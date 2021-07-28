MT5への願い - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...117 新しいコメント Vladimir Gomonov 2011.07.13 21:07 #721 marketeer: 私は主に弦楽器に興味がありました。私はその逆でした。ちなみに、文字列は画面オブジェクトのツールチップのように、チャート上に格納することができます。ちょっと曲者ですが、うまくいって、端末の電源を切ると自動的に保存されるようになっています。 Stanislav Korotky 2011.07.13 21:10 #722 MetaDriver:私の場合はその逆です。ちなみに、文字列は画面オブジェクトのツールチップのように、チャート上に格納することができます。曲がっているが、動作し、端末の電源を切ると自動的に保存される。 そうなんです、曲がっているんです。もっとまっすぐにしてほしい。;-). Vladimir Gomonov 2011.07.14 14:00 #723 stringo: ここでいう「過度な複雑化」とは、少数のユーザーに対して、新たに遅い機能を追加することを意味します。非常に効率的なストレージとアクセスのメカニズムが実装されたので、それを壊したくはないのです。 プログラム間（同じコンピュータのクライアント端末間でも）のデータ交換には、ファイルを 使うことができます。 標準クラスをいくつか一度書いておけば十分です。 ちなみに、文字列のグローバル変数について。1つのクライアント端末内のプログラム間で文字列データをやり取りするために必要なのですね。グローバル変数でデータをやり取りするよりも、はるかに効率的な方法です。Slavaさん、ファイルの最終更新日を決定するmql関数(datetime FileLastModify(string FName ))を作ってください。本当に必要なんです。そうでなければ、ファイルを参照するか、DLLを使用しなければ、最後に参照したときからデータが変更されたかどうかを判断することは不可能です。グローバル変数には類似のものがあるが、ファイルにはない。極めて不公平で非人道的だ! Slava 2011.07.14 14:16 #724 MetaDriver: Slavaさん、では、とても説得力のあるお願いです。ファイルの最終更新時刻を決定するmql関数を作ってください（datetime FileLastModify(string FName )）。 本当に必要なんです。そうでなければ、ファイルを参照するか、DLLを使用しなければ、最後に参照したときからデータが変更されたかどうかを判断することは不可能です。 グローバル変数 には類似のものがあるが、ファイルにはない。不公平極まりない、非人道的な行為だ! サービスデスク Dmitriy Skub 2011.07.14 23:17 #725 stringo: だから言ったじゃないですか。利用可能です。 例えば、ヘッダーファイルを一度インクルードさせています。ifdefは不要です。 条件によって定数をマクロ置換する代わりに、条件によって初期化が異なる変数を使用することができます。 ここでも、デフォルトではdefineではなく、定数変数で条件を定義することができます。 定数IS_DEBUG_MODE が存在すること。 プログラムがどの環境で実行 されているかをその場で判断する機能（テスト、デバッグ、ビジュアルテスト、最適化、DLLの使用を許可する）。その議論を見逃していたようです。そして、そのハイライトをより詳細に解読することができるでしょうか。私が必要としているのは、与えられた#defineキーのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。ifdefを使う以外に方法はないようです。 Konstantin Gruzdev 2011.07.14 23:20 #726 Dima_S:私が必要としているのは、与えられた#defineキーのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。 ちなみに、これも必要。 TheXpert 2011.07.15 00:47 #727 Dima_S:その議論を見逃していたようです。私の代わりに世論調査結局何もないまま --ここで。ハイライトされたものは、もっと詳しく解読できるのでしょうか？おそらく、#ifdefの最も一般的な3つの使い方があります。1. コンパイルフラグ2. バージョン管理3.一度だけ#pragmaの代わりに#ifndef #define でダブルヘッダが含まれないようにする。私が必要としているのは、与えられた#defineスイッチのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。