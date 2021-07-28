MT5への願い - ページ 73

新しいコメント
 
marketeer:
私は主に弦楽器に興味がありました。

私はその逆でした。

ちなみに、文字列は画面オブジェクトのツールチップのように、チャート上に格納することができます。ちょっと曲者ですが、うまくいって、端末の電源を切ると自動的に保存されるようになっています。

 
MetaDriver:

私の場合はその逆です。

ちなみに、文字列は画面オブジェクトのツールチップのように、チャート上に格納することができます。曲がっているが、動作し、端末の電源を切ると自動的に保存される。

そうなんです、曲がっているんです。もっとまっすぐにしてほしい。;-).
 
stringo:

ここでいう「過度な複雑化」とは、少数のユーザーに対して、新たに遅い機能を追加することを意味します。非常に効率的なストレージとアクセスのメカニズムが実装されたので、それを壊したくはないのです。

プログラム間（同じコンピュータのクライアント端末間でも）のデータ交換にはファイルを 使うことができます。 標準クラスをいくつか一度書いておけば十分です。

ちなみに、文字列のグローバル変数について。1つのクライアント端末内のプログラム間で文字列データをやり取りするために必要なのですね。グローバル変数でデータをやり取りするよりも、はるかに効率的な方法です。

Slavaさん、ファイルの最終更新日を決定するmql関数(datetime FileLastModify(string FName ))を作ってください。

本当に必要なんです。そうでなければ、ファイルを参照するか、DLLを使用しなければ、最後に参照したときからデータが変更されたかどうかを判断することは不可能です。

グローバル変数には類似のものがあるが、ファイルにはない。極めて不公平で非人道的だ!

 
MetaDriver:

Slavaさん、では、とても説得力のあるお願いです。ファイルの最終更新時刻を決定するmql関数を作ってください（datetime FileLastModify(string FName )）。

本当に必要なんです。そうでなければ、ファイルを参照するか、DLLを使用しなければ、最後に参照したときからデータが変更されたかどうかを判断することは不可能です。

グローバル変数 には類似のものがあるが、ファイルにはない。不公平極まりない、非人道的な行為だ!

サービスデスク
 
stringo:

だから言ったじゃないですか。利用可能です。

例えば、ヘッダーファイルを一度インクルードさせています。ifdefは不要です。

条件によって定数をマクロ置換する代わりに、条件によって初期化が異なる変数を使用することができます。

ここでも、デフォルトではdefineではなく、定数変数で条件を定義することができます。

定数IS_DEBUG_MODE が存在すること。

プログラムがどの環境で実行 されているかをその場で判断する機能（テスト、デバッグ、ビジュアルテスト、最適化、DLLの使用を許可する）。

その議論を見逃していたようです。そして、そのハイライトをより詳細に解読することができるでしょうか。

私が必要としているのは、与えられた#defineキーのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。ifdefを使う以外に方法はないようです。

 
Dima_S:

私が必要としているのは、与えられた#defineキーのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。

ちなみに、これも必要。
 
Dima_S:

その議論を見逃していたようです。

私の代わりに世論調査結局何もないまま --ここで

ハイライトされたものは、もっと詳しく解読できるのでしょうか？

おそらく、#ifdefの最も一般的な3つの使い方があります。

1. コンパイルフラグ

2. バージョン管理

3.一度だけ#pragmaの代わりに#ifndef #define でダブルヘッダが含まれないようにする。

私が必要としているのは、与えられた#defineスイッチのセットに応じて、大きなヘッダーファイルの一部を選択的にインクルードする機能です。これについては、#ifdefを使う以外に方法は見つかっていないようです。

まさにそれです。
 

全シンボル」でフォワード分析ができるようになりませんか？今、端末がギブアップしています。

2011.07.16 09:51:10 MarketWatchの全シンボルでの テストのため、Testerのフォワードテストは無効

これは、次の期間の通貨バスケットを一つ一つ実行するのではなく、非常に迅速で便利な方法です。

 

ユーザー同士のチャットはどうでしょうか？

トランザク（マンバ上）にはメッセージを送信する機能があり、そのユーザー名を知ることで、他の会社の顧客とやり取りすることができるのです。他のソフトに頼らずにメッセージのやりとりをしたいのですが、どうしたらいいですか？


削除済み  

の開発者の皆様へ

コメントを終了することなく、また利益をゼロにすることなく、注文タイプを即時執行から保留注文に 変更することはできますか？

MT4で覚えている限りでは、コメントはそのままなのですが...。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
1...666768697071727374757677787980...117
新しいコメント