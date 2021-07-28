MT5への願い - ページ 69 1...626364656667686970717273747576...117 新しいコメント Юрий 2011.06.13 01:56 #681 Arster:1) 「ツール」ウィンドウで、次のことができるといいですね。マウスの右ボタンを使用すると、例えば、表示するために利用可能なブックマークのいずれかを選択することができ、どれが必要ありません（もちろん、絶対にすべてではない - 貿易、歴史、いずれの場合でも資産、すべての必要性が、残りの部分は設定する機会を価値があるかもしれません）。ポイントは、それらの情報を使用するつもりはほとんどない場合、それらのいくつかは、表示（更新/更新）されていることです。私の場合、例えば、現在役に立っている11のうち、4-5。あとは、目の前に迫ってこないように、削除したい。2) "ナビゲーター "ウィンドウで、"MetatTrader 5 "ツリー内の "Indicators","Custom Indicators", "Expert Advisors", "Scripts "などの項目を表示させないようにします（可能であれば）。ここでも、不要な/邪魔な要素や情報を削除するためです。例えば、私にとっては、IndicatorやExpert Advisorも、そこでは何の役にも立ちません。メタトレーダーでこれらのウィンドウを設定すれば、手動で取引する人にとっては非常に便利だと思います)。もうひとつの願い。3）メタトレーダー5の自動更新について。今テスト中に - それは、プログラム自体が更新をダウンロードし、それが無効にすることはできませんときに正当化される - すでに修正されたエラーで私たちを困らせないために:)しかし、してください、非常に高価なトラフィックを含む200〜300メガバイトのアップデートをダウンロードするAdobe製品にならない（これは約$ 30〜50にいくつかの関税で、それはベラルーシのいくつかの携帯電話事業者に含まれる制限以上のコスト）し、彼らがインストールする必要があるかどうかを尋ねます。:)それはすべての更新されたコンポーネントとメタトレーダーが少ない（それほど少ないではありませんが）取ることは明らかであるが、それはあなたがお金/トラフィックの比較的小さなバランスを持っているときに不快な状況であるかもしれません路上であなたのラップトップからアカウントに位置/チャートに移動し、メタトレーダーの更新と接続が切れて幸せになる、お金/トラフィックが切れたため、と位置を修正したり閉じるために時間を持っていなかった。誰もが無制限のインターネットアクセスを持っているわけではないことを忘れないでください（特に路上で）、他の国やプログラムで予見できない他のニュアンスがたくさんあるので、プログラムが更新するときに最善を知っていると仮定しないでください :)MT4では、ノートパソコン上のフォルダからプログラムの更新を削除するだけで問題が解決しましたが、完全な新しいバージョンをダウンロードして再インストールすれば、いつでも更新することができます。また、最終安定版では、自動更新がメインモジュールに組み込まれているので、可能であれば、自動更新の有効・無効のチェックボックスを1つ設定に作ってください。この点については、多くの人が納得してくれるのではないでしょうか。P.S.：できれば、Will do, will not be, think などのスタイルで期待することを知るために、3つのポイントについて回答していただけませんか？ありがとうございます。建設的な提案であることを期待します。 Andrey Vasiliev 2011.06.13 02:28 #682 テスターに追加するといいと思います。1.初回入金額：100ドル、500ドル、1000ドル。ターミナルを再起動するときや、最適化を実行するときにリセットしてはいけません。2.最適化された 結果から個々の設定を選択し、保存することができます。3.テスト終了までの時間（テスターを最小にしない）。4.最適化モードが選択されていても、パラメータが選択されていない場合は、テストボタン（Start）を押さないようにするだけでよい。5.テスターを起動すると、MT4のようにすでに約定した取引の一覧が表示されるはずです。最適化の際、Expert Advisorのドローダウンの最大絶対 値などのパラメータは非常に重要ですが、何らかの理由でこれが欠落しています。 Yuriy Zaytsev 2011.06.13 09:11 #683 MoneyJinn:テスターに追加するといいと思います。1.初回入金額：100ドル、500ドル、1000ドル。