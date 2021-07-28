MT5への願い - ページ 99

joo:

1.最初、言いたいことがよくわからなかった、では。

2.もし、expがユーザーによって端末のローカライズとして選択された言語を選択するのであれば、はい、ローカライズファイルは必要ではありません。

実は、私の提案する手順をスイッチに例えて考えてみると、端末が現在実行している言語を入力すると、ソフトウェアがインスタンスの記述の中から希望する置換を選択するのです。
 
Urain:
本当に、私の提案した手順をスイッチのように考えて、端末が現在実行している言語を入力し、ソフトウェアがリストからインスタンスの記述の正しい置換を選択します。
うん、かっこいい！
 
Rosh:

暗黙の初期化に頼ってはいけない、変数の初期化で そう書いてある。

運良く0が出ても、次回は運が悪いかもしれない

IMHOは、クライアントに不必要な困難をもたらすのは良いアプローチではありません。

演算をより決定的にし、配列を常にゼロで埋めることは、何の問題もないことです。

CやC++のような言語の欠点を真似して完全にコピーする必要は全くない

 

プッシュ通知は、255文字以内の短いメッセージです。そのような通知はすぐに届けられ、途中で失われることはありません。

デスクトップターミナル（4、5とも）にこのようなメッセージを追加することは可能でしょうか？とても便利でしょう。

ICQやSkypeなどのサードパーティ製プログラムによる解決策もありますが、ビルトインで信頼性の高い 機能があれば、非常に便利だと思います。


ps: 私は技術的に詳しくないので、質問させてください。

 
papaklass:

タスクマネージャーでterminal64.exeを区別する方法はありますか？複数の端末を開いておくと不便です。

win7では、プロセスのプロパティを開き、「一般」で「場所」を確認することができます。
 
papaklass:

PID（プロセスID）が適切でないのでは？
 
papaklass:

PS：いいえ、 "ターミナル64.exe "ではなく、コメントにデスクトップのショートカットを追加してください。例えば、「MetaTrader 5 Client Terminal」ではなく、「MetaTrader 5 Client Terminal MT5_1」とし、MT5_1は3つのターミナルのうちの最初のターミナルのショートカットとします。

可能なのでしょうか？

 

エディターでのESCボタンの権利を復活してくれたことに感謝したい。

これが誰かの依頼でサービスした のなら、素敵なあなたは説得力に＋100スキルです。

開発者主導の場合、理解力+1される。

sergeev:

エディターでESCボタンの権利を復活してくれたことに感謝したい。


sergeev、秘密でないと したら、どういうことですか？:-)
 
denkir:
セルゲイエフ あれは だったんだ？:-)

当初から最近まで、エラーの一覧が表示されるコンパイルウィンドウは、Ctrl+Tで非表示にするしかありませんでした。

しかし、MT4を含む他のエディタでは、このウィンドウはEscで隠されています。

一週間前、私はEscボタンが再び作動していることを発見しました。Ctrl+Tを習慣的に使っているので、いつから使えるようになったのかはっきり言えません。

だいぶ前にSDでお願いしたことがあるのですが、応募が締め切られてしまいました。

しかし、今、驚いたことに、それが実現したのです。そして、この編集を進めてくれた人たちにありがとうと言いたい。

