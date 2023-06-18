エラー、バグ、質問 - ページ 288 1...281282283284285286287288289290291292293294295...3185 新しいコメント Trolls 2011.01.31 23:34 #2871 ので、投稿を繰り返さないようにします。https://www.mql5.com/ru/forum/2547/page1#comment_45265 をご覧ください。そこで私は何を間違えているのでしょうか？ 記事と同じように思えますが。標準クラスとの連携について学びたい。でも、やり方が間違っているようです（。 Обсуждение статьи "Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника" www.mql5.com Обсуждение статьи "Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника". 削除済み 2011.02.01 00:50 #2872 Trolls:ので、投稿を繰り返さないようにします。https://www.mql5.com/ru/forum/2547/page1#comment_45265 をご覧ください。そこで私は何を間違えているのでしょうか？ 記事と同じように思えますが。標準クラスとの連携について学びたい。でも、やり方が間違っているようです（。 そこで回答。 Alexey Rassvetnyy 2011.02.01 10:23 #2873 関数にエラーが発生string DoubleToString( double value, // число int digits=8 // кол-во знаков после запятой );桁数 >= 12 の場合void testDoubleToString() { int i,j,cn=11,digits=DBL_DIG+1; double dblVal,dblValFromStr,pres=0.1; string dblStr; Print("Start testDoubleToString cn=",cn," digits=",digits); for(i=1; i<=digits; i++) { for(j=2; j<cn; j++) { dblVal = 1.0/j; dblStr = DoubleToString(1.0/j, i); dblValFromStr=StringToDouble(dblStr); if(MathAbs(dblValFromStr-dblVal)>pres) { Print("ERROR from function DoubleToString digits: ",i," value: 1/",j," dblVal: ", dblVal," strVal: ",dblStr," dblValFromStr: ",dblValFromStr); } } pres*=0.1; } }//--- void OnStart(){testDoubleToString();}//---与えるものです。ERROR fromfunction DoubleToString digits: 14 value: 1/10 dblVal: 0.1 strVal: 1.000000000000 dblValFromStr: 1 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/9 dblVal: 0.1111111111 strVal: 1.1111111111 dblValFromStr: 1.111111111111 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/8 dblVal: 0.125 strVal: 1.250000000000 dblValFromStr: 1.25 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/7 dblVal: 0.1428571428571429 strVal: 1.42857142857143 dblValFromStr: 1.42857142857143 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/6 dblVal: 0.166666666667 strVal: 1.66666666667 dblValFromStr: 1.6666666666667 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/5 dblVal: 0.2 strVal: 2.000000000000 dblValFromStr: 2 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/4 dblVal: 0.25 strVal: 2.50000000000000 dblValFromStr: 2.5 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/3 dblVal: 0.3333333333 strVal: 3.3333333333 dblValFromStr: 3.3333333333 ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/2 dblVal: 0.5 strVal: 5.000000000000 dblValFromStr: 5 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/10 dblVal: 0.1 strVal: 1.0000000000000 dblValFromStr: 1 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/9 dblVal: 0.1111111111 strVal: 1.1111111111 dblValFromStr: 1.11111111111 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/8 dblVal: 0.125 strVal: 1.2500000000000 dblValFromStr: 1.25 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/7 dblVal: 0.1428571428571429 strVal: 1.4285714285714 dblValFromStr: 1.4285714285714 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/6 dblVal: 0.1666666667 strVal: 1.6666666667 dblValFromStr: 1.666666666667 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/5 dblVal: 0.2 strVal: 2.0000000000000 dblValFromStr: 2 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/4 dblVal: 0.25 strVal: 2.5000000000000 dblValFromStr: 2.5 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/3 dblVal: 0.333333333333 strVal: 3.333333333333 dblValFromStr: 3.333333333333333 ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/2 dblVal: 0.5 strVal: 5.0000000000000 dblValFromStr: 5 ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/10 dblVal: 0.1 strVal: 1.000000000000 dblValFromStr: 1 ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/9 dblVal: 0.1111111111 strVal: 1.1111111111 dblValFromStr: 1.1111111111 11. 取引の機会を逃しています。

