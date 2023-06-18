エラー、バグ、質問 - ページ 272 1...265266267268269270271272273274275276277278279...3185 新しいコメント Trolls 2011.01.19 15:43 #2711 Expert Advisor をコンパイルすると、ログに次のようなメッセージが表示されます（しかも大量に表示されます）。ファイル 'Time not waits_2011_00.mq5' の 20 行目 Trade.mqh 1021 45 で 'sl' の宣言がグローバル宣言を隠している。 ファイル 'Time not waits_2011_00.mq5' の Trade.mqh の 21 行目にある 'tp' の宣言がグローバル宣言を隠している 1021 48以前のビルドにはなかった現象です。 Rashid Umarov 2011.01.19 15:56 #2712 Trolls:Expert Advisor をコンパイルすると、ログに次のようなメッセージが表示されます（しかも大量に）。ファイル 'Time not waits_2011_00.mq5' の 20 行目 Trade.mqh 1021 45 で 'sl' の宣言がグローバル宣言を隠している。 ファイル 'Time not waits_2011_00.mq5' の Trade.mqh の 21 行目にある 'tp' の宣言がグローバル宣言を隠している 1021 48以前のビルドにはなかった現象です。 これは、ローカル変数とグローバル変数を 同名で宣言したことを意味します。ローカルスコープでは、グローバル変数が隠れる（見えなくなる）ので、コンパイラが警告を発しているのです。逃げ道は、違う名前をつけることです。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5 gumgum 2011.01.19 15:58 #2713 AlexSTAL: それは何度も自問自答してきたことだ......。servicedeskに書きました...。迅速に対応していただきました良いものではありませんが・・・。 Test Account 2011.01.19 16:00 #2714 Jager: コンパイル後、ストラテジーテスターの入力パラメータは、自身のパラメータにリセットされます。スタート、ステップ、ストップ。コンパイル後に毎回、必要なテストパラメータを設定し直さなければならない。とても不便なんです。動作について詳しく教えてください。試してみました。コンパイル時、端末の再起動時ともに、設定されたパラメータは保持されます。 DV2010 2011.01.19 20:33 #2715 Indicator lineのアカウントステータス値の初期化で困っています。 簡単に説明すると、履歴の期間でテストすると出力されるPrint( ) Equityが変化し、同じように変化する値をIndicatorデータバッファに書き込もうとすると、価格への書き込みの「能力」は既にテストされており、テスターからのエラーや指摘もないにもかかわらず、表示されないというものです。 この問題は、このスレッドの最後の6番目の投稿に詳しく書かれています： https://www.mql5.com/ru/forum/2963 Осциллятор Equity средствами MQL5 www.mql5.com С другой стороны, трудно понять, можно ли менять график осциллятора (а точнее буфер его данных) из кода OnTick эксперта, где метод AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) работает. Виталий 2011.01.19 23:21 #2716 32bitでは再コンパイルする必要がなく、64bitでも再コンパイルする必要はありませんでした) Ruslan Khasanov 2011.01.20 00:48 #2717 リソースファイルの正しい参照方法は？#resource "euro.bmp" .... .... .... string res=MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)+"::euro";これでよいのでしょうか？ 削除済み 2011.01.20 06:35 #2718 前回のビルドでは、いくつかのミスが発生しました。機能 if(prev_calculated==0)は、ダニが 出るたびに、そしてダニが出なくてもトリガーするようになりました。あたかもループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。if(rates_total<0) { printf("На графике отсутствуют исторические данные"); return(0); } if(rates_total<DATA_LIMIT) { printf("Недостаточно исторических данных, необходимое количество: "+string(DATA_LIMIT)); return(0); }コードからのメッセージは出力されないので、データは十分あります。とからです。prev_calculatedテストメッセージは継続的に行われています。この記事を書いている間にも、20MBtがダウンロードされ、継続しています。一刻も早く元の状態に戻してください。もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 Konstantin Gruzdev 2011.01.20 07:42 #2719 -Alexey-: 前回のビルドでは、いくつかのバグが発生しました。関数if(prev_calculated==0) が毎ティックでトリガーするようになった... 同様に Ilyas 2011.01.20 13:00 #2720 Kos:リソースファイルの正しい参照方法は？これでよいのでしょうか？"myexp.ex5::euro.bmp" 1...265266267268269270271272273274275276277278279...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Expert Advisor をコンパイルすると、ログに次のようなメッセージが表示されます（しかも大量に表示されます）。
ファイル 'Time not waits_2011_00.mq5' の 20 行目 Trade.mqh 1021 45 で 'sl' の宣言がグローバル宣言を隠している。
ファイル 'Time not waits_2011_00.mq5' の Trade.mqh の 21 行目にある 'tp' の宣言がグローバル宣言を隠している 1021 48
以前のビルドにはなかった現象です。
コンパイル後、ストラテジーテスターの入力パラメータは、自身のパラメータにリセットされます。スタート、ステップ、ストップ。
コンパイル後に毎回、必要なテストパラメータを設定し直さなければならない。
とても不便なんです。
動作について詳しく教えてください。
試してみました。コンパイル時、端末の再起動時ともに、設定されたパラメータは保持されます。
Indicator lineのアカウントステータス値の初期化で困っています。
簡単に説明すると、履歴の期間でテストすると出力されるPrint( ) Equityが変化し、同じように変化する値をIndicatorデータバッファに書き込もうとすると、価格への書き込みの「能力」は既にテストされており、テスターからのエラーや指摘もないにもかかわらず、表示されないというものです。
リソースファイルの正しい参照方法は？
これでよいのでしょうか？
は、ダニが 出るたびに、そしてダニが出なくてもトリガーするようになりました。あたかもループしているかのように（1秒間に4回安定して）。また、ウィンドウをスクロールしていないのに、同時にターミナルが何かを連続的にロードし、インジケータはローソク足（画面上にあるもの）をほとんど必要としません。同時にタスクマネージャーでチャートの値が両コア最大で出力され、CPU負荷もかかり、MTが遅くなる（この機能では計算があり、それを外せば負荷はかからないがループが残る）。グラフからインジケータを外すと、しばらくして読み込みが停止します。以前はこうではなかった。一度だけ、当たり前のように動いたのだ。その前にコードがあります。
コードからのメッセージは出力されないので、データは十分あります。とからです。
テストメッセージは継続的に行われています。
この記事を書いている間にも、20MBtがダウンロードされ、継続しています。
一刻も早く元の状態に戻してください。
もし、最新のビルドでないものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
前回のビルドでは、いくつかのバグが発生しました。関数if(prev_calculated==0) が毎ティックでトリガーするようになった...
