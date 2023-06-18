エラー、バグ、質問 - ページ 269 1...262263264265266267268269270271272273274275276...3185 新しいコメント Aleksandr Chugunov 2011.01.19 09:59 #2681 AndrNuda: お前ら遅いな :)フォールスはファルスではなく、すべてが機能する。探す場所を間違えていますよ )))正しい機能があります。 スマート？ Rashid Umarov 2011.01.19 10:17 #2682 BoraBo:ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。この関数のヘルプには、次のように書かれています（https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries）。戻り値 チェック対象の配列が時系列配列の場合は true、そうでない場合は false を返します。OnCalculate() のパラメータとして渡された配列は、ArrayGetAsSeries() で配列の要素にアクセスする順序をチェックする必要があります。宣言した配列は時系列ではなく、どのような状況でも時系列になることはありません。時系列は、OnCalculate() 関数などでランタイムシステムによってあらかじめ定義される配列である。int OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime& time[], // Time const double& open[], // Open const double& high[], // High const double& low[], // Low const double& close[], // Close const long& tick_volume[], // Tick Volume const long& volume[], // Real Volume const int& spread[] // Spread ) Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayIsSeries www.mql5.com Операции с массивами / ArrayIsSeries - Документация по MQL5 Aleksandr Chugunov 2011.01.19 10:26 #2683 Rosh:この関数のヘルプには、次のように書かれています（https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries）。宣言した配列は時系列ではなく、どのような状況でも時系列になることはありません。時系列は、OnCalculate() 関数など、ランタイムであらかじめ定義された配列である。ArrayGetAsSeriesが意図したとおりに動作しない。 Rashid Umarov 2011.01.19 10:30 #2684 AlexSTAL:ArrayGetAsSeriesが意図したとおりに動作しない。 ArrayGetAsSeries 関数はインデックスの方向を変更するだけで、配列を時系列に変換することはありません。この機能で何を得ようとしているのでしょうか？ Andrey Dik 2011.01.19 10:32 #2685 Rosh: 時系列は、OnCalculate() などで実行時に定義される配列です。int OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime& time[], // Time const double& open[], // Open const double& high[], // High const double& low[], // Low const double& close[], // Close const long& tick_volume[], // Tick Volume const long& volume[], // Real Volume const int& spread[] // Spread )これについては、ヘルプに書いてある通りです。Примечание Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries(). MQL4、MQL5に関する初心者からの質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッションなど。 MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第19部): ライブラリメッセージのクラス DoEasyライブラリのグラフィックス(第97部): フォームオブジェクトの移動の独立した処理 Rashid Umarov 2011.01.19 10:38 #2686 joo: これについては、ヘルプに書いてある通りです。そのようなインジケータを走らせれば、自分の目で確認することができます。//+------------------------------------------------------------------+ //| CheckArrayIsSeries.mq5 | //| Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //---- plot Label1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- indicator buffers double Label1Buffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void checkArray(const double & array[]) { if(ArrayGetAsSeries(array)) { Print("array can use as timeseria"); } else { Print("array can not use as timeseria!!!"); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- if(ArrayIsSeries(open)) { Print("open[] is timeseria"); checkArray(open); } else { { Print("open[] is timeseria!!!"); } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ Aleksandr Chugunov 2011.01.19 10:41 #2687 Rosh:ArrayGetAsSeries 関数はインデックスの方向を変更するだけで、配列を時系列に変換することはありません。この機能で何を得ようとしているのでしょうか？この機能は、変化ではなく、方向をチェック します。1) 初期化なしdouble Buf[]; void OnStart() { ArrayResize(Buf, 3); Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf)); // ArrayGetAsSeries(Buf): false // Меняем направление на обратный порядок Print("Установка в true прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, true)); // Установка в true прошла: true Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf)); // ArrayGetAsSeries(Buf): false // Меняем направление на прямой порядок Print("Установка в false прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, false)); // Установка в false прошла: true Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf)); // ArrayGetAsSeries(Buf): false }2）初期化ありdouble Buf[]; void OnStart() { ArrayResize(Buf, 3); Buf[0] = 0; Buf[1] = 1; Buf[2] = 2; Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf)); // ArrayGetAsSeries(Buf): false // Меняем направление на обратный порядок Print("Установка в true прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, true)); // Установка в true прошла: true Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf), " [", Buf[0], ",", Buf[1], ",", Buf[2], "]"); // ArrayGetAsSeries(Buf): true [2,1,0] // Меняем направление на прямой порядок Print("Установка в false прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, false)); // Установка в false прошла: true Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf), " [", Buf[0], ",", Buf[1], ",", Buf[2], "]"); // ArrayGetAsSeries(Buf): false [0,1,2] }3) 上記コードのうち、ArrayGetAsSeries 関数で配列のインデックス方向を取得しているもののみdouble High[]; #include <Indicators\TimeSeries.mqh> void OnStart() { Print("ArrayGetAsSeries(High) ",ArrayGetAsSeries(High)); // ArrayGetAsSeries(High) false CiHigh z; int