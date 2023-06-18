エラー、バグ、質問 - ページ 277 1...270271272273274275276277278279280281282283284...3185 新しいコメント Igor Chepiga 2011.01.23 13:39 #2761 最適化中にテスターの「設定」タブに合計1280パスと表示されることがよくありますが、入力パラメータセットでは全く別の数字が表示されます。 これは何によるものなのでしょうか？ Yedelkin 2011.01.23 13:49 #2762 SoundChip: 最適化中にテスターの「設定」タブに合計1280パスと表示されることがよくありますが、入力パラメータセットでは全く別の数字が表示されます。 これは何によるものなのでしょうか？遺伝的アルゴリズム モード？ Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. vda 2011.01.23 15:55 #2763 MT5 384 Testerについて質問です。 ----------------------------------問題： 入力パラメータータブで、値12.0が表示される（例えば、あるEAパラメーターで）。ターミナルを閉じて、EAのコードのパラメータ値を変更し、コンパイルしても、起動後にの場合、パラメータの値は初回起動時と同じです（コードに4.0が含まれています）。解決策： テスターフォルダを開き、すべてのログとファイル（引用符を除く）を削除したところ、すべて正常に動作するようになりました。入力パラメータに正しいパラメータが表示されるようになりました。このエラーを毎回テスターからファイルを削除 することなく解決する方法はないでしょうか？ Renat Fatkhullin 2011.01.23 17:05 #2764 alexluek: このエラーを解決し、テスターから毎回ファイルを 削除しないようにする方法はありますか？ これはエラーではありません。テスターは、エキスパートの入力パラメータのリストが変更されるまで、設定を意図的に保存します。何度も再コンパイルした後、保存した値で素早くテストするのに役立ちます。EAの設定をデフォルト（EAコードから）にすること。 Trolls 2011.01.23 17:16 #2765 このメニューを私が作成したEAに表示させるにはどうしたらいいでしょうか？ この5つのEAだけが表示され、それだけです((((；ﾟДﾟ))))そして私には必要ないのです。 vda 2011.01.23 18:24 #2766 Trolls: 作成したEAをメニューに表示させるには？ この5つのEAだけが表示されるだけです((((；ﾟДﾟ))))しかも必要ない!最も簡単な方法：EAをこのフォルダに貼り付けてコンパイルします。C:\Program Files MetaTrader 5 ╱MQL5 ╱Experts Advisorsで、うまくいきますよ vda 2011.01.23 18:24 #2767 Renat:これは誤差ではなく、Expert Advisor の入力パラメータのリストが変更されるまで、テスターが設定を特別に記憶しているのです。何度も再コンパイルした後、保存した値で素早くテストするのに役立ちます。Expert のデフォルト（Expert コードからの）設定を行う。 ありがとうございます、すべてクリアになりました。 vda 2011.01.23 18:31 #2768 コードのロジックは正しいか？2つの通貨ペアの現在のポジションの ロット数を比較する必要があります。 if (PositionSelect(Symbol1)==true) { double posS1=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); if (PositionSelect(Symbol2)==true) { double posS2=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); if (posS2<=posS1) { ... } } } ここで posS1 - 現在の位置のロットボリュームを取得 Symbol1posS2 - これが現在位置Symbol2のロットの値です。 そして、(posS2<=posS1)の場合に比較される。この比較を入れると、テスターを起動しても、開閉が一方向（2組分）に始まってしまいます。このコードは必要ありません、すべてうまくいきます。どこで論理が破綻しているのか、アドバイスをお願いします。 Igor Chepiga 2011.01.23 18:32 #2769 Yedelkin:遺伝的アルゴリズム モード？ そうですね、記事を読んだ方がいいと思います。うまくいかないときはマニュアルを読め、というのは本当ですね:) Yedelkin 2011.01.23 19:19 #2770 SoundChip: そうですね、記事を読んだ方がいいと思います。失敗したら説明書を読め、というのは本当ですね(笑)。クライアント端末 / テスター / テスターの操作 / Expert Advisorの最適化 / 最適化の種類 /クイック（遺伝的アルゴリズム）は 1...270271272273274275276277278279280281282283284...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最適化中にテスターの「設定」タブに合計1280パスと表示されることがよくありますが、入力パラメータセットでは全く別の数字が表示されます。
これは何によるものなのでしょうか？
MT5 384 Testerについて質問です。
----------------------------------
問題： 入力パラメータータブで、値12.0が表示される（例えば、あるEAパラメーターで）。
ターミナルを閉じて、EAのコードのパラメータ値を変更し、コンパイルしても、起動後に
の場合、パラメータの値は初回起動時と同じです（コードに4.0が含まれています）。
解決策： テスターフォルダを開き、すべてのログとファイル（引用符を除く）を削除したところ、すべて正常に動作するようになりました。
入力パラメータに正しいパラメータが表示されるようになりました。
このエラーを毎回テスターからファイルを削除 することなく解決する方法はないでしょうか？
これはエラーではありません。テスターは、エキスパートの入力パラメータのリストが変更されるまで、設定を意図的に保存します。何度も再コンパイルした後、保存した値で素早くテストするのに役立ちます。
EAの設定をデフォルト（EAコードから）にすること。
このメニューを私が作成したEAに表示させるにはどうしたらいいでしょうか？ この5つのEAだけが表示され、それだけです((((；ﾟДﾟ))))そして私には必要ないのです。
最も簡単な方法：EAをこのフォルダに貼り付けてコンパイルします。
C:\Program Files MetaTrader 5 ╱MQL5 ╱Experts Advisors
で、うまくいきますよ
コードのロジックは正しいか？
2つの通貨ペアの現在のポジションの ロット数を比較する必要があります。
ここで posS1 - 現在の位置のロットボリュームを取得 Symbol1
posS2 - これが現在位置Symbol2のロットの値です。
そして、(posS2<=posS1)の場合に比較される。
この比較を入れると、テスターを起動しても、開閉が一方向（2組分）に始まってしまいます。
このコードは必要ありません、すべてうまくいきます。どこで論理が破綻しているのか、アドバイスをお願いします。
そうですね、記事を読んだ方がいいと思います。失敗したら説明書を読め、というのは本当ですね(笑)。