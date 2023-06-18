エラー、バグ、質問 - ページ 281

uncleVic:

ヘルプより

FileReadArray

バイナリ ファイルから、文字列配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列 でも可）以外の任意の型の配列を、ファイルポインタの現在位置から読み込みます。

では、ヘルプの一番下にあるFileReadArrayの注意書き は何を指しているのでしょうか。

" 文字列配列は、TXT タイプのファイルからのみ読み込む ことができます。この関数は，必要であれば配列のサイズを大きくしようとします．"?

 
DV2010:

では、同ヘルプの説明文の一番下にあるリファレンスは、いったい何を指しているのでしょう。

"注意 文字列配列は、TXTファイルからのみ読み取る ことができます。必要であれば，配列のサイズを大きくしようとします．"?

また、TXTタイプのファイルを開く ことをどこで指定したのでしょうか？FILE_TXT フラグを使用する
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5
 
DV2010:

では、同説明文の一番下は、いったい何を指しているのでしょうか。

"注意 文字列配列は TXTファイルからのみ 読み取ることができます。必要であれば，配列のサイズを大きくしようとします．"?

配列が文字列配列であることに気づかなかった私が悪いのですが。

ヘルプの「ファイルを開くフラグ」に書いてあります。

FILE_CSV、FILE_BINまたはFILE_TXTが指定されていない場合、FILE_CSVが暗示されます。

たぶん、役に立つと思います。

 handle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5
 
stringo:
また、TXTファイルを開く という指定はどこにあったのでしょうか？FILE_TXT フラグを使用する

ソフトが解決してくれると思っていた : ))))

ありがとうございます！うまくいきました。

 

2つの質問についてお答えください。

1.接続が有効な場合、最適化（シングルラン）中にストラテジーテスターが オンラインにならないようにするにはどうすればよいですか？テスターがファイアウォールでブロックされている場合、動作しません。

2. MetaEditor5には、MeaEditor4のナビゲータのようなヘルプがありますか？

 

ローカル変数int eとグローバル変数int ErrorLotの2つの変数があります。

Expert Advisor内部で以下のコードを4行実行する。

ErrorLot=0;
int e=ErrorLot;
ErrorLot=1;
Print(e);

の場合、Print()演算子は常に1を出力します。

別コードでエラーを繰り返すことはできません。

e変数をグローバル変数に置き換えることで、エラーを修正します。


大きなポジションサイズを扱う場合、テスターはポジションクローズ時の損失計算を停止し、スワップのみを計上します。


ビルド384

-Alexey-:

前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能

は、ダニが出るたびに、そしてダニが出なくてもトリガーするようになりました。あたかもループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。

コードからのメッセージは出力されないので、データで十分です。しかし、から

テストメッセージが継続的に流れています。

この記事を書いている間にも、20MBtがダウンロードされ続けています。

一刻も早く元の状態に戻してください。

もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。

また始まった。記事にあるExpert Advisorをチャートにインストールしてみました。

https://www.mql5.com/ru/articles/100

ひどいラグと端末が何かをロードし続ける。以前はそんなものはなかった。EAには、if (prevcalculated==0)の関数がない。どうしたんですか？また、このような事象が発生すると、端末が200～500MBのメモリを消費しますが、何も問題がないときは10分の1程度で済むことにも気づきました。メモリ内のサイズについては、すでに誰かが書いていますが、彼らはこう言います--なぜハーフギガバイトが起こるのか。

Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной торговой стратегии. Рассмотрена структура советника, использование встроенных технических индикаторов и торговых функций, вопросы отладки и тестирования советника на исторических данных.
Burgunsky:

2つの質問についてお答えください。

1.接続が有効な場合、最適化（シングルラン）中にストラテジーテスターがオンラインにならないようにするにはどうすればよいですか？テスターがファイアウォールでブロックされている場合、動作しません。

MetaEditor5には、MeaEditor4のナビゲーターのようなヘルプはありますか？

1.1回の実行中、テスターは自らインターネットにアクセスするのではなく、自分のマシンにコンタクトします。

同時に、市場環境に関する情報や取引端末からの履歴データを受信します（必要に応じて履歴データの同期を行います）。

テスターをブロックすることは、テスターエージェントの作業を妨害することになり、ストラテジーテスターと取引端末（お客様自身のコンピュータに設置されています）の間の相互作用の基本アルゴリズムに違反することになります。

2.ヘルプは別ファイルのPDFまたはCHM（後者は付属）のみ＋オンライン版

 
テスターエージェントはオンラインにならず、端末のみでの動作となります。端末と エージェント間のトラフィックは、共有としてカウントされます。
 

すごい。テスターが本当にインターネットに接続されていない。テスターの接続はすべてlocalhost:loopbackに、つまりループバック上の自分自身に向かいます。

これ、持ってない ですか？MetaEditor4ナビゲーターでのヘルプ

