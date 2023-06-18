エラー、バグ、質問 - ページ 283 1...276277278279280281282283284285286287288289290...3185 新しいコメント vda 2011.01.27 20:53 #2821 ロールオーバー時にオープンポジションのMAGIC(=magic1)を変更することは可能でしょうか？(magic2へ)つまり、オープン時にmagic1、リバース時にmagic2を入れています。magic2、Print（フリップ後）に入れたが、magic2=0。マジック1=97 マジック2=198を使用。しかし、2つのカウンターを動作させるには、0ではなく、magic2=198になります。どうすればいいのでしょうか？ありがとうございます。 vda 2011.01.27 22:12 #2822 どなたかお手伝いいただける方がいらっしゃれば、以下のコードをご覧ください。 HistorySelect(0,TimeCurrent()); uint total=HistoryDealsTotal(); for(uint i=HistoryDealsTotal()-1;i<total;i++) { ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i); long type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE); double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT); Print ("profit=",profit,"type",type,"ticket",ticket); } 利益 - 出力 0タイプ - 0を表示します。チケット - 正常にカウントされます。論理がどこかで破綻していないか？ kratorman 2011.01.27 23:20 #2823 不具合なのかバグなのか、私のやり方が悪いのか......。多通貨のインジケータを 書こうとしています。解析時にすべてを切り出しました。指定したシンボルのHigh LowとMAが表示されるだけです。シンボルが配置されたチャートと同じであれば、問題なく動作します。しかし、楽器が異なると、動作を拒否されます。CopyBuffer と CopyClose は -1 を返します。インジケータがプロットされている商品のチャートは、同じタイムフレームで隣に開いています。履歴を読み込む必要があることを意味します。しかし、インジケータは動作せず、履歴もロードしようとしません（Expert Advisorを実行するとそうなります）。プログラムがロードされているのが確認できない。以下は、私の仕事の概要です。 if (CopyHigh(Symbol1,0,0,to_copy,HighBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" High");return(0);} if (CopyLow(Symbol1,0,0,to_copy,LowBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" Low");return(0);} if (CopyBuffer(maHandle,0,0,to_copy,maBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" MA");return(0);} for(j=to_copy-1;j>=0;j--){ ExtBuffer1[j]=HighBuffer[j]; ExtBuffer2[j]=LowBuffer[j]; ExtBuffer3[j]=maBuffer[j]; } 私の楽器で動作し、別の楽器では動作しないインジケータの完全なコードを添付します。不具合なのか、手が曲がっているのか。理解するのを助けてください。 Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов 2010.05.17Alexey Klenovwww.mql5.com В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора. ファイル: ind.mq5 5 kb 削除済み 2011.01.28 06:20 #2824 alexluek:タイプ - 出力 0チケット - 正しくカウントされます。どこかの論理が破綻しているのでは？利益はどうかわからないが、型は合っているようだ、ただ一つコツがある...。それは、次のようなものです。ENUM_DEAL_TYPE type = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE); あなたのバージョンについてですが、DEAL_TYPE_BUYの 値を数値で表すとどうなると思いますか？正しくは、DEAL_TYPE_BUYは0、DEAL_TYPE_SELLは-1 です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок - Документация по MQL5 gisip 2011.01.28 10:06 #2825 ALozovoy:ビルド番号、OSを明記し、スクリーンショットを添付してください。ビルド：384OC：WinXP SP3...メニューの「画像として保存」が表示されないことがあるのですが...。 ファイル: 8q0_09036rgw6_fch_elq2o8k.PNG 75 kb Renat Fatkhullin 2011.01.28 10:25 #2826 gisip:ビルド：384OC：WinXP SP3...メニューの「画像として保存」が消えてしまうことがある。その通り、チャートを開いていないので、「ファイル - 画像として保存」コマンドがありません。取引戦略の最適化チャートを 保存するには、コンテキストメニューの「PNG（画像）へエクスポート」コマンドを使用する必要があります。 Slava 2011.01.28 10:39 #2827 Serj_Che: テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。 