エラー、バグ、質問 - ページ 285

Denis Timoshin 2011.01.29 23:03 #2841
チャートサブウィンドウの高さはどのように設定するのか？

Konstantin Gruzdev 2011.01.30 00:30 #2842
開発者の方へ：SymbolsTotal(true)のテスターでは、常に1という結果が出ますが、これは想定内でしょうか？

Валерий 2011.01.30 09:14 #2843
Lizar:開発者の方へ：SymbolsTotal(true)のテスターでは、常に1という結果が出ますが、これは想定内でしょうか？テスターは独自の「マーケットウォッチ」をシミュレートしています。最初は、そこにテスト用の楽器が1台あるだけです。自動的に追加されます。テストに必要なその他のツールは、.NETを使用して自分でOnIniteに追加する必要があります。

bool SymbolSelect(
  string name,      // имя символа
  bool select       // включить или выключить
);

Валерий 2011.01.30 09:23 #2844
Valmars:
LS 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 初期化
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 合計59種類のインストルメントが利用可能です。
RR 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00 'Market Watch: 12'で選択されたシンボル です。
DS 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00 EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY で作業しています。
QN 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 終了 初期化

Konstantin Gruzdev 2011.01.30 11:57 #2845
Valmars:テスターは独自の「市場概観」をシミュレートしています。最初は、そこにあるのはテスト用の楽器だけです。自動的に追加されます。テストに必要な残りのツールは、説明書を使って自分でOnIniteに追加する必要があります。

それだけならまだしも、残念です。Expert Advisorのコードを具体的なツールにバインドすることは避けたかったのです。端末のMarket Watchとの同期を行いたいと思いました。

Валерий 2011.01.30 12:10 #2846
Lizar:
それだけならまだしも、残念です。ただ、Expert Advisorのコードを特定の楽器に厳密に縛るのは避けたかったんです。端末の「Market Watch」と同期させたかったのです。

実は、'Market Watch'でシンボルを選択する必要はなく、テスター自体が取引 される商品のスイッチを入れてくれるはずです。

Vassa 2011.01.30 14:34 #2847
Accelerator Oscillator " インジケータの作成 メソッドに ボリューム タイプの追加パラメータが あるため、ドキュメントにエラーがあります。どうやら「累積/分布」というインジケーターの作成方法からこちらに来た ようです。

gisip 2011.01.30 17:02 #2848
テストレポートに誤りがあることがある!Folder: ...\testercacheファイル名：*.XMLエラーの出方

あ、あと付け加えるとしたら。再試験の際、前回のテストファイルが削除 されていない場合。の場合、新しいデータは前のデータの上に書き込まれ、古いデータの末尾が残ります。

Rashid Umarov 2011.01.30 17:47 #2849
Lizar:開発者の方へ：SymbolsTotal(true)のテスターでは、常に1という結果が出ますが、これは想定内でしょうか？

はい、テストではマーケット概要の1つのシンボルだけがデフォルトで選択されます。もっと欲しい場合は、SymbolSelect()で追加することができます。

Voodoo_King 2011.01.30 19:05 #2850
Valmars:
履歴/注文」タブに表示されます。また、注文におけるストップロスやテイクプロフィットは、ストップがかかったときにサーバーがポジションをクローズすることと同じだと思いますが、いかがでしょうか？注文のパラメータを正確に見ているのですね。写真付きの私の投稿をもう一度読んでみてください、多分理解できると思います...開発者の方々も、この状況を理解しているようです。すべてのポジションにストップとテイクプロフィットが あります!!!!しかし、履歴->受注レポートのS/LとT/Pのフィールドは空白です...。を、すべてにおいて、常にで、そこにはトリガーされたストップやテイクオーバーだけでなく、ポジションに設定されたこれらの値もあるはずです。ストップがかかったかどうか、どうすればわかるのでしょうか？何十ページものログを解析する必要があるのでしょうか？
テスターは独自の「マーケットウォッチ」をシミュレートしています。最初は、そこにテスト用の楽器が1台あるだけです。自動的に追加されます。テストに必要なその他のツールは、.NETを使用して自分でOnIniteに追加する必要があります。
LS 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 初期化
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 合計59種類のインストルメントが利用可能です。
RR 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00 'Market Watch: 12'で選択されたシンボル です。
DS 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00 EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY で作業しています。
QN 0 テスト (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 終了 初期化
それだけならまだしも、残念です。ただ、Expert Advisorのコードを特定の楽器に厳密に縛るのは避けたかったんです。端末の「Market Watch」と同期させたかったのです。
Accelerator Oscillator " インジケータの作成 メソッドに ボリューム タイプの追加パラメータが あるため、ドキュメントにエラーがあります。どうやら「累積/分布」というインジケーターの作成方法からこちらに来た ようです。
テストレポートに誤りがあることがある!
Folder: ...\testercache
ファイル名：*.XML
エラーの出方
履歴/注文」タブに表示されます。また、注文におけるストップロスやテイクプロフィットは、ストップがかかったときにサーバーがポジションをクローズすることと同じだと思いますが、いかがでしょうか？注文のパラメータを正確に見ているのですね。
写真付きの私の投稿をもう一度読んでみてください、多分理解できると思います...開発者の方々も、この状況を理解しているようです。すべてのポジションにストップとテイクプロフィットが あります!!!!しかし、履歴->受注レポートのS/LとT/Pのフィールドは空白です...。を、すべてにおいて、常に
で、そこにはトリガーされたストップやテイクオーバーだけでなく、ポジションに設定されたこれらの値もあるはずです。ストップがかかったかどうか、どうすればわかるのでしょうか？何十ページものログを解析する必要があるのでしょうか？