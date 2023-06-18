エラー、バグ、質問 - ページ 281 1...274275276277278279280281282283284285286287288...3185 新しいコメント DV2010 2011.01.26 17:52 #2801 uncleVic: ヘルプより FileReadArray バイナリ ファイルから、文字列配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列 でも可）以外の任意の型の配列を、ファイルポインタの現在位置から読み込みます。 では、ヘルプの一番下にあるFileReadArrayの注意書き は何を指しているのでしょうか。 " 文字列配列は、TXT タイプのファイルからのみ読み込む ことができます。この関数は，必要であれば配列のサイズを大きくしようとします．"? Slava 2011.01.26 17:55 #2802 DV2010: では、同ヘルプの説明文の一番下にあるリファレンスは、いったい何を指しているのでしょう。 "注意 文字列配列は、TXTファイルからのみ読み取る ことができます。必要であれば，配列のサイズを大きくしようとします．"? また、TXTタイプのファイルを開く ことをどこで指定したのでしょうか？FILE_TXT フラグを使用する Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Victor Kirillin 2011.01.26 17:56 #2803 DV2010: では、同説明文の一番下は、いったい何を指しているのでしょうか。 "注意 文字列配列は、 TXTファイルからのみ 読み取ることができます。必要であれば，配列のサイズを大きくしようとします．"?配列が文字列配列であることに気づかなかった私が悪いのですが。ヘルプの「ファイルを開くフラグ」に書いてあります。FILE_CSV、FILE_BINまたはFILE_TXTが指定されていない場合、FILE_CSVが暗示されます。たぶん、役に立つと思います。 handle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT); Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 DV2010 2011.01.26 18:00 #2804 stringo: また、TXTファイルを開く という指定はどこにあったのでしょうか？FILE_TXT フラグを使用する ソフトが解決してくれると思っていた : )))) ありがとうございます！うまくいきました。 Владимир 2011.01.26 21:23 #2805 2つの質問についてお答えください。1.接続が有効な場合、最適化（シングルラン）中にストラテジーテスターが オンラインにならないようにするにはどうすればよいですか？テスターがファイアウォールでブロックされている場合、動作しません。2. MetaEditor5には、MeaEditor4のナビゲータのようなヘルプがありますか？ Andrey Vasiliev 2011.01.26 21:59 #2806 ローカル変数int eとグローバル変数int ErrorLotの2つの変数があります。Expert Advisor内部で以下のコードを4行実行する。ErrorLot=0; int e=ErrorLot; ErrorLot=1; Print(e);の場合、Print()演算子は常に1を出力します。 別コードでエラーを繰り返すことはできません。e変数をグローバル変数に置き換えることで、エラーを修正します。 大きなポジションサイズを扱う場合、テスターはポジションクローズ時の損失計算を停止し、スワップのみを計上します。ビルド384 削除済み 2011.01.27 06:24 #2807 -Alexey-: 前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能 は、ダニが出るたびに、そしてダニが出なくてもトリガーするようになりました。あたかもループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。コードからのメッセージは出力されないので、データで十分です。しかし、からテストメッセージが継続的に流れています。この記事を書いている間にも、20MBtがダウンロードされ続けています。一刻も早く元の状態に戻してください。もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。また始まった。記事にあるExpert Advisorをチャートにインストールしてみました。https://www.mql5.com/ru/articles/100ひどいラグと端末が何かをロードし続ける。以前はそんなものはなかった。EAには、if (prevcalculated==0)の関数がない。どうしたんですか？また、このような事象が発生すると、端末が200～500MBのメモリを消費しますが、何も問題がないときは10分の1程度で済むことにも気づきました。メモリ内のサイズについては、すでに誰かが書いていますが、彼らはこう言います--なぜハーフギガバイトが起こるのか。 Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих 2010.06.09Samuelwww.mql5.com Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной торговой стратегии. Рассмотрена структура советника, использование встроенных технических индикаторов и торговых функций, вопросы отладки и тестирования советника на исторических данных. 削除済み 2011.01.27 06:45 #2808 Burgunsky:2つの質問についてお答えください。1.接続が有効な場合、最適化（シングルラン）中にストラテジーテスターがオンラインにならないようにするにはどうすればよいですか？テスターがファイアウォールでブロックされている場合、動作しません。MetaEditor5には、MeaEditor4のナビゲーターのようなヘルプはありますか？1.1回の実行中、テスターは自らインターネットにアクセスするのではなく、自分のマシンにコンタクトします。同時に、市場環境に関する情報や取引端末からの履歴データを受信します（必要に応じて履歴データの同期を行います）。テスターをブロックすることは、テスターエージェントの作業を妨害することになり、ストラテジーテスターと取引端末（お客様自身のコンピュータに設置されています）の間の相互作用の基本アルゴリズムに違反することになります。2.ヘルプは別ファイルのPDFまたはCHM（後者は付属）のみ＋オンライン版。 Renat Fatkhullin 2011.01.27 09:24 #2809 テスターエージェントはオンラインにならず、端末のみでの動作となります。端末と エージェント間のトラフィックは、共有としてカウントされます。 Владимир 2011.01.27 12:36 #2810 すごい。テスターが本当にインターネットに接続されていない。テスターの接続はすべてlocalhost:loopbackに、つまりループバック上の自分自身に向かいます。これ、持ってないん ですか？ 1...274275276277278279280281282283284285286287288...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ヘルプより
FileReadArray
バイナリ ファイルから、文字列配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列 でも可）以外の任意の型の配列を、ファイルポインタの現在位置から読み込みます。
では、ヘルプの一番下にあるFileReadArrayの注意書き は何を指しているのでしょうか。
" 文字列配列は、TXT タイプのファイルからのみ読み込む ことができます。この関数は，必要であれば配列のサイズを大きくしようとします．"?
