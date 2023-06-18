エラー、バグ、質問 - ページ 357 1...350351352353354355356357358359360361362363364...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.04.10 23:00 #3561 Mr.FreeMan:何が問題なのかがわからない。2つのインジケータのパラメータが同じであれば、EAはBuyのみをオープンし、パラメータが異なれば、どのようにポジションをクローズするかは不明です............。理論的には、2つ目の指標で取引を終了するはずなのですが、そうではありません。コードそのものです。はい、そして交換することが望ましいですdouble TriX[]; double TriX_Close[]; になります（どのようなn次元の配列を持つべきかが正確に分かっているからです）。double TriX[4]; double TriX_Close[4]; Mr.FreeMan 2011.04.10 23:45 #3562 皆さん、ご協力ありがとうございました。修正しました、すべて動作しています。 Renat Fatkhullin 2011.04.10 23:51 #3563 alsu:シンプルにした。コメントアウト /* */ 何れもOnStart()関数 本体 - エラーが残る。また、マシンを再起動した後。ここでも、inludesやdefine、外部変数を含むグローバルレベルでは何もしていません。ターミナルを再インストールするのはまだ嫌です))開発者たちよ、HA!!!内部エラー#108???!はどういう意味ですか？servicedeskにリクエストを書き、エラーが発生するコードを添付してください。エラークラス "internal "は、コンパイラー自体の違反を意味します。 Dmitriy Skub 2011.04.11 00:58 #3564 その時の様子をご紹介します :)2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate ダウンロード 'mt5clw' 失敗 2011.04.10 23:20:32 ネットワーク '734988': MetaQuotes Software Corp.とターミナルが同期しました。 2011.04.10 23:20:32 Network '734988': Authorized on MetaQuotes-Demo via AccessPoint 1 Europe 2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' 失敗しました。10 23:20:27 LiveUpdate 新しいターミナル 5.00build 31566(IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) は 2011.04 で利用可能です。10 23:20:26 Network '734988': Authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid terminal type) 2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate 新しい端末5.MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました。00build 56676(IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) is available 2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 started (MetaQuotes Software Corp.). Errors, bugs, questions KimIVの便利な機能 Question on genetic optimisation --- 2011.04.11 01:02 #3565 alsu:シンプルにした。コメントアウトしたのは、/* */です。 何れもOnStart()関数の 本体をコメントアウトしても、エラーはそのままでした。マシンの再起動後を含む。 もっとシンプルでなく、同じ...を横から見ただけです。 そして、ベストな方法をアドバイスしています。 Alexey Subbotin 2011.04.11 09:37 #3566 Renat:サービスデスクにリクエストを書き、エラーが発生したコードを添付してください。エラークラス "internal "は、コンパイラ自体が壊れていることを意味します。ターミナルを再インストールすると、エラーは内部エラー#-3に変わりました（負の数を含む数値エラーの面白い解決法です:)))servicedeskに書きました。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksandr Chugunov 2011.04.11 09:51 #3567 デベロッパーズ!まずはチケット番号44727に注目!この週末に何かアップデートしたのでは？全般的に何もかもが壊れている。 Denis Timoshin 2011.04.11 10:33 #3568 確認済み、何も動作しない Aleksandr Chugunov 2011.04.11 11:38 #3569 dentraf:確認済み、何も動作していない。すべてのユーザーから5分前に動作したとの報告がありました。シャーマンの諸君!もう二度とこのようなことがないように、きちんと直してください。 削除済み 2011.04.11 12:13 #3570 開発者の皆様へ。SDでアプリケーションを閉じてしまった（Serious problem - floating bug.インジケーターやEAが動作しなくなる）、何も修正されていない。今夜もそうだった。一晩で1.3Gbの何でも、どこでも、どこでもダウンロードしました。MTはチャンネル全体を占め、私一人だけが見ているわけではありません。これが写真です。この状況は受け入れがたいので、何とかしてください。 1...350351352353354355356357358359360361362363364...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何が問題なのかがわからない。
2つのインジケータのパラメータが同じであれば、EAはBuyのみをオープンし、パラメータが異なれば、どのようにポジションをクローズするかは不明です............。
理論的には、2つ目の指標で取引を終了するはずなのですが、そうではありません。コードそのものです。
はい、そして交換することが望ましいです
になります（どのようなn次元の配列を持つべきかが正確に分かっているからです）。
コメントアウト /* */ 何れもOnStart()関数 本体 - エラーが残る。また、マシンを再起動した後。
ここでも、inludesやdefine、外部変数を含むグローバルレベルでは何もしていません。ターミナルを再インストールするのはまだ嫌です))
開発者たちよ、HA!!!内部エラー#108???!はどういう意味ですか？
servicedeskにリクエストを書き、エラーが発生するコードを添付してください。
エラークラス "internal "は、コンパイラー自体の違反を意味します。
その時の様子をご紹介します :)
2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate ダウンロード 'mt5clw' 失敗
2011.04.10 23:20:32 ネットワーク '734988': MetaQuotes Software Corp.とターミナルが同期しました。
2011.04.10 23:20:32 Network '734988': Authorized on MetaQuotes-Demo via AccessPoint 1 Europe
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' 失敗しました。10 23:20:27 LiveUpdate 新しいターミナル 5.00build 31566(IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) は
2011.04 で利用可能です。10 23:20:26 Network '734988': Authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid terminal type)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate 新しい端末5.MetaQuotes-Demoの認証に失敗しました。00build 56676(IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) is available
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 started (MetaQuotes Software Corp.).
コメントアウトしたのは、/* */です。 何れもOnStart()関数の 本体をコメントアウトしても、エラーはそのままでした。マシンの再起動後を含む。
もっとシンプルでなく、同じ...を横から見ただけです。 そして、ベストな方法をアドバイスしています。
ターミナルを再インストールすると、エラーは内部エラー#-3に変わりました（負の数を含む数値エラーの面白い解決法です:)))
servicedeskに書きました。
デベロッパーズ!
まずはチケット番号44727に注目!
この週末に何かアップデートしたのでは？全般的に何もかもが壊れている。
確認済み、何も動作しない
確認済み、何も動作していない。
すべてのユーザーから5分前に動作したとの報告がありました。
シャーマンの諸君!もう二度とこのようなことがないように、きちんと直してください。
開発者の皆様へ。SDでアプリケーションを閉じてしまった（Serious problem - floating bug.インジケーターやEAが動作しなくなる）、何も修正されていない。今夜もそうだった。一晩で1.3Gbの何でも、どこでも、どこでもダウンロードしました。MTはチャンネル全体を占め、私一人だけが見ているわけではありません。
これが写真です。
この状況は受け入れがたいので、何とかしてください。