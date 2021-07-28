MT5への願い - ページ 68 1...616263646566676869707172737475...117 新しいコメント 削除済み 2011.05.31 16:10 #671 stringo:ビジュアライゼーションは、もうすぐ、もうすぐです。すでに存在し、内部テストを実施中 次のビルドですぐなのか、2、3年後なのか。 x572intraday 2011.06.08 22:33 #672 端末には、各チャートウィンドウのタブが付いた横棒が表示されます。タブでバーがあふれた場合は、マウスで 矢印をクリック（前後）してスクロールする必要があります。お願い：オーバーフローでこれらのタブをいくつかの行（バー）に転送するオプションを設定で追加してください、それはマウスでスクロールする唯一の能力を通してそれらを操作するために、ウィンドウの数が多いと非常に便利ではありません。最後の手段として、2本のバーを互いに下に配置すれば十分ですが、1本のバーがモニターの後ろに行くのはいただけませんねあるいは、設定ではなく、ウィンドウ間インタフェースの可動境界をドラッグ＆ドロップで直交操作し、例えばWindowsのように、実行中のプログラムを表示したバーの高さを変更できるレベルでもよい。 Валерий 2011.06.09 12:02 #673 x100intraday:... そうですね、これは楽器の数が多いと本当に必要なことです。 Юрий 2011.06.11 01:30 #674 1) 「ツール」ウィンドウで、次のことができるといいですね。マウスの右ボタンを使用すると、例えば、表示するために利用可能なブックマークのいずれかを選択することができ、どれが必要ありません（もちろん、絶対にすべてではない - 貿易、歴史、いずれの場合でも資産、すべての必要性が、残りの部分は設定する機会を価値があるかもしれません）。ポイントは、それらの情報を使用するつもりはほとんどない場合、それらのいくつかは、表示（更新/更新）されていることです。私の場合、例えば、現在役に立っている11のうち、4-5。あとは、目の前に迫ってこないように、削除したい。2) "ナビゲーター "ウィンドウで、"MetatTrader 5 "ツリー内の "Indicators","Custom Indicators", "Expert Advisors", "Scripts "などの項目を表示させないようにします（可能であれば）。ここでも、不要な/邪魔な要素や情報を削除するためです。例えば、私にとっては、IndicatorやExpert Advisorも、そこでは何の役にも立ちません。メタトレーダーのこのようなウィンドウは、マニュアルでトレードしている人にはかなり便利だと思います)。 Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5 2009.11.23Андрейwww.mql5.com Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4. OpenClose 2011.06.11 15:27 #675 MT5のストラテジーテスターで、MT4と同じように「結果」ウィンドウを表示する方法を教えてください。 MT4とMT5のストラテジーテスターのファイルから「結果」ウィンドウを表示しています。 ファイル: testermt4.jpg 142 kb testermt5.jpg 207 kb 削除済み 2011.06.11 15:42 #676 OpenClose:MT5ストラテジーテスターで、MT4と同じように「結果」ウィンドウを表示する方法を教えてください。 MT4とMT5ストラテジーテスターの「結果」ウィンドウファイルです。現在MT4で「結果」と呼ばれているものはレポートと呼ばれ、あなたが探そうとしているものは（今のところうまくいけば）行方不明です。現時点では、HTML / Open XML形式のレポートデータをアップロードすることで、テスターで取引履歴を確認することができます。 OpenClose 2011.06.11 16:56 #677 Interesting:現在MT4で「結果」と呼ばれているものはレポートと呼ばれ、あなたが探そうとしているものは（今のところうまくいけば）行方不明です。現時点では、HTML / Open XML形式のレポートデータをアップロードすることで、テスターで取引履歴を 確認することができます。 履歴上の無効なエントリーをデバッグすることはほとんど不可能なので、残念です。 例：MT4の「結果」ウィンドウで、トレードをクリックすると、すぐにチャート上に表示されます。 MT3でも同じモードでした。(MT2の場合 - 知りません)。 開発者への大きなお願いですが、怠けずにやってください。 Renat Fatkhullin 2011.06.11 18:18 #678 もしかして、トレードの表示モードの切り替えのことでしょうか？4種類の詳細モードがあり、デフォルトでは一般的なレポートが開きます。 削除済み 2011.06.11 18:22 #679 Renat:これは、トランザクションの表示モードの切り替えのことでしょうか？4種類の詳細モードがあり、デフォルトでは一般的なレポートが開きます。 それでしょう。:) OpenClose 2011.06.11 20:31 #680 Renat: これは、トランザクションの表示モードの切り替えのことでしょうか？4種類の詳細モードがあり、デフォルトでは一般的なレポートが開きます。 ありがとうございます。聞き取れませんでした。ヘルプにコンテキストメニューへのリンクがあります。 1...616263646566676869707172737475...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ビジュアライゼーションは、もうすぐ、もうすぐです。すでに存在し、内部テストを実施中
...
