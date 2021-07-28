MT5への願い - ページ 77 1...707172737475767778798081828384...117 新しいコメント Andrey Vasiliev 2011.09.25 00:01 #761 Lizar:MetaQuotesだけの仮想サーバーと同じ？ いや、もっとシンプルに、通常のWebインターフェースで、どのOSのどのブラウザーからでもアクセスできるようなものです。 rlx 2011.09.28 10:07 #762 提案があります。例えば、2つのExpert Advisorが別々のウィンドウにぶら下がっているとします。最初の専門家は、あるアルゴリズムを実装しています。advisor.ex5 第一人者int signal = 0; void OnTick() { ///// какие то вычисления ///// потому получение сигнала или signal = 0; или signal = 1; или signal =-1; } int GetSignal(void) export {return(signal);}第二のエキスパートは、第一のエキスパートからデータを受け取りtrader.ex5 第二のエキスパート#import "advisor.ex5" int GetSignal(void); #import void OnTick() { Print(GetSignal()); }マルチスレッドとモジュラリティの魅力がここにあります :)PS// このバージョンでコンパイルしてみました。エラーなくコンパイルされます。最初のExpert Advisorは、シグナルを設定します。信号はゼロに等しくない。2つ目のEAでは関数のエクスポートに成功していますが、signalの 値が0になってしまいます。 つまり、2つ目のEAでは1つ目のEAのインスタンスをもう一つ作成していることが分かります（ただし、EAの新しいインスタンスでOnTick()を呼ぶ人はいないため信号 は値を取らない)。新たにインスタンスを作成するのではなく、既にあるインスタンスを検索して接続するようにしたいのですが。開発者の皆様、グローバル変数の 使用を提案しないでください。Expert Advisor は、既に動作している Expert Advisor と接続する必要があります。一般的な型の配列や構造体の配列を渡すことができる。これらのメソッドは、さらに処理したり（Set メソッド）、入力したり（Getメソッド）することができる。これがあれば、どんなチャンスが生まれるか。MQL5では、ニューラルネットワーク、ハンドラ、ジェネレータ、ライブラリなどを記述することができます。 このようなオブジェクトは、1つのインスタンスで 必要とされ、それ自身のスレッドで実行 される。そして、それらはMQL5で書かれています。そして、サードパーティのアプリケーションに書かれていないこと。 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第2回）：取引戦略の仮想ポジションへの移行 あらゆるタイプのトレーリングストップを開発してEAに接続する方法 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第1回）：複数取引戦略の連携 rlx 2011.09.28 11:51 #763 同じDLLのようにライブラリとして行うのがよいでしょう。あるいは、図書館と専門家の共生のようなものです。MetaEditor5 ---- File ---- Create ----Dynamic Library.機能を実装する。1.ライブラリは別スレッドで読み込むことができます。マルチスレッド 独自の初期化機能、非初期化機能を持つということです。2.他のスクリプトの専門家が、すでに実行されているライブラリに接続すること。の相互 作用を促進します。3.ライブラリの動的なロード、アンロードが可能です。省資源 化例えば、ある時刻に実行されるある処理（キャプチャー）がある。この処理は、メモリに常時ハングアップしているわけではありません。Expert Advisorは、ライブラリをロードして操作を行い、一定時間後にライブラリをアンロードします。 Andrew Petras 2011.09.30 15:15 #764 ツール - 歴史列による並べ替えを追加してください。 Andrew Petras 2011.09.30 15:20 #765 ここに追加することを提案します。"サーバーとの接続を切断する "という切断で Mykola Demko 2011.09.30 16:11 #766 MoneyJinn:スクリプトの駐車サービスが必要。パーキング.mql5.comMQのこれまでのチャンピオンシップの経験から、これを実現することができるのだと思います。 MetaQuotesのVPSは需要があり、このような強力な技術サポートがあれば、私は真っ先に契約するつもりです。 gumgum 2011.09.30 22:12 #767 元に戻す」（Ctrl+z）を追加したいのですが、誤ってインジケータ付きのチャートを削除してしまいましたCtrl+zで全て正常になります。 