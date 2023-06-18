エラー、バグ、質問 - ページ 358 1...351352353354355356357358359360361362363364365...3185 新しいコメント Aleksandr Chugunov 2011.04.11 12:19 #3571 -Alexey-: 開発者の皆様へ。SDでアプリケーションを閉じてしまった（Serious problem - floating bug.インジケーターやアドバイザーの動作が不可能になる）、何も修正されていない。今夜もそうだった。夜中に1.3Gbの何でも、どこでも、ダウンロードしたことがあります。MTはチャンネル全体を占め、私一人だけが見ているわけではありません。これが写真です。この状況は受け入れがたいので、何とかしてください。ようこそ、私たちのクラブへ Dmitriy Skub 2011.04.11 12:23 #3572 誰も簡単だと約束はしていない :) Валерий 2011.04.11 12:58 #3573 面白いのは、これが発信トラフィックであることで、私の端末では見たことがないのです。MetaTesterの実行中に、ネットワーク経由で外部エージェントに履歴が送信されることと関係があるのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2011.04.11 13:01 #3574 週末に野良トラフィックのバグが局所的に再現されました。問題は、アクセスポイントとの同期がとれなくなることだった。今、修正しているところです。このような不愉快な不具合を起こしてしまい、申し訳ありません。 Konstantin Gruzdev 2011.04.11 13:19 #3575 Valmars: 面白いのは、これが発信トラフィックであることで、私の端末では見たことがないのです。MetaTesterの実行中に、ネットワーク経由で外部エージェントに履歴が送信されることと関係があるのでしょうか？ いいえ。ほぼすべてのティックで prev_calculated がゼロになり、CopyRates は -1 を返します。私の理解では、prev_calculatedをゼロにした後、ターミナルがサーバーに接続しようとすると、アウトバウンドのトラフィックが増加します。以前は週末のみ発生し、端末を再起動することで直りました。ログに変なメッセージはありません。 Aleksandr Chugunov 2011.04.11 13:37 #3576 Renat:週末に野良トラフィックのバグが局所的に再現されました。問題は、アクセスポイントとの同期がとれなくなることだった。今、修正しているところです。このような不愉快な不具合を起こしてしまい、申し訳ありません。 ちょっと補足すると...。休みの日ではないですが、今日も弾けました...。 Serge 2011.04.11 21:38 #3577 私の端末は今日3時間で84mbをダウンロードし、3mbを何もせずに手放しました。動作中にテスターの電源が入らなかった。 Andrey Dik 2011.04.11 21:48 #3578 Graff:私の端末は今日3時間で84mbをダウンロードし、3mbを何もせずに手放しました。この間、テスターの電源は入っていない。私の端末では、土曜日に12Mbほどの転送をしました（！）。そして、右で受信していると思いきや...。スクリーンショットを保存しておけばよかったと思いました。私にとっては致命的ではありませんが、そこで何を発信しているのかが不明です。ZS.アバターを持っているものが消えてしまう。もう一度アバターを置くと、しばらくしてまた消えてしまう。 Serge 2011.04.11 21:58 #3579 joo:私の端末では、土曜日に12Mb（！）のような転送がありました。そして、右で受信していると思いきや...。スクリーンショットを保存しておけばよかったと思いました。私にとっては致命的ではありませんが、そこで何を発信しているのかが不明です。ZS.アバターが消え続けています。もう一度アバターをつけても、しばらくするとまた消えます。 。 週末は元気でしたよ。すでに92.6ダウンロードされています。この記事を書いている間、93.5でした。異なるタイムフレームで3つのEURUSDチャートを 開いています。 Igor Makanu 2011.04.11 22:20 #3580 Graff:私の端末は今日3時間で84mbをダウンロードし、3mbを何もせずに手放しました。走行中にテスターの電源が入らなくなった。おそらく、新しいタイプのトレント端末でしょう ))))私は確認し、私はまた、端末が履歴をダウンロードするだけでなく、どこか、または何かをダウンロードした理由を理解していない 1...351352353354355356357358359360361362363364365...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
開発者の皆様へ。SDでアプリケーションを閉じてしまった（Serious problem - floating bug.インジケーターやアドバイザーの動作が不可能になる）、何も修正されていない。今夜もそうだった。夜中に1.3Gbの何でも、どこでも、ダウンロードしたことがあります。MTはチャンネル全体を占め、私一人だけが見ているわけではありません。
これが写真です。
この状況は受け入れがたいので、何とかしてください。
ようこそ、私たちのクラブへ
週末に野良トラフィックのバグが局所的に再現されました。問題は、アクセスポイントとの同期がとれなくなることだった。今、修正しているところです。
このような不愉快な不具合を起こしてしまい、申し訳ありません。
面白いのは、これが発信トラフィックであることで、私の端末では見たことがないのです。MetaTesterの実行中に、ネットワーク経由で外部エージェントに履歴が送信されることと関係があるのでしょうか？
私の端末は今日3時間で84mbをダウンロードし、3mbを何もせずに手放しました。動作中にテスターの電源が入らなかった。
私の端末では、土曜日に12Mbほどの転送をしました（！）。そして、右で受信していると思いきや...。
スクリーンショットを保存しておけばよかったと思いました。私にとっては致命的ではありませんが、そこで何を発信しているのかが不明です。
ZS.アバターを持っているものが消えてしまう。もう一度アバターを置くと、しばらくしてまた消えてしまう。
週末は元気でしたよ。すでに92.6ダウンロードされています。
この記事を書いている間、93.5でした。
異なるタイムフレームで3つのEURUSDチャートを 開いています。
おそらく、新しいタイプのトレント端末でしょう ))))
私は確認し、私はまた、端末が履歴をダウンロードするだけでなく、どこか、または何かをダウンロードした理由を理解していない