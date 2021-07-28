MT5への願い - ページ 13 1...67891011121314151617181920...117 新しいコメント MQ Alexander 2010.02.24 12:20 #121 Putnic: 使用禁止リクエスト-クエスチョン1.窓の位置は原則的に保存されないのか、それともある条件下でのみ保存されるのか？2.クライアント端末はどのパスにあるのか（正確なパス）。3.File-Open data directory（正確なパス）を呼び出すと、どのディレクトリが開きますか？4.タスクバーの設定で「アカウント制御の仮想化」オプションを有効にした場合、端末プロセスのタスクリストには何が表示されますか？ Dmitry Voronkov 2010.02.24 13:35 #122 そして早速、新しいビルドに関する質問ですが、コピー*機能が変な動きをします。bool ExactCorrectionM1(datetime &dt,double &pr,double dev,ENUM_APPLIED_PRICE price,ENUM_TIMEFRAMES inp_period) { int rates_total=0,rates_time=0,result; datetime iTime[]; double iPrice[]; datetime start, end; start=dt-PeriodSeconds(inp_period)*2; end=dt+PeriodSeconds(inp_period)*2; int err=0; do { rates_time=CopyTime(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iTime); switch(price) { case PRICE_HIGH: rates_total=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice); break; case PRICE_LOW: rates_total=CopyLow(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice); break; default: return(false); } err++; Sleep(1); } while((rates_total<=0 || rates_time!=rates_total) && err<10); if(err>=10) return(false); if(price==PRICE_HIGH) result=ArrayMaximum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total); if(price==PRICE_LOW) result=ArrayMinimum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total); if(iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev) { dt=iTime[result]; pr=iPrice[result]; return(true); } return(false); } そしてデバッガーでは、面白い絵が見られます（TF分）。 つまり、配列の要素は 5つあるはずなのに、2つになっているのです。場所によってstartとendの値を変えてみましたが、結果は同じです。 もしかして、私のやり方が悪いのか？ Putnic 2010.02.24 20:45 #123 stringo писал(а) # : アレンジメントが保存されない。グラフの数は保存されていますか？チャートの設定（シンボル、期間、スタイル、インジケーター、オブジェクトなど）は保存されていますか？ チャートレイアウトのみ保存されません。チャート自体の数や設定も完全保持 Putnic 2010.02.24 21:12 #124 Alexander писал(а) # :リクエスト-クエスチョン1.窓の位置は原則的に保存されないのか、それとも特定の条件下でのみ保存されるのか？2.クライアント端末はどのパスにあるのか（正確なパス）。3.File-Open data directory（正確なパス）を呼び出すと、どのディレクトリが開きますか？4.タスクバーの設定で「アカウント制御の仮想化」を有効にした場合、ターミナルプロセスのタスクリストには何が表示されますか？1.変更毎に端末を再起動するようにした。プロファイル設定がノックダウンされる条件を特定。チャートウィンドウの上限または下限を非表示にした後、設定が失われます。 MT4では問題なし。2. "C:\Program FilesMetaTrader 5 "です。 3. "C:\Program FilesMetaTrader 5/terminal.exe"4.