端末のビルド（分かれば）、どのDC/Serverか？
ビルド "の意味がよくわからない。そして、DC/サーバーはどこも同じです。
 
Kokos:
ビルド」については、よくわかりません。どのDC/サーバーでも、どこでも同じです。
ファイアウォールとアンチウィルスを無効にすると、インストーラを例外に追加できる場合があります。
Kokos:
ビルド "の意味がよくわからない。ビルド」と「サーバー」がよくわからないのですが。

ビルドについては、exeファイルのプロパティを確認することができます


しかし、複数のサーバーで観測された場合、何か別の原因があるのかもしれません...。

sergey1294 です。
ファイアウォールとアンチウィルスを無効にすると、インストーラを例外に追加できる場合があります。

カスペルスキーはインストーラーで問題ないようですが、他はわかりません。

でも、選択肢の一つでもある...

 
再度、最新のインストーラーをダウンロードしてください。
 
sergey1294:
ファイアウォールやアンチウィルスをオフにしたり、インストーラを例外に追加するのも有効な場合があります。
皆さん、本当にありがとうございます！すべてうまくいきました。Webがある、それが問題だった。
 

servicedkでクラッシュテストを準備中ですが、まだ捕まっていないバグを投稿しないわけにはいきません。


SZY :o) もしあなたのターミナルがクラッシュしないのなら、それはあなたが使い方を知らないだけです :o)
 

ターミナルを再び開いたときに、開いているチャートに関する すべての設定をリセットするようにするには、何をクリーニングする必要がありますか？

大雑把に言うと、全くチャートなしで開きました。

ZS 端末を開くのに1.5時間つぶしましたが、c......それでも開きません。

 
Urain:

ターミナルを再び開いたときに、開いているチャートに関する すべての設定をリセットするようにするには、何をクリーニングする必要がありますか？


プロファイルのサブディレクトリ(通常は Default)を削除します。
 
Renat:

プロファイルのサブディレクトリ(通常はDefault)を削除してください。
ディレクトリそのものか、掃除か？
Urain:
ディレクトリそのものか、掃除か？
クリーニングで十分でしょう。
