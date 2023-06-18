エラー、バグ、質問 - ページ 141

新しいコメント
 
pronych:
スプレッドについては、よく知られている。1ヶ月ほど前から長い間（宇宙基準で：）引用符に追加されており、変更された可能性は低いです。また、システム自体もスプレッドでのこのような損失は想定していない。ここがおかしい私がどこかでコードを間違えたのか（それはありえない）、あるいはテスト結果が最適化の結果と大きく異なっているのか、どちらかです。それはもう、バグです。だからみんなに聞くんだ--誰かに起こったことがあるのか？

早速、簡単なExpert Advisorを書き、最適化を実行しました。そして、その中から最適なものを選んで単独で実行したところ、これまた全く異なる結果が得られました。利益だけでなく、取引数も一致しない。1回の実行で82件、最適化で103件。サービスデスクにお問い合わせ ください。最新のビルドでは何かが間違っている。

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?

4ヶ月間、ずっとです。しかも、ベスト・ランだけでなく。慣れてしまったんです。
 

仮にこのような問題があったとします。

Expert Advisor コード。

void OnTick()
{
Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550);
}

2つの数値が出力されます。1つ目は現在のバーの数、2つ目は私が作業する必要のあるバーの数です。

10年9月1日から今日までテストしています。

この場合、テスターが最初に表示する数値は「428 550」です。そうすると、最初の数字が自然に増えていくんです。

先日、1月9日1日から今日までテストしてみましょう。最初の2つの数字は、262,550です。1年の間に必要な本数を 確保することは明らかですが、テストには不都合です。

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5
削除済み  
EQU:

原因を突き止めた

コンピュータをシャットダウンし、Cybernetに切り替えた後も、プロセスはタスクリストに残っていたのですが、なぜかスイッチを入れても表示されず、alt-tabでも検出されませんでした......。

タスクマネージャーから外したら動いた...。

原因はわかったが、疑問が残る...。

MTを閉じた状態（ハイバネーション前）-デスクトップが見える、タスクバーがクリアされている...。

タスクマネージャーを開くと...タスクリストは空です - プロセスリストでは、terminal.exeがメモリサイズを約150Mから700Mまでゆっくりと増加させ、その後、少し速く、すべてをゼロにし、その後のみアンロードします...。8分以上(見逃した。もっとかもしれない)、プロセスは見えないまま、頑固にそこに何かをする......。

せめてモーダルウィンドウで「待って、アンロード中...」とか、常にタスクマネージャにアクセスする必要がないようにするとか。

 
Cherrr:
 

ありがとうございます)

このダウンロードの最低限が満足にできないのが残念です。

 
Cherrr:

ありがとうございました)

このダウンロードの最低限が満足にできないのが残念です。

次のことを行ってください。

datetime   ДатаНачалаТестаПриТестировании=D'09.11.2008';

void OnTick()
   {
   if(MQL5InfoInteger(MQL5_TESTING)==true || MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION)==true)
      if(TimeCurrent()<ДатаНачалаТестаПриТестировании)
         return;
   ...
   }

DateTestStartTest どの日付からテストを行うか、テスターで早い日付を指定し、そこから正確に何本のバーが必要かを指定します。

 

チャンピオンシップのタイムはどこで使われるのか......？はGMT+4になるのでしょうか？テスターで両方書いてみたけど...違いなし !!!!

TimeGMT(dt);

if(dt.hour<3) return;
TimeCurrent(dt);

if(dt.hour<3) return;
 
maryan.dirtyn:

チャンピオンシップのタイムはどこで使われるのか......？はGMT+4になるのでしょうか？テスターで両方書いてみたけど...違いなし !!!!

弊社デモサーバーの現在時刻が 使用されます。
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
  • www.mql5.com
Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5
 

テスターは2009年の案件を（たくさん）開設していますが、2010年の案件は開設したくないと考えています。バウンダリーピリオドを取ると、2009年末までは、そしてそれ以降はダメです。パソコンを再起動したら、ビルドに334と表示された

????

1...134135136137138139140141142143144145146147148...3185
新しいコメント