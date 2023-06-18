エラー、バグ、質問 - ページ 273 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3185 新しいコメント Ruslan Khasanov 2011.01.20 13:09 #2721 mql5:"myexp.ex5::euro.bmp" ありがとうございます、最新ビルドの変更点の記述を訂正します。 Konstantin Gruzdev 2011.01.20 20:47 #2722 Lizar: -アレクシー- 前回のビルドでは、いくつかのバグが発生しました。if(prev_calculated==0) 関数が毎ティックでトリガーされるようになりました... 同様に ターミナルを再起動したところ、すべてOKになりました。何だったんだろう。 Andrey Dik 2011.01.20 20:53 #2723 私だけが「不運」なのでしょうか？バグに気づいたのはいつ以来だろう。すべてがうまく機能している。 削除済み 2011.01.20 23:20 #2724 Lizar: 端末を再起動 - すべてOKそれが何であったかは、わからない。 私もすべてが元通りになりました。サーバーに異常があったのでは？ gumgum 2011.01.21 02:13 #2725 チャートから削除する指標を「指標一覧」で複数選択する前提を追加できないか。また、インジケーターはなぜ「データウィンドウ」で削除できないのでしょうか？ DV2010 2011.01.21 07:32 #2726 私の投稿#24http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 で、インジケータにアカウントダイナミクスを表示する可能性についての質問を明記しました。 Slava 2011.01.21 10:19 #2727 gumgum: また、「データウィンドウ」のインジケーターは、なぜ削除できないのでしょうか？ できます。インジケータのプロパティ - 「ビジュアライゼーション」タブ - 「データウィンドウに 表示する」チェックボックス Voodoo_King 2011.01.21 10:22 #2728 Voodoo_King: 381を構築する。何も変わっていない !!!ターミナルを再起動するたびに、EAが異なるパラメータで初期化される（好きなように）。mql5 です。 再現し、整理している。ビルド384。 4つのウィンドウでいくつかのEAを試しましたが、OK、動きました。追伸：しかし、いくつかの安定性が現れました - パラメータは何もせず、デフォルトで規定されているものに復元されています... Anton 2011.01.21 11:39 #2729 Voodoo_King:ビルド384。 4つのウィンドウで何人かのエキスパートを試したところ、OK、うまくいきました。追伸：ただし、安定性はあります。パラメータは好きなものに戻されるのではなく、デフォルトのものに戻されます...。 次回のビルドで修正される予定です。 vda 2011.01.21 14:07 #2730 EAでインジケーターのライン インデックス値を出力する方法を教えてください。1行目、2行目の値が知りたい。機能の説明にはないのですが、別の意味で必要な気がします。intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...)とする。mt4 では、インデックスは int モードで指定 されていました。doubleiCustom() 文字列記号，int タイムフレーム，文字列名，...，int モード，int シフト) あるいは、あなたが真実を教えてくれてもいいし、私が自分で考えてみてもいい。 3日前からフォーラムを閲覧していますが、これといったものがありません...。 [警告は閉鎖されました！】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 本当の質問 [ARCHIVE!] フォーラムを散らかさないように、どんなルーキーの質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしではどこにも行けない - 4. 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"myexp.ex5::euro.bmp"
前回のビルドでは、いくつかのバグが発生しました。if(prev_calculated==0) 関数が毎ティックでトリガーされるようになりました...
私だけが「不運」なのでしょうか？
バグに気づいたのはいつ以来だろう。すべてがうまく機能している。
端末を再起動 - すべてOKそれが何であったかは、わからない。
チャートから削除する指標を「指標一覧」で複数選択する前提を追加できないか。
私の投稿#24http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 で、インジケータにアカウントダイナミクスを表示する可能性についての質問を明記しました。
381を構築する。何も変わっていない !!!
ターミナルを再起動するたびに、EAが異なるパラメータで初期化される（好きなように）。
再現し、整理している。
ビルド384。 4つのウィンドウでいくつかのEAを試しましたが、OK、動きました。
追伸：しかし、いくつかの安定性が現れました - パラメータは何もせず、デフォルトで規定されているものに復元されています...
追伸：ただし、安定性はあります。パラメータは好きなものに戻されるのではなく、デフォルトのものに戻されます...。
EAでインジケーターのライン インデックス値を出力する方法を教えてください。1行目、2行目の値が知りたい。
機能の説明にはないのですが、別の意味で必要な気がします。
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...)とする。
mt4 では、インデックスは int モードで指定 されていました。
あるいは、あなたが真実を教えてくれてもいいし、私が自分で考えてみてもいい。
3日前からフォーラムを閲覧していますが、これといったものがありません...。