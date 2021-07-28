MT5への願い - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...117 新しいコメント IGGL 2010.03.25 18:29 #161 x100intraday писал(а) # : なぜマーケット（特にネクロスペア）がタイムゾーンフィボに沿って非常に正確に動くのか、それは完全に自然で無意識な方法か、意識的でTAに精通した参加者の合理的な行動によるものか、あるいは明確に定義されたレベルの近くで故意にマーケットを待っているのか、その両方なのかは分かりませんが、私はその理由を知っています。TimeZonesはあまり気にしていなかったが、レベルについては、銀行も含めて2番目（参加者の意識的な行動）は間違いないと思う。注文は通常、フィボ・レベルの周辺にあります。銀行が注文を出すために、フィボレベルまで価格を「引っ張って」、スプレッドで稼ぐこともあると思います。例えば、落ち着いた相場で1分足や5分足のチャートのRSIに注目すると、ロボットの働きがよくわかります。1分足チャートになると、買われすぎとか売られすぎとかいう話になりますが、この指標は機能します。買われすぎ、売られすぎという言葉は、日足チャートで遊び、トレーダーと呼ばれた前時代に誕生した。コンピュータの登場により、これらの用語は指標とともに、1分単位までのすべての時間間隔に移行した。しかし、先進的なロボットやライブ・トレーダーは、RSI（私のお気に入りのインディケータ）、Fibo、チャネル、サポートとレジスタンスのレベル、丸数字などを知っているので、そのおかげで効果的なTCを構築することができるのです...日足チャートでRSIがチャートから外れている場合、しばしばニュースフライがあり、それをアナリストが象の大きさに膨らませ、チャートが好転することがあります。何度も納得しています。非常に多くの場合、アナリストは、ニュースの触媒として機能したRSIインジケータがそのせいであることを疑うことなく、バックグラウンドで象を焼く。 逆もまた真なり - RSIは象をハエに変えることができます - 我々はニュースを気にしない、それは好転する時間である。RSIとニュースについて述べたことは、特に日足チャート以上では、Fiboにも当てはまります。ちなみに、サポートラインやレジスタンスラインは、RSI上に形成されることが多い。参加者やロボットの主な関心は非クロスペアに集中しているので、クロスペアの分析の重要性を過信しない方がいいと思います。個人的には、クロスペアをやるときは、一番死にやすい通貨、強い通貨を選んで、目線でエントリーしています。例えばEUR/AUDの月足 チャートを見ていただければ、すべてが理解できると思います。また、ニュースを受けて1分以内に1000pipsの群衆が、冷静になって「このニュースは卵の価値がない」と悟り、這い上がってくる様子もいい。あくまでゲームですからね。ゲームのルールを熟知しているトレーダーは5％だと言われています。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5 Вадим 2010.03.25 18:35 #162 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); のような関数が必要です。ただし、反対側からグラフを切り取ります。 IGGL 2010.03.25 20:09 #163 Renat писал(а) # :絶対にナンセンスだと思います。それをヘッジと呼ぶ人もいます。トレーダーが働くすべての金融機関が、各トレーダーにどの商品で、どの時間枠で、どの取引システムを使うかという注文を出すと本気で言っているのでしょうか？どの楽器にするかを指示せずに、複数のアルパリ・マネージャーに資金を投じると、リスクを減らしたいという理由だけで、アサイラムに入れられる可能性があるのです。私自身、2*2=4というのは好きではありません。そんなバカな!でも、どうしたらいいんだろう。ビジネスアプリケーションの3層構造、その相互接続の有無という意味であれば、2*2でもある（昨日の学生は知っている）。まあ、命令系統やその他の「利点」については繰り返したくないので、あなたはきっと私を精神病院送りにするでしょうね。 >MT5では、他の楽器を覗くことは問題ありません。 実際、過去のデータへのアクセスに関する制限はほとんどなくなり、膨大な量のデータを汲み上げることができるようになったのです。ありがとうございました。追伸：MT設定5版ですでにこのようなウィンドウがないことを、どのような言葉で表現したらよいのでしょう。このウィンドウでは、コンボボックスで指定した遅延時間や音量で、1クリックまたは2クリックでサーバーにオーダーを送信するように設定できます。MTは、注文書作成・送信のダイアログボックスに、先に入力したインデントやボリュームを表示させるだけの頭脳も持ち合わせていないのだ。