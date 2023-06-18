エラー、バグ、質問 - ページ 292

trueは1、falseは0と自動的に変換することです。
了解です、ありがとうございます。
 
fvdtrejder:
配列 static int Recount [] を記述した後、プログラム中に Recount[Number] =false と記述しても良いですか？
すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？
Yedelkin:
すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？
int-tuにブーリアン値が割り当てられていること。
 
Interesting:
そのint-tuにブーリアン値を割り当てる。

ああ、これも選択肢の一つですね。この質問で混乱した場合は、ハンドブックで暗黙の型変換を調べてみてください。

原理的には、この疑問はすでに「Interesting」が 解決している。しかし、本当に徹底しているのであれば、明示的な型変換を 行うことをお勧めします。 

Recount[Number] = (int)false
fvdtrejder:

プログラムの中で、boolean式が1か0に変換されるところが見当たらないのですが、何か勘違いしているのでしょうか？

ありがとうございました。

これは犯罪的なケースではなく、bool型も 整数として格納されるがサイズは1バイトであるため、int型への変換は自動的に行われる。

この方法の欠点は、異なるコンパイラへの移植性が保証されないことである。しかし、この場合、他のコンパイラが存在しないだけなので、問題にはならない。

Yedelkin:
すみません、このプログラムを特別に勉強したわけではないので、プログラムのロジックはわかりません。また、具体的にどのような点が戸惑うのでしょうか？静的配列の要素がプログラム内で値を変えること？
全部手に入れました、ありがとうございます。
 
beginner:
シンボル1の位置が1分前に変わったことをどうやって知ることができるんだろう。

違う方法を使っているのはわかりますが、要は

必要以上のロットを開けないというのも、それはそれでいいのですが......。

どうしたらいいんだろう。

 
alexluek:

違う方法を使っているのはわかりますが、要は

必要以上のロットを開けないというのも、それはそれでいいのですが......。

それはあなた次第です。

シンボル 1でオープンし、シンボル2,3でボリュームを修正するというものです。ご提案いただいた価格は、修正に適した価格です、ありがとうございました。
 

MT5 391

テスターチャートが何かおかしい、前のバージョンでは

どこを閉じたのか、何が＋なのか、-なのかがよくわかりました。

そして今、彼らはどうにかしてくっついている。図では、2回開いた状態＋2回閉じた状態 - 2回ではなく、1回の取引を示しています。

あるいは3.4でも


つまり、同じ期間、同じパラメータでテストした以前のバージョンでは、このようになるはずです。



ところで - 2つのペアを扱う（アービトラージ）。

 

Bild 391, 392.テスターが粉々に壊れました((

結果表からテストラン#271のパラメータを設定する。

最適化結果

と、テーブルの内容とはかけ離れた結果になってしまいました((

271件の合格実績

