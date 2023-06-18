エラー、バグ、質問 - ページ 282 1...275276277278279280281282283284285286287288289...3185 新しいコメント Aleksandr Chugunov 2011.01.27 12:49 #2811 Burgunsky:面白いですね、これを持っていないんですか？ すでにこんな質問がありました： https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851 Справка MQL5 - на 5 языках! www.mql5.com при разработке торговой платформы MetaTrader 5 сразу же начала готовить подробную справку по всем компонентам новой платформы, как для серверов, так и для клиентского терминала. 削除済み 2011.01.27 12:53 #2812 Burgunsky:面白い！そんなのない？私の知る限り、赤くハイライトされているものはMT4に残っています。現在では、ヘルプシステム全体が別々のファイルになっています（良いか悪いかは、私が判断することではありません）...。 DV2010 2011.01.27 17:32 #2813 そしてまた、プレーンテキストファイルからの読み込みの問題ですが、要素の配列ではなく、単一の要素です（ちなみにドキュメントに例がないのが残念です）。 今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです これは何と関係があるのでしょうか？string filename="equity FileWrite23.txt";int handle;string StrValue;void OnInit(){ handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT); if(handle!=INVALID_HANDLE) Print("Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл ",filename,". Ошибка ",GetLastError()); else Print("Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл ",filename,". Ошибка ",GetLastError()); FileSeek(handle,0,SEEK_SET); StrValue = FileReadString(handle); PrintFormat("Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = ",StrValue); FileClose(handle);} Ilyas 2011.01.27 17:36 #2814 DV2010:そしてまた、プレーンテキストファイルからの読み込みの問題ですが、要素の配列ではなく、単一の要素です（ちなみにドキュメントに例がないのが残念です）。 今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです これは何と関係があるのでしょうか？ また、なぜPrintだけ でなく、PrintFormat なのでしょうか？ DV2010 2011.01.27 17:59 #2815 mql5: なぜPrintだけでなくPrintFormatなのですか？:)ありがとうございました。普通のPrintでやって みた!:) gisip 2011.01.27 18:25 #2816 こんにちは。MT5では、「ファイル」メニューに「画像として保存」メニューがないことがあり、特に必要なときは、alt+PrtScreenを使う必要があります。 Alexander 2011.01.27 18:39 #2817 gisip:こんにちは。MT5では、「ファイル」メニューに「画像として保存」メニューがないことがあり、特に必要なときは、alt+PrtScreenを使用しなければなりません。ビルド番号、OSを明記の上、スクリーンショットを添付してください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5 Sergey Chalyshev 2011.01.27 18:44 #2818 テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。2011.01.27 18:35:49 Core 1 127.0.0.1:3000 に接続中2011.01.27 18:35:49 Core 1 エージェントプロセスを開始しました。次回の起動時に表示されない。こんなんでいいのか？また、このエラーを出さないためにはどうしたらいいのでしょうか？ fvdtrejder 2011.01.27 19:27 #2819 メタトレーダー上で実行する方法を知っているEXPの拡張子を持つEAとインジケータをフォーラムで発見しました。 vda 2011.01.27 20:49 #2820 Serj_Che:テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。 同上 1...275276277278279280281282283284285286287288289...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
面白いですね、これを持っていないんですか？
Burgunsky:
面白い！そんなのない？
私の知る限り、赤くハイライトされているものはMT4に残っています。
現在では、ヘルプシステム全体が別々のファイルになっています（良いか悪いかは、私が判断することではありません）...。
そしてまた、プレーンテキストファイルからの読み込みの問題ですが、要素の配列ではなく、単一の要素です（ちなみにドキュメントに例がないのが残念です）。
今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです
これは何と関係があるのでしょうか？
そしてまた、プレーンテキストファイルからの読み込みの問題ですが、要素の配列ではなく、単一の要素です（ちなみにドキュメントに例がないのが残念です）。
今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです
これは何と関係があるのでしょうか？
なぜPrintだけでなくPrintFormatなのですか？
こんにちは。
MT5では、「ファイル」メニューに「画像として保存」メニューがないことがあり、特に必要なときは、alt+PrtScreenを使う必要があります。
こんにちは。
MT5では、「ファイル」メニューに「画像として保存」メニューがないことがあり、特に必要なときは、alt+PrtScreenを使用しなければなりません。
テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。
2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。
2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。
2011.01.27 18:35:49 Core 1 127.0.0.1:3000 に接続中
2011.01.27 18:35:49 Core 1 エージェントプロセスを開始しました。
次回の起動時に表示されない。
こんなんでいいのか？また、このエラーを出さないためにはどうしたらいいのでしょうか？
テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。
2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。
2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。