エラー、バグ、質問 - ページ 286

Konstantin Gruzdev 2011.01.30 19:29 #2851

Rosh: はい、テスト中はマーケット概要の1つのシンボルだけがデフォルトで選択されます。他に必要な場合は、SymbolSelect()で追加してください。

ありがとう、もうやり方はわかったよ。

Валерий 2011.01.31 01:42 #2852

Voodoo_King:写真付きの私の投稿をもう一度読んでみてください、多分理解できると思います...開発者の方々も、この状況を理解しているようです。すべてのポジションにストップとテイクプロフィットがあります!!!!しかし、履歴->受注レポートのS/LとT/Pのフィールドは空白です...。を、すべてにおいて、常にと、これらの値があるはずですが、トリガーしたストップやテイクオーバーだけでなく、ポジションに設定された値もあります。ストップがかかったかどうか、どうすればわかるのでしょうか？何十ページものログを解析する必要があるのでしょうか？

さらに、 TRADE_ACTION_SLTP操作や 標準ライブラリの PositionModify()メソッドを使用して、ポジションが存在する間にストップが変更された場合、履歴のどこにもその記述はなく、ログにのみ記載されています。あまり便利ではないですよね？しかし、そういう設計になっているのです。

Документация по MQL5: Стандартная библиотека
www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5

Slava 2011.01.31 16:20 #2853

gisip: テストレポートに誤りがあることがある!

Folder: ...\testercache

あ、あと付け加えるとしたら。

再試験の際、前回のテストファイルが削除 されていない場合。

メッセージをありがとうございました。どちらのエラーも発見され、修正されました。

削除済み 2011.01.31 19:14 #2854

1.387のリリースでex5のフォーマットに変更があったとのことですが？2.私の勘違いかもしれませんが、新リリースに切り替わる前は観測されなかったと思うのですが。サーバーのEURUSDの履歴を確認してください...

Trolls 2011.01.31 19:23 #2855

なんか変なBid for EURが来た(( それは無理だろ。また、そのような引用があった場合、どこにストップをかけるのでしょうか?）?時間が変で、異なるペアのティック間の差が大きすぎる、ほぼ10分。

Dmitry Voronkov 2011.01.31 19:24 #2856

また、EURUSDだけでなく、他のペアについても

gumgum 2011.01.31 19:25 #2857

私もです)))

削除済み 2011.01.31 19:26 #2858

また、最低限、強調したいこと

AndrNuda 2011.01.31 19:27 #2859

vdv2001:また、EURUSDだけでなく、他のペアについても- 9,086,616.63 -デモ口座 で借りています。

見積もり変換で何か間違えたのでしょう。修正するとのことです。でも、その姿がカッコいいんです。:)) 1,000万円の借金がある。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5

Renat Fatkhullin 2011.01.31 19:29 #2860

今すぐ修正します。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
はい、テスト中はマーケット概要の1つのシンボルだけがデフォルトで選択されます。他に必要な場合は、SymbolSelect()で追加してください。
写真付きの私の投稿をもう一度読んでみてください、多分理解できると思います...開発者の方々も、この状況を理解しているようです。すべてのポジションにストップとテイクプロフィットがあります!!!!しかし、履歴->受注レポートのS/LとT/Pのフィールドは空白です...。を、すべてにおいて、常に
と、これらの値があるはずですが、トリガーしたストップやテイクオーバーだけでなく、ポジションに設定された値もあります。ストップがかかったかどうか、どうすればわかるのでしょうか？何十ページものログを解析する必要があるのでしょうか？
テストレポートに誤りがあることがある!
Folder: ...\testercache
あ、あと付け加えるとしたら。
再試験の際、前回のテストファイルが削除 されていない場合。
1.387のリリースでex5のフォーマットに変更があったとのことですが？
2.私の勘違いかもしれませんが、新リリースに切り替わる前は観測されなかったと思うのですが。
サーバーのEURUSDの履歴を確認してください...
なんか変なBid for EURが来た(( それは無理だろ。
また、そのような引用があった場合、どこにストップをかけるのでしょうか?）?
時間が変で、異なるペアのティック間の差が大きすぎる、ほぼ10分。
また、EURUSDだけでなく、他のペアについても
私もです)))
また、最低限、強調したいこと
また、EURUSDだけでなく、他のペアについても
- 9,086,616.63 -デモ口座 で借りています。
見積もり変換で何か間違えたのでしょう。修正するとのことです。でも、その姿がカッコいいんです。:)) 1,000万円の借金がある。
今すぐ修正します。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。