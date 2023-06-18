エラー、バグ、質問 - ページ 289 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3185 新しいコメント vda 2011.02.03 01:39 #2881 ログのみ - 再評価はExpert Advisorのパフォーマンスに影響しません。 など 以下はEA内のコードです（インジケータライン 0の等価性を判断するために多くの関数を試しました）。一番シンプルなものを選びました。if (Sp3Buffer[20]!=0 && Sp3Buffer[21]!=0 && Sp3Buffer[22]!=0 && Sp3Buffer[23]!=0 && Sp3Buffer[24]!=0)ここに、テスターのログからプリントアウトしたインジケータの値があります。[20]=34.40035703438407[21]=35.93782852396674[22]=35.97127995180715[23]=30.49164953708304[24]=32.90441573888087 ゼロはないのですが、インジケーターを見ると、明らかにゼロで、その値にはの指標もゼロとなる。なんじゃそら Dmitriy Skub 2011.02.03 02:28 #2882 グラフにupdateコマンドを実行した後、ログにこんなくだりが出てきました。2011.02.03 02:24:51 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。 2011.02.03 02:24:50 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。 2011.02.03 02:24:49 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。 2011.02.03 02:24:48 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。 2011.02.03 02:24:47 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。 2011.02.03 02:24:46 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。などを1秒ごとに表示します。TF セントリー Sergey Gritsay 2011.02.03 06:20 #2883 alexluek: ログのみ - 再評価はExpert Advisorのパフォーマンスに影響しません。 など 以下はEA内のコードです（インジケータライン 0の等価性を判断するために多くの関数を試しました）。一番シンプルなものを選びました。ここに、テスターのログからプリントアウトしたインジケータの値があります。 ゼロはないのですが、インジケーターを見ると、明らかにゼロで、その値にはの指標もゼロとなる。なんじゃそら アレイを反転させるのを忘れていませんか？ vda 2011.02.03 09:45 #2884 sergey1294: アレイを反転させるのを忘れていませんか？インデックスの逆順はインジケーターでもExpert Advisorでも設定されているのですが、どこが悪いのかわかりません。ありがとうございました。 Denis Timoshin 2011.02.03 10:13 #2885 面白いことに、同じExpert Advisorでも、異なるコンピュータでは、異なる場所からチャートにテンプレートが追加されることが判明しました。 on 1 computer from MetaTrader 5 Profiles/Templates on 2 computer from MetaTrader 5 ╱MQL5 ╱Files ChartApplyTemplate(handle_Chart, "Sova15_30.tpl") に行を追加する。 どうしたんだろう、誰か教えてくれないかな？ Oleg 2011.02.03 11:12 #2886 最後にポジションを変更 した時刻を取得する方法を教えてください。 Trolls 2011.02.03 11:24 #2887 beginner: 最後にポジションを変更した時刻を取得する方法を教えてください。https://www.mql5.com/ru/articles/138 find myposition.Time() there Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника 2010.11.10Samuelwww.mql5.com В статье рассказывается о том, как использовать основной функционал торговых классов Стандартной библиотеки при написании советников, в которых применяется открытие, закрытие и модификация позиции, проверка свободной маржи перед размещением торговых ордеров, размещение и удаление отложенных ордеров. Показано, как использовать торговые классы для получения свойств ордеров и сделок. 削除済み 2011.02.03 11:26 #2888 beginner: 最後にポジションを変更した時刻を取得する方法を教えてください。シンボルのどの取引が最後であったかを判断する。OnTrade()でキャッチするか、ヒストリーでキャッチするかのどちらかです。 