写真と全く同じように表示されます Dmitry Voronkov 2010.02.25 10:04 #125 vdv2001: そして早速、新しいビルドに関する質問ですが、コピー*機能が変な動きをします。 そしてデバッガーでは、興味深い絵が見られます（TF分）。 つまり、配列の要素は5つあるはずなのに、2つになっているのです。場所によってstartとendの値を変えてみましたが、結果は同じです。 もしかして、私のやり方が悪いのか？ このテーマについて、どなたか回答をお願いします。 頭が悪くなりそうだ。右手がないのですが、248のビルド前は全て順調だったのに、今は全てのアイコンがナンセンスになっています。 私が間違っている（あるいは正しい）ことを答えるのは、難しすぎるのでしょうか？ Test Account 2010.02.25 10:35 #126 vdv2001: 誰か答えてくれないかな？ 頭が悪くなりそうだ。手違いがあったのか、248ビルド以前は全て正常に動作していたのに、今は全ての識者が無意味なことを話しているのです。 何が間違っているのか（あるいは正しいのか）、まったくわからない。 メッセージをありがとうございました。 対処しています。 Slava 2010.02.25 12:25 #127 vdv2001: 誰か答えてくれないかな？ 頭が悪くなりそうだ。手違いがあったのか、248ビルド以前は全て正常に動作していたのに、今は全ての識者が無意味なことを話しているのです。 私が間違っている（あるいは正しい）ことを答えるのは、難しすぎるのでしょうか？ 整理して修正しました。ありがとうございます。 Dmitry Voronkov 2010.02.25 20:23 #128 ささやかな願いですが、オブジェクトがBackgroundであっても、オブジェクトの下にレイヤーとして表示されるようにインジケータを作ることができます。それ以外の場合は、このようになります。 よく見えない :( Alexander 2010.02.28 13:39 #129 MetaEditorで行番号を付けられるようにしてほしいという依頼、便利なものです Гена 2010.03.02 10:12 #130 送信-注文画面を閉じる。 どこにあるのかを記憶させることはできないのでしょうか。 は、どこで閉じたか覚えていますか？どこで開くかわかるように は閉鎖されたのでしょうか？に複数のウィンドウが表示された場合、そのウィンドウが表示されないということです。デスクトップが開いている場合は、それぞれのデスクトップで開くべき対象は、その場所を知っている。 1...67891011121314151617181920...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リクエスト-クエスチョン
1.窓の位置は原則的に保存されないのか、それともある条件下でのみ保存されるのか？
2.クライアント端末はどのパスにあるのか（正確なパス）。
3.File-Open data directory（正確なパス）を呼び出すと、どのディレクトリが開きますか？
4.タスクバーの設定で「アカウント制御の仮想化」オプションを有効にした場合、端末プロセスのタスクリストには何が表示されますか？
そして早速、新しいビルドに関する質問ですが、コピー*機能が変な動きをします。
そしてデバッガーでは、面白い絵が見られます（TF分）。
つまり、配列の要素は 5つあるはずなのに、2つになっているのです。場所によってstartとendの値を変えてみましたが、結果は同じです。
もしかして、私のやり方が悪いのか？
アレンジメントが保存されない。グラフの数は保存されていますか？チャートの設定（シンボル、期間、スタイル、インジケーター、オブジェクトなど）は保存されていますか？
1.変更毎に端末を再起動するようにした。プロファイル設定がノックダウンされる条件を特定。チャートウィンドウの上限または下限を非表示にした後、設定が失われます。
MT4では問題なし。
2. "C:\Program FilesMetaTrader 5 "です。
3. "C:\Program FilesMetaTrader 5/terminal.exe"
4.写真と全く同じように表示されます
このテーマについて、どなたか回答をお願いします。
頭が悪くなりそうだ。右手がないのですが、248のビルド前は全て順調だったのに、今は全てのアイコンがナンセンスになっています。
私が間違っている（あるいは正しい）ことを答えるのは、難しすぎるのでしょうか？
メッセージをありがとうございました。
対処しています。
ささやかな願いですが、オブジェクトがBackgroundであっても、オブジェクトの下にレイヤーとして表示されるようにインジケータを作ることができます。それ以外の場合は、このようになります。
よく見えない :(
送信-注文画面を閉じる。
どこにあるのかを記憶させることはできないのでしょうか。
は、どこで閉じたか覚えていますか？どこで開くかわかるように
は閉鎖されたのでしょうか？に複数のウィンドウが表示された場合、そのウィンドウが表示されないということです。
デスクトップが開いている場合は、それぞれのデスクトップで
開くべき対象は、その場所を知っている。