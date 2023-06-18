エラー、バグ、質問 - ページ 357

Mr.FreeMan:

何が問題なのかがわからない。

2つのインジケータのパラメータが同じであれば、EAはBuyのみをオープンし、パラメータが異なれば、どのようにポジションをクローズするかは不明です............。

理論的には、2つ目の指標で取引を終了するはずなのですが、そうではありません。コードそのものです。

はい、そして交換することが望ましいです

double TriX[];
double TriX_Close[];

になります（どのようなn次元の配列を持つべきかが正確に分かっているからです）。

double TriX[4];
double TriX_Close[4];
 
皆さん、ご協力ありがとうございました。修正しました、すべて動作しています。
 
alsu:

シンプルにした。

コメントアウト /* */ 何れもOnStart()関数 本体 - エラーが残る。また、マシンを再起動した後。

ここでも、inludesやdefine、外部変数を含むグローバルレベルでは何もしていません。ターミナルを再インストールするのはまだ嫌です))

開発者たちよ、HA!!!内部エラー#108???!はどういう意味ですか？

servicedeskにリクエストを書き、エラーが発生するコードを添付してください。

エラークラス "internal "は、コンパイラー自体の違反を意味します。

 

その時の様子をご紹介します :)

2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate ダウンロード 'mt5clw' 失敗
2011.04.10 23:20:32 ネットワーク '734988': MetaQuotes Software Corp.とターミナルが同期しました。
2011.04.10 23:20:32 Network '734988': Authorized on MetaQuotes-Demo via AccessPoint 1 Europe
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' 失敗しました。10 23:20:27 LiveUpdate 新しいターミナル 5.00build 31566(IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) は
2011.04 で利用可能です。10 23:20:26 Network '734988': Authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid terminal type)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate 新しい端末5.MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました。00build 56676(IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) is available
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 started (MetaQuotes Software Corp.).

 
alsu:

シンプルにした。

コメントアウトしたのは、/* */です。 何れもOnStart()関数の 本体をコメントアウトしても、エラーはそのままでした。マシンの再起動後を含む。

もっとシンプルでなく、同じ...を横から見ただけです。 そして、ベストな方法をアドバイスしています。

 
Renat:

サービスデスクにリクエストを書き、エラーが発生したコードを添付してください。

エラークラス "internal "は、コンパイラ自体が壊れていることを意味します。

ターミナルを再インストールすると、エラーは内部エラー#-3に変わりました（負の数を含む数値エラーの面白い解決法です:)))

servicedeskに書きました

デベロッパーズ!

まずはチケット番号44727に注目!

この週末に何かアップデートしたのでは？全般的に何もかもが壊れている。

 

確認済み、何も動作しない

 
dentraf:

確認済み、何も動作していない。

すべてのユーザーから5分前に動作したとの報告がありました。

シャーマンの諸君!もう二度とこのようなことがないように、きちんと直してください。

削除済み  

開発者の皆様へ。SDでアプリケーションを閉じてしまった（Serious problem - floating bug.インジケーターやEAが動作しなくなる）、何も修正されていない。今夜もそうだった。一晩で1.3Gbの何でも、どこでも、どこでもダウンロードしました。MTはチャンネル全体を占め、私一人だけが見ているわけではありません。

これが写真です。


この状況は受け入れがたいので、何とかしてください。

