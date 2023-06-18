エラー、バグ、質問 - ページ 274

Kos:
ありがとうございます、最新ビルドの変更点の記述を訂正します。
ちなみに、リソースをアップロードする場合は、「::euro.bmp」で十分です。
 
alexluek:

EAでインジケーターのライン インデックス値を出力する方法を教えてください。1行目、2行目の値が知りたい。

機能の説明にはないのですが、別の意味で必要な気がします。

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...)とする。

mt4 では、インデックスは int モードで指定 されていました。

doubleiCustom() 文字列記号，int タイムフレーム，文字列名，...，int モード，int シフト)


あるいは、あなたが真実を教えてくれてもいいし、私が自分で考えてみてもいい。

3日前からフォーラムを閲覧していますが、これといったものがありません...。

iCustomの ドキュメントにアクセスして、そこにあるサンプルを見てください。CopyBuffer 経由のみ
 
AlexSTAL:
iCustomの ドキュメントにある例をご覧ください。CopyBuffer 経由のみ

ありがとうございます、親切な方。

簡単だと思ったからです。でインジケータ・インデックス番号（2）を指定します。

CopyBufferで終了です。
   if(BarsCalculated(v161_handle)<rates_total) return(0);
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if(CopyBuffer(v161_handle,2,0,to_copy,Spr1Buffer)<=0) return(0);
   return(rates_total);
  
 

そして、サイトの運営にどうアプローチするか。

提案したい!

フォーラムにセクションを作ること - 有料回答。

特別な人がすぐに答えてくれた（そして半日も待つ必要はない。）

の質問に対して、個人口座からお金が引き落とされる。

質問の複雑さ、よくドキュメントにある場合 - 0,1 $.

と複雑な関数の場合 - $0.2-0.3

 
このセクションは既に存在しています: https://www.mql5.com/ru/job
MQL5 работа
MQL5 работа
  • www.mql5.com
Заказы на разработку программ для трейдинга
 
mql5:
ちなみに、自分でリソースをアップロードする場合は、「::euro.bmp」でよいそうです

また、ファイルがMQl5Imagesの場合、MyImagesのeuro.bmpは？

は、"::MyImageseuro.bmp "を指定する必要があるのでしょうか？

 
stringo:
できます。インジケータのプロパティ - 「ビジュアライゼーション」タブ - 「データウィンドウに表示する」チェックボックス

どこ？

また:)指標一覧」で複数の指標をハイライトして削除することができないのはなぜですか？

 
gumgum:

どこ？

 
AlexSTAL:

))これは、「データウィンドウ」から直接指標を削除できるようにすることです。
 
Kos:

また、ファイルがMQl5Imagesの場合、MyImagesのeuro.bmpは？

の場合、"::MyImageseuro.bmp "を指定する必要があるのでしょうか？

コマンドで EX5 リソースに画像を追加します。
#resource "<path to file regarding folder MQl5╱Images>".

EX5オブジェクトのリソースから画像を使用する場合は、"::<画像名>.bmp "ファイルのパスが



#resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString(...,"::MyImages\\euro.bmp");
