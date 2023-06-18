エラー、バグ、質問 - ページ 353 1...346347348349350351352353354355356357358359360...3185 新しいコメント Kokos 2011.04.06 22:20 #3521 Interesting: 端末のビルド（分かれば）、どのDC/Serverか？ ビルド "の意味がよくわからない。そして、DC/サーバーはどこも同じです。 Sergey Gritsay 2011.04.06 22:43 #3522 Kokos: ビルド」については、よくわかりません。どのDC/サーバーでも、どこでも同じです。 ファイアウォールとアンチウィルスを無効にすると、インストーラを例外に追加できる場合があります。 削除済み 2011.04.06 22:49 #3523 Kokos: ビルド "の意味がよくわからない。ビルド」と「サーバー」がよくわからないのですが。ビルドについては、exeファイルのプロパティを確認することができますしかし、複数のサーバーで観測された場合、何か別の原因があるのかもしれません...。sergey1294 です。 ファイアウォールとアンチウィルスを無効にすると、インストーラを例外に追加できる場合があります。カスペルスキーはインストーラーで問題ないようですが、他はわかりません。でも、選択肢の一つでもある... Renat Fatkhullin 2011.04.06 22:53 #3524 再度、最新のインストーラーをダウンロードしてください。 Kokos 2011.04.06 23:00 #3525 sergey1294: ファイアウォールやアンチウィルスをオフにしたり、インストーラを例外に追加するのも有効な場合があります。 皆さん、本当にありがとうございます！すべてうまくいきました。Webがある、それが問題だった。 Mykola Demko 2011.04.07 13:32 #3526 servicedkでクラッシュテストを準備中ですが、まだ捕まっていないバグを投稿しないわけにはいきません。 SZY :o) もしあなたのターミナルがクラッシュしないのなら、それはあなたが使い方を知らないだけです :o) Mykola Demko 2011.04.07 15:04 #3527 ターミナルを再び開いたときに、開いているチャートに関する すべての設定をリセットするようにするには、何をクリーニングする必要がありますか？大雑把に言うと、全くチャートなしで開きました。ZS 端末を開くのに1.5時間つぶしましたが、c......それでも開きません。 Renat Fatkhullin 2011.04.07 15:13 #3528 Urain:ターミナルを再び開いたときに、開いているチャートに関する すべての設定をリセットするようにするには、何をクリーニングする必要がありますか？ プロファイルのサブディレクトリ(通常は Default)を削除します。 Mykola Demko 2011.04.07 15:16 #3529 Renat: プロファイルのサブディレクトリ(通常はDefault)を削除してください。 ディレクトリそのものか、掃除か？ 削除済み 2011.04.07 15:24 #3530 Urain: ディレクトリそのものか、掃除か？ クリーニングで十分でしょう。 1...346347348349350351352353354355356357358359360...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ビルド」については、よくわかりません。どのDC/サーバーでも、どこでも同じです。
ビルドについては、exeファイルのプロパティを確認することができます
しかし、複数のサーバーで観測された場合、何か別の原因があるのかもしれません...。
ファイアウォールとアンチウィルスを無効にすると、インストーラを例外に追加できる場合があります。
カスペルスキーはインストーラーで問題ないようですが、他はわかりません。
でも、選択肢の一つでもある...
servicedkでクラッシュテストを準備中ですが、まだ捕まっていないバグを投稿しないわけにはいきません。
SZY :o) もしあなたのターミナルがクラッシュしないのなら、それはあなたが使い方を知らないだけです :o)
ターミナルを再び開いたときに、開いているチャートに関する すべての設定をリセットするようにするには、何をクリーニングする必要がありますか？
大雑把に言うと、全くチャートなしで開きました。
ZS 端末を開くのに1.5時間つぶしましたが、c......それでも開きません。
プロファイルのサブディレクトリ(通常はDefault)を削除してください。
ディレクトリそのものか、掃除か？