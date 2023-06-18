エラー、バグ、質問 - ページ 267

新しいコメント
 
Trolls:

LiveUpdateシステムによる自動更新とは？

動かし方

端末が更新できない

Win 7 - 32 terminal is started by command "D:\MetaTrader 5terminal.exe" /portable.

S.I.毎回再インストールする必要があるのでしょうか？

すべてはブローカー次第です。MetaQuotesの「ブローカー」に口座をお持ちの場合、一定期間後にターミナルが自動的に更新されます。口座がMetaQuotesでない場合、ブローカーのスタッフの反応の速さに依存します。
 
AlexSTAL:

ウィンドウズ・ショッピング・バスケットに表示されます。

本当にビンに!!!弓が低い。
 
AlexSTAL:
全てはブローカー次第。MetaQuotesにアカウントをお持ちの方は、しばらくすると端末が勝手にアップデートされます。MetaQuotesの口座でない場合、ブローカーのスタッフの反応の速さによります。

そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。

総じて、ダジャレは本末転倒です。

 
Jager:

そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。

全体として、なんという洒落なのだろう。

面白いことはない。

このファイル https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe は、ウェブインストーラーです。これはそのバージョン373で、313になる可能性もあります。

375をインストールしているのは、まだすべてのサーバーがアップデートされていないからでしょう...。

 
Trolls:

LiveUpdateシステムによる自動更新とは？

再インストールの必要はなく、端末が自ら更新を促すまで待つだけです。

最初の更新はMetaQuotes-Demoサーバーで行われ、1～2日後にブローカーのサーバーで行われます。

また、プロキシサーバーは更新速度を規制しているので、ネットワーク全体の性能に影響を与えることはありません。そのため、新バージョンのニュースが 流れたときに、すべての端末に一斉にアップデートが提供されるわけではありません。

 
Jager:

そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。

総じて、なかなかのダジャレである。

私たちは、修正されていないウェブインストーラー（300kb）を使用しており、実際に動作するコンポーネントを私たちのCDN 経由でダウンロードし、それ自体は一日に数回同期されています。

新しいビルドを発表することで、まだアップデートが済んでいないユーザーにも、事前にリリースを認識してもらうことができるのです。

 
Renat:

重要なのは、私たちは修正されていないウェブインストーラー（300kbのサイズ）を使用しており、実際に動作するコンポーネントを私たちのCDNネットワーク 経由でダウンロードし、それ自体が1日に数回同期をとるということです。

新しいビルドを発表することで、まだアップデートされていないユーザーにも、事前にそのリリースを認識してもらうことができるのです。

ありがとうございます、すべて納得しました。(スチームローラーの中にいるだけでいい） ;)

しかし、「アップデートを確認する」というボタンがあるといいと思います。(まあ、どのプログラムもいつも通りなんですが）。

質問も一切なく、もっと便利になるはずです。(ヘルプ、バージョン情報...、「閉じる」ボタン横、「LiveUpdate」)

 
Renat:

再インストールの必要はなく、端末が自ら更新を促すまで待つだけです。

更新は、まずMetaQuotes-Demoのサーバーで行われ、1～2日後にブローカーのサーバーで行われます。

御社のサーバーを使用していますが、375番目のビルド（前ページの写真参照）からまだアップグレードしていません。そして、すでに2回目のアップデートが行われています。新バージョンを強制的にチェックし、アップデートするメニュー項目を作ってほしい。
 

新しいビルドでは、コンパイラが「式は常に偽である」という警告を出すようになりました。

input ushort HonduraRW =180;  
...   

int OnCalculate(...)
{
 for(int j=0;j<HonduraRW;j++)
   {...}
}

を実行すると、コンパイラは「式は常に偽である」という警告を生成します。j<HonduraRWという 表現についてです。

ここで、異なるタイプの変数を比較することの特殊性は何でしょうか？

 

MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。やってくださいよ。


1...260261262263264265266267268269270271272273274...3185
新しいコメント