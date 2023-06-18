エラー、バグ、質問 - ページ 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3185 新しいコメント 削除済み 2010.10.26 18:47 #1721 stringo: パラメータそれ以外にはないでしょう？Custom max 1、Custom max 2、...はないでしょう。カスタム 最大 n なるほど。私たちは考えます。 Nauris Zukas 2010.10.26 21:27 #1722 こんにちは。 posible use of unintialised variable " time" というエラーはどうすれば治 るのでしょうか？datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku { datetime time; uint total=HistoryDealsTotal(); for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--) { ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i); if(ticket!=0) { time =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME); } } return(time); } Mykola Demko 2010.10.26 21:52 #1723 abeiks:こんにちは。 posible use of unintialised variable " time" というエラーはどうすれば治 るのでしょうか？ datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku { datetime time=0; uint total=HistoryDealsTotal(); for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--) { ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i); if(ticket!=0) { time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME); } } return(time); } timeは常にreturnに値を返しますが、値は条件によって初期化されるので、変数が初期化されない条件もあり、returnには何を返すべきでしょうか。 Nauris Zukas 2010.10.26 22:45 #1724 Urain: Timeは常にreturnに値を返すが、条件によって値が初期化される、変数が初期化されない条件もありうる、ではreturnに何を返すべきか？ 了解 です、ありがとう ございます:) 削除済み 2010.10.27 09:05 #1725 デベロッパーどのようなビルドで、次のような現象がすでに観察されている（しかも非常に頻繁に）。OC - Win XP SP3 MUI 32 bit Oleg Tsarkov 2010.10.27 11:38 #1726 マニュアルの中にこんなコードがありました。 int filehandle; ResetLastError(); filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV); if(filehandle!=INVALID_HANDLE) { FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT); FileClose(filehandle); Print("FileOpen OK"); } else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError()); 質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。 Sergey Gritsay 2010.10.27 11:44 #1727 Olegts:マニュアルの中にこんなコードがありました。質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。 おそらくDLL経由のみ Oleg Tsarkov 2010.10.27 11:47 #1728 sergey1294: おそらくDLL経由のみ もちろんありがたいのですが、mt5ではこの問題がなんとか解決されることを期待していたので、mt4のように一工夫する必要がありそうです:((；゜Д゜))))))) 削除済み 2010.10.27 11:59 #1729 Olegts:マニュアルの中にこんなコードがありました。質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。 MQL4ではこのように解決しました -引用符をフルパスとファイル名でtxtファイルに書き込む Oleg Tsarkov 2010.10.27 12:09 #1730 Interesting: MQL4では、次のように解決されました -フルパスとファイル名でtxtファイルに引用符を書き込む ありがとうございます、mt5で確認してみます。 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
パラメータそれ以外にはないでしょう？Custom max 1、Custom max 2、...はないでしょう。カスタム 最大 n
こんにちは。
posible use of unintialised variable " time" というエラーはどうすれば治 るのでしょうか？
Timeは常にreturnに値を返すが、条件によって値が初期化される、変数が初期化されない条件もありうる、ではreturnに何を返すべきか？
了解 です、ありがとう ございます:)
デベロッパー
どのようなビルドで、次のような現象がすでに観察されている（しかも非常に頻繁に）。
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
マニュアルの中にこんなコードがありました。
質問：別の便利な場所に書き込むためのファイルを作成するにはどうすればよいですか？
絶対パスを入力すると、コードが動作しないのですが・・・。
おそらくDLL経由のみ
MQL4では、次のように解決されました -フルパスとファイル名でtxtファイルに引用符を書き込む