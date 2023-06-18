エラー、バグ、質問 - ページ 296 1...289290291292293294295296297298299300301302303...3185 新しいコメント Vipro 2011.02.08 04:41 #2951 ビルド392のテスターはどうなったのでしょうか？以前のようにチャートが描画されなくなった。現在は、常に新しい取引があるにもかかわらず、チャート上に新しいポイントが描かれるのは3日目（4日目、5日目）であり、以前のようにすぐに描かれるわけではありません。テスト 期間は6年間で、約500回のトレードがありました。 Rashid Umarov 2011.02.08 07:09 #2952 Vigor: コメントでMQL5フォルダに関する例を挙げました。ちなみに、そこにはログメッセージがあり、コンパイラがファイルを検索するWHEREが明確に示されています。また、先ほど書いたように、Imagesフォルダからの相対パスでOBJPROP_BMPFILEを使ってもうまくいきません。最近の実験では、MQL5からフルパスで指定した場合、すべて動作するようになりました。問題は、このイノベーションが有効かどうかだ。それとも一時的な現象なのでしょうか？はい、これからはMQL5フォルダに対して相対的にパスを指定する必要があります。 1) 現在、リソースは *.bmp のみサポートしています。将来的には、*.wavや*.Wavを追加して拡張していく予定です。png 2) #resource "<リソースファイルへのパス>" というコマンドでリソースを挿入する このパスは次のような原理で形成されます。行頭に「♪」がある場合は、 、MQL5ディレクトリからの相対検索、スラッシュがない場合は、このリソースが書かれているソースファイル、 からの相対検索になります。この場合、リソースパスに「...」や「:」は使用できません。 3) リソース名は、名前の先頭にスラッシュを含まないパスになります。例えば、" \Imageseuro.bmp", の場合、リソース名は "Imageseuro.bmp", となります。 4) MQL プログラムで picture プロパティを設定する際にリソースを使用する 場合（将来的には WAV 再生時） 特別な属性 "::" が使用される 例：独自のリソースを使用する場合は "::Imageseuro.bmp" 他の ex5 リソースを使用する場合は "pictures.ex5::Imageseuro.bmp" となります。 MQL5におけるリソースの使用 削除済み 2011.02.08 08:09 #2953 Rosh:はい、現在はMQL5フォルダからの相対パスである必要があります。 384の記述を今述べた内容に従って修正してください。そうでなければ、次のように記述されています。 削除済み 2011.02.08 12:55 #2954 Vipro:ビルド392のテスターはどうなったのでしょうか？以前のようにチャートが描画されなくなった。現在は、常に新しい取引があるにもかかわらず、チャート上に新しいポイントが描かれるのは3日目（4日目、5日目）であり、以前のようにすぐに描かれるわけではありません。テスト期間は6年間で、約500回のトレードがありました。 これはナンセンスだ。各トレードは描画され、ウィンドウは水平方向に拡大縮小される必要があります。あらゆる分野を分析するために、水平方向に拡大する必要があります。そうでなければ-まったく何のために？また、1つのペアでテストを行う場合、上に同期ローソク足チャートを置いて、各ディールがローソク足の前に直接見えるようにすることが望ましいです。何百万回もの取引に対する最適化については、これはむしろゲームであることは明らかで、そのような戦略は現実には存在しそうにない。さらに、取引の可視性ははるかに重要であるため、それは二次的なものである。開発者の方々は、「Rumus」を見て、ビジュアライゼーションという意味で、あそこでのテストがいかに便利かを実感してください。 Igor Volodin 2011.02.08 14:11 #2955 #import "kernel32.dll" 2011.02.08 14:06:45 Tester expert file C:\Program FilesMetaTrader 5 DEV゙kernel32.dll open error [2].不思議なことに、テスターの検索も相対的にMQL5フォルダに...。 vda 2011.02.08 15:55 #2956 テスターはロット < 0.10 を扱うことを望んでいない。0.15オープン、0.05ライトエラー[Invalid Volume]が発生しました。レバレッジは1k500に設定されているのでしょうか？? ? ? gisip 2011.02.08 16:14 #2957 ChartNext 関数 または例の どちらかにエラーがあります。 EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam); currChart=ChartNext(currChart);// 前のものを元に、新しいチャートを取得 します。