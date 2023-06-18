エラー、バグ、質問 - ページ 355 1...348349350351352353354355356357358359360361362...3185 新しいコメント Дмитрий 2011.04.08 09:00 #3541 エージェントの場合は、常にメインコンピュータと同じなのでしょうか？ 削除済み 2011.04.08 10:08 #3542 dimonsky: エージェントは常にマスターコンピューターと同じストーリーを持っているのでしょうか？ アイデアはイエスですが、履歴の同期やその他いくつかの点で問題があります。 Retsam 2011.04.09 16:38 #3543 スレッドを全部読んでないので、既出だったらご容赦ください。1.テストの開始と終了の時間（日付と混同しないように）を選択することは可能でしょうか。2.テスターで他のペアの取引を表示するには、設定（多通貨用 - 1つの楽器用 -テスト結果 で「チャートを開く」、およびその他）で設定されている場合を除き、どのように。 Alexander Puzikov 2011.04.09 19:02 #3544 Retsam:スレッドを全部読んでないので、既出だったらご容赦ください。1.テストの開始と終了の時間（日付と混同しないように）を選択することは可能でしょうか。2.テスターで、設定以外の他のペアの取引を表示する方法（多通貨用 - 1つの楽器用 -テスト 結果の "オープンチャート"、および他のために）。1 そのような機能はありません - あなたがそれをするように要求しない限り。2 また、そのようなものはありません。 Alexey Kozlov 2011.04.09 20:01 #3545 アフタヌーン!MT 5.425 Windows 7 x64サブウィンドウ（サブウィンドウ1）でインジケータを起動し、そこにバッファを使ってチャートを置いています。 ウィンドウの最小値と最大値をそれぞれ ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) と ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1) で取得したいのですが、どうすればいいですか？出力は0、メインウィンドウの最小値と最大値が正しく表示されている（ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN) ）。ChartRedraw(0)が動作しない。チャートがマウスでスクロールし始めると、値が死んでしまいます - 正しく表示され始めます。初めて起動したときや、インジケーターのプロパティで値を変更したときに発生します。もしかしたらエラーかもしれないし、私のやり方が悪いのかもしれない。 ヘルプファイルのこの項目はどういう意味ですか？CHART_PRICE_MIN 最小チャートダブルR/Oモディファイ - サブウィンドウ番号 CHART_PRICE_MAX チャートの最大値double r/o modifier - subwindow numberありがとうございました。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions スピンドルチャートインジケーター DoEasyライブラリでのその他のクラス(第69部): チャットオブジェクトコレクションクラス Rashid Umarov 2011.04.09 21:00 #3546 すべてのチャートウィンドウに0から番号が振られています。0 - メインチャートウィンドウ、1 - 最初のインジケータのウィンドウ。といった具合に。 Mr.FreeMan 2011.04.09 22:51 #3547 何が問題なのかがわからない。2つの指標のパラメータが同じであれば、EAは買いしか開きませんが、パラメータが異なると、どのようにポジションを閉じるのかがよくわかりません......。理論的には、2つ目の指標で取引を終了するはずなのですが、そうではありません。コードそのものです。#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\OrderInfo.mqh> MqlRates mrate[]; input int TriX_PARAM=14; input int TriX_PARAM_Close=50; double TriX[]; double TriX_Close[]; int TriXHandle; int TriXHandle_Close; int OnInit() { TriXHandle=iTriX(Symbol(),PERIOD_CURRENT,TriX_PARAM,PRICE_WEIGHTED); TriXHandle_Close=iTriX(Symbol(),PERIOD_CURRENT,TriX_PARAM_Close,PRICE_WEIGHTED); return(0); } void OnTick() { CTrade mytrade; CPositionInfo myposition; CSymbolInfo mysymbol; COrderInfo myorder; bool Sell_opened,Buy_opened; if(myposition.Select(_Symbol)==true) { if(myposition.Type()==POSITION_TYPE_BUY) Buy_opened=true; if(myposition.Type()==POSITION_TYPE_SELL) Sell_opened=true;} //Закрываем позицию if(Buy_opened==true || Sell_opened==true) { ArraySetAsSeries(TriX_Close,true); CopyBuffer(TriXHandle_Close,0,0,4,TriX_Close); if(Sell_opened=true && TriX_Close[1]>TriX_Close[2] && TriX_Close[2]<TriX_Close[3]) mytrade.PositionClose(_Symbol); if(Buy_opened=true && TriX_Close[1]<TriX_Close[2] && TriX_Close[2]>TriX_Close[3]) mytrade.PositionClose(_Symbol); } //Открываем позицию if(Buy_opened==false && Sell_opened==false) { ArraySetAsSeries(TriX,true); CopyBuffer(TriXHandle,0,0,4,TriX); if(TriX[1]>TriX[2] && TriX[2]<TriX[3]) mytrade.Buy(0.1,_Symbol,NormalizeDouble(mysymbol.Ask(),_Digits),0,0); if(TriX[1]<TriX[2] && TriX[2]>TriX[3]) mytrade.Sell(0.1,_Symbol,NormalizeDouble(mysymbol.Bid(),_Digits),0,0); } } Jager 2011.04.10 01:35 #3548 最適化中に端末が更新されないようにすることは可能ですか？ Alexander Puzikov 2011.04.10 04:04 #3549 Jager: 最適化中に端末の更新を行わないようにすることは可能ですか？そのため、端末を起動したまま5～10分ほど更新がなかった場合。更新されないし、更新されても新しい設定は保存されない。端末を再起動する前に、もちろんインターネットをオフにすることができます Alexander Puzikov 2011.04.10 10:46 #3550 Mr.FreeMan:何が問題なのかがわからない。2つのインジケータのパラメータが同じであれば、EAはBuyのみをオープンし、パラメータが異なれば、どのようにポジションをクローズするかは不明です............。理論的には、2つ目の指標で取引を終了するはずなのですが、そうではありません。コードそのものです。コードそのもの：最初のうちは、配列に違うマークをつける必要があります。そのほうがいい）、変えてください。CopyBuffer(TriXHandle_Close,0,0,3,TriX_Close); CopyBuffer(TriXHandle,0,0,4,TriX); 此処に於てCopyBuffer(TriXHandle_Close,0,0,3,TriX_Close);CopyBuffer(TriXHandle,0,0,3,TriX);また、変更 if(Sell_opened=true && TriX_Close[1]>TriX_Close[2] && TriX_Close[2]<TriX_Close[3]) mytrade.PositionClose(_Symbol); if(Buy_opened=true && TriX_Close[1]<TriX_Close[2] && TriX_Close[2]>TriX_Close[3])
   mytrade.PositionClose(_Symbol);
if(TriX[1]>TriX[2] && TriX[2]<TriX[3])
   mytrade.Buy(0.1,_Symbol,NormalizeDouble(mysymbol.Ask(),_Digits),0,0);
if(TriX[1]<TriX[2] && TriX[2]>TriX[3])
   mytrade.Sell(0.1,_Symbol,NormalizeDouble(mysymbol.Bid(),_Digits),0,0);

をこれに加える。

if(Sell_opened=true && TriX_Close[0]>TriX_Close[1] && TriX_Close[1]<TriX_Close[2])
   mytrade.PositionClose(_Symbol);
if(Buy_opened=true && TriX_Close[0]<TriX_Close[1] && TriX_Close[1]>TriX_Close[2])
   mytrade.PositionClose(_Symbol);
if(TriX[0]>TriX[1] && TriX[1]<TriX[2])
   mytrade.Buy(0.1,_Symbol,NormalizeDouble(mysymbol.Ask(),_Digits),0,0);
if(TriX[0]<TriX[1] && TriX[1]>TriX[2])
   mytrade.Sell(0.1,_Symbol,NormalizeDouble(mysymbol.Bid(),_Digits),0,0);
エージェントは常にマスターコンピューターと同じストーリーを持っているのでしょうか？
スレッドを全部読んでないので、既出だったらご容赦ください。
1.テストの開始と終了の時間（日付と混同しないように）を選択することは可能でしょうか。
2.テスターで他のペアの取引を表示するには、設定（多通貨用 - 1つの楽器用 -テスト結果 で「チャートを開く」、およびその他）で設定されている場合を除き、どのように。
1 そのような機能はありません - あなたがそれをするように要求しない限り。
2 また、そのようなものはありません。
アフタヌーン!
MT 5.425 Windows 7 x64
サブウィンドウ（サブウィンドウ1）でインジケータを起動し、そこにバッファを使ってチャートを置いています。 ウィンドウの最小値と最大値をそれぞれ ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) と ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1) で取得したいのですが、どうすればいいですか？
出力は0、メインウィンドウの最小値と最大値が正しく表示されている（ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN) ）。ChartRedraw(0)が動作しない。チャートがマウスでスクロールし始めると、値が死んでしまいます - 正しく表示され始めます。
初めて起動したときや、インジケーターのプロパティで値を変更したときに発生します。
もしかしたらエラーかもしれないし、私のやり方が悪いのかもしれない。
ヘルプファイルのこの項目はどういう意味ですか？
CHART_PRICE_MIN 最小チャートダブルR/Oモディファイ - サブウィンドウ番号
CHART_PRICE_MAX チャートの最大値double r/o modifier - subwindow number
ありがとうございました。
何が問題なのかがわからない。
2つの指標のパラメータが同じであれば、EAは買いしか開きませんが、パラメータが異なると、どのようにポジションを閉じるのかがよくわかりません......。
理論的には、2つ目の指標で取引を終了するはずなのですが、そうではありません。コードそのものです。
最適化中に端末の更新を行わないようにすることは可能ですか？
そのため、端末を起動したまま5～10分ほど更新がなかった場合。
更新されないし、更新されても新しい設定は保存されない。
端末を再起動する前に、もちろんインターネットをオフにすることができます
コードそのもの：最初のうちは、配列に違うマークをつける必要があります。
そのほうがいい）、変えてください。
此処に於て
また、変更
をこれに加える。