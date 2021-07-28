MT5への願い - ページ 75

新しいコメント
削除済み  

CD内の アプリケーション#163577について。

これらはすべて良いことであり、理解できるのですが、 - 例えば、MARKETサービス用にプロジェクトが 準備されている場合、どのようにファイルをカットするのでしょうか？

 

司会者さん、こんにちは。

MT5と MT4の 画面フォームに、「指標一覧」ウィンドウのメニューに「すべて削除」というオプション（＝ボタン）を追加してほしいという大要望があります（写真参照）。


もちろん理想的なのは、選択したウィンドウ、つまりメイン・チャート・ウィンドウと同様に、他のウィンドウでも（図のメニューから）すべてのインディケータを削除できるようにすることでしょう。
 
ForexMoneyMaker:

司会者さん、こんにちは。

MT5と MT4の 画面フォームに、「指標一覧」ウィンドウのメニューに「すべて削除」というオプション（＝ボタン）を追加してほしいという大要望があります（写真参照）。


理想的なのは、選択したウィンドウ、つまりメインチャートウィンドウと他のウィンドウのすべてのインジケータを削除できることです（写真のメニューに従います）。
または、ChartIndicatorDelete() 関数を使用したスクリプトを作成し、それにホットキーを 割り当てることも可能です。
 
ForexMoneyMaker:

司会者さん、こんにちは。

MT5と MT4の 画面フォームに、「指標一覧」ウィンドウのメニューに「すべて削除」というオプション（＝ボタン）を追加してほしいという大要望があります（写真参照）。


もちろん理想的なのは、選択したウィンドウ、つまりメイン・チャート・ウィンドウと同様に、他のウィンドウでも（図のメニューから）すべてのインディケータを削除できるようにすることでしょう。
設定をテンプレートまたはプロファイルとして保存し（必要な場合）、チャートを閉じてから再度開くだけです。
 

教えてください、開閉文字の間にコードブロックの折りたたみボタンを当てにしていいのでしょうか？() {} [] など。

ありがとうございました。

 
IvanovDns:

教えてください、開閉文字の間にコードブロックの折りたたみボタンを当てにしていいのでしょうか？() {} [] など。

ありがとうございました。

折り畳みはまだ想定していません。
 

MQL5でのデバッガーに関する提案です。

コードのデバッグを行う場合、同じ変数の値を追跡する必要があります。しかし、MetaEditorを終了した後、トラッキングする変数を再度トラッキングウィンドウに追加する必要があり、時間がかかります。指定したウィンドウに必要な変数を自動で追加したい。例えば、デバッグ対象のプログラムと同じ名前で、拡張子が異なるテンプレートファイルを作る。 あるいは、その他の方法で、適当に作る。ありがとうございました。

 

DEVELOPERSは考えて対応してください。

数学の計算モードを少し仕上げる。

何のためにあるのかが明確である．方程式を解いたりすることができるんだ......。明確でないのは、以下の点です。

皆さんのご協力をお願いしている解決策で、不都合な点を描いてみます。

1.自由度の高いシンプルなExpert Advisorを実行すると、OnTick()関数が常に繰り返されるため、非常に長い時間がかかります。そのため、普通のフィッティングと見分けがつきにくい、非常に解析しにくいごちゃごちゃしたものになってしまいます。

この問題の判断として、テスト開始前に各自由度（テスターで検索される変数）を個別に推定しておくと、列挙に不要な値（検索された区間の変数ではなく、検索された値）を1組でも削除すれば、大幅に時間を短縮できる可能性があります ...篩い分けの結果、不連続な間隔が得られる ...これらの区切りは、最適化のために不要な変数を削除した場所に現れます。 この除外された値を持つ区間をテスターでどのように使用するかは、明確ではありませんね？

2.また、予備的変数解析の問題にも遭遇する．現在の気配値チャートで初歩的なオーバーシュートを計算する必要がある場合 ...それをすべてスクリプトにしなければならない．スクリプトは効率的とは言えないが・・・。1つのスレッドで動くからだ．多くのパラメータ検索で、大量のネストされたループの結果 ...スクリプトは長い間このループでハングアップします．この場合、ループを通過した変数はInputで出力され、ストラテジーテスターと同じように並列処理することができます ...計算モードで解決できそうですが、私の理解では、時系列配列へのアクセス、バーの数、計算された統計データの結果表の外部ファイルへの出力はできません．さらに、実行と実行の間の結果をどのように保存すればいいのか・・・、計算されたすべてのデータを含む最終ファイルをどのように保存すればいいのか・・・。

スクリプトに書かれていることがすべてできるような数式計算モードが欲しいです。
 
IgnatyevName:

MQL5でのデバッガーに関する提案です。

コードのデバッグを行う場合、同じ変数の値を追跡する必要があります。しかし、MetaEditorを終了した後、トラッキングする変数を再度トラッキングウィンドウに追加する必要があり、時間がかかります。指定したウィンドウに必要な変数を自動で追加したい。例えば、デバッグ対象のプログラムと同じ名前で、拡張子が異なるテンプレートファイルを作る。 あるいは、その他の方法で、適当に作る。ありがとうございました。

そうしよう。ご指摘ありがとうございます。
 
OnTick を呼び出さずに全てのチャートとマーケット環境にアクセスする分析計算を行うには、OnInit - OnTester - OnDeinit の呼び出しで別の "Analytics" モードを追加することが可能です。これにより、効率的な専門家の作成が可能になります。
1...686970717273747576777879808182...117
新しいコメント