if(currChart==0)break; currChartが実際にチャートリストの末尾に到達する == -1. Rashid Umarov 2011.02.08 16:14 #2958 alexluek:テスターはロット< 0.10で動作することを望んでいない0.15が開き、0.05が書き込むとエラー[Invalid Volume]が発生します。レバレッジは1k500に設定されています。? ? ?この式は何を返すのでしょうか？ double min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN); Expert Advisorの制限とチェックの 記事を参照してください。 削除済み 2011.02.08 16:22 #2959 alexluek:テスターはロット < 0.10 を扱うことを望んでいない。0.15オープン、0.05ライトエラー[Invalid Volume]が発生しました。レバレッジは1k500に設定されているのでしょうか？? ? ? どのサーバーとどのペア？ vda 2011.02.08 17:05 #2960 Interesting: どのサーバーとペア？ 全ペアにアルパリ 1...289290291292293294295296297298299300301302303...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ビルド392のテスターはどうなったのでしょうか？
以前のようにチャートが描画されなくなった。現在は、常に新しい取引があるにもかかわらず、チャート上に新しいポイントが描かれるのは3日目（4日目、5日目）であり、以前のようにすぐに描かれるわけではありません。テスト 期間は6年間で、約500回のトレードがありました。
コメントでMQL5フォルダに関する例を挙げました。ちなみに、そこにはログメッセージがあり、コンパイラがファイルを検索するWHEREが明確に示されています。
また、先ほど書いたように、Imagesフォルダからの相対パスでOBJPROP_BMPFILEを使ってもうまくいきません。最近の実験では、MQL5からフルパスで指定した場合、すべて動作するようになりました。
問題は、このイノベーションが有効かどうかだ。それとも一時的な現象なのでしょうか？
はい、これからはMQL5フォルダに対して相対的にパスを指定する必要があります。
1) 現在、リソースは *.bmp のみサポートしています。将来的には、*.wavや*.Wavを追加して拡張していく予定です。png
2) #resource "<リソースファイルへのパス>" というコマンドでリソースを挿入する
このパスは次のような原理で形成されます。行頭に「♪」がある場合は、
、MQL5ディレクトリからの相対検索、スラッシュがない場合は、このリソースが書かれているソースファイル、
からの相対検索になります。この場合、リソースパスに「...」や「:」は使用できません。
3) リソース名は、名前の先頭にスラッシュを含まないパスになります。例えば、" \Imageseuro.bmp",
の場合、リソース名は "Imageseuro.bmp", となります。
4) MQL プログラムで picture プロパティを設定する際にリソースを使用する 場合（将来的には WAV 再生時）
特別な属性 "::" が使用される 例：独自のリソースを使用する場合は "::Imageseuro.bmp"
他の ex5 リソースを使用する場合は "pictures.ex5::Imageseuro.bmp" となります。
はい、現在はMQL5フォルダからの相対パスである必要があります。
ビルド392のテスターはどうなったのでしょうか？
以前のようにチャートが描画されなくなった。現在は、常に新しい取引があるにもかかわらず、チャート上に新しいポイントが描かれるのは3日目（4日目、5日目）であり、以前のようにすぐに描かれるわけではありません。テスト期間は6年間で、約500回のトレードがありました。
#import "kernel32.dll"2011.02.08 14:06:45 Tester expert file C:\Program FilesMetaTrader 5 DEV゙kernel32.dll open error [2].
不思議なことに、テスターの検索も相対的にMQL5フォルダに...。
テスターはロット < 0.10 を扱うことを望んでいない。
0.15オープン、0.05ライトエラー[Invalid Volume]が発生しました。
レバレッジは1k500に設定されているのでしょうか？
? ? ?
ChartNext 関数 または例の どちらかにエラーがあります。
EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart=ChartNext(currChart);// 前のものを元に、新しいチャートを取得 します。
if(currChart==0)break;
currChartが実際にチャートリストの末尾に到達する == -1.
テスターはロット< 0.10で動作することを望んでいない
0.15が開き、0.05が書き込むとエラー[Invalid Volume]が発生します。
レバレッジは1k500に設定されています。
? ? ?
この式は何を返すのでしょうか？
Expert Advisorの制限とチェックの 記事を参照してください。
テスターはロット < 0.10 を扱うことを望んでいない。
0.15オープン、0.05ライトエラー[Invalid Volume]が発生しました。
レバレッジは1k500に設定されているのでしょうか？
? ? ?
どのサーバーとペア？