mql5:
"myexp.ex5::euro.bmp"
ありがとうございます、最新ビルドの変更点の記述を訂正します。
 
Lizar:
-アレクシー-

前回のビルドでは、いくつかのバグが発生しました。if(prev_calculated==0) 関数が毎ティックでトリガーされるようになりました...
同様に
ターミナルを再起動したところ、すべてOKになりました。何だったんだろう。
 

私だけが「不運」なのでしょうか？

バグに気づいたのはいつ以来だろう。すべてがうまく機能している。

Lizar:
端末を再起動 - すべてOKそれが何であったかは、わからない。
私もすべてが元通りになりました。サーバーに異常があったのでは？
 

チャートから削除する指標を「指標一覧」で複数選択する前提を追加できないか。


また、インジケーターはなぜ「データウィンドウ」で削除できないのでしょうか？

 

私の投稿#24http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 で、インジケータにアカウントダイナミクスを表示する可能性についての質問を明記しました。

 
gumgum:

また、「データウィンドウ」のインジケーターは、なぜ削除できないのでしょうか？

できます。インジケータのプロパティ - 「ビジュアライゼーション」タブ - 「データウィンドウに 表示する」チェックボックス
 
Voodoo_King:
381を構築する。何も変わっていない !!!

ターミナルを再起動するたびに、EAが異なるパラメータで初期化される（好きなように）。



mql5 です。
再現し、整理している。

ビルド384。 4つのウィンドウでいくつかのEAを試しましたが、OK、動きました。

追伸：しかし、いくつかの安定性が現れました - パラメータは何もせず、デフォルトで規定されているものに復元されています...

 
Voodoo_King:



ビルド384。 4つのウィンドウで何人かのエキスパートを試したところ、OK、うまくいきました

追伸：ただし、安定性はあります。パラメータは好きなものに戻されるのではなく、デフォルトのものに戻されます...。

次回のビルドで修正される予定です。
 

EAでインジケーターのライン インデックス値を出力する方法を教えてください。1行目、2行目の値が知りたい。

機能の説明にはないのですが、別の意味で必要な気がします。

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...)とする。

mt4 では、インデックスは int モードで指定 されていました。

doubleiCustom() 文字列記号，int タイムフレーム，文字列名，...，int モード，int シフト)


あるいは、あなたが真実を教えてくれてもいいし、私が自分で考えてみてもいい。

3日前からフォーラムを閲覧していますが、これといったものがありません...。

