そんなことはないのですが...。
それは、他者へのリスペクトのようなものです。コーデックやコーディングソフトを理解する必要はありません。しかし、あなたは簡単なZIPアーカイブを作ることができ（1秒でできます）、トラフィックを100倍減らすことができます。MT5の無料ベータテストがあるじゃないですか。
 
hrenfx:
OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスでも完全に理解されています。
sergeev:
つまり、単純なオフトピック例であって、行動を扇動するものではなかったのです。

MSUスクリーンキャプチャロスレスコーデック

MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео
  • www.compression.ru
MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24...
 
バー番号からtimeDateを取得するには？
 
fellow:
バー番号からtimeDateを取得するには？
int  CopyTime(
   string           symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES   timeframe,       // период
   int              start_pos,       // откуда начнем 
   int              count,           // сколько копируем
   datetime         time_array[]     // массив для копирования времени открытия
   );
 

ポジションよりも出来高が大きく、タイプも逆のトレードが、方向が「イン/アウト」ではなく「アウト」になるのはどうしてなのか、説明してください。

最後の列はポジションボリューム、ペンタックスポジションタイプです。ペナルティ・ディールによってポジションが下がり、この部分のテーブルの最後のディールは

この部分の表は、ポジションより大きく、タイプも逆なので、最後のディールは「イン/アウト」であるべきです。しかし、レポートでは「アウト」になっている。

2010.10.04 00:01:00 捌く において 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1
2010.10.04 03:49:00 捌く において 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0.2
2010.10.05 16:57:00 買う において 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1
2010.10.05 16:57:00 買う アウト 0.2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0
2010.10.07 09:20:00 買う において 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1
2010.10.07 09:39:00 買う において 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0.2
2010.10.07 14:59:00 買う において 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3
2010.10.08 14:30:00 買う において 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0.4
2010.10.08 14:30:00 買う において 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5
2010.10.08 15:25:00 買う において 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6
2010.10.08 15:25:00 買う において 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7
2010.10.08 15:25:00 買う において 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8
2010.10.08 15:30:00 買う において 0.1 81.755 0 96.83 2 8 0 0.9
2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.58 0 96.83 2 9 0 1
2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.58 0 96.83 2 10 0 1.1
2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.56 0 96.83 2 11 0 1.2
2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3
2010.10.11 02:54:00 捌く において 0.1 82.09 0 96.83 2 13 0 1.2
2010.10.11 02:54:00 捌く アウト 1.4 82.09 137.04 233.87 2 14


報告書そのものはアタシャの中にあります。

このエラーのせいで、アルゴリズム全体が正しく動作していないことが判明したのです。4行目も同じです。

ファイル:
ReportHistory-630165.zip  70 kb
 
どうやら、チャンピオンシップのレポートには「イン/アウト」の案件がないため、アルゴリズムを変更する必要がありそうです。

MQはやはりポジション履歴を保存せず、ボリュームと平均化のレベルの2列だけでいいと思うのですが、すべてがかなり楽になりますね。

そのため、ポジションの音量やレベルの復元に誤差が生じると、致命的なことになります。

 
Urain:
チャンピオンシップのレポートには、「イン/アウト」ディールがまったくないのです。
なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
 
Yedelkin:
なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
そうですね、全部は見ていませんが :o)、ありがとうございます。それなら、何らかのバグがあるのでは？Manovのレポートに従って手動とアルゴリズムの両方でサンプリングしてみましたが、どちらもバグです。バグでなければあなたのもチェックしますよ、それならManovの報告です。
 
Yedelkin:
なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals

レポートにまだバグがあります。最初の3つのトレードをよく見てください。第3のトレードは「in/out」であるべきです。

すみません、レポートではなく、端末に表示される履歴投資家の表示です。


