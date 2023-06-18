エラー、バグ、質問 - ページ 268 1...261262263264265266267268269270271272273274275...3185 新しいコメント gumgum 2011.01.19 03:09 #2671 インジケーターの順番を変えるにはどうしたらいいですか？ チャートから削除しないでください。 削除済み 2011.01.19 07:20 #2672 alexluek:MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。ぜひやってください。そんなアーカイブはもうないし、これからもないでしょう。引用履歴の同期のアルゴリズムと関係があります。 削除済み 2011.01.19 07:22 #2673 Jager:ありがとうございます、助かりました。GBPUSDのシンボルによる利益と価格のポイントの丸め方がよくわからない。こんなはずじゃなかった。端末のロジック上、 ネッティングポジションを 計算する場合は、これが普通です。丸めが必要な場合は、コード自体で行う必要があります。サービスデスクでの開発者の対応から。重ね合わせの公式で計算された価格が表示されますPosition Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN) Aleksandr Chugunov 2011.01.19 08:14 #2674 alexluek:MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。やってくださいよ。もう一度！どう考えてもありえない!最初からすべてコンセプトのレベルです。管理者1420 Renat 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47 #. しかし、MetaTrader4は履歴の変更の制御が弱い。MT5では、履歴を完全に管理するために、自分の履歴を使うことを禁止しています（サーバーから常に書き換えます）。 Aleksandr Chugunov 2011.01.19 08:15 #2675 gumgum:インジケーターの順番を変えるにはどうしたらいいですか？ チャートから削除しないでください。 これは、何度も自問自答したことですが......。 Boris 2011.01.19 08:19 #2676 ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。//+------------------------------------------------------------------+ //| proba.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика): double High[]; #include <Indicators\TimeSeries.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High)); CiHigh z; int count=3; if(z.Create(_Symbol,_Period)==true) { if(z.GetData(0,count,High)==count) { for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]); Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true)); Print("ArrayIsSeries(High) true = ",ArrayIsSeries(High)); for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]); Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false)); Print("ArrayIsSeries(High) false = ",ArrayIsSeries(High)); for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]); } else Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии."); } else Print("Ошибка создания таймсерии."); Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High)); Print("GetLastError() ",GetLastError()); } //+------------------------------------------------------------------+ Aleksandr Chugunov 2011.01.19 08:27 #2677 BoraBo:ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。サービスデスクに書き込む自作自演 Boris 2011.01.19 09:18 #2678 AlexSTAL:自作自演:)そして、私。 Test Account 2011.01.19 09:32 #2679 Trolls: 御社のサーバーを使用していますが、375ビルドはまだ更新されていません（前ページの画像参照）。そして、すでに2回目のアップデートが公開されています。新バージョンを強制的にチェックし、アップデートするメニュー項目を作ってほしい。端末のログに、アップデートをダウンロードした記録は残っていますか？これは通常、次のようなものです。2011.01.19 09:26:45 LiveUpdate new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available ... 2011.01.19 09:27:03 LiveUpdate 'mt5clw' downloaded (4832 kb) 2011.01.19 09:27:06 LiveUpdate 'mt5clwide' downloaded (1018 kb) 2011.01.19 09:27:10 LiveUpdate 'mt5clwmql' downloaded (1354 kb) 2011.01.19 09:27:23 LiveUpdate 'mt5clwtst' downloaded (3814 kb) 2011.01.19 09:27:23 LiveUpdate downloaded successfully ... AndrNuda 2011.01.19 09:53 #2680 BoraBo::)私もです。 お前ら遅いな :)フォールスはファルスではなく、すべてが機能する。探す場所を間違えていますよ )))正しい機能があります。 1...261262263264265266267268269270271272273274275...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インジケーターの順番を変えるにはどうしたらいいですか？ チャートから削除しないでください。
MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。ぜひやってください。
そんなアーカイブはもうないし、これからもないでしょう。
引用履歴の同期のアルゴリズムと関係があります。
ありがとうございます、助かりました。
GBPUSDのシンボルによる利益と価格のポイントの丸め方がよくわからない。こんなはずじゃなかった。
端末のロジック上、 ネッティングポジションを 計算する場合は、これが普通です。
丸めが必要な場合は、コード自体で行う必要があります。
サービスデスクでの開発者の対応から。
重ね合わせの公式で計算された価格が表示されます
MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。やってくださいよ。
もう一度！どう考えてもありえない!最初からすべてコンセプトのレベルです。
管理者
1420
しかし、MetaTrader4は履歴の変更の制御が弱い。MT5では、履歴を完全に管理するために、自分の履歴を使うことを禁止しています（サーバーから常に書き換えます）。
インジケーターの順番を変えるにはどうしたらいいですか？ チャートから削除しないでください。
ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。
ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。
サービスデスクに書き込む
自作自演
自作自演
御社のサーバーを使用していますが、375ビルドはまだ更新されていません（前ページの画像参照）。そして、すでに2回目のアップデートが公開されています。新バージョンを強制的にチェックし、アップデートするメニュー項目を作ってほしい。
端末のログに、アップデートをダウンロードした記録は残っていますか？
これは通常、次のようなものです。
:)私もです。