Putnic:
使用禁止

リクエスト-クエスチョン

1.窓の位置は原則的に保存されないのか、それともある条件下でのみ保存されるのか？

2.クライアント端末はどのパスにあるのか（正確なパス）。

3.File-Open data directory（正確なパス）を呼び出すと、どのディレクトリが開きますか？

4.タスクバーの設定で「アカウント制御の仮想化」オプションを有効にした場合、端末プロセスのタスクリストには何が表示されますか？

 

そして早速、新しいビルドに関する質問ですが、コピー*機能が変な動きをします。

bool ExactCorrectionM1(datetime &dt,double &pr,double dev,ENUM_APPLIED_PRICE price,ENUM_TIMEFRAMES inp_period)
  {
   int      rates_total=0,rates_time=0,result;
   datetime iTime[];
   double   iPrice[];
   datetime start, end;
   start=dt-PeriodSeconds(inp_period)*2;
   end=dt+PeriodSeconds(inp_period)*2;
   int err=0;
   do
     {
      rates_time=CopyTime(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iTime);
      switch(price)
        {
         case PRICE_HIGH: rates_total=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice);
         break;
         case PRICE_LOW: rates_total=CopyLow(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice);
         break;
         default:
            return(false);
        }
      err++;
      Sleep(1);
     }
   while((rates_total<=0 || rates_time!=rates_total) && err<10);
   if(err>=10)
      return(false);

   if(price==PRICE_HIGH)
      result=ArrayMaximum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total);
   if(price==PRICE_LOW)
      result=ArrayMinimum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total);
   if(iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev)
     {
      dt=iTime[result];
      pr=iPrice[result];
      return(true);
     }
   return(false);
  }

そしてデバッガーでは、面白い絵が見られます（TF分）。

つまり、配列の要素は 5つあるはずなのに、2つになっているのです。場所によってstartとendの値を変えてみましたが、結果は同じです。

もしかして、私のやり方が悪いのか？

 
stringo писал(а) :

アレンジメントが保存されない。グラフの数は保存されていますか？チャートの設定（シンボル、期間、スタイル、インジケーター、オブジェクトなど）は保存されていますか？

チャートレイアウトのみ保存されません。チャート自体の数や設定も完全保持
 
Alexander писал(а) :

1.変更毎に端末を再起動するようにした。プロファイル設定がノックダウンされる条件を特定。チャートウィンドウの上限または下限を非表示にした後、設定が失われます。

MT4では問題なし。

2. "C:\Program FilesMetaTrader 5 "です。

3. "C:\Program FilesMetaTrader 5/terminal.exe"

4.写真と全く同じように表示されます

 
vdv2001:

このテーマについて、どなたか回答をお願いします。

頭が悪くなりそうだ。右手がないのですが、248のビルド前は全て順調だったのに、今は全てのアイコンがナンセンスになっています。

私が間違っている（あるいは正しい）ことを答えるのは、難しすぎるのでしょうか？

 
vdv2001:

メッセージをありがとうございました。

対処しています。

 
vdv2001:

整理して修正しました。ありがとうございます。
 

ささやかな願いですが、オブジェクトがBackgroundであっても、オブジェクトの下にレイヤーとして表示されるようにインジケータを作ることができます。それ以外の場合は、このようになります。

よく見えない :(

 
MetaEditorで行番号を付けられるようにしてほしいという依頼、便利なものです
 

送信-注文画面を閉じる。

どこにあるのかを記憶させることはできないのでしょうか。

は、どこで閉じたか覚えていますか？どこで開くかわかるように

は閉鎖されたのでしょうか？に複数のウィンドウが表示された場合、そのウィンドウが表示されないということです。

デスクトップが開いている場合は、それぞれのデスクトップで

開くべき対象は、その場所を知っている。