1) 「ツール」ウィンドウで、次のことができるといいですね。マウスの右ボタンを使用すると、例えば、表示するために利用可能なブックマークのいずれかを選択することができ、どれが必要ありません（もちろん、絶対にすべてではない - 貿易、歴史、いずれの場合でも資産、すべての必要性が、残りの部分は設定する機会を価値があるかもしれません）。
ポイントは、それらの情報を使用するつもりはほとんどない場合、それらのいくつかは、表示（更新/更新）されていることです。私の場合、例えば、現在役に立っている11のうち、4-5。あとは、目の前に迫ってこないように、削除したい。
2) "ナビゲーター "ウィンドウで、"MetatTrader 5 "ツリー内の "Indicators","Custom Indicators", "Expert Advisors", "Scripts "などの項目を表示させないようにします（可能であれば）。ここでも、不要な/邪魔な要素や情報を削除するためです。例えば、私にとっては、IndicatorやExpert Advisorも、そこでは何の役にも立ちません。
メタトレーダーのこのようなウィンドウは、マニュアルでトレードしている人にはかなり便利だと思います)。
MT5のストラテジーテスターで、MT4と同じように「結果」ウィンドウを表示する方法を教えてください。
MT4とMT5のストラテジーテスターのファイルから「結果」ウィンドウを表示しています。
MT5ストラテジーテスターで、MT4と同じように「結果」ウィンドウを表示する方法を教えてください。
MT4とMT5ストラテジーテスターの「結果」ウィンドウファイルです。
現在MT4で「結果」と呼ばれているものはレポートと呼ばれ、あなたが探そうとしているものは（今のところうまくいけば）行方不明です。
現時点では、HTML / Open XML形式のレポートデータをアップロードすることで、テスターで取引履歴を確認することができます。
現在MT4で「結果」と呼ばれているものはレポートと呼ばれ、あなたが探そうとしているものは（今のところうまくいけば）行方不明です。
現時点では、HTML / Open XML形式のレポートデータをアップロードすることで、テスターで取引履歴を 確認することができます。履歴上の無効なエントリーをデバッグすることはほとんど不可能なので、残念です。
例：MT4の「結果」ウィンドウで、トレードをクリックすると、すぐにチャート上に表示されます。 MT3でも同じモードでした。(MT2の場合 - 知りません)。
開発者への大きなお願いですが、怠けずにやってください。
もしかして、トレードの表示モードの切り替えのことでしょうか？4種類の詳細モードがあり、デフォルトでは一般的なレポートが開きます。
これは、トランザクションの表示モードの切り替えのことでしょうか？4種類の詳細モードがあり、デフォルトでは一般的なレポートが開きます。
これは、トランザクションの表示モードの切り替えのことでしょうか？4種類の詳細モードがあり、デフォルトでは一般的なレポートが開きます。
ありがとうございます。聞き取れませんでした。ヘルプにコンテキストメニューへのリンクがあります。