トロールhttps://www.mql5.com/ru/articles/138 find myposition.Time() thereこのように、私の記憶が正しければ、ポジションを開いた時刻が返されます（つまり、私の理解する限りでは、最初にポジションを開いたトレードの時刻が返されます）。言及されている記事としては、 myhistoryと mydealが 役に立つかもしれません（もしかしたら他のものが合うかもしれません）。 Oleg 2011.02.03 11:35 #2889 Interesting:シンボルのどの取引が最後であったかを判断する。OnTrade()でキャッチするか、ヒストリーでキャッチするかのどちらかです。 このように、私の記憶が正しければ、ポジションオープンの時刻が 返されます（つまり、私の理解では、ポジションをオープンした最初のトレードの時刻が返されます）。 はい、これが問題です。つまり、必要な商品の最後の取引を見つけ、その時間を取得する必要があるのですが、もっと簡単にできるでしょうか？ 削除済み 2011.02.03 11:39 #2890 beginner: そう、それが問題なのです。つまり、必要なシンボルの最後の取引を見つけ、その時間を取得する必要があるのですが、もっと簡単な方法はないでしょうか？特定のポジション（シンボルとそのIdがわかっている）、またはすべてのポジションの一般的なケースに興味がありますか？履歴を見たり、案件の分析（mydealを 使用）だけなら、おおよそそうです。1.期間中の総取引 件数を取得し、その中からシンボルおよび/またはポジション形成に参加したものだけを抽出します。if (HistorySelect(0,TimeCurrent())) ulong d_ticket; // deal ticket { // Получить общее количество сделок в истории int tot_deals = HistoryDealsTotal(); for(int j=0; j<tot_deals; j++) { d_ticket = HistoryDealGetTicket(j); if(d_ticket>0) { mydeal.Ticket(d_ticket) if(mydeal.Symbol()==SymbolTitle) { //формируем список сделок и анализируем его (если я правильно понял последняя сделка наша) } } } } 2.シンボルではなく、特定のポジションのIDでディールを選択する方が良い（その方が簡単で信頼性が高い）。もっと正しくてシンプルなソリューションがあるはずですが。 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
グラフにupdateコマンドを実行した後、ログにこんなくだりが出てきました。
2011.02.03 02:24:51 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。
2011.02.03 02:24:50 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。
2011.02.03 02:24:49 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。
2011.02.03 02:24:48 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。
2011.02.03 02:24:47 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。
2011.02.03 02:24:46 HistoryBase '#IBM' 1つの無効なバーを削除しました。
などを1秒ごとに表示します。
TF セントリー
アレイを反転させるのを忘れていませんか？
面白いことに、同じExpert Advisorでも、異なるコンピュータでは、異なる場所からチャートにテンプレートが追加されることが判明しました。
on 1 computer from MetaTrader 5 Profiles/Templates
on 2 computer from MetaTrader 5 ╱MQL5 ╱Files
ChartApplyTemplate(handle_Chart, "Sova15_30.tpl") に行を追加する。
どうしたんだろう、誰か教えてくれないかな？
最後にポジションを変更した時刻を取得する方法を教えてください。
最後にポジションを変更した時刻を取得する方法を教えてください。
シンボルのどの取引が最後であったかを判断する。
OnTrade()でキャッチするか、ヒストリーでキャッチするかのどちらかです。
このように、私の記憶が正しければ、ポジションを開いた時刻が返されます（つまり、私の理解する限りでは、最初にポジションを開いたトレードの時刻が返されます）。
言及されている記事としては、 myhistoryと mydealが 役に立つかもしれません（もしかしたら他のものが合うかもしれません）。
シンボルのどの取引が最後であったかを判断する。
OnTrade()でキャッチするか、ヒストリーでキャッチするかのどちらかです。このように、私の記憶が正しければ、ポジションオープンの時刻が 返されます（つまり、私の理解では、ポジションをオープンした最初のトレードの時刻が返されます）。
そう、それが問題なのです。つまり、必要なシンボルの最後の取引を見つけ、その時間を取得する必要があるのですが、もっと簡単な方法はないでしょうか？
特定のポジション（シンボルとそのIdがわかっている）、またはすべてのポジションの一般的なケースに興味がありますか？
履歴を見たり、案件の分析（mydealを 使用）だけなら、おおよそそうです。
1.期間中の総取引 件数を取得し、その中からシンボルおよび/またはポジション形成に参加したものだけを抽出します。
2.シンボルではなく、特定のポジションのIDでディールを選択する方が良い（その方が簡単で信頼性が高い）。
もっと正しくてシンプルなソリューションがあるはずですが。