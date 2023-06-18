エラー、バグ、質問 - ページ 268

新しいコメント
 

インジケーターの順番を変えるにはどうしたらいいですか？ チャートから削除しないでください。

alexluek:

MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。ぜひやってください。


そんなアーカイブはもうないし、これからもないでしょう。

引用履歴の同期のアルゴリズムと関係があります。

Jager:

ありがとうございます、助かりました。

GBPUSDのシンボルによる利益と価格のポイントの丸め方がよくわからない。こんなはずじゃなかった。


端末のロジック上 ネッティングポジションを 計算する場合は、これが普通です。

丸めが必要な場合は、コード自体で行う必要があります。

サービスデスクでの開発者の対応から。

重ね合わせの公式で計算された価格が表示されます

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
もう一度！どう考えてもありえない!最初からすべてコンセプトのレベルです。


管理者
1420
Renat 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47 .

しかし、MetaTrader4は履歴の変更の制御が弱い。MT5では、履歴を完全に管理するために、自分の履歴を使うことを禁止しています（サーバーから常に書き換えます）。

 
gumgum:

インジケーターの順番を変えるにはどうしたらいいですか？ チャートから削除しないでください。

これは、何度も自問自答したことですが......。
 

ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));
         Print("ArrayIsSeries(High) true = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false));
         Print("ArrayIsSeries(High) false = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
BoraBo:

ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。

サービスデスクに書き込む

自作自演

 
AlexSTAL:


自作自演

:)そして、私。
 
Trolls:
御社のサーバーを使用していますが、375ビルドはまだ更新されていません（前ページの画像参照）。そして、すでに2回目のアップデートが公開されています。新バージョンを強制的にチェックし、アップデートするメニュー項目を作ってほしい。

端末のログに、アップデートをダウンロードした記録は残っていますか？

これは通常、次のようなものです。

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
BoraBo:
:)私もです。
お前ら遅いな :)フォールスはファルスではなく、すべてが機能する。探す場所を間違えていますよ )))正しい機能があります。
