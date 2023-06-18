エラー、バグ、質問 - ページ 296

ビルド392のテスターはどうなったのでしょうか？

以前のようにチャートが描画されなくなった。現在は、常に新しい取引があるにもかかわらず、チャート上に新しいポイントが描かれるのは3日目（4日目、5日目）であり、以前のようにすぐに描かれるわけではありません。テスト 期間は6年間で、約500回のトレードがありました。

 
Vigor:
コメントでMQL5フォルダに関する例を挙げました。ちなみに、そこにはログメッセージがあり、コンパイラがファイルを検索するWHEREが明確に示されています。

また、先ほど書いたように、Imagesフォルダからの相対パスでOBJPROP_BMPFILEを使ってもうまくいきません。最近の実験では、MQL5からフルパスで指定した場合、すべて動作するようになりました。

問題は、このイノベーションが有効かどうかだ。それとも一時的な現象なのでしょうか？



はい、これからはMQL5フォルダに対して相対的にパスを指定する必要があります。


1) 現在、リソースは *.bmp のみサポートしています。将来的には、*.wavや*.Wavを追加して拡張していく予定です。png
2) #resource "<リソースファイルへのパス>" というコマンドでリソースを挿入する
このパスは次のような原理で形成されます。行頭に「♪」がある場合は、
、MQL5ディレクトリからの相対検索、スラッシュがない場合は、このリソースが書かれているソースファイル、
からの相対検索になります。この場合、リソースパスに「...」や「:」は使用できません。

3) リソース名は、名前の先頭にスラッシュを含まないパスになります。例えば、" \Imageseuro.bmp",
の場合、リソース名は "Imageseuro.bmp", となります。

4) MQL プログラムで picture プロパティを設定する際にリソースを使用する 場合（将来的には WAV 再生時）
特別な属性 "::" が使用される 例：独自のリソースを使用する場合は "::Imageseuro.bmp"
他の ex5 リソースを使用する場合は "pictures.ex5::Imageseuro.bmp" となります。
Rosh:

はい、現在はMQL5フォルダからの相対パスである必要があります。


384の記述を今述べた内容に従って修正してください。そうでなければ、次のように記述されています。
これはナンセンスだ。各トレードは描画され、ウィンドウは水平方向に拡大縮小される必要があります。あらゆる分野を分析するために、水平方向に拡大する必要があります。そうでなければ-まったく何のために？また、1つのペアでテストを行う場合、上に同期ローソク足チャートを置いて、各ディールがローソク足の前に直接見えるようにすることが望ましいです。何百万回もの取引に対する最適化については、これはむしろゲームであることは明らかで、そのような戦略は現実には存在しそうにない。さらに、取引の可視性ははるかに重要であるため、それは二次的なものである。開発者の方々は、「Rumus」を見て、ビジュアライゼーションという意味で、あそこでのテストがいかに便利かを実感してください。
  
#import "kernel32.dll"
2011.02.08 14:06:45 Tester expert file C:\Program FilesMetaTrader 5 DEV゙kernel32.dll open error [2].


不思議なことに、テスターの検索も相対的にMQL5フォルダに...。

 

テスターはロット < 0.10 を扱うことを望んでいない。

0.15オープン、0.05ライトエラー[Invalid Volume]が発生しました。

レバレッジは1k500に設定されているのでしょうか？

? ? ?

 

ChartNext 関数 または例の どちらかにエラーがあります。

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart=ChartNext(currChart);// 前のものを元に、新しいチャートを取得 します。

if(currChart==0)break;

currChartが実際にチャートリストの末尾に到達する == -1.



 
この式は何を返すのでしょうか？

   double min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);

Expert Advisorの制限とチェックの 記事を参照してください。

どのサーバーとどのペア？
 
Interesting:
どのサーバーとペア？
全ペアにアルパリ
