エラー、バグ、質問 - ページ 274 1...267268269270271272273274275276277278279280281...3185 新しいコメント Ilyas 2011.01.21 14:51 #2731 Kos: ありがとうございます、最新ビルドの変更点の記述を訂正します。 ちなみに、リソースをアップロードする場合は、「::euro.bmp」で十分です。 Aleksandr Chugunov 2011.01.21 15:16 #2732 alexluek:EAでインジケーターのライン インデックス値を出力する方法を教えてください。1行目、2行目の値が知りたい。機能の説明にはないのですが、別の意味で必要な気がします。intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...)とする。mt4 では、インデックスは int モードで指定 されていました。doubleiCustom() 文字列記号，int タイムフレーム，文字列名，...，int モード，int シフト) あるいは、あなたが真実を教えてくれてもいいし、私が自分で考えてみてもいい。 3日前からフォーラムを閲覧していますが、これといったものがありません...。iCustomの ドキュメントにアクセスして、そこにあるサンプルを見てください。CopyBuffer 経由のみ vda 2011.01.21 15:31 #2733 AlexSTAL:iCustomの ドキュメントにある例をご覧ください。CopyBuffer 経由のみありがとうございます、親切な方。簡単だと思ったからです。でインジケータ・インデックス番号（2）を指定します。 CopyBufferで終了です。 if(BarsCalculated(v161_handle)<rates_total) return(0); int to_copy; if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total; else { to_copy=rates_total-prev_calculated; to_copy++; } if(CopyBuffer(v161_handle,2,0,to_copy,Spr1Buffer)<=0) return(0); return(rates_total); vda 2011.01.21 15:36 #2734 そして、サイトの運営にどうアプローチするか。提案したい!フォーラムにセクションを作ること - 有料回答。特別な人がすぐに答えてくれた（そして半日も待つ必要はない。）の質問に対して、個人口座からお金が引き落とされる。質問の複雑さ、よくドキュメントにある場合 - 0,1 $.と複雑な関数の場合 - $0.2-0.3 Aleksandr Chugunov 2011.01.21 15:44 #2735 alexluek:そして、サイトの運営にどうアプローチするか。提案したい!フォーラムにセクションを作ること - 有料回答。特別な人がすぐに答えてくれた（そして半日も待つ必要はない。）の質問に対して、個人口座からお金が引き落とされる。質問の複雑さ、よくドキュメントにある場合 - 0,1 $.と複雑な関数の場合 - $0.2-0.3 このセクションは既に存在しています: https://www.mql5.com/ru/job MQL5 работа www.mql5.com Заказы на разработку программ для трейдинга Ruslan Khasanov 2011.01.21 15:53 #2736 mql5: ちなみに、自分でリソースをアップロードする場合は、「::euro.bmp」でよいそうですまた、ファイルがMQl5Imagesの場合、MyImagesのeuro.bmpは？は、"::MyImageseuro.bmp "を指定する必要があるのでしょうか？ gumgum 2011.01.21 15:53 #2737 stringo: できます。インジケータのプロパティ - 「ビジュアライゼーション」タブ - 「データウィンドウに表示する」チェックボックスどこ？また:)指標一覧」で複数の指標をハイライトして削除することができないのはなぜですか？ Aleksandr Chugunov 2011.01.21 15:56 #2738 gumgum:どこ？ gumgum 2011.01.21 15:58 #2739 AlexSTAL: ))これは、「データウィンドウ」から直接指標を削除できるようにすることです。 Ilyas 2011.01.21 16:54 #2740 Kos:また、ファイルがMQl5Imagesの場合、MyImagesのeuro.bmpは？の場合、"::MyImageseuro.bmp "を指定する必要があるのでしょうか？ コマンドで EX5 リソースに画像を追加します。#resource "<path to file regarding folder MQl5╱Images>". EX5オブジェクトのリソースから画像を使用する場合は、"::<画像名>.bmp "ファイルのパスが 例#resource "MyImages\\euro.bmp" ObjectSetString(...,"::MyImages\\euro.bmp"); 1...267268269270271272273274275276277278279280281...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとうございます、最新ビルドの変更点の記述を訂正します。
EAでインジケーターのライン インデックス値を出力する方法を教えてください。1行目、2行目の値が知りたい。
機能の説明にはないのですが、別の意味で必要な気がします。
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...)とする。
mt4 では、インデックスは int モードで指定 されていました。
あるいは、あなたが真実を教えてくれてもいいし、私が自分で考えてみてもいい。
3日前からフォーラムを閲覧していますが、これといったものがありません...。
iCustomの ドキュメントにある例をご覧ください。CopyBuffer 経由のみ
ありがとうございます、親切な方。
簡単だと思ったからです。でインジケータ・インデックス番号（2）を指定します。CopyBufferで終了です。
そして、サイトの運営にどうアプローチするか。
提案したい!
フォーラムにセクションを作ること - 有料回答。
特別な人がすぐに答えてくれた（そして半日も待つ必要はない。）
の質問に対して、個人口座からお金が引き落とされる。
質問の複雑さ、よくドキュメントにある場合 - 0,1 $.
と複雑な関数の場合 - $0.2-0.3
そして、サイトの運営にどうアプローチするか。
提案したい!
フォーラムにセクションを作ること - 有料回答。
特別な人がすぐに答えてくれた（そして半日も待つ必要はない。）
の質問に対して、個人口座からお金が引き落とされる。
質問の複雑さ、よくドキュメントにある場合 - 0,1 $.
と複雑な関数の場合 - $0.2-0.3
ちなみに、自分でリソースをアップロードする場合は、「::euro.bmp」でよいそうです
また、ファイルがMQl5Imagesの場合、MyImagesのeuro.bmpは？
は、"::MyImageseuro.bmp "を指定する必要があるのでしょうか？
できます。インジケータのプロパティ - 「ビジュアライゼーション」タブ - 「データウィンドウに表示する」チェックボックス
どこ？
また:)指標一覧」で複数の指標をハイライトして削除することができないのはなぜですか？
どこ？
また、ファイルがMQl5Imagesの場合、MyImagesのeuro.bmpは？
の場合、"::MyImageseuro.bmp "を指定する必要があるのでしょうか？
#resource "<path to file regarding folder MQl5╱Images>".
EX5オブジェクトのリソースから画像を使用する場合は、"::<画像名>.bmp "ファイルのパスが
例