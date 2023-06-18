エラー、バグ、質問 - ページ 173

stringo:
パラメータそれ以外にはないでしょう？Custom max 1、Custom max 2、...はないでしょう。カスタム 最大 n
なるほど。私たちは考えます。
 

こんにちは。

posible use of unintialised variable " time" というエラーはどうすれば治 るのでしょうか？

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total=HistoryDealsTotal();

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket!=0)
           {
            time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
           }
        }
    return(time); 
}
 
abeiks:

こんにちは。

posible use of unintialised variable " time" というエラーはどうすれば治 るのでしょうか？

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();

   for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket!=0)
        {
         time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
        }
     }
   return(time);
  }
timeは常にreturnに値を返しますが、値は条件によって初期化されるので、変数が初期化されない条件もあり、returnには何を返すべきでしょうか。
 
Urain:
Timeは常にreturnに値を返すが、条件によって値が初期化される、変数が初期化されない条件もありうる、ではreturnに何を返すべきか？

了解 です、ありがとう ございます:)

どのようなビルドで、次のような現象がすでに観察されている（しかも非常に頻繁に）。

OC - Win XP SP3 MUI 32 bit


 

マニュアルの中にこんなコードがありました。

   int filehandle;
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？

絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。

 
Olegts:

マニュアルの中にこんなコードがありました。

質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？

絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。

おそらくDLL経由のみ
 
sergey1294:
おそらくDLL経由のみ
もちろんありがたいのですが、mt5ではこの問題がなんとか解決されることを期待していたので、mt4のように一工夫する必要がありそうです:((；゜Д゜)))))))
Olegts:

マニュアルの中にこんなコードがありました。

質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？

絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。

MQL4ではこのように解決しました -引用符をフルパスとファイル名でtxtファイルに書き込む
 
Interesting:
MQL4では、次のように解決されました -フルパスとファイル名でtxtファイルに引用符を書き込む
ありがとうございます、mt5で確認してみます。
