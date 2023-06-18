エラー、バグ、質問 - ページ 278

Yedelkin:
クライアント端末 / テスター / テスター業務 / Expert Advisorの最適化 / 最適化タイプ /クイック（遺伝的アルゴリズム）
ありがとうございます！全体的にスッキリしています。
 
384ビルドにアップグレードした後、テスターのExpert Advisorが総利益で取引を終了しなくなりました。
 
AndrewXZ:
テスターで384ビルドのEAにアップグレードした後、総利益で取引を終了しなくなりました、何が問題なのでしょうか？

プロサイトのドキュメント()を見る

if(PositionSelect(Symbol1)) prof1=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)

はお役に立てるでしょうか？私は同じトロール（確立されたペアで）を持っており、すべてがうまくいっているようです。

 

引用符の不一致（線で表示）。

原理的に困ることはなさそうですが、開発者がエラーを発見するのに役立つかもしれませんね。不正確さを再現するための追加説明が必要な場合は、教えてください。

 
alexluek:

プロサイトのドキュメント()を見る

が役立つのでは？私はこのトロールを（インストールされたペアで）持っていますが、すべてがうまくいっているようです。

ありがとうございます。私はプログラマーではありませんが、見てみることにします。しかし、注文のすべてが便利ではないので、それに入る時間です。常に何かを削除/追加する必要がある、など。
-Alexey-:

前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能

は、ダニが出るたびに、ダニが出なくてもトリガーするようになりました。まるでループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。

コードからのメッセージは出力されないので、データで十分です。とからです。

テストメッセージは継続的に行われています。

この記事を書いている間にも-20MBtがダウンロードされ続けています。

一刻も早く元の状態に戻してください。

もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。

また始まったよ。
 

MT5とfilesMT4をバンドルしており、データはファイル経由で転送されます。

両端末が同時にアクセスした場合のファイルオープニングエラーを 回避する方法、あるいはサードパーティ製のDLLに頼らずに解決する方法はないでしょうか？

Olegts:

MT5とfilesMT4をバンドルしており、データはファイル経由で転送されます。

両端末が同時にファイルにアクセスした場合のファイルオープニングエラーを 回避する方法、あるいはサードパーティ製のDLLを使わずにこの問題を解決する他の方法はないのでしょうか？


適切なファイルオープンフラグを 使用する。

識別子

価値

商品説明

ファイル共有読み込み

128

複数のプログラムによる共有の読み取りアクセス。このフラグは、ファイルを開くとき (FileOpen()) に使用されます。

ファイル共有書き込み

256

複数のプログラムがまとめてアクセスを書き込む。このフラグは、ファイルを開く（FileOpen()）際に使用されます。

 
Rosh:

適切なファイルオープンフラグを 使用する。

ありがとうございます！でもMT4にはSHAREはないんですよね？
 
Olegts:
ありがとうございます、でもMT4にはSHAREはないですよね？
いいえ。
