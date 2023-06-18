エラー、バグ、質問 - ページ 358

-Alexey-:

開発者の皆様へ。SDでアプリケーションを閉じてしまった（Serious problem - floating bug.インジケーターやアドバイザーの動作が不可能になる）、何も修正されていない。今夜もそうだった。夜中に1.3Gbの何でも、どこでも、ダウンロードしたことがあります。MTはチャンネル全体を占め、私一人だけが見ているわけではありません。

これが写真です。

この状況は受け入れがたいので、何とかしてください。

ようこそ、私たちのクラブへ


 
誰も簡単だと約束はしていない :)
 
面白いのは、これが発信トラフィックであることで、私の端末では見たことがないのです。MetaTesterの実行中に、ネットワーク経由で外部エージェントに履歴が送信されることと関係があるのでしょうか？
 

週末に野良トラフィックのバグが局所的に再現されました。問題は、アクセスポイントとの同期がとれなくなることだった。今、修正しているところです。

このような不愉快な不具合を起こしてしまい、申し訳ありません。

 
いいえ。ほぼすべてのティックで prev_calculated がゼロになり、CopyRates は -1 を返します。私の理解では、prev_calculatedをゼロにした後、ターミナルがサーバーに接続しようとすると、アウトバウンドのトラフィックが増加します。以前は週末のみ発生し、端末を再起動することで直りました。ログに変なメッセージはありません。
 
ちょっと補足すると...。休みの日ではないですが、今日も弾けました...。
 

私の端末は今日3時間で84mbをダウンロードし、3mbを何もせずに手放しました。動作中にテスターの電源が入らなかった。

 
私の端末では、土曜日に12Mbほどの転送をしました（！）。そして、右で受信していると思いきや...。

スクリーンショットを保存しておけばよかったと思いました。私にとっては致命的ではありませんが、そこで何を発信しているのかが不明です。

ZS.アバターを持っているものが消えてしまう。もう一度アバターを置くと、しばらくしてまた消えてしまう。

 
週末は元気でしたよ。すでに92.6ダウンロードされています。

この記事を書いている間、93.5でした。

異なるタイムフレームで3つのEURUSDチャートを 開いています。

 
おそらく、新しいタイプのトレント端末でしょう ))))

私は確認し、私はまた、端末が履歴をダウンロードするだけでなく、どこか、または何かをダウンロードした理由を理解していない

