(build392) テスターのチャートウィンドウで、複数のトレードがマージされる。

今となっては、ビルド384でどれだけ、どのように、ビジュアル的に良くなっていたのかが分かりませんが

 
Voodoo_King:

Bild 391, 392.テスターが粉々に壊れました((

結果表からテストラン#271のパラメータを設定する。


そして、表の内容とはかけ離れた結果が出たのです((

何をどうすればいいのかわからない、オプティマイザーを使ってもう一回実行してみようかな。

を選択し

 
そして、まずテスターフォルダからキャッシュを削除してください。おそらくオプティマイザーはそこから結果を取得し、常に再実行します。
 

ヘルプシートにはこう書かれている。

ChartApplyTemplate

指定されたテンプレートをチャートに適用します。

boolChartApplyTemplate()
longchart_id,// チャートID
const stringfilename//テンプレートが格納されているファイル名
);

パラメータ

チャートID

[チャートのID 0は現在のチャートを意味します。

ファイル名

[in] チャートを含むファイル名。ファイルはMQL5Files フォルダで検索されます。

ただし、この関数はC:{Program FilesMetaTrader 5}Profiles Themplatesフォルダーにあるテンプレートでのみ動作します。
 
使用しない。エキスパートアドバイザーのコードが全く同じで、384ビルドで得られた最適化パラメータが392ビルドでは全く異なる結果となり、相関がない。

ヴァルマーズ
そして、まずテスターフォルダからキャッシュを削除します。おそらくオプティマイザーはそこから結果を取得し、実行は常に再実行されます。

テスターが壊れてしまったのは確かです。どうにかして392が使えないので384に戻したいです(


また、392ビルドでは、実行後、メニュー項目の「シングルテストの実行」（パラメータを設定してテスト実行する）が奇跡的に使用できなくなりますが、パラメータを手動で設定すれば、テスト実行が可能です。


などなど...。Pentium III 733MHzで、その威厳あるMT5とMetaTesterがWindows XP SP3 32bitでこのようなポルノクラッシュの画面で動作するのはなぜか理解できない。

:Pentium III 733 MHzでMetaTester.exeをクラッシュさせる。

 

長い間、このコンピューターで作業していない。MT5がインストールされていた（Dドライブに）。Cドライブをフォーマットして、MT5を起動してみました。ヒヤッとすること-何もできないことこれがその写真です。古いアカウントが消えてしまい、新しいアカウントを作ることができません。


Trolls:

長い間、このコンピューターで作業していない。MT5がインストールされていた（Dドライブに）。Cドライブをフォーマットして、MT5を起動してみました。ヒヤッとすること-何もできないことこれがその写真です。古いアカウントが消えてしまい、新しいアカウントを作成できません。


このサーバーを追加する (MQ) -access.metatrader5.com:443

古いアカウントのアクセスパラメータを覚えている場合は、それを復活させてみてください。そうでない場合は、新しいアカウントを作成してください。

 
追加方法は？ ボタンがアクティブになっていません（（どこをクリックすれば追加されますか？

新しいセットアップの上にセットしようとしましたが、同じ話で、ボタンがアクティブにならないのです。

緑色のプラス記号のところ（同じようなサーバーアドレスの碑文もあります）。
 
ああ、わかったよ、ありがとう。
