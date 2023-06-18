エラー、バグ、質問 - ページ 345

neither:

30分以上の時間枠を設定することはできません。

2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385

また、関数Period()、_PeriodPERIOD_CURRENTでは、何も表示されません。

PeriodSeconds() 関数をご覧になってはいかがでしょうか。

PSEnumToString() という関数も知っておくとよいでしょう。

 
int _Period

変数_Periodには、現在のチャートのタイムフレームの値が格納されています。

また、Period() 関数も使用することができます。
 

Strategy Tester で Expert Advisor を実行すると、どの Expert Advisor でも、マークされた取引とインジケータを含むチャートが表示されなくなる。421ビルド

 
52_rus:

Expert Advisor を Strategy Tester で実行した後、どの Expert Advisor でも、マークされた取引とインジケータを含むチャートが表示されなくなる。421ビルド

 

ありがとうございました。

 

他の通貨（テスト中の通貨ではない）で行われた取引をチャートに表示する方法はありますか

 

Errors all、修理はやめたのでしょうか？

週末運行時のターミナルに大きな問題がある（チケット番号44727（2011.03.13～）で誰も 回答していない）。

この問題は平日にも存在する可能性が高いのですが、引用の流れがあるため、その影響はほとんどありません。

もう一度、みんなのために。はい：金曜日から使える端末があるんです。ある商品のチャート上に、その商品の選択された期間で動作するExpert Advisorがあります。

日曜日の朝、同じシンボルの別のチャートを開き、同じExpert Advisorを追加します（EAは最後のNバー、私の場合は250でのみ動作します）。

そして、スクロールが始まります - トラフィックが増加し始め、OHLCラインが点滅し（履歴の同期）、1秒未満ではなく、Expert Advisorが数分間計算を行います。

その後、チャートを閉じてもう一度試してみると、すべてが1:1になっています。窓を全部閉めれば解決することもあります。

先週末の動画です。現在、ビルド421でも同じです。http://www.files.alexstal.ru/forex/20110 319_0901_08.avi。


追伸：似たようなことを声高に言っていたのは、sergeev 2011.03.23 16:59 #.

さらに、CopyTime関数の速度が極端に低下するようになりました。


杞憂に終わらないよう、バグを探して行った作業報告の全文を添付します。

AlexSTAL:

週末に運用する場合、ターミナルに大きな問題がある．

確認済み。端末を再起動することで自分を救う。
 
AlexSTAL:

先週末の動画です。今は421ビルドで同じです。http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi

OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスで完全に理解されています。
hrenfx:
OFFTOP：このビデオは216MBを占有しています。少なくとも簡易アーカイバで）事前圧縮することを検討してください。同じ動画（400倍）を圧縮（ロスレス）した例を添付します。ロスレス圧縮のコーデックは数多くあり、その多くはオンラインビデオサービスでも全く問題なく使用できます。
正直言って、時間がない...。