ターミナルを再起動するときや、最適化を実行するときにリセットしてはいけません。2.最適化された 結果から個々の設定を選択し、保存することができます。3.テスト終了までの時間（テスターを最小にしない）。4.最適化モードが選択されていても、パラメータが選択されていない場合は、テストボタン（Start）を押さないようにするだけでよい。5.テスターを起動すると、MT4のようにすでに約定した取引の一覧が表示されるはずです。最適化の際、Expert Advisorのドローダウンの最大絶対 値などのパラメータは非常に重要ですが、何らかの理由でこれが欠落しています。1) plys 466, 再起動時にリセットされない。 Dmitriy Skub 2011.06.16 22:59 #684 各チャートのニューステロップの表示を個別にコントロール できると良いと思います。ボリューム表示などと同じ要領で。なぜなら、例えばここではあまり良い印象を受けないからです。ありがとうございました。 Igor Makanu 2011.06.19 09:14 #685 MQL5でエリオット波動を自動分析 するコードがkodobaseにもMarketにもないのですが、このコードに少し知性を持たせれば、MT5はもっと需要が増えるでしょう。 Maxim 2011.06.28 15:21 #686 ダウ平均株価のサイトで2020年までの将来価格の予測（High, Lowのバー）を見て、同じようなものを作ろうとMT5のグラフィカルオブジェクトに行きましたが、何も見つかりませんでした。 新着情報を読むと、MTではテクニカル 指標が多くてつまらないし、不便だし、新着情報はフォントも変えられないし、ウィンドウはどんな動きでも「移動」できないし、逆にニュースウィンドウはチャートのあるタブに移動できないし。 Документация по MQL5: Технические индикаторы www.mql5.com Технические индикаторы - Документация по MQL5 Vladimir Gomonov 2011.06.28 19:54 #687 コンパイラーへ複雑な有理数演算はすべて恐ろしく遅いので、小さな構造体は参照だけでなく値で転送するようにしてください。この制限を超えると、コンパイラは値で渡された構造体を渡さず、参照渡しを厳密に要求します。また、関数の結果として小さな構造体を返せるようになると良いですね。--演算子の過負荷にも一票。 いつか手を出したいと思っています。C++と融合する」というコースがとられ、一般的に支持されているようです。 非標準の数学オブジェクトを使った算術演算のための関数構文は非常に不便であり、また速度もかなり低下する。 は、インライン置換ができず、関数呼び出しの支出が必要なためです。 TheXpert 2011.06.28 20:09 #688 また、多重継承にも対応。なんだこれ :)仮想継承なんてクソくらえ、衝突はあってもいいが、多重継承は必要だ。 削除済み 2011.06.28 20:11 #689 TheXpert: また、多重継承にも対応。なんだこれ :) もしセキュリティが失敗したら、私も4人とも失敗します。また、火星人（彼らは8人ずつ持っています）を数人連れてくることを約束します...。:) Vladimir Gomonov 2011.06.28 21:07 #690 TheXpert:また、多重継承にも対応。なんだこれ :)仮想継承なんてクソくらえ、衝突はあってもいいが、多重継承は必要だ。ババ・ヤーガは反対している 私もだ 多重継承は邪道だ 私は、プラスではなく、シャープとの融合に賛成です。 何世代もの経験を考慮すると、そちらの方がずっと理にかなっています。 1...626364656667686970717273747576...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1) 「ツール」ウィンドウで、次のことができるといいですね。マウスの右ボタンを使用すると、例えば、表示するために利用可能なブックマークのいずれかを選択することができ、どれが必要ありません（もちろん、絶対にすべてではない - 貿易、歴史、いずれの場合でも資産、すべての必要性が、残りの部分は設定する機会を価値があるかもしれません）。
ポイントは、それらの情報を使用するつもりはほとんどない場合、それらのいくつかは、表示（更新/更新）されていることです。私の場合、例えば、現在役に立っている11のうち、4-5。あとは、目の前に迫ってこないように、削除したい。
2) "ナビゲーター "ウィンドウで、"MetatTrader 5 "ツリー内の "Indicators","Custom Indicators", "Expert Advisors", "Scripts "などの項目を表示させないようにします（可能であれば）。ここでも、不要な/邪魔な要素や情報を削除するためです。例えば、私にとっては、IndicatorやExpert Advisorも、そこでは何の役にも立ちません。
