Igor Chepiga 2011.01.23 21:06 #2771 Yedelkin:クライアント端末 / テスター / テスター業務 / Expert Advisorの最適化 / 最適化タイプ /クイック（遺伝的アルゴリズム） ありがとうございます！全体的にスッキリしています。 AndrewXZ 2011.01.24 18:30 #2772 384ビルドにアップグレードした後、テスターのExpert Advisorが総利益で取引を終了しなくなりました。 vda 2011.01.24 19:03 #2773 AndrewXZ: テスターで384ビルドのEAにアップグレードした後、総利益で取引を終了しなくなりました、何が問題なのでしょうか？プロサイトのドキュメント()を見るif(PositionSelect(Symbol1)) prof1=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)はお役に立てるでしょうか？私は同じトロール（確立されたペアで）を持っており、すべてがうまくいっているようです。 Trolls 2011.01.24 20:22 #2774 引用符の不一致（線で表示）。原理的に困ることはなさそうですが、開発者がエラーを発見するのに役立つかもしれませんね。不正確さを再現するための追加説明が必要な場合は、教えてください。 AndrewXZ 2011.01.24 22:11 #2775 alexluek:プロサイトのドキュメント()を見るが役立つのでは？私はこのトロールを（インストールされたペアで）持っていますが、すべてがうまくいっているようです。 ありがとうございます。私はプログラマーではありませんが、見てみることにします。しかし、注文のすべてが便利ではないので、それに入る時間です。常に何かを削除/追加する必要がある、など。 削除済み 2011.01.25 03:56 #2776 -Alexey-: 前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能 は、ダニが出るたびに、ダニが出なくてもトリガーするようになりました。まるでループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。コードからのメッセージは出力されないので、データで十分です。とからです。テストメッセージは継続的に行われています。この記事を書いている間にも-20MBtがダウンロードされ続けています。一刻も早く元の状態に戻してください。もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 また始まったよ。 Oleg Tsarkov 2011.01.25 13:23 #2777 MT5とfilesMT4をバンドルしており、データはファイル経由で転送されます。両端末が同時にアクセスした場合のファイルオープニングエラーを 回避する方法、あるいはサードパーティ製のDLLに頼らずに解決する方法はないでしょうか？ Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2011.01.25 13:31 #2778 Olegts:MT5とfilesMT4をバンドルしており、データはファイル経由で転送されます。両端末が同時にファイルにアクセスした場合のファイルオープニングエラーを 回避する方法、あるいはサードパーティ製のDLLを使わずにこの問題を解決する他の方法はないのでしょうか？適切なファイルオープンフラグを 使用する。識別子 価値 商品説明 ファイル共有読み込み 128 複数のプログラムによる共有の読み取りアクセス。このフラグは、ファイルを開くとき (FileOpen()) に使用されます。 ファイル共有書き込み 256 複数のプログラムがまとめてアクセスを書き込む。このフラグは、ファイルを開く（FileOpen()）際に使用されます。 Oleg Tsarkov 2011.01.25 13:37 #2779 Rosh:適切なファイルオープンフラグを 使用する。識別子 価値 商品説明 ファイル共有読み込み 128 複数のプログラムによる共有の読み取りアクセス。このフラグは、ファイルを開くとき (FileOpen()) に使用されます。 ファイル共有書き込み 256 複数のプログラムがまとめてアクセスを書き込む。このフラグは、ファイルを開くとき (FileOpen()) に使用されます。 ありがとうございます！でもMT4にはSHAREはないんですよね？ Rashid Umarov 2011.01.25 13:39 #2780 Olegts: ありがとうございます、でもMT4にはSHAREはないですよね？ いいえ。
クライアント端末 / テスター / テスター業務 / Expert Advisorの最適化 / 最適化タイプ /クイック（遺伝的アルゴリズム）
テスターで384ビルドのEAにアップグレードした後、総利益で取引を終了しなくなりました、何が問題なのでしょうか？
プロサイトのドキュメント()を見る
はお役に立てるでしょうか？私は同じトロール（確立されたペアで）を持っており、すべてがうまくいっているようです。
引用符の不一致（線で表示）。
原理的に困ることはなさそうですが、開発者がエラーを発見するのに役立つかもしれませんね。不正確さを再現するための追加説明が必要な場合は、教えてください。
プロサイトのドキュメント()を見る
が役立つのでは？私はこのトロールを（インストールされたペアで）持っていますが、すべてがうまくいっているようです。
前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能
は、ダニが出るたびに、ダニが出なくてもトリガーするようになりました。まるでループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。
コードからのメッセージは出力されないので、データで十分です。とからです。
テストメッセージは継続的に行われています。
この記事を書いている間にも-20MBtがダウンロードされ続けています。
一刻も早く元の状態に戻してください。
もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
MT5とfilesMT4をバンドルしており、データはファイル経由で転送されます。
両端末が同時にアクセスした場合のファイルオープニングエラーを 回避する方法、あるいはサードパーティ製のDLLに頼らずに解決する方法はないでしょうか？
適切なファイルオープンフラグを 使用する。
識別子
価値
商品説明
ファイル共有読み込み
128
複数のプログラムによる共有の読み取りアクセス。このフラグは、ファイルを開くとき (FileOpen()) に使用されます。
ファイル共有書き込み
256
複数のプログラムがまとめてアクセスを書き込む。このフラグは、ファイルを開く（FileOpen()）際に使用されます。
ありがとうございます、でもMT4にはSHAREはないですよね？