Rosh:
はい、テスト中はマーケット概要の1つのシンボルだけがデフォルトで選択されます。他に必要な場合は、SymbolSelect()で追加してください。
ありがとう、もうやり方はわかったよ。
 
Voodoo_King:

写真付きの私の投稿をもう一度読んでみてください、多分理解できると思います...開発者の方々も、この状況を理解しているようです。すべてのポジションにストップとテイクプロフィットがあります!!!!しかし、履歴->受注レポートのS/LとT/Pのフィールドは空白です...。を、すべてにおいて、常に

と、これらの値があるはずですが、トリガーしたストップやテイクオーバーだけでなく、ポジションに設定された値もあります。ストップがかかったかどうか、どうすればわかるのでしょうか？何十ページものログを解析する必要があるのでしょうか？

さらに、 TRADE_ACTION_SLTP操作や 標準ライブラリの PositionModify()メソッドを使用して、ポジションが存在する間にストップが変更された場合、履歴のどこにもその記述はなく、ログにのみ記載されています。あまり便利ではないですよね？しかし、そういう設計になっているのです。
gisip:

テストレポートに誤りがあることがある!

Folder: ...\testercache

あ、あと付け加えるとしたら。

再試験の際、前回のテストファイルが削除 されていない場合。

メッセージをありがとうございました。どちらのエラーも発見され、修正されました。
削除済み  

1.387のリリースでex5のフォーマットに変更があったとのことですが？

2.私の勘違いかもしれませんが、新リリースに切り替わる前は観測されなかったと思うのですが。

サーバーのEURUSDの履歴を確認してください...


 

なんか変なBid for EURが来た(( それは無理だろ。

また、そのような引用があった場合、どこにストップをかけるのでしょうか?）?

時間が変で、異なるペアのティック間の差が大きすぎる、ほぼ10分。

 

また、EURUSDだけでなく、他のペアについても

 

私もです)))

削除済み  

また、最低限、強調したいこと


 
vdv2001:

また、EURUSDだけでなく、他のペアについても

- 9,086,616.63 -デモ口座 で借りています。


見積もり変換で何か間違えたのでしょう。修正するとのことです。でも、その姿がカッコいいんです。:)) 1,000万円の借金がある。

今すぐ修正します。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