Andrey Dik 2011.09.30 22:22 #768 Urain: MetaQuotesのVPSは需要があり、このような強力な技術サポートがあれば、私は真っ先にサインアップするでしょう。MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)MetaQuotesは、私があえてVPSで EAをホスト する唯一の会社でしょう（自分のサーバーがあれば別ですが）。 Anatoli Kazharski 2011.09.30 23:09 #769 joo:MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)MetaQuotesは、おそらく私があえてVPSでEAをホストする唯一の会社です（自分のサーバーがあれば別ですが）。 このように、MetaQuotesは徐々にスーパーカンパニーになっていくでしょう。それはまさに素晴らしいことです。))) Slava 2011.10.01 11:14 #770 gumgum:元に戻す」（Ctrl+z）を追加したいのですが、誤ってインジケータ付きのチャートを削除してしまいましたCtrl+zで全て正常になります。 メニュー ファイル - 削除されたものを開く。 しかし、まず、サービス - 設定 - チャートタブ -削除したチャートを 再オープンするために保存する にチェックを入れる必要があります。 1...707172737475767778798081828384...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MetaQuotesだけの仮想サーバーと同じ？
提案があります。
例えば、2つのExpert Advisorが別々のウィンドウにぶら下がっているとします。
最初の専門家は、あるアルゴリズムを実装しています。
advisor.ex5 第一人者
第二のエキスパートは、第一のエキスパートからデータを受け取り
trader.ex5 第二のエキスパート
マルチスレッドとモジュラリティの魅力がここにあります :)
PS// このバージョンでコンパイルしてみました。エラーなくコンパイルされます。
最初のExpert Advisorは、シグナルを設定します。信号はゼロに等しくない。
2つ目のEAでは関数のエクスポートに成功していますが、signalの 値が0になってしまいます。 つまり、2つ目のEAでは1つ目のEAのインスタンスをもう一つ作成していることが分かります（ただし、EAの新しいインスタンスでOnTick()を呼ぶ人はいないため信号 は値を取らない)。
新たにインスタンスを作成するのではなく、既にあるインスタンスを検索して接続するようにしたいのですが。
開発者の皆様、グローバル変数の 使用を提案しないでください。
Expert Advisor は、既に動作している Expert Advisor と接続する必要があります。
一般的な型の配列や構造体の配列を渡すことができる。これらのメソッドは、さらに処理したり（Set メソッド）、入力したり（Getメソッド）することができる。
これがあれば、どんなチャンスが生まれるか。MQL5では、ニューラルネットワーク、ハンドラ、ジェネレータ、ライブラリなどを記述することができます。
このようなオブジェクトは、1つのインスタンスで 必要とされ、それ自身のスレッドで実行 される。
そして、それらはMQL5で書かれています。そして、サードパーティのアプリケーションに書かれていないこと。
同じDLLのようにライブラリとして行うのがよいでしょう。
あるいは、図書館と専門家の共生のようなものです。
MetaEditor5 ---- File ---- Create ----Dynamic Library.
機能を実装する。
1.ライブラリは別スレッドで読み込むことができます。
2.他のスクリプトの専門家が、すでに実行されているライブラリに接続すること。
3.ライブラリの動的なロード、アンロードが可能です。
ツール - 歴史
列による並べ替えを追加してください。
ここに追加することを提案します。
"サーバーとの接続を切断する "という切断で
スクリプトの駐車サービスが必要。
パーキング.mql5.com
MQのこれまでのチャンピオンシップの経験から、これを実現することができるのだと思います。
元に戻す」（Ctrl+z）を追加したいのですが、誤ってインジケータ付きのチャートを削除してしまいましたCtrl+zで全て正常になります。
MetaQuotesのVPSは需要があり、このような強力な技術サポートがあれば、私は真っ先にサインアップするでしょう。
MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)
MetaQuotesは、私があえてVPSで EAをホスト する唯一の会社でしょう（自分のサーバーがあれば別ですが）。
MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)
MetaQuotesは、おそらく私があえてVPSでEAをホストする唯一の会社です（自分のサーバーがあれば別ですが）。
元に戻す」（Ctrl+z）を追加したいのですが、誤ってインジケータ付きのチャートを削除してしまいましたCtrl+zで全て正常になります。
メニュー ファイル - 削除されたものを開く。
しかし、まず、サービス - 設定 - チャートタブ -削除したチャートを 再オープンするために保存する にチェックを入れる必要があります。