count=3; if(z.Create(_Symbol,_Period)==true) { if(z.GetData(0,count,High)==count) { for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]); Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true)); // ArraySetAsSeries(High,true) true Print("ArrayGetAsSeries(High) true = ",ArrayGetAsSeries(High)); // ArrayGetAsSeries(High) true = false for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]); Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false)); // ArraySetAsSeries(High,false) true Print("ArrayGetAsSeries(High) false = ",ArrayGetAsSeries(High)); // ArrayGetAsSeries(High) false = false for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]); } else Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии."); } else Print("Ошибка создания таймсерии."); Print("ArrayGetAsSeries(High) ",ArrayGetAsSeries(High)); // ArrayGetAsSeries(High) false Print("GetLastError() ",GetLastError()); } サービスデスクでは、関数名を間違えてしまいました。 Andrey Dik 2011.01.19 10:47 #2688 Rosh: そのようなインジケータを走らせれば、自分の目で確認することができます。それは理解できる。また、私の質問はエラーについてではなく、すべてがヘルプに書かれているとおりに動作することでした。Примечание Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().ヘルプで強調されている色や太字と、おっしゃることが食い違うため、疑問が生じました。ロッシュ 時系列は、OnCalculate() などの実行時に定義された配列です。だからOnCalculate()でやっているんです。 //-------------------------------------- if (ArrayGetAsSeries(time)!=true) ArraySetAsSeries(time,true); if (ArrayGetAsSeries(open)!=true) ArraySetAsSeries(open,true); if (ArrayGetAsSeries(high)!=true) ArraySetAsSeries(high,true); if (ArrayGetAsSeries(low)!=true) ArraySetAsSeries(low,true); if (ArrayGetAsSeries(close)!=true) ArraySetAsSeries(close,true); //-------------------------------------- MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第19部): ライブラリメッセージのクラス Boris 2011.01.19 10:57 #2689 Rosh:この関数のヘルプには、次のように書かれています（https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries）。宣言した配列は時系列ではなく、どのような状況でも時系列になることはありません。時系列は、OnCalculate() 関数などであらかじめ定義された配列です。インジケーターでもチェックが効きません。//+------------------------------------------------------------------+ //| ind_proba.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int count=3; int i=0; int limit; // bool printCom; if(prev_calculated>0) { limit=1; } else { Print("rates_total ",rates_total," prev_calculated ",prev_calculated); for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]); Print("ArraySetAsSeries(open,true) ",ArraySetAsSeries(open,true)); Print("ArrayIsSeries(open) true = ",ArrayIsSeries(open)); Print("ArrayGetAsSeries(open) true = ",ArrayGetAsSeries(open)); for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]); Print("ArraySetAsSeries(open,false) ",ArraySetAsSeries(open,false)); Print("ArrayIsSeries(open) false = ",ArrayIsSeries(open)); Print("ArrayGetAsSeries(open) false = ",ArrayGetAsSeries(open)); for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]); } Print("GetLastError() ",GetLastError()); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ また、prev_calculatedは もう機能せず、常に0になって います。 AndrNuda 2011.01.19 11:01 #2690 そうですね、これらの機能については、すでに自分たちで整理していると思います。 しかし、私は忘れないように、願いとして - エディタで、3つまたは何文字を入力した後にプロンプトが表示されたとき、あなたがリストの最初の行に立ってクリックすると、リストから削除されません。ただ、スタジオと同じようにすでに慣れているので、スタジオと同じようにやらないと「うっとうしい」と思う人も多いのではないでしょうか。IMHO 1...262263264265266267268269270271272273274275276...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
お前ら遅いな :)フォールスはファルスではなく、すべてが機能する。探す場所を間違えていますよ )))正しい機能があります。
ArrayIsSeries(High)が常にfalseになる原因を探っています。
この関数のヘルプには、次のように書かれています（https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries）。
戻り値
チェック対象の配列が時系列配列の場合は true、そうでない場合は false を返します。OnCalculate() のパラメータとして渡された配列は、ArrayGetAsSeries() で配列の要素にアクセスする順序をチェックする必要があります。
宣言した配列は時系列ではなく、どのような状況でも時系列になることはありません。時系列は、OnCalculate() 関数などでランタイムシステムによってあらかじめ定義される配列である。
この関数のヘルプには、次のように書かれています（https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries）。
宣言した配列は時系列ではなく、どのような状況でも時系列になることはありません。時系列は、OnCalculate() 関数など、ランタイムであらかじめ定義された配列である。
ArrayGetAsSeriesが意図したとおりに動作しない。
時系列は、OnCalculate() などで実行時に定義される配列です。
これについては、ヘルプに書いてある通りです。
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
これについては、ヘルプに書いてある通りです。
そのようなインジケータを走らせれば、自分の目で確認することができます。
ArrayGetAsSeries 関数はインデックスの方向を変更するだけで、配列を時系列に変換することはありません。この機能で何を得ようとしているのでしょうか？
この機能は、変化ではなく、方向をチェック します。
1) 初期化なし
2）初期化あり
3) 上記コードのうち、ArrayGetAsSeries 関数で配列のインデックス方向を取得しているもののみサービスデスクでは、関数名を間違えてしまいました。
そのようなインジケータを走らせれば、自分の目で確認することができます。
それは理解できる。また、私の質問はエラーについてではなく、すべてがヘルプに書かれているとおりに動作することでした。
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
ヘルプで強調されている色や太字と、おっしゃることが食い違うため、疑問が生じました。
ロッシュ
時系列は、OnCalculate() などの実行時に定義された配列です。
だからOnCalculate()でやっているんです。
この関数のヘルプには、次のように書かれています（https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries）。
宣言した配列は時系列ではなく、どのような状況でも時系列になることはありません。時系列は、OnCalculate() 関数などであらかじめ定義された配列です。
インジケーターでもチェックが効きません。
また、prev_calculatedは もう機能せず、常に0になって います。
そうですね、これらの機能については、すでに自分たちで整理していると思います。
しかし、私は忘れないように、願いとして - エディタで、3つまたは何文字を入力した後にプロンプトが表示されたとき、あなたがリストの最初の行に立ってクリックすると、リストから削除されません。ただ、スタジオと同じようにすでに慣れているので、スタジオと同じようにやらないと「うっとうしい」と思う人も多いのではないでしょうか。IMHO