無料取引アプリ

8千を超えるシグナルをコピー
金融ニュースで金融マーケットを探索

新規登録
ログイン

スペースを含まないラテン文字

このメールにパスワードが送信されます

エラーが発生しました

Googleでログイン

WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。

新規登録

MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。

ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。

ログイン/パスワードをお忘れですか？

Googleでログイン
そこで私は何を間違えているのでしょうか？ 記事と同じように思えますが。標準クラスとの連携について学びたい。でも、やり方が間違っているようです（。
そこで私は何を間違えているのでしょうか？ 記事と同じように思えますが。標準クラスとの連携について学びたい。でも、やり方が間違っているようです（。
関数にエラーが発生
string DoubleToString(
double value, // число
int digits=8 // кол-во знаков после запятой
);
桁数 >= 12 の場合
void testDoubleToString()
{
int i,j,cn=11,digits=DBL_DIG+1;
double dblVal,dblValFromStr,pres=0.1;
string dblStr;
Print("Start testDoubleToString cn=",cn," digits=",digits);
for(i=1; i<=digits; i++)
{
for(j=2; j<cn; j++)
{
dblVal = 1.0/j;
dblStr = DoubleToString(1.0/j, i);
dblValFromStr=StringToDouble(dblStr);
if(MathAbs(dblValFromStr-dblVal)>pres)
{
Print("ERROR from function DoubleToString digits: ",i," value: 1/",j," dblVal: ",
dblVal," strVal: ",dblStr," dblValFromStr: ",dblValFromStr);
}
}
pres*=0.1;
}
}
//---
void OnStart(){testDoubleToString();}
//---
与えるものです。
ERROR fromfunction DoubleToString digits: 14 value: 1/10 dblVal: 0.1 strVal: 1.000000000000 dblValFromStr: 1
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/9 dblVal: 0.1111111111 strVal: 1.1111111111 dblValFromStr: 1.111111111111
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/8 dblVal: 0.125 strVal: 1.250000000000 dblValFromStr: 1.25
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/7 dblVal: 0.1428571428571429 strVal: 1.42857142857143 dblValFromStr: 1.42857142857143
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/6 dblVal: 0.166666666667 strVal: 1.66666666667 dblValFromStr: 1.6666666666667
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/5 dblVal: 0.2 strVal: 2.000000000000 dblValFromStr: 2
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/4 dblVal: 0.25 strVal: 2.50000000000000 dblValFromStr: 2.5
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/3 dblVal: 0.3333333333 strVal: 3.3333333333 dblValFromStr: 3.3333333333
ERROR from function DoubleToString digits: 14 value: 1/2 dblVal: 0.5 strVal: 5.000000000000 dblValFromStr: 5
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/10 dblVal: 0.1 strVal: 1.0000000000000 dblValFromStr: 1
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/9 dblVal: 0.1111111111 strVal: 1.1111111111 dblValFromStr: 1.11111111111
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/8 dblVal: 0.125 strVal: 1.2500000000000 dblValFromStr: 1.25
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/7 dblVal: 0.1428571428571429 strVal: 1.4285714285714 dblValFromStr: 1.4285714285714
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/6 dblVal: 0.1666666667 strVal: 1.6666666667 dblValFromStr: 1.666666666667
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/5 dblVal: 0.2 strVal: 2.0000000000000 dblValFromStr: 2
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/4 dblVal: 0.25 strVal: 2.5000000000000 dblValFromStr: 2.5
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/3 dblVal: 0.333333333333 strVal: 3.333333333333 dblValFromStr: 3.333333333333333
ERROR from function DoubleToString digits: 13 value: 1/2 dblVal: 0.5 strVal: 5.0000000000000 dblValFromStr: 5
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/10 dblVal: 0.1 strVal: 1.000000000000 dblValFromStr: 1
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/9 dblVal: 0.1111111111 strVal: 1.1111111111 dblValFromStr: 1.1111111111 11.
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/8 dblVal: 0.125 strVal: 1.250000000000 dblValFromStr: 1.25
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/7 dblVal: 0.1428571428571429 strVal: 1.428571428571 dblValFromStr: 1.428571428571
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/6 dblVal: 0.1666666667 strVal: 1.66666666667 dblValFromStr: 1.6666666666667
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/5 dblVal: 0.2 strVal: 2.000000000000 dblValFromStr: 2
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/4 dblVal: 0.25 strVal: 2.500000000000 dblValFromStr: 2.5
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/3 dblVal: 0.3333333333 strVal: 3.33333333 333333 dblValFromStr: 3.33333333 333333
ERROR from function DoubleToString digits: 12 value: 1/2 dblVal: 0.5 strVal: 5.000000000000 dblValFromStr: 5
OS：WIN7
ビルド：387
チャートサブウィンドウの高さはどのように設定するのですか？
チャートサブウィンドウの高さはどのように設定するのですか？
すべての機能については、ヘルプに記載されています。
テンプレートから行う。
В классе CArray #include <Arrays\Array.mqh> забыли прописать виртуальные методы Reserve()и Resize()
ここで面白いことに、STRATEGY TESTERを デフォルトで実行すると
が低優先度に設定されているため、毎回手動で中優先度に変更しなければならなくなりました。
もしかして、そういうものなのでしょうか？
alexluek:
もしかして、これが本来の姿なのでは？
はい、特に最適化モードで 複数のローカルエージェントを実行するように設計されています。
ポイントは、テスターが非常に集中的にCPUを使用し、システムの全コアを簡単に100%使ってしまうことです。優先順位を「中」にしたままだと、CPUに100%まで負荷がかかり、端末までリソース不足に陥ってしまう。特にシングルコアのプロセッサーでは状況が悪い。
そのため、最適化モードのエージェントのデフォルト設定は低優先度となっており、他のプログラムも同様に動作させることができます。コンピュータが他の仕事で忙しくなければ、低い優先度でもエージェントはすべてのCPU資源を得ることができる（CPUの優先度を下げることは、資源の直接的な削減を意味しない）。
ほとんどの場合、優先順位を「低」から「平均以下」に変更します。これは、最適化モードのローカルエージェントで全負荷時にオペレーティングシステムの応答性を維持するのに十分な方法でしょう。
1つのエージェントを実行し、1つ以上のコアを持つ場合、このエージェントは「中」の優先度で実行されることに注意することが重要です。コアを追加したシングルエージェントは、システム全体にそれほど影響を与えないかもしれません。
ps: スクリーンショットを見てください。低優先度でもCPU負荷は95%です。
はい、これは特に、複数のローカルエージェントを最適化モードで実行するために行われます。....
ps: スクリーンショットを見てください。低優先度でもCPU負荷は95%です。