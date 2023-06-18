エラー、バグ、質問 - ページ 267 1...260261262263264265266267268269270271272273274...3185 新しいコメント Aleksandr Chugunov 2011.01.18 21:34 #2661 Trolls:LiveUpdateシステムによる自動更新とは？動かし方端末が更新できないWin 7 - 32 terminal is started by command "D:\MetaTrader 5terminal.exe" /portable.S.I.毎回再インストールする必要があるのでしょうか？ すべてはブローカー次第です。MetaQuotesの「ブローカー」に口座をお持ちの場合、一定期間後にターミナルが自動的に更新されます。口座がMetaQuotesでない場合、ブローカーのスタッフの反応の速さに依存します。 Yedelkin 2011.01.18 21:41 #2662 AlexSTAL: ウィンドウズ・ショッピング・バスケットに表示されます。 本当にビンに!!!弓が低い。 Jager 2011.01.18 21:58 #2663 AlexSTAL: 全てはブローカー次第。MetaQuotesにアカウントをお持ちの方は、しばらくすると端末が勝手にアップデートされます。MetaQuotesの口座でない場合、ブローカーのスタッフの反応の速さによります。そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。総じて、ダジャレは本末転倒です。 Aleksandr Chugunov 2011.01.18 22:02 #2664 Jager:そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。全体として、なんという洒落なのだろう。面白いことはない。このファイル https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe は、ウェブインストーラーです。これはそのバージョン373で、313になる可能性もあります。375をインストールしているのは、まだすべてのサーバーがアップデートされていないからでしょう...。 Renat Fatkhullin 2011.01.18 22:07 #2665 Trolls:LiveUpdateシステムによる自動更新とは？ 再インストールの必要はなく、端末が自ら更新を促すまで待つだけです。最初の更新はMetaQuotes-Demoサーバーで行われ、1～2日後にブローカーのサーバーで行われます。また、プロキシサーバーは更新速度を規制しているので、ネットワーク全体の性能に影響を与えることはありません。そのため、新バージョンのニュースが 流れたときに、すべての端末に一斉にアップデートが提供されるわけではありません。 Renat Fatkhullin 2011.01.18 22:11 #2666 Jager:そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。総じて、なかなかのダジャレである。私たちは、修正されていないウェブインストーラー（300kb）を使用しており、実際に動作するコンポーネントを私たちのCDN 経由でダウンロードし、それ自体は一日に数回同期されています。新しいビルドを発表することで、まだアップデートが済んでいないユーザーにも、事前にリリースを認識してもらうことができるのです。 Jager 2011.01.18 22:19 #2667 Renat:重要なのは、私たちは修正されていないウェブインストーラー（300kbのサイズ）を使用しており、実際に動作するコンポーネントを私たちのCDNネットワーク 経由でダウンロードし、それ自体が1日に数回同期をとるということです。新しいビルドを発表することで、まだアップデートされていないユーザーにも、事前にそのリリースを認識してもらうことができるのです。ありがとうございます、すべて納得しました。(スチームローラーの中にいるだけでいい） ;)しかし、「アップデートを確認する」というボタンがあるといいと思います。(まあ、どのプログラムもいつも通りなんですが）。質問も一切なく、もっと便利になるはずです。(ヘルプ、バージョン情報...、「閉じる」ボタン横、「LiveUpdate」) Trolls 2011.01.18 22:34 #2668 Renat:再インストールの必要はなく、端末が自ら更新を促すまで待つだけです。更新は、まずMetaQuotes-Demoのサーバーで行われ、1～2日後にブローカーのサーバーで行われます。 御社のサーバーを使用していますが、375番目のビルド（前ページの写真参照）からまだアップグレードしていません。そして、すでに2回目のアップデートが行われています。新バージョンを強制的にチェックし、アップデートするメニュー項目を作ってほしい。 Yedelkin 2011.01.18 22:46 #2669 新しいビルドでは、コンパイラが「式は常に偽である」という警告を出すようになりました。input ushort HonduraRW =180; ... int OnCalculate(...) { for(int j=0;j<HonduraRW;j++) {...} } を実行すると、コンパイラは「式は常に偽である」という警告を生成します。j<HonduraRWという 表現についてです。 ここで、異なるタイプの変数を比較することの特殊性は何でしょうか？ vda 2011.01.18 23:26 #2670 MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。やってくださいよ。 1...260261262263264265266267268269270271272273274...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
動かし方
端末が更新できない
Win 7 - 32 terminal is started by command "D:\MetaTrader 5terminal.exe" /portable.
S.I.毎回再インストールする必要があるのでしょうか？
ウィンドウズ・ショッピング・バスケットに表示されます。
そんなことは問題でもない。アップデートが掲載されているようですが、ダウンロードすると、ファイルにはビルド373と書かれていますが、ビルド375がインストールされ、381になるはずです。
総じて、ダジャレは本末転倒です。
全体として、なんという洒落なのだろう。
面白いことはない。
このファイル https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe は、ウェブインストーラーです。これはそのバージョン373で、313になる可能性もあります。
375をインストールしているのは、まだすべてのサーバーがアップデートされていないからでしょう...。
また、プロキシサーバーは更新速度を規制しているので、ネットワーク全体の性能に影響を与えることはありません。そのため、新バージョンのニュースが 流れたときに、すべての端末に一斉にアップデートが提供されるわけではありません。
総じて、なかなかのダジャレである。
新しいビルドを発表することで、まだアップデートされていないユーザーにも、事前にそのリリースを認識してもらうことができるのです。
ありがとうございます、すべて納得しました。(スチームローラーの中にいるだけでいい） ;)
しかし、「アップデートを確認する」というボタンがあるといいと思います。(まあ、どのプログラムもいつも通りなんですが）。
質問も一切なく、もっと便利になるはずです。(ヘルプ、バージョン情報...、「閉じる」ボタン横、「LiveUpdate」)
新しいビルドでは、コンパイラが「式は常に偽である」という警告を出すようになりました。
を実行すると、コンパイラは「式は常に偽である」という警告を生成します。j<HonduraRWという 表現についてです。
ここで、異なるタイプの変数を比較することの特殊性は何でしょうか？
MT5でもmt4のように「archive of quotes」で作業できるようにしたいのですが、全く無理です。やってくださいよ。