もしかして、5つのバージョンとも、プリセットパラメータでOne Click Executionを実装するのに30分もかからなかったのでしょうか？この機能がないために、インデントを入力する暇もなく、預金の20％ほどを失ったことがあります（価格はどんどん上がりました）。注文が1時間実行 された後、インターネット接続が切れ、私の注文はSLがないまま放置されました。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 ファイル: vkr6.jpg 21 kb 削除済み 2010.03.25 20:18 #164 Rinng писал(а) # :PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); のような関数が必要です。ただし、反対側からグラフを切り取ります。 MQL5で実装されている機能であれば、標準搭載されていないはずです。 Renat Fatkhullin 2010.03.25 20:30 #165 IGGL писал(а) # :それをヘッジと呼ぶ人もいます。 複数の口座を開設し、好きなように取引することができます。しかし、（1）1つのアカウントで、（2）1つのシンボルで、（3）同時に（4）複数の戦略を立てる--1ポジションというスキームでは、明らかに無理があり、技術的にも実現不可能である。ロットの話題はとっくに終わっているので、持ち出さないことをお勧めします。トレーディングウィンドウの講評ありがとうございました。今後は、過去に配置したストップの保存を追加することで、さらに改良していく予定です。しかし、インターフェースの自動化には非常に悪い点があります。「自動的に配置された」値による取引ミスは、開発者の責任にされてしまうのです。そのため、最初からすべての設定を保存していたわけではありません。自動設定画面はかなりインテリジェントになり、以下のようになります。また、Market Watchに「One Click Trading」という専用タブを後日追加し、取引操作の スピードアップを図る予定です。 削除済み 2010.03.25 20:38 #166 IGGL писал(а) # :P.S. MT5の設定にこのようなウィンドウがないことを、どのような言葉で表現しているのでしょうかね。このウィンドウでは、コンボボックスで指定した遅延時間や音量で、1クリックまたは2クリックでサーバーにオーダーを送信するように設定できます。MTは、注文書作成・送信のダイアログボックスに、先に入力したインデントやボリュームを表示させるだけの頭脳も持ち合わせていないのだ。もしかして、5つのバージョンとも、プリセットパラメータでOne Click Executionを実装するのに30分もかからなかったのでしょうか？この機能がないために、インデントを入力する暇もなく、預金の20％ほどを失ったことがあります（価格はどんどん上がりました）。注文が1時間実行された後、インターネット接続が切れ、私の注文はSLがないまま放置されました。開発者の判断には賛同しかねる部分もあるが、次のような文言は、開発者の意見と一致しそうだ。MQL5では、さまざまな種類のインターフェイス（ウィンドウ、ボタンなど）を作成するための豊富で便利な可能性を提供します。MQL5で作成できるものは、すべて標準的なものである必要はないのです。MQL5では、純正品と比較して、外観や取引原則が大きく変更され、MT5が認識できなくなることがあります。MQL5はかなり強力な言語です。例えば、水平方向だけでなく垂直方向にも移動できるチャートの作成がMQL5で可能であれば、MT5の標準配信に含める必要はないでしょう。 MT5+MQL5は、クライアント端末の自給自足カーネルです。その他のアイデアも、ほとんどこのカーネルの助けを借りて実現されています。MT5の開発者にとっての課題は、高性能で自給自足の安全なカーネルである。MT4とは全く異なるコンセプトの製品です。さらに、前代未聞の膨大なボーナス（ヒストリー、テスター、エージェントなど）を計画しているとのことです。MT5の弱点は、コアの完全な自己完結性ではありません。しかし、これを開発者たちは「ナンセンス」と見ている。理論的には正しいのです。実際にはそうではありません。 Вадим 2010.03.25 22:51 #167 getch писал(а) # : MQL5で実装されている場合、社内関数であってはならない。 うーん、例を挙げてもらえますか？値がゼロにならないように、反対側からチャートをトリミングすることができないようです。 x572intraday 2010.03.25 23:37 #168 IGGL писал(а) # :TimeZonesはあまり気にしていませんが、レベルとしては、銀行も含めて2番目（参加者の意図的な行動）でしょうかね。注文は通常、フィボレベルの周辺で行われます。銀行が友好的に価格をFiboレベルまで引っ張ってくれることもあると思うのですが......。 例えば、閑散とした相場で1分足や5分足のチャートのRSIに注目してみると、ロボットの働きがよくわかる。 