EQU:

座って...見ている...

MQL5とMQL4が同じチームで書かれたなんて、絶対に信じないぞ((

MQ4 - フライング...

MQ5は子供の遊びです。悪気はないのですが......((


MT4の発売からどのくらい経ったのでしょうか？2年後にはMT5が「完璧なトレーディングシステム」と言われるようになるのでしょうか...。
 
Dmitriy2:

このスレッドを見ていないのですが・・・。おなじく

それは、あらゆる場面で混乱を招き、コードを乱雑にするために、愚かにもすべての行でチェックをするつもりはない、ということです。それが問題外なら...松葉杖が追加され、かなり大きなプロジェクトがようやく完全にやり直されて動くようになる...。

そして、総じて、このやり方には驚かされるばかりです......。それは、このような質問が発生するのは初めてではないことが判明した（そして、私は将来的に他の人に発生すると確信している）、そして、このバグを回避するために行う必要があるかを説明するためにあなたと他の人の作業時間の多くを費やすためにすべての時間 "初めての" ...

そのスレッドで推奨されているTESTERに、Expert Advisorの起動時にSleep(1000)を1つだけ追加するだけでいいのです。

シェルが不具合を意味するようなことがあってはならないし、そのような不具合はコードで避けなければならない。そして、TERMINALは正しく正常に動作しています、NO ERRORSです（この状況では）。しかし、テスターの動作は端末の動作とは異なります。

ps EQUこんにちは:)

もう一度、繰り返します。インジケータの使い方を事前に推奨し、ドキュメントにも記述しています（ドキュメントを読まない人がいるだけです）。

インジケーターハンドルを作成 した直後は、まだデータがありません。別のスレッドで計算されているのでしょう。クライアント端末にすぐにデータが入るというのは、運だと思ってください。もう一度、データを取得できないかもしれません。

テスターは端末よりも決定論的で、そこではすべてがより同期的です。また、ハンドルを作成した直後は、決してデータを取得することはできません。この場合、「決して」は「時々」に相当します。時々」の場合は、やはり何らかのチェックの手配が必要です。だから、スリップでチェックループを入れる。そして、すべては人生のようになる。

PS まあ、繰り返しごとに新しいハンドルを作るのはやめましょうよ、どう考えてもおかしいです。

stringo:

そうすると、2つの機能（余分な時間...）が必要になります。これは、コード内のインジケーターのデータが常に異なることを考慮したものです。大丈夫でしょうか？

   if(ХендлПараболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR,2)==true)
      ЗначениеПараболик=Параболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR,1);

//+----------------------------------------------------------------------------+
//Функция создания и проверки хендла Parabolic SAR                    MQL5     |
//+----------------------------------------------------------------------------+
bool ХендлПараболик(ENUM_TIMEFRAMES период,double step,double maximum,int бар)
  {
   Parabolic=iSAR(СИМВОЛ,период,step,maximum);
   for(int i=0;i<100;i=i+1)
     {
      if(BarsCalculated(Parabolic)>бар)
         return(true);
      Sleep(50);
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


//+----------------------------------------------------------------------------+
//Функция Parabolic SAR                                               MQL5     |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double Параболик(ENUM_TIMEFRAMES период,double step,double maximum,int бар)
  {
   double ЗначениеParabolic[1];
   CopyBuffer(Parabolic,0,бар,1,ЗначениеParabolic);
   return(ЗначениеParabolic[0]);
  }
 
SymbolInfoSessionTrade( )関数で、現在の取引セッションのインデックスを取得する方法をご存知の方はいらっしゃいますか？ヘルプには 開始時刻と終了時刻を取得したいセッション番号しか 書かれていません。セッションのインデックスは0から始まります。
記事を読む専門家による制限と確認 事項
 
Rosh:
記事を読む専門家による制限と確認 事項

ご指摘ありがとうございます。
 

アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？

void OnTick()
{
   if(!MQL5InfoInteger(MQL5_TRADE_ALLOWED)) return;
そうでない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？
 
gpwr:

アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？

そうでない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？

この関数は、このチェックボックスが有効であるかどうかを確認します。


 
gpwr:

アドバイスをお願いします。EAの冒頭のこの行は必要ですか？

必要ない場合は、どのような場合に必要なのでしょうか？

mql5-programでの取引が禁止されている場合（例えば、このEAを実行する際に取引を許可するボックスのチェックを外した場合）には、取引は実行 されません。Expert Advisor 自体は通常通り動作します。ぜひ、ご自身でお確かめください。
Urain:

このチェックボックスが有効かどうかを確認する機能です。

いいえ、これはエキスパートやスクリプトの起動時にチェックされる別のチェックボックスに関するメッセージです。


