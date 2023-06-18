エラー、バグ、質問 - ページ 292 1...285286287288289290291292293294295296297298299...3185 新しいコメント fvdtrejder 2011.02.03 21:48 #2911 Interesting: trueは1、falseは0と自動的に変換することです。 了解です、ありがとうございます。 Yedelkin 2011.02.03 21:51 #2912 fvdtrejder: 配列 static int Recount [] を記述した後、プログラム中に Recount[Number] =false と記述しても良いですか？ すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？ 削除済み 2011.02.03 22:03 #2913 Yedelkin: すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？ int-tuにブーリアン値が割り当てられていること。 Yedelkin 2011.02.03 22:21 #2914 Interesting: そのint-tuにブーリアン値を割り当てる。 ああ、これも選択肢の一つですね。この質問で混乱した場合は、ハンドブックで暗黙の型変換を調べてみてください。 原理的には、この疑問はすでに「Interesting」が 解決している。しかし、本当に徹底しているのであれば、明示的な型変換を 行うことをお勧めします。 Recount[Number] = (int)false; Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 Dmitriy Skub 2011.02.03 22:21 #2915 fvdtrejder:プログラムの中で、boolean式が1か0に変換されるところが見当たらないのですが、何か勘違いしているのでしょうか？ ありがとうございました。これは犯罪的なケースではなく、bool型も 整数として格納されるがサイズは1バイトであるため、int型への変換は自動的に行われる。この方法の欠点は、異なるコンパイラへの移植性が保証されないことである。しかし、この場合、他のコンパイラが存在しないだけなので、問題にはならない。 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool - Документация по MQL5 fvdtrejder 2011.02.03 23:17 #2916 Yedelkin: すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？ 全部手に入れました、ありがとうございます。 vda 2011.02.04 02:23 #2917 beginner: シンボル1の位置が1分前に変わったことをどうやって知ることができるんだろう。違う方法を使っているのはわかりますが、要は必要以上のロットを開けないというのも、それはそれでいいのですが......。どうしたらいいんだろう。 Oleg 2011.02.04 10:18 #2918 alexluek:違う方法を使っているのはわかりますが、要は必要以上のロットを開けないというのも、それはそれでいいのですが......。それはあなた次第です。シンボル 1でオープンし、シンボル2,3でボリュームを修正するというものです。ご提案いただいた価格は、修正に適した価格です、ありがとうございました。 vda 2011.02.04 17:08 #2919 MT5 391テスターチャートが何かおかしい、前のバージョンではどこを閉じたのか、何が＋なのか、-なのかがよくわかりました。そして今、彼らはどうにかしてくっついている。図では、2回開いた状態＋2回閉じた状態 - 2回ではなく、1回の取引を示しています。あるいは3.4でもつまり、同じ期間、同じパラメータでテストした以前のバージョンでは、このようになるはずです。ところで - 2つのペアを扱う（アービトラージ）。 Voodoo_King 2011.02.06 12:10 #2920 Bild 391, 392.テスターが粉々に壊れました((結果表からテストラン#271のパラメータを設定する。と、テーブルの内容とはかけ離れた結果になってしまいました(( 1...285286287288289290291292293294295296297298299...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
trueは1、falseは0と自動的に変換することです。
配列 static int Recount [] を記述した後、プログラム中に Recount[Number] =false と記述しても良いですか？
すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？
そのint-tuにブーリアン値を割り当てる。
ああ、これも選択肢の一つですね。この質問で混乱した場合は、ハンドブックで暗黙の型変換を調べてみてください。
原理的には、この疑問はすでに「Interesting」が 解決している。しかし、本当に徹底しているのであれば、明示的な型変換を 行うことをお勧めします。
プログラムの中で、boolean式が1か0に変換されるところが見当たらないのですが、何か勘違いしているのでしょうか？
ありがとうございました。
これは犯罪的なケースではなく、bool型も 整数として格納されるがサイズは1バイトであるため、int型への変換は自動的に行われる。
この方法の欠点は、異なるコンパイラへの移植性が保証されないことである。しかし、この場合、他のコンパイラが存在しないだけなので、問題にはならない。
シンボル1の位置が1分前に変わったことをどうやって知ることができるんだろう。
どうしたらいいんだろう。
それはあなた次第です。
MT5 391
テスターチャートが何かおかしい、前のバージョンでは
どこを閉じたのか、何が＋なのか、-なのかがよくわかりました。
そして今、彼らはどうにかしてくっついている。図では、2回開いた状態＋2回閉じた状態 - 2回ではなく、1回の取引を示しています。
あるいは3.4でも
つまり、同じ期間、同じパラメータでテストした以前のバージョンでは、このようになるはずです。
ところで - 2つのペアを扱う（アービトラージ）。
Bild 391, 392.テスターが粉々に壊れました((
結果表からテストラン#271のパラメータを設定する。
と、テーブルの内容とはかけ離れた結果になってしまいました((