チャートサブウィンドウの高さはどのように設定するのか？
 

開発者の方へ：SymbolsTotal(true)のテスターでは、常に1という結果が出ますが、これは想定内でしょうか？

 
Lizar:

開発者の方へ：SymbolsTotal(true)のテスターでは、常に1という結果が出ますが、これは想定内でしょうか？

テスターは独自の「マーケットウォッチ」をシミュレートしています。最初は、そこにテスト用の楽器が1台あるだけです。自動的に追加されます。テストに必要なその他のツールは、.NETを使用して自分でOnIniteに追加する必要があります。 

bool  SymbolSelect(
   string  name,       // имя символа
   bool    select      // включить или выключить
   );
 
Valmars:


LS 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 初期化
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 合計59種類のインストルメントが利用可能です。
RR 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00 'Market Watch: 12'で選択されたシンボル です。
DS 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00 EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY で作業しています。
QN 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 終了 初期化
Valmars:

テスターは独自の「市場概観」をシミュレートしています。最初は、そこにあるのはテスト用の楽器だけです。自動的に追加されます。テストに必要な残りのツールは、説明書を使って自分でOnIniteに追加する必要があります。

それだけならまだしも、残念です。Expert Advisorのコードを具体的なツールにバインドすることは避けたかったのです。端末のMarket Watchとの同期を行いたいと思いました。
 
Lizar:
それだけならまだしも、残念です。ただ、Expert Advisorのコードを特定の楽器に厳密に縛るのは避けたかったんです。端末の「Market Watch」と同期させたかったのです。
実は、'Market Watch'でシンボルを選択する必要はなく、テスター自体が取引 される商品のスイッチを入れてくれるはずです。
Accelerator Oscillator " インジケータの作成 メソッドに ボリューム タイプの追加パラメータが あるため、ドキュメントにエラーがあります。どうやら「累積/分布」というインジケーターの作成方法からこちらに来た ようです。

 

テストレポートに誤りがあることがある!

Folder: ...\testercache

ファイル名：*.XML

エラーの出方

あ、あと付け加えるとしたら。

再試験の際、前回のテストファイルが削除 されていない場合。

の場合、新しいデータは前のデータの上に書き込まれ、古いデータの末尾が残ります。

Lizar:

開発者の方へ：SymbolsTotal(true)のテスターでは、常に1という結果が出ますが、これは想定内でしょうか？

はい、テストではマーケット概要の1つのシンボルだけがデフォルトで選択されます。もっと欲しい場合は、SymbolSelect()で追加することができます。
 
Valmars:
履歴/注文」タブに表示されます。また、注文におけるストップロスやテイクプロフィットは、ストップがかかったときにサーバーがポジションをクローズすることと同じだと思いますが、いかがでしょうか？注文のパラメータを正確に見ているのですね。

写真付きの私の投稿をもう一度読んでみてください、多分理解できると思います...開発者の方々も、この状況を理解しているようです。すべてのポジションにストップとテイクプロフィットが あります!!!!しかし、履歴->受注レポートのS/LとT/Pのフィールドは空白です...。を、すべてにおいて、常に

で、そこにはトリガーされたストップやテイクオーバーだけでなく、ポジションに設定されたこれらの値もあるはずです。ストップがかかったかどうか、どうすればわかるのでしょうか？何十ページものログを解析する必要があるのでしょうか？