これについては、#ifdefを使う以外に方法は見つかっていないようです。 まさにそれです。 Владимир 2011.07.16 10:01 #728 全シンボル」でフォワード分析ができるようになりませんか？今、端末がギブアップしています。2011.07.16 09:51:10 MarketWatchの全シンボルでの テストのため、Testerのフォワードテストは無効これは、次の期間の通貨バスケットを一つ一つ実行するのではなく、非常に迅速で便利な方法です。 Aleksey Rodionov 2011.07.18 18:50 #729 ユーザー同士のチャットはどうでしょうか？トランザク（マンバ上）にはメッセージを送信する機能があり、そのユーザー名を知ることで、他の会社の顧客とやり取りすることができるのです。他のソフトに頼らずにメッセージのやりとりをしたいのですが、どうしたらいいですか？ 削除済み 2011.07.18 21:14 #730 の開発者の皆様へコメントを終了することなく、また利益をゼロにすることなく、注文タイプを即時執行から保留注文に 変更することはできますか？MT4で覚えている限りでは、コメントはそのままなのですが...。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 1...666768697071727374757677787980...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は主に弦楽器に興味がありました。
私はその逆でした。
ちなみに、文字列は画面オブジェクトのツールチップのように、チャート上に格納することができます。ちょっと曲者ですが、うまくいって、端末の電源を切ると自動的に保存されるようになっています。
ここでいう「過度な複雑化」とは、少数のユーザーに対して、新たに遅い機能を追加することを意味します。非常に効率的なストレージとアクセスのメカニズムが実装されたので、それを壊したくはないのです。
プログラム間（同じコンピュータのクライアント端末間でも）のデータ交換には、ファイルを 使うことができます。 標準クラスをいくつか一度書いておけば十分です。
ちなみに、文字列のグローバル変数について。1つのクライアント端末内のプログラム間で文字列データをやり取りするために必要なのですね。グローバル変数でデータをやり取りするよりも、はるかに効率的な方法です。
Slavaさん、ファイルの最終更新日を決定するmql関数(datetime FileLastModify(string FName ))を作ってください。
本当に必要なんです。そうでなければ、ファイルを参照するか、DLLを使用しなければ、最後に参照したときからデータが変更されたかどうかを判断することは不可能です。
グローバル変数には類似のものがあるが、ファイルにはない。極めて不公平で非人道的だ!
だから言ったじゃないですか。利用可能です。
例えば、ヘッダーファイルを一度インクルードさせています。ifdefは不要です。
条件によって定数をマクロ置換する代わりに、条件によって初期化が異なる変数を使用することができます。
ここでも、デフォルトではdefineではなく、定数変数で条件を定義することができます。
定数IS_DEBUG_MODE が存在すること。
プログラムがどの環境で実行 されているかをその場で判断する機能（テスト、デバッグ、ビジュアルテスト、最適化、DLLの使用を許可する）。
その議論を見逃していたようです。そして、そのハイライトをより詳細に解読することができるでしょうか。
私が必要としているのは、与えられた#defineキーのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。ifdefを使う以外に方法はないようです。
ハイライトされたものは、もっと詳しく解読できるのでしょうか？
おそらく、#ifdefの最も一般的な3つの使い方があります。
1. コンパイルフラグ
2. バージョン管理
3.一度だけ#pragmaの代わりに#ifndef #define でダブルヘッダが含まれないようにする。
全シンボル」でフォワード分析ができるようになりませんか？今、端末がギブアップしています。
2011.07.16 09:51:10 MarketWatchの全シンボルでの テストのため、Testerのフォワードテストは無効
これは、次の期間の通貨バスケットを一つ一つ実行するのではなく、非常に迅速で便利な方法です。
ユーザー同士のチャットはどうでしょうか？
トランザク（マンバ上）にはメッセージを送信する機能があり、そのユーザー名を知ることで、他の会社の顧客とやり取りすることができるのです。他のソフトに頼らずにメッセージのやりとりをしたいのですが、どうしたらいいですか？
の開発者の皆様へ
コメントを終了することなく、また利益をゼロにすることなく、注文タイプを即時執行から保留注文に 変更することはできますか？
MT4で覚えている限りでは、コメントはそのままなのですが...。