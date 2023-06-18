エラー、バグ、質問 - ページ 346 1...339340341342343344345346347348349350351352353...3185 新しいコメント hrenfx 2011.03.26 14:26 #3451 AlexSTAL: 正直なところ、そんなことはないのですが...。 それは、他者へのリスペクトのようなものです。コーデックやコーディングソフトを理解する必要はありません。しかし、あなたは簡単なZIPアーカイブを作ることができ（1秒でできます）、トラフィックを100倍減らすことができます。MT5の無料ベータテストがあるじゃないですか。 --- 2011.03.26 14:27 #3452 hrenfx: OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスでも完全に理解されています。 ファイルに対して十分なコーデックがありません。 hrenfx 2011.03.26 14:57 #3453 sergeev: は、ファイルにコーデックを欠く。つまり、単純なオフトピック例であって、行動を扇動するものではなかったのです。MSUスクリーンキャプチャロスレスコーデック MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео www.compression.ru MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24... fellow 2011.03.27 08:51 #3454 バー番号からtimeDateを取得するには？ Aleksandr Chugunov 2011.03.27 08:57 #3455 fellow: バー番号からtimeDateを取得するには？int CopyTime( string symbol_name, // имя символа ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период int start_pos, // откуда начнем int count, // сколько копируем datetime time_array[] // массив для копирования времени открытия ); Mykola Demko 2011.03.27 15:33 #3456 ポジションよりも出来高が大きく、タイプも逆のトレードが、方向が「イン/アウト」ではなく「アウト」になるのはどうしてなのか、説明してください。最後の列はポジションボリューム、ペンタックスポジションタイプです。ペナルティ・ディールによってポジションが下がり、この部分のテーブルの最後のディールはこの部分の表は、ポジションより大きく、タイプも逆なので、最後のディールは「イン/アウト」であるべきです。しかし、レポートでは「アウト」になっている。 2010.10.04 00:01:00 捌く において 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1 2010.10.04 03:49:00 捌く において 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0.2 2010.10.05 16:57:00 買う において 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1 2010.10.05 16:57:00 買う アウト 0.2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0 2010.10.07 09:20:00 買う において 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1 2010.10.07 09:39:00 買う において 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0.2 2010.10.07 14:59:00 買う において 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3 2010.10.08 14:30:00 買う において 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0.4 2010.10.08 14:30:00 買う において 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5 2010.10.08 15:25:00 買う において 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6 2010.10.08 15:25:00 買う において 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7 2010.10.08 15:25:00 買う において 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8 2010.10.08 15:30:00 買う において 0.1 81.755 0 96.83 2 8 0 0.9 2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.58 0 96.83 2 9 0 1 2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.58 0 96.83 2 10 0 1.1 2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.56 0 96.83 2 11 0 1.2 2010.10.11 00:00:00 買う において 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3 2010.10.11 02:54:00 捌く において 0.1 82.09 0 96.83 2 13 0 1.2 2010.10.11 02:54:00 捌く アウト 1.4 82.09 137.04 233.87 2 14 報告書そのものはアタシャの中にあります。このエラーのせいで、アルゴリズム全体が正しく動作していないことが判明したのです。4行目も同じです。 ファイル: ReportHistory-630165.zip 70 kb Errors, bugs, questions BrainSystem: Trading System Development Off-topic MT4/mql4 questions. Mykola Demko 2011.03.27 15:47 #3457 Urain:ポジションより出来高が多く、逆タイプの取引で、方向が「in/out」ではなく「out」になるのはどうしてなのか、教えてください。最後の列はポジションボリューム、ペンタックスポジションタイプです。ペナルティ・ディールによってポジションが下がり、この部分のテーブルの最後のディールはこの部分の表は、ポジションより大きく、タイプも逆なので、最後のディールは「イン/アウト」であるべきです。しかし、レポートでは「アウト」になっている。 報告書そのものはアタシ。このエラーのために、アルゴリズム全体が正常に動作しないようです。4行目も同様です。どうやら、チャンピオンシップのレポートには「イン/アウト」の案件がないため、アルゴリズムを変更する必要がありそうです。MQはやはりポジション履歴を保存せず、ボリュームと平均化のレベルの2列だけでいいと思うのですが、すべてがかなり楽になりますね。 そのため、ポジションの音量やレベルの復元に誤差が生じると、致命的なことになります。 Yedelkin 2011.03.27 15:50 #3458 Urain: チャンピオンシップのレポートには、「イン/アウト」ディールがまったくないのです。 なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals Mykola Demko 2011.03.27 15:54 #3459 Yedelkin: なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals そうですね、全部は見ていませんが :o)、ありがとうございます。それなら、何らかのバグがあるのでは？Manovのレポートに従って手動とアルゴリズムの両方でサンプリングしてみましたが、どちらもバグです。バグでなければあなたのもチェックしますよ、それならManovの報告です。 Mykola Demko 2011.03.27 16:04 #3460 Yedelkin: なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_dealsレポートにまだバグがあります。最初の3つのトレードをよく見てください。第3のトレードは「in/out」であるべきです。すみません、レポートではなく、端末に表示される履歴投資家の表示です。 1...339340341342343344345346347348349350351352353...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正直なところ、そんなことはないのですが...。
OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスでも完全に理解されています。
は、ファイルにコーデックを欠く。
つまり、単純なオフトピック例であって、行動を扇動するものではなかったのです。
MSUスクリーンキャプチャロスレスコーデック
バー番号からtimeDateを取得するには？
ポジションよりも出来高が大きく、タイプも逆のトレードが、方向が「イン/アウト」ではなく「アウト」になるのはどうしてなのか、説明してください。
最後の列はポジションボリューム、ペンタックスポジションタイプです。ペナルティ・ディールによってポジションが下がり、この部分のテーブルの最後のディールは
この部分の表は、ポジションより大きく、タイプも逆なので、最後のディールは「イン/アウト」であるべきです。しかし、レポートでは「アウト」になっている。
報告書そのものはアタシャの中にあります。
このエラーのせいで、アルゴリズム全体が正しく動作していないことが判明したのです。4行目も同じです。
このエラーのために、アルゴリズム全体が正常に動作しないようです。4行目も同様です。
どうやら、チャンピオンシップのレポートには「イン/アウト」の案件がないため、アルゴリズムを変更する必要がありそうです。
MQはやはりポジション履歴を保存せず、ボリュームと平均化のレベルの2列だけでいいと思うのですが、すべてがかなり楽になりますね。
そのため、ポジションの音量やレベルの復元に誤差が生じると、致命的なことになります。
チャンピオンシップのレポートには、「イン/アウト」ディールがまったくないのです。
なぜダメなのか？たくさん持っていました。https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
レポートにまだバグがあります。最初の3つのトレードをよく見てください。第3のトレードは「in/out」であるべきです。
すみません、レポートではなく、端末に表示される履歴投資家の表示です。