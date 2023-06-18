エラー、バグ、質問 - ページ 141 1...134135136137138139140141142143144145146147148...3185 新しいコメント Vladimir 2010.09.22 04:32 #1401 pronych: スプレッドについては、よく知られている。1ヶ月ほど前から長い間（宇宙基準で：）引用符に追加されており、変更された可能性は低いです。また、システム自体もスプレッドでのこのような損失は想定していない。ここがおかしい私がどこかでコードを間違えたのか（それはありえない）、あるいはテスト結果が最適化の結果と大きく異なっているのか、どちらかです。それはもう、バグです。だからみんなに聞くんだ--誰かに起こったことがあるのか？ 早速、簡単なExpert Advisorを書き、最適化を実行しました。そして、その中から最適なものを選んで単独で実行したところ、これまた全く異なる結果が得られました。利益だけでなく、取引数も一致しない。1回の実行で82件、最適化で103件。サービスデスクにお問い合わせ ください。最新のビルドでは何かが間違っている。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Yedelkin 2010.09.22 05:16 #1402 pronych: По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое? 4ヶ月間、ずっとです。しかも、ベスト・ランだけでなく。慣れてしまったんです。 Cherrr 2010.09.22 08:09 #1403 仮にこのような問題があったとします。 Expert Advisor コード。void OnTick(){ Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550);}2つの数値が出力されます。1つ目は現在のバーの数、2つ目は私が作業する必要のあるバーの数です。10年9月1日から今日までテストしています。この場合、テスターが最初に表示する数値は「428 550」です。そうすると、最初の数字が自然に増えていくんです。 先日、1月9日1日から今日までテストしてみましょう。最初の2つの数字は、262,550です。1年の間に必要な本数を 確保することは明らかですが、テストには不都合です。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 削除済み 2010.09.22 10:18 #1404 EQU:原因を突き止めたコンピュータをシャットダウンし、Cybernetに切り替えた後も、プロセスはタスクリストに残っていたのですが、なぜかスイッチを入れても表示されず、alt-tabでも検出されませんでした......。タスクマネージャーから外したら動いた...。原因はわかったが、疑問が残る...。MTを閉じた状態（ハイバネーション前）-デスクトップが見える、タスクバーがクリアされている...。 タスクマネージャーを開くと...タスクリストは空です - プロセスリストでは、terminal.exeがメモリサイズを約150Mから700Mまでゆっくりと増加させ、その後、少し速く、すべてをゼロにし、その後のみアンロードします...。8分以上(見逃した。もっとかもしれない)、プロセスは見えないまま、頑固にそこに何かをする......。せめてモーダルウィンドウで「待って、アンロード中...」とか、常にタスクマネージャにアクセスする必要がないようにするとか。 gumgum 2010.09.22 11:26 #1405 Cherrr: Cherrr 2010.09.22 13:26 #1406 ありがとうございます) このダウンロードの最低限が満足にできないのが残念です。 Дмитрий 2010.09.22 15:20 #1407 Cherrr: ありがとうございました) このダウンロードの最低限が満足にできないのが残念です。 次のことを行ってください。datetime ДатаНачалаТестаПриТестировании=D'09.11.2008'; void OnTick() { if(MQL5InfoInteger(MQL5_TESTING)==true || MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION)==true) if(TimeCurrent()<ДатаНачалаТестаПриТестировании) return; ... } DateTestStartTest どの日付からテストを行うか、テスターで早い日付を指定し、そこから正確に何本のバーが必要かを指定します。 Mario 2010.09.23 00:09 #1408 チャンピオンシップのタイムはどこで使われるのか......？はGMT+4になるのでしょうか？テスターで両方書いてみたけど...違いなし !!!!TimeGMT(dt); if(dt.hour<3) return;TimeCurrent(dt); if(dt.hour<3) return; Renat Fatkhullin 2010.09.23 07:34 #1409 maryan.dirtyn:チャンピオンシップのタイムはどこで使われるのか......？はGMT+4になるのでしょうか？テスターで両方書いてみたけど...違いなし !!!! 弊社デモサーバーの現在時刻が 使用されます。 Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent www.mql5.com Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5 Vladimir 2010.09.23 13:19 #1410 テスターは2009年の案件を（たくさん）開設していますが、2010年の案件は開設したくないと考えています。バウンダリーピリオドを取ると、2009年末までは、そしてそれ以降はダメです。パソコンを再起動したら、ビルドに334と表示された ???? 1...134135136137138139140141142143144145146147148...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スプレッドについては、よく知られている。1ヶ月ほど前から長い間（宇宙基準で：）引用符に追加されており、変更された可能性は低いです。また、システム自体もスプレッドでのこのような損失は想定していない。ここがおかしい私がどこかでコードを間違えたのか（それはありえない）、あるいはテスト結果が最適化の結果と大きく異なっているのか、どちらかです。それはもう、バグです。だからみんなに聞くんだ--誰かに起こったことがあるのか？
早速、簡単なExpert Advisorを書き、最適化を実行しました。そして、その中から最適なものを選んで単独で実行したところ、これまた全く異なる結果が得られました。利益だけでなく、取引数も一致しない。1回の実行で82件、最適化で103件。サービスデスクにお問い合わせ ください。最新のビルドでは何かが間違っている。
pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
仮にこのような問題があったとします。
Expert Advisor コード。
void OnTick()
{
Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550);
}
2つの数値が出力されます。1つ目は現在のバーの数、2つ目は私が作業する必要のあるバーの数です。
10年9月1日から今日までテストしています。
この場合、テスターが最初に表示する数値は「428 550」です。そうすると、最初の数字が自然に増えていくんです。
先日、1月9日1日から今日までテストしてみましょう。最初の2つの数字は、262,550です。1年の間に必要な本数を 確保することは明らかですが、テストには不都合です。
原因を突き止めた
コンピュータをシャットダウンし、Cybernetに切り替えた後も、プロセスはタスクリストに残っていたのですが、なぜかスイッチを入れても表示されず、alt-tabでも検出されませんでした......。
タスクマネージャーから外したら動いた...。
原因はわかったが、疑問が残る...。
MTを閉じた状態（ハイバネーション前）-デスクトップが見える、タスクバーがクリアされている...。
タスクマネージャーを開くと...タスクリストは空です - プロセスリストでは、terminal.exeがメモリサイズを約150Mから700Mまでゆっくりと増加させ、その後、少し速く、すべてをゼロにし、その後のみアンロードします...。8分以上(見逃した。もっとかもしれない)、プロセスは見えないまま、頑固にそこに何かをする......。
せめてモーダルウィンドウで「待って、アンロード中...」とか、常にタスクマネージャにアクセスする必要がないようにするとか。
ありがとうございます)
このダウンロードの最低限が満足にできないのが残念です。
ありがとうございました)
このダウンロードの最低限が満足にできないのが残念です。
次のことを行ってください。
DateTestStartTest どの日付からテストを行うか、テスターで早い日付を指定し、そこから正確に何本のバーが必要かを指定します。
チャンピオンシップのタイムはどこで使われるのか......？はGMT+4になるのでしょうか？テスターで両方書いてみたけど...違いなし !!!!
テスターは2009年の案件を（たくさん）開設していますが、2010年の案件は開設したくないと考えています。バウンダリーピリオドを取ると、2009年末までは、そしてそれ以降はダメです。パソコンを再起動したら、ビルドに334と表示された
