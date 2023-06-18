エラー、バグ、質問 - ページ 277

最適化中にテスターの「設定」タブに合計1280パスと表示されることがよくありますが、入力パラメータセットでは全く別の数字が表示されます。

これは何によるものなのでしょうか？

 
SoundChip:

遺伝的アルゴリズム モード？
MT5 384 Testerについて質問です。

----------------------------------

問題： 入力パラメータータブで、値12.0が表示される（例えば、あるEAパラメーターで）。

ターミナルを閉じて、EAのコードのパラメータ値を変更し、コンパイルしても、起動後に

の場合、パラメータの値は初回起動時と同じです（コードに4.0が含まれています）。

解決策： テスターフォルダを開き、すべてのログとファイル（引用符を除く）を削除したところ、すべて正常に動作するようになりました。

入力パラメータに正しいパラメータが表示されるようになりました。


このエラーを毎回テスターからファイルを削除 することなく解決する方法はないでしょうか？

 
alexluek:

これはエラーではありません。テスターは、エキスパートの入力パラメータのリストが変更されるまで、設定を意図的に保存します。何度も再コンパイルした後、保存した値で素早くテストするのに役立ちます。

EAの設定をデフォルト（EAコードから）にすること。


 

このメニューを私が作成したEAに表示させるにはどうしたらいいでしょうか？ この5つのEAだけが表示され、それだけです((((；ﾟДﾟ))))そして私には必要ないのです。

 
Trolls:

最も簡単な方法：EAをこのフォルダに貼り付けてコンパイルします。

C:\Program Files MetaTrader 5 ╱MQL5 ╱Experts Advisors

で、うまくいきますよ

 
Renat:

これは誤差ではなく、Expert Advisor の入力パラメータのリストが変更されるまで、テスターが設定を特別に記憶しているのです。何度も再コンパイルした後、保存した値で素早くテストするのに役立ちます。

Expert のデフォルト（Expert コードからの）設定を行う。


ありがとうございます、すべてクリアになりました。
 

コードのロジックは正しいか？

2つの通貨ペアの現在のポジションの ロット数を比較する必要があります。

   if (PositionSelect(Symbol1)==true)
     {
      double posS1=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
      if (PositionSelect(Symbol2)==true)
        {
         double posS2=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);  
         if (posS2<=posS1)    
            {  
             ...
            }
        }
     }  

ここで posS1 - 現在の位置のロットボリュームを取得 Symbol1

posS2 - これが現在位置Symbol2のロットの値です。

そして、(posS2<=posS1)の場合に比較される。

この比較を入れると、テスターを起動しても、開閉が一方向（2組分）に始まってしまいます。

このコードは必要ありません、すべてうまくいきます。どこで論理が破綻しているのか、アドバイスをお願いします。

 
Yedelkin:
遺伝的アルゴリズム モード？
そうですね、記事を読んだ方がいいと思います。うまくいかないときはマニュアルを読め、というのは本当ですね:)
 
SoundChip:
そうですね、記事を読んだ方がいいと思います。失敗したら説明書を読め、というのは本当ですね(笑)。
クライアント端末 / テスター / テスターの操作 / Expert Advisorの最適化 / 最適化の種類 /クイック（遺伝的アルゴリズム）は