買われすぎ、売られすぎという言葉が生まれたのは、太古の時代...。 抵抗値、丸数字...日足チャートでRSIがチャートから外れている場合、象の大きさに膨らんだアナリストのニュースフライがあり、チャートが好転することがよくあります。何度も納得しています。アナリストが背中の象を焼いて、それがニュースの触媒として機能したRSI指標であることに気づかないことが非常に多いのです。 その逆もまた然りで、RSIは象を蝿に変えることができる。ニュースなんてどうでもいい、そろそろ回れ右だ。RSIとニュースについて述べたことは、特に日足チャート以上では、Fiboにも当てはまります。ちなみに、サポートラインやレジスタンスラインは、RSI上に形成されることが多い。参加者やロボットの主な関心は非クロスペアに集中しているので、クロスペアの分析の重要性を過信しない方がいいと思います。個人的には、クロスペアをやるときは、一番死にやすい通貨、強い通貨を選んで、目線でエントリーしています。例えばEUR/AUDの月足チャートを見ていただければ、すべてが理解できると思います。 また、ニュースを受けて1分以内に1000pipsの群衆が、冷静になって「このニュースは卵の価値がない」と悟り、這い上がってくる様子もいい。あくまでゲームですからね。ゲームのルールを熟知しているトレーダーは5％だと言われています。 RBCのどこかの番組で（ネットでビデオクリップを見たが）、フィボナッチタイムゾーンは1000年前の歴史的データで、同じスケールで良いパフォーマンスを示すと言っている。何千年も前の歴史的な経済データをどこで手に入れたのか、今さら気の利いたことは言えませんが、彼らを信じるなら-そして彼らはそのようなチャートを視聴者に見せたのです-「先史時代」には、銀行もロボットも、必要なフィボレベルに誠実に到達しようとする努力もなかったのです。しかし、このレベルはこれまでも機能してきたし、現在も機能しているし、これからも機能し続けるだろう。私の知る限り、ロボットは市場を揺さぶり、全面的な手動取引よりも不安定にするだけで、他のすべての市場参加者と同じねじれに従います。市場全体、無意識のレベル、あらゆるライブまたは自動トレーダーの群衆です。 タイムゾーンのフィボレベルのブレイクは、TAの他の多くの古典的で実績のあるグラフィックツールの 優れた働きと同様に、典型的な市場の神秘主義で反響を呼ぶ。市場で95％～97％が負け、成功したギャンブラーは3％～5％しかいないとしたら、パニックに陥り、貪欲で、バランスが悪く、無能な羊たちの圧倒的な群れが、どうやって市場を知的に演出し、曲げ、揺さぶるのか、教えて下さい。資金の大半は誰の手に集中しているのだろう。この群れの手にあるのか、それとももっと小さいけれども太ったプロの銀行の手にあるのか。もし、同じように太ったプロのマーケットメーカーであるなら、誰がこんなに巧妙に市場を形成しているのかは明らかであろう。しかし、群衆の愚かさ、貪欲さ、パニックが市場を動かしているとしたらどうだろう。では、なぜこれほどまでに精密で美しいのか。また、仮に大手の市場関係者が、理論的にはあらゆる歴史的・経済的側面に基づく超計算を行い（現実には非現実的ですが）、まさに原初的な世界経済の勢いに至るまで、スーパーウェーブ／サブウェーブ／ミニウェーブ／...を確実に把握できたとしても、そのようなことはあり得ません。とか、相場が今、あるいは後でどこに行くのかとか、そういうことを全く考慮できない、考えもしない、むしろ短期売買で短期的に利益を上げようとする、妄想反骨の人たちです。まるで市場がアニメーションのように独立して生きているように見え、私たちはそれに沿って遊び、損をしたり、クリームを取ったりしながら、同時に自分たちが市場を形成していると信じ込んでいるのです。しかし、それはマーケットが人であり、その人がこの偉大な秘密を漏らすことを禁じているからにほかなりません。ゲーム、そして唯一」、「あなたのニュースには手を出しません、戻る時です、私たちはここに長くいすぎたので、ニュースを優先して同じ方向にさらに忍び寄りたくないのです」に関しては、すべてまた美しく巧妙な解釈、多くのうちのひとつに過ぎないのです。ソロスが世界経済を崩壊させ、危機に追い打ちをかけた」「ロスチャイルド家は兆円単位でフォーブスにも出てこないし、トップ以下の悪名高い億万長者たちは、ロスチャイルド家を目立たせないための小物でしかない」という陰謀論があるのです。数十億円規模のポートフォリオを持つ大口買い手をベア（潜在的な負け組）で汲み取り、買い手によるレベルサポート、踏み上げ、急旋回という説がありますが、Aさんの興味深い発言があります。エルダーは、為替相場とファンダメンタル分析は、「1マイルの長さのロープで結ばれて いる」と述べています。結局のところ、ファンダメンタルズで決まるのです。しかし、「ファイナルスコア」の前では--何が起こるかわからない。誰もが、世界経済の原因、プロセス、結果を自分なりに説明しようとする...。価格形成の市場要因については、FXの発明者だけが知ることができ、マーケットメーカーは主流派より少し多く推測し、少しは影響を与えることもできますが、それだけです。結局のところ、「すでに何かを待っていた」市場がある水準をやりくりