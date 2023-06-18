エラー、バグ、質問 - ページ 356 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3185 新しいコメント Валерий 2011.04.10 11:07 #3551 Im_hungry:これと似たようなことを書きましたが、配列のラベルを変えてください - （役に立つとは思えませんが、少なくともこの方がいい）、変えてみてください。を、この線上に置く。また、変更する。をそれに加えます。こんなもんじゃない。数年前のビルドで、標準ライブラリの CPositionInfo, COrderInfo, CDealInfo クラスの古い Type() メソッドが PositionType(), OrderType(), DealType() に置き換わりました。そのため、これらの関数は、以前に作成したMQL5プログラムにおいて修正しなければ、正しく動作しない。私なら、あなたのコードをこのように書き換えます。#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> input int TriX_PARAM=14; input int TriX_PARAM_Close=50; double TriX[]; double TriX_Close[]; int TriXHandle; int TriXHandle_Close; CTrade mytrade; CPositionInfo myposition; CSymbolInfo mysymbol; COrderInfo myorder; int OnInit() { TriXHandle=iTriX(NULL,PERIOD_CURRENT,TriX_PARAM,PRICE_WEIGHTED); TriXHandle_Close=iTriX(Symbol(),PERIOD_CURRENT,TriX_PARAM_Close,PRICE_WEIGHTED); ArraySetAsSeries(TriX_Close,true); ArraySetAsSeries(TriX,true); return(0); } void OnTick() { if(myposition.Select(_Symbol)) { CopyBuffer(TriXHandle_Close,0,0,4,TriX_Close); if(myposition.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) //Закрываем позицию { if(TriX_Close[1]<TriX_Close[2] && TriX_Close[2]>TriX_Close[3]) mytrade.PositionClose(_Symbol); } else if(TriX_Close[1]>TriX_Close[2] && TriX_Close[2]<TriX_Close[3]) mytrade.PositionClose(_Symbol); } else //Открываем позицию { CopyBuffer(TriXHandle,0,0,4,TriX); if(TriX[1]>TriX[2] && TriX[2]<TriX[3]) mytrade.Buy(0.1); if(TriX[1]<TriX[2] && TriX[2]>TriX[3]) mytrade.Sell(0.1); } } Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Alexey Kozlov 2011.04.10 13:25 #3552 Rosh: すべてのチャートウィンドウに0から番号が振られています。0 - メインチャートウィンドウ、1 - 最初のインジケータのウィンドウ。といった具合に。 その点については、何の疑問もありませんしかし、最小値や最大値はどこにあるのか、なぜチャートで操作した後でないと表示されないのか。 Aleksandr Chugunov 2011.04.10 13:34 #3553 KffAlex: それは間違いないです!しかし、最小値や最大値はどこにあるのか、なぜグラフを操作して初めて表示されるのか。 サービスデスクに問い合わせた方がいい。これはバグの可能性が高いです。 Alexey Subbotin 2011.04.10 21:40 #3554 このエラーの意味するところを教えてください。internal error #108 0 0スクリプトをコンパイルするとき？ 削除済み 2011.04.10 21:51 #3555 alsu:このエラーの意味するところを教えてください。スクリプトをコンパイルするとき？私が理解している限りでは108 #define の名前が適切でない Alexey Subbotin 2011.04.10 22:09 #3556 Interesting:私が理解する限りでは108 #define の名前が適切でない ポイントは、脚本にディフィニションやインリュードがないことです。 Alexey Subbotin 2011.04.10 22:12 #3557 Andrey Dik 2011.04.10 22:22 #3558 alsu:というのは、台本に定義やインリュードがないのです。 スクリプトには #インクルード и #定義 --- 2011.04.10 22:23 #3559 alsu: そして、ブロック単位でスクリプトから正常にコンパイルされた別のスクリプトに転送します。それが何であったかを書き戻す。 Alexey Subbotin 2011.04.10 22:53 #3560 sergeev:そして、そのスクリプトから、正常にコンパイルされた別のスクリプトにブロック単位で転送する。その内容を教えてください。シンプルにした。コメントアウトしたのは、/* */です。 何事もOnStart()関数 本体 - エラーのままでした。また、マシンを再起動した後。繰り返しますが、inludeもdefineも、外部変数も含め、グローバルレベルでは何もありません。ターミナルを再インストールするのはまだ嫌です))開発者たちよ、HA!!!内部エラー#108???!はどういう意味ですか？ 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんなもんじゃない。数年前のビルドで、標準ライブラリの CPositionInfo, COrderInfo, CDealInfo クラスの古い Type() メソッドが PositionType(), OrderType(), DealType() に置き換わりました。そのため、これらの関数は、以前に作成したMQL5プログラムにおいて修正しなければ、正しく動作しない。
私なら、あなたのコードをこのように書き換えます。
すべてのチャートウィンドウに0から番号が振られています。0 - メインチャートウィンドウ、1 - 最初のインジケータのウィンドウ。といった具合に。
それは間違いないです!しかし、最小値や最大値はどこにあるのか、なぜグラフを操作して初めて表示されるのか。
このエラーの意味するところを教えてください。
internal error #108 0 0
スクリプトをコンパイルするとき？
私が理解している限りでは
108 #define の名前が適切でない
ポイントは、脚本にディフィニションやインリュードがないことです。
そして、ブロック単位でスクリプトから正常にコンパイルされた別のスクリプトに転送します。
それが何であったかを書き戻す。
シンプルにした。
コメントアウトしたのは、/* */です。 何事もOnStart()関数 本体 - エラーのままでした。また、マシンを再起動した後。
繰り返しますが、inludeもdefineも、外部変数も含め、グローバルレベルでは何もありません。ターミナルを再インストールするのはまだ嫌です))
開発者たちよ、HA!!!内部エラー#108???!はどういう意味ですか？