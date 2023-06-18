エラー、バグ、質問 - ページ 282

Burgunsky:

面白いですね、これを持っていないんですか？

すでにこんな質問がありました： https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851
при разработке торговой платформы MetaTrader 5 сразу же начала готовить подробную справку по всем компонентам новой платформы, как для серверов, так и для клиентского терминала.
Burgunsky:

面白い！そんなのない？

私の知る限り、赤くハイライトされているものはMT4に残っています。

現在では、ヘルプシステム全体が別々のファイルになっています（良いか悪いかは、私が判断することではありません）...。


 

そしてまた、プレーンテキストファイルからの読み込みの問題ですが、要素の配列ではなく、単一の要素です（ちなみにドキュメントに例がないのが残念です）。

今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです

これは何と関係があるのでしょうか？

string   filename="equity FileWrite23.txt";
int      handle;


string   StrValue;

void OnInit(){

   handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
      else
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
   FileSeek(handle,0,SEEK_SET);
   StrValue = FileReadString(handle);
   PrintFormat("Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = ",StrValue);
   FileClose(handle);
}
 
DV2010:

今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです

これは何と関係があるのでしょうか？

今回はすべて指定されているようですが（テキストファイル、ポインタの位置、ファイルのオープンに成功、フィル）、テキスト変数への書き込みの結果は空っぽです

これは何と関係があるのでしょうか？

また、なぜPrintだけ でなく、PrintFormat なのでしょうか？
 
mql5:
なぜPrintだけでなくPrintFormatなのですか？
:)ありがとうございました。普通のPrintでやって みた!:)
 

こんにちは。

MT5では、「ファイル」メニューに「画像として保存」メニューがないことがあり、特に必要なときは、alt+PrtScreenを使う必要があります。

 
gisip:

こんにちは。

MT5では、「ファイル」メニューに「画像として保存」メニューがないことがあり、特に必要なときは、alt+PrtScreenを使用しなければなりません。

ビルド番号、OSを明記の上、スクリーンショットを添付してください。
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 

テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。

2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。

2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。

2011.01.27 18:35:49 Core 1 127.0.0.1:3000 に接続中

2011.01.27 18:35:49 Core 1 エージェントプロセスを開始しました。


次回の起動時に表示されない。

こんなんでいいのか？また、このエラーを出さないためにはどうしたらいいのでしょうか？

 
メタトレーダー上で実行する方法を知っているEXPの拡張子を持つEAとインジケータをフォーラムで発見しました。
 
Serj_Che:

テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。

2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。

2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。


同上