メタトレーダーでこれらのウィンドウを設定すれば、手動で取引する人にとっては非常に便利だと思います)。
もうひとつの願い。
3）メタトレーダー5の自動更新について。今テスト中に - それは、プログラム自体が更新をダウンロードし、それが無効にすることはできませんときに正当化される - すでに修正されたエラーで私たちを困らせないために:)
しかし、してください、非常に高価なトラフィックを含む200〜300メガバイトのアップデートをダウンロードするAdobe製品にならない（これは約$ 30〜50にいくつかの関税で、それはベラルーシのいくつかの携帯電話事業者に含まれる制限以上のコスト）し、彼らがインストールする必要があるかどうかを尋ねます。:)それはすべての更新されたコンポーネントとメタトレーダーが少ない（それほど少ないではありませんが）取ることは明らかであるが、それはあなたがお金/トラフィックの比較的小さなバランスを持っているときに不快な状況であるかもしれません路上であなたのラップトップからアカウントに位置/チャートに移動し、メタトレーダーの更新と接続が切れて幸せになる、お金/トラフィックが切れたため、と位置を修正したり閉じるために時間を持っていなかった。誰もが無制限のインターネットアクセスを持っているわけではないことを忘れないでください（特に路上で）、他の国やプログラムで予見できない他のニュアンスがたくさんあるので、プログラムが更新するときに最善を知っていると仮定しないでください :)MT4では、ノートパソコン上のフォルダからプログラムの更新を削除するだけで問題が解決しましたが、完全な新しいバージョンをダウンロードして再インストールすれば、いつでも更新することができます。
また、最終安定版では、自動更新がメインモジュールに組み込まれているので、可能であれば、自動更新の有効・無効のチェックボックスを1つ設定に作ってください。この点については、多くの人が納得してくれるのではないでしょうか。
P.S.：できれば、Will do, will not be, think などのスタイルで期待することを知るために、3つのポイントについて回答していただけませんか？ありがとうございます。建設的な提案であることを期待します。
テスターに追加するといいと思います。
1.初回入金額：100ドル、500ドル、1000ドル。ターミナルを再起動するときや、最適化を実行するときにリセットしてはいけません。
2.最適化された 結果から個々の設定を選択し、保存することができます。
3.テスト終了までの時間（テスターを最小にしない）。
4.最適化モードが選択されていても、パラメータが選択されていない場合は、テストボタン（Start）を押さないようにするだけでよい。
5.テスターを起動すると、MT4のようにすでに約定した取引の一覧が表示されるはずです。
最適化の際、Expert Advisorのドローダウンの最大絶対 値などのパラメータは非常に重要ですが、何らかの理由でこれが欠落しています。
各チャートのニューステロップの表示を個別にコントロール できると良いと思います。ボリューム表示などと同じ要領で。
なぜなら、例えばここではあまり良い印象を受けないからです。
ダウ平均株価のサイトで2020年までの将来価格の予測（High, Lowのバー）を見て、同じようなものを作ろうとMT5のグラフィカルオブジェクトに行きましたが、何も見つかりませんでした。
新着情報を読むと、MTではテクニカル 指標が多くてつまらないし、不便だし、新着情報はフォントも変えられないし、ウィンドウはどんな動きでも「移動」できないし、逆にニュースウィンドウはチャートのあるタブに移動できないし。
コンパイラーへ
複雑な有理数演算はすべて恐ろしく遅いので、小さな構造体は参照だけでなく値で転送するようにしてください。
この制限を超えると、コンパイラは値で渡された構造体を渡さず、参照渡しを厳密に要求します。
また、関数の結果として小さな構造体を返せるようになると良いですね。
演算子の過負荷にも一票。 いつか手を出したいと思っています。C++と融合する」というコースがとられ、一般的に支持されているようです。
非標準の数学オブジェクトを使った算術演算のための関数構文は非常に不便であり、また速度もかなり低下する。
は、インライン置換ができず、関数呼び出しの支出が必要なためです。
また、多重継承にも対応。なんだこれ :)
仮想継承なんてクソくらえ、衝突はあってもいいが、多重継承は必要だ。
ババ・ヤーガは反対している 私もだ 多重継承は邪道だ
私は、プラスではなく、シャープとの融合に賛成です。 何世代もの経験を考慮すると、そちらの方がずっと理にかなっています。