では、同ヘルプの説明文の一番下にあるリファレンスは、いったい何を指しているのでしょう。
"注意 文字列配列は、TXTファイルからのみ読み取る ことができます。必要であれば，配列のサイズを大きくしようとします．"?
では、同説明文の一番下は、いったい何を指しているのでしょうか。
"注意 文字列配列は、 TXTファイルからのみ 読み取ることができます。必要であれば，配列のサイズを大きくしようとします．"?
配列が文字列配列であることに気づかなかった私が悪いのですが。
ヘルプの「ファイルを開くフラグ」に書いてあります。
FILE_CSV、FILE_BINまたはFILE_TXTが指定されていない場合、FILE_CSVが暗示されます。
たぶん、役に立つと思います。
また、TXTファイルを開く という指定はどこにあったのでしょうか？FILE_TXT フラグを使用する
ソフトが解決してくれると思っていた : ))))
ありがとうございます！うまくいきました。
2つの質問についてお答えください。
1.接続が有効な場合、最適化（シングルラン）中にストラテジーテスターが オンラインにならないようにするにはどうすればよいですか？テスターがファイアウォールでブロックされている場合、動作しません。
2. MetaEditor5には、MeaEditor4のナビゲータのようなヘルプがありますか？
ローカル変数int eとグローバル変数int ErrorLotの2つの変数があります。
Expert Advisor内部で以下のコードを4行実行する。
の場合、Print()演算子は常に1を出力します。
別コードでエラーを繰り返すことはできません。
e変数をグローバル変数に置き換えることで、エラーを修正します。
大きなポジションサイズを扱う場合、テスターはポジションクローズ時の損失計算を停止し、スワップのみを計上します。
ビルド384
前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能
は、ダニが出るたびに、そしてダニが出なくてもトリガーするようになりました。あたかもループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。
コードからのメッセージは出力されないので、データで十分です。しかし、から
テストメッセージが継続的に流れています。
この記事を書いている間にも、20MBtがダウンロードされ続けています。
一刻も早く元の状態に戻してください。
もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
また始まった。記事にあるExpert Advisorをチャートにインストールしてみました。
https://www.mql5.com/ru/articles/100
ひどいラグと端末が何かをロードし続ける。以前はそんなものはなかった。EAには、if (prevcalculated==0)の関数がない。どうしたんですか？また、このような事象が発生すると、端末が200～500MBのメモリを消費しますが、何も問題がないときは10分の1程度で済むことにも気づきました。メモリ内のサイズについては、すでに誰かが書いていますが、彼らはこう言います--なぜハーフギガバイトが起こるのか。
2つの質問についてお答えください。
1.接続が有効な場合、最適化（シングルラン）中にストラテジーテスターがオンラインにならないようにするにはどうすればよいですか？テスターがファイアウォールでブロックされている場合、動作しません。
MetaEditor5には、MeaEditor4のナビゲーターのようなヘルプはありますか？
1.1回の実行中、テスターは自らインターネットにアクセスするのではなく、自分のマシンにコンタクトします。
同時に、市場環境に関する情報や取引端末からの履歴データを受信します（必要に応じて履歴データの同期を行います）。
テスターをブロックすることは、テスターエージェントの作業を妨害することになり、ストラテジーテスターと取引端末（お客様自身のコンピュータに設置されています）の間の相互作用の基本アルゴリズムに違反することになります。
2.ヘルプは別ファイルのPDFまたはCHM（後者は付属）のみ＋オンライン版。
すごい。テスターが本当にインターネットに接続されていない。テスターの接続はすべてlocalhost:loopbackに、つまりループバック上の自分自身に向かいます。
これ、持ってないん ですか？