2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。 2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。 2011.01.27 18:35:49 Core 1 127.0.0.1:3000 に接続中 2011.01.27 18:35:49 Core 1 エージェントプロセスを開始しました。 次回の起動時に表示されない。 こんなんでいいのか？また、このエラーを出さないためにはどうしたらいいのでしょうか？ そうなるんです。ネットワークに問題があっても大丈夫です。実は、現地代理店だけが働いている状況なんです。殺してはいけないのです。すぐに再初期化する必要があります。見てみよう。何かが壊れているのかもしれません。 vda 2011.01.28 15:30 #2828 Interesting:儲けはわからないが、型は合っているようだ、ただ、仕掛けがあるような・・・。それは、次のようなものです。 DEAL_TYPE_BUYの 値を数値で表すと、どのようになると思いますか？そうですね、DEAL_TYPE_BUYは0、DEAL_TYPE_SELLは-1 です。 ありがとうございます - 実験してみましょう Voodoo_King 2011.01.28 15:48 #2829 ビルド384です。履歴を見るときに、設定したストップロスやテイクプロフィットレベルの注文が表示されない、cAvSEMと呼ばれる...。 Test Account 2011.01.28 17:51 #2830 Voodoo_King:ビルド384です。履歴を見るときに、設定したストップロスやテイクプロフィットのレベルの注文が表示されない、いわゆる「avsem」...ストップ高やテイクプロフィットはどのように設定されているのですか？最初にポジションを建ててから修正するのか、それともすぐに適切なSLとTPを設定するのか？ 1...276277278279280281282283284285286287288289290...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ロールオーバー時にオープンポジションのMAGIC(=magic1)を変更することは可能でしょうか？
(magic2へ)つまり、オープン時にmagic1、リバース時にmagic2を入れています。
magic2、Print（フリップ後）に入れたが、magic2=0。
マジック1=97 マジック2=198を使用。
しかし、2つのカウンターを動作させるには、0ではなく、magic2=198になります。
どうすればいいのでしょうか？
ありがとうございます。
どなたかお手伝いいただける方がいらっしゃれば、以下のコードをご覧ください。
利益 - 出力 0
タイプ - 0を表示します。
チケット - 正常にカウントされます。
論理がどこかで破綻していないか？
不具合なのかバグなのか、私のやり方が悪いのか......。
多通貨のインジケータを 書こうとしています。解析時にすべてを切り出しました。指定したシンボルのHigh LowとMAが表示されるだけです。シンボルが配置されたチャートと同じであれば、問題なく動作します。しかし、楽器が異なると、動作を拒否されます。
CopyBuffer と CopyClose は -1 を返します。インジケータがプロットされている商品のチャートは、同じタイムフレームで隣に開いています。履歴を読み込む必要があることを意味します。しかし、インジケータは動作せず、履歴もロードしようとしません（Expert Advisorを実行するとそうなります）。プログラムがロードされているのが確認できない。
以下は、私の仕事の概要です。
私の楽器で動作し、別の楽器では動作しないインジケータの完全なコードを添付します。
不具合なのか、手が曲がっているのか。理解するのを助けてください。
alexluek:
タイプ - 出力 0
チケット - 正しくカウントされます。
どこかの論理が破綻しているのでは？
利益はどうかわからないが、型は合っているようだ、ただ一つコツがある...。
それは、次のようなものです。
あなたのバージョンについてですが、DEAL_TYPE_BUYの 値を数値で表すとどうなると思いますか？
正しくは、DEAL_TYPE_BUYは0、DEAL_TYPE_SELLは-1 です。
ビルド番号、OSを明記し、スクリーンショットを添付してください。
ビルド：384
OC：WinXP SP3
...メニューの「画像として保存」が表示されないことがあるのですが...。
ビルド：384
OC：WinXP SP3
...メニューの「画像として保存」が消えてしまうことがある。
その通り、チャートを開いていないので、「ファイル - 画像として保存」コマンドがありません。
取引戦略の最適化チャートを 保存するには、コンテキストメニューの「PNG（画像）へエクスポート」コマンドを使用する必要があります。
テスターの起動時に断続的にエラーが表示される。
2011.01.27 18:35:55 Core 1 接続を終了しました。
2011.01.27 18:35:54 Tester テスターエージェントに失敗 しました。
2011.01.27 18:35:49 Core 1 127.0.0.1:3000 に接続中
2011.01.27 18:35:49 Core 1 エージェントプロセスを開始しました。
次回の起動時に表示されない。
こんなんでいいのか？また、このエラーを出さないためにはどうしたらいいのでしょうか？
儲けはわからないが、型は合っているようだ、ただ、仕掛けがあるような・・・。
それは、次のようなものです。
DEAL_TYPE_BUYの 値を数値で表すと、どのようになると思いますか？
そうですね、DEAL_TYPE_BUYは0、DEAL_TYPE_SELLは-1 です。
ビルド384です。履歴を見るときに、設定したストップロスやテイクプロフィットレベルの注文が表示されない、cAvSEMと呼ばれる...。
ビルド384です。履歴を見るときに、設定したストップロスやテイクプロフィットのレベルの注文が表示されない、いわゆる「avsem」...
ストップ高やテイクプロフィットはどのように設定されているのですか？
最初にポジションを建ててから修正するのか、それともすぐに適切なSLとTPを設定するのか？