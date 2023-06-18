エラー、バグ、質問 - ページ 345 1...338339340341342343344345346347348349350351352...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2011.03.25 10:34 #3441 neither:30分以上の時間枠を設定することはできません。2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385また、関数Period()、_Period、PERIOD_CURRENTでは、何も表示されません。PeriodSeconds() 関数をご覧になってはいかがでしょうか。 PSEnumToString() という関数も知っておくとよいでしょう。 neither 2011.03.25 11:29 #3442 Rosh:PeriodSeconds() 関数をご覧になってはいかがでしょうか。 PSEnumToString() という関数も知っておくとよいでしょう。int _Period変数_Periodには、現在のチャートのタイムフレームの値が格納されています。また、Period() 関数も使用することができます。 Evgeny Galikhin 2011.03.25 18:50 #3443 Strategy Tester で Expert Advisor を実行すると、どの Expert Advisor でも、マークされた取引とインジケータを含むチャートが表示されなくなる。421ビルド Anton 2011.03.25 18:53 #3444 52_rus:Expert Advisor を Strategy Tester で実行した後、どの Expert Advisor でも、マークされた取引とインジケータを含むチャートが表示されなくなる。421ビルド Evgeny Galikhin 2011.03.25 18:56 #3445 ありがとうございました。 Evgeny Galikhin 2011.03.25 19:18 #3446 他の通貨（テスト中の通貨ではない）で行われた取引をチャートに表示する方法はありますか？ Aleksandr Chugunov 2011.03.26 08:44 #3447 Errors all、修理はやめたのでしょうか？週末運行時のターミナルに大きな問題がある（チケット番号44727（2011.03.13～）で誰も 回答していない）。この問題は平日にも存在する可能性が高いのですが、引用の流れがあるため、その影響はほとんどありません。もう一度、みんなのために。はい：金曜日から使える端末があるんです。ある商品のチャート上に、その商品の選択された期間で動作するExpert Advisorがあります。日曜日の朝、同じシンボルの別のチャートを開き、同じExpert Advisorを追加します（EAは最後のNバー、私の場合は250でのみ動作します）。そして、スクロールが始まります - トラフィックが増加し始め、OHLCラインが点滅し（履歴の同期）、1秒未満ではなく、Expert Advisorが数分間計算を行います。その後、チャートを閉じてもう一度試してみると、すべてが1:1になっています。窓を全部閉めれば解決することもあります。先週末の動画です。現在、ビルド421でも同じです。http://www.files.alexstal.ru/forex/20110 319_0901_08.avi。追伸：似たようなことを声高に言っていたのは、sergeev 2011.03.23 16:59 #.さらに、CopyTime関数の速度が極端に低下するようになりました。杞憂に終わらないよう、バグを探して行った作業報告の全文を添付します。 ファイル: 6ut4f1ilb0g.txt 24 kb Konstantin Gruzdev 2011.03.26 11:38 #3448 AlexSTAL:週末に運用する場合、ターミナルに大きな問題がある． 確認済み。端末を再起動することで自分を救う。 hrenfx 2011.03.26 13:58 #3449 AlexSTAL:先週末の動画です。今は421ビルドで同じです。http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスで完全に理解されています。 ファイル: 20110319_0901_08savi-MSU.zip 539 kb Aleksandr Chugunov 2011.03.26 14:10 #3450 hrenfx: OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスでも全く問題なく使用できます。 正直言って、時間がない...。 1...338339340341342343344345346347348349350351352...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
30分以上の時間枠を設定することはできません。
2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385
また、関数Period()、_Period、PERIOD_CURRENTでは、何も表示されません。
PeriodSeconds() 関数をご覧になってはいかがでしょうか。
PSEnumToString() という関数も知っておくとよいでしょう。
PeriodSeconds() 関数をご覧になってはいかがでしょうか。
PSEnumToString() という関数も知っておくとよいでしょう。
int _Period
変数_Periodには、現在のチャートのタイムフレームの値が格納されています。
また、Period() 関数も使用することができます。
Strategy Tester で Expert Advisor を実行すると、どの Expert Advisor でも、マークされた取引とインジケータを含むチャートが表示されなくなる。421ビルド
Expert Advisor を Strategy Tester で実行した後、どの Expert Advisor でも、マークされた取引とインジケータを含むチャートが表示されなくなる。421ビルド
ありがとうございました。
他の通貨（テスト中の通貨ではない）で行われた取引をチャートに表示する方法はありますか？
Errors all、修理はやめたのでしょうか？
週末運行時のターミナルに大きな問題がある（チケット番号44727（2011.03.13～）で誰も 回答していない）。
この問題は平日にも存在する可能性が高いのですが、引用の流れがあるため、その影響はほとんどありません。
もう一度、みんなのために。はい：金曜日から使える端末があるんです。ある商品のチャート上に、その商品の選択された期間で動作するExpert Advisorがあります。
日曜日の朝、同じシンボルの別のチャートを開き、同じExpert Advisorを追加します（EAは最後のNバー、私の場合は250でのみ動作します）。
そして、スクロールが始まります - トラフィックが増加し始め、OHLCラインが点滅し（履歴の同期）、1秒未満ではなく、Expert Advisorが数分間計算を行います。
その後、チャートを閉じてもう一度試してみると、すべてが1:1になっています。窓を全部閉めれば解決することもあります。
先週末の動画です。現在、ビルド421でも同じです。http://www.files.alexstal.ru/forex/20110 319_0901_08.avi。
追伸：似たようなことを声高に言っていたのは、sergeev 2011.03.23 16:59 #.
さらに、CopyTime関数の速度が極端に低下するようになりました。
杞憂に終わらないよう、バグを探して行った作業報告の全文を添付します。
週末に運用する場合、ターミナルに大きな問題がある．
先週末の動画です。今は421ビルドで同じです。http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスでも全く問題なく使用できます。