MT5への願い - ページ 77

新しいコメント
 
Lizar:

MetaQuotesだけの仮想サーバーと同じ？

いや、もっとシンプルに、通常のWebインターフェースで、どのOSのどのブラウザーからでもアクセスできるようなものです。
 

提案があります。

例えば、2つのExpert Advisorが別々のウィンドウにぶら下がっているとします。

最初の専門家は、あるアルゴリズムを実装しています。

advisor.ex5 第一人者

int signal = 0;

void OnTick()
  {
///// какие то вычисления
///// потому получение сигнала

  или signal = 0;
  или signal = 1;
  или signal =-1;
  }
int  GetSignal(void)  export {return(signal);}

第二のエキスパートは、第一のエキスパートからデータを受け取り

trader.ex5 第二のエキスパート

#import "advisor.ex5"
  int  GetSignal(void);
#import
void OnTick()
  {
   Print(GetSignal());
  }

マルチスレッドとモジュラリティの魅力がここにあります :)

PS// このバージョンでコンパイルしてみました。エラーなくコンパイルされます。

最初のExpert Advisorは、シグナルを設定します。信号はゼロに等しくない。

2つ目のEAでは関数のエクスポートに成功していますが、signalの 値が0になってしまいます。 つまり、2つ目のEAでは1つ目のEAのインスタンスをもう一つ作成していることが分かります（ただし、EAの新しいインスタンスでOnTick()を呼ぶ人はいないため信号 は値を取らない)。

新たにインスタンスを作成するのではなく、既にあるインスタンスを検索して接続するようにしたいのですが。

開発者の皆様、グローバル変数の 使用を提案しないでください。

Expert Advisor は、既に動作している Expert Advisor と接続する必要があります。

一般的な型の配列や構造体の配列を渡すことができる。これらのメソッドは、さらに処理したり（Set メソッド）、入力したり（Getメソッド）することができる。

これがあれば、どんなチャンスが生まれるか。MQL5では、ニューラルネットワーク、ハンドラ、ジェネレータ、ライブラリなどを記述することができます。

このようなオブジェクトは、1つのインスタンスで 必要とされ、それ自身のスレッドで実行 される。

そして、それらはMQL5で書かれています。そして、サードパーティのアプリケーションに書かれていないこと。

 

同じDLLのようにライブラリとして行うのがよいでしょう。

あるいは、図書館と専門家の共生のようなものです。

MetaEditor5 ---- File ---- Create ----Dynamic Library.

機能を実装する。

1.ライブラリは別スレッドで読み込むことができます。

マルチスレッド 独自の初期化機能、非初期化機能を持つということです。

2.他のスクリプトの専門家が、すでに実行されているライブラリに接続すること。

相互 作用を促進します。

3.ライブラリの動的なロード、アンロードが可能です。

省資源 化例えば、ある時刻に実行されるある処理（キャプチャー）がある。

この処理は、メモリに常時ハングアップしているわけではありません。Expert Advisorは、ライブラリをロードして操作を行い、一定時間後にライブラリをアンロードします。

 

ツール - 歴史

列による並べ替えを追加してください。

 

ここに追加することを提案します。

"サーバーとの接続を切断する "という切断で

 
MoneyJinn:

スクリプトの駐車サービスが必要。

パーキング.mql5.com

MQのこれまでのチャンピオンシップの経験から、これを実現することができるのだと思います。

MetaQuotesのVPSは需要があり、このような強力な技術サポートがあれば、私は真っ先に契約するつもりです。
 

元に戻す」（Ctrl+z）を追加したいのですが、誤ってインジケータ付きのチャートを削除してしまいましたCtrl+zで全て正常になります。

 
Urain:
MetaQuotesのVPSは需要があり、このような強力な技術サポートがあれば、私は真っ先にサインアップするでしょう。

MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)

MetaQuotesは、私があえてVPSで EAをホスト する唯一の会社でしょう（自分のサーバーがあれば別ですが）。

 
joo:

MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)

MetaQuotesは、おそらく私があえてVPSでEAをホストする唯一の会社です（自分のサーバーがあれば別ですが）。

このように、MetaQuotesは徐々にスーパーカンパニーになっていくでしょう。それはまさに素晴らしいことです。)))
 
gumgum:

元に戻す」（Ctrl+z）を追加したいのですが、誤ってインジケータ付きのチャートを削除してしまいましたCtrl+zで全て正常になります。

メニュー ファイル - 削除されたものを開く。

しかし、まず、サービス - 設定 - チャートタブ -削除したチャートを 再オープンするために保存する にチェックを入れる必要があります。

1...707172737475767778798081828384...117
新しいコメント