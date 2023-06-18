エラー、バグ、質問 - ページ 134 1...127128129130131132133134135136137138139140141...3185 新しいコメント 削除済み 2010.09.15 19:41 #1331 EQU:座って...見ている...MQL5とMQL4が同じチームで書かれたなんて、絶対に信じないぞ((MQ4 - フライング...MQ5は子供の遊びです。悪気はないのですが......(( MT4の発売からどのくらい経ったのでしょうか？2年後にはMT5が「完璧なトレーディングシステム」と言われるようになるのでしょうか...。 Slava 2010.09.15 19:45 #1332 Dmitriy2: このスレッドを見ていないのですが・・・。おなじく それは、あらゆる場面で混乱を招き、コードを乱雑にするために、愚かにもすべての行でチェックをするつもりはない、ということです。それが問題外なら...松葉杖が追加され、かなり大きなプロジェクトがようやく完全にやり直されて動くようになる...。 そして、総じて、このやり方には驚かされるばかりです......。それは、このような質問が発生するのは初めてではないことが判明した（そして、私は将来的に他の人に発生すると確信している）、そして、このバグを回避するために行う必要があるかを説明するためにあなたと他の人の作業時間の多くを費やすためにすべての時間 "初めての" ... そのスレッドで推奨されているTESTERに、Expert Advisorの起動時にSleep(1000)を1つだけ追加するだけでいいのです。 シェルが不具合を意味するようなことがあってはならないし、そのような不具合はコードで避けなければならない。そして、TERMINALは正しく正常に動作しています、NO ERRORSです（この状況では）。しかし、テスターの動作は端末の動作とは異なります。 ps EQUこんにちは:) もう一度、繰り返します。インジケータの使い方を事前に推奨し、ドキュメントにも記述しています（ドキュメントを読まない人がいるだけです）。 インジケーターハンドルを作成 した直後は、まだデータがありません。別のスレッドで計算されているのでしょう。クライアント端末にすぐにデータが入るというのは、運だと思ってください。もう一度、データを取得できないかもしれません。 テスターは端末よりも決定論的で、そこではすべてがより同期的です。また、ハンドルを作成した直後は、決してデータを取得することはできません。この場合、「決して」は「時々」に相当します。時々」の場合は、やはり何らかのチェックの手配が必要です。だから、スリップでチェックループを入れる。そして、すべては人生のようになる。 PS まあ、繰り返しごとに新しいハンドルを作るのはやめましょうよ、どう考えてもおかしいです。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Типы индикаторов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Типы индикаторов - Документация по MQL5 Дмитрий 2010.09.16 11:45 #1333 stringo: もう一度、繰り返します。指標をどのように扱うべきかを事前に推奨し、ドキュメントに記述しています（ドキュメントを読まない人がいるだけです）。 インジケーターハンドルが作成 された直後は、まだデータがありません。別のスレッドで計算されているのでしょう。クライアント端末にすぐにデータが入るというのは、運だと思ってください。もう一度、データを取得できないかもしれません。 テスターは端末よりも決定論的で、そこではすべてがより同期的です。また、ハンドルを作成した直後は、決してデータを取得することはできません。この場合、「決して」は「時々」に相当します。時々」の場合は、やはり何らかのチェックの手配が必要です。だから、スリップでチェックループを入れる。そして、すべては人生のようになる。 PS まあ、繰り返しごとに新しいハンドルを作るのは、どう考えてもおかしいですからね。 そうすると、2つの機能（余分な時間...）が必要になります。これは、コード内のインジケーターのデータが常に異なることを考慮したものです。大丈夫でしょうか？ if(ХендлПараболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR,2)==true) ЗначениеПараболик=Параболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR,1); //+----------------------------------------------------------------------------+ //Функция создания и проверки хендла Parabolic SAR MQL5 | //+----------------------------------------------------------------------------+ bool ХендлПараболик(ENUM_TIMEFRAMES период,double step,double maximum,int бар) { Parabolic=iSAR(СИМВОЛ,период,step,maximum); for(int i=0;i<100;i=i+1) { if(BarsCalculated(Parabolic)>бар) return(true); Sleep(50); } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //+----------------------------------------------------------------------------+ //Функция Parabolic SAR MQL5 | //+----------------------------------------------------------------------------+ double Параболик(ENUM_TIMEFRAMES период,double step,double maximum,int бар) { double ЗначениеParabolic[1]; CopyBuffer(Parabolic,0,бар,1,ЗначениеParabolic); return(ЗначениеParabolic[0]); } Sergey Gritsay 2010.09.16 16:56 #1334 SymbolInfoSessionTrade( )関数で、現在の取引セッションのインデックスを取得する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？ヘルプには 、開始時刻と終了時刻を取得したいセッション番号しか 書かれていません。セッションのインデックスは0から始まります。 Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2010.09.16 17:01 #1335 記事を読む専門家による制限と確認 事項 Sergey Gritsay 2010.09.16 17:12 #1336 Rosh: 記事を読む専門家による制限と確認 事項 ご指摘ありがとうございます。 Vladimir 2010.09.16 18:18 #1337 アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？void OnTick(){ if(!MQL5InfoInteger(MQL5_TRADE_ALLOWED)) return; そうでない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？ Mykola Demko 2010.09.16 18:27 #1338 gpwr:アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？ そうでない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？この関数は、このチェックボックスが有効であるかどうかを確認します。 Rashid Umarov 2010.09.16 18:28 #1339 gpwr:アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？ 必要ない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？ mql5-programでの取引が禁止されている場合（例えば、このEAを実行する際に取引を許可するボックスのチェックを外した場合）には、取引は実行 されません。Expert Advisor 自体は通常通り動作します。ぜひ、ご自身でお確かめください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2010.09.16 18:30 #1340 Urain:このチェックボックスが有効かどうかを確認する機能です。いいえ、これはエキスパートやスクリプトの起動時にチェックされる別のチェックボックスに関するメッセージです。 1...127128129130131132133134135136137138139140141...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
座って...見ている...
MQL5とMQL4が同じチームで書かれたなんて、絶対に信じないぞ((
MQ4 - フライング...
MQ5は子供の遊びです。悪気はないのですが......((
このスレッドを見ていないのですが・・・。おなじく
それは、あらゆる場面で混乱を招き、コードを乱雑にするために、愚かにもすべての行でチェックをするつもりはない、ということです。それが問題外なら...松葉杖が追加され、かなり大きなプロジェクトがようやく完全にやり直されて動くようになる...。
そして、総じて、このやり方には驚かされるばかりです......。それは、このような質問が発生するのは初めてではないことが判明した（そして、私は将来的に他の人に発生すると確信している）、そして、このバグを回避するために行う必要があるかを説明するためにあなたと他の人の作業時間の多くを費やすためにすべての時間 "初めての" ...
そのスレッドで推奨されているTESTERに、Expert Advisorの起動時にSleep(1000)を1つだけ追加するだけでいいのです。
シェルが不具合を意味するようなことがあってはならないし、そのような不具合はコードで避けなければならない。そして、TERMINALは正しく正常に動作しています、NO ERRORSです（この状況では）。しかし、テスターの動作は端末の動作とは異なります。
ps EQUこんにちは:)
もう一度、繰り返します。インジケータの使い方を事前に推奨し、ドキュメントにも記述しています（ドキュメントを読まない人がいるだけです）。
インジケーターハンドルを作成 した直後は、まだデータがありません。別のスレッドで計算されているのでしょう。クライアント端末にすぐにデータが入るというのは、運だと思ってください。もう一度、データを取得できないかもしれません。
テスターは端末よりも決定論的で、そこではすべてがより同期的です。また、ハンドルを作成した直後は、決してデータを取得することはできません。この場合、「決して」は「時々」に相当します。時々」の場合は、やはり何らかのチェックの手配が必要です。だから、スリップでチェックループを入れる。そして、すべては人生のようになる。
PS まあ、繰り返しごとに新しいハンドルを作るのはやめましょうよ、どう考えてもおかしいです。
そうすると、2つの機能（余分な時間...）が必要になります。これは、コード内のインジケーターのデータが常に異なることを考慮したものです。大丈夫でしょうか？
記事を読む専門家による制限と確認 事項
アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？そうでない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？
この関数は、このチェックボックスが有効であるかどうかを確認します。
いいえ、これはエキスパートやスクリプトの起動時にチェックされる別のチェックボックスに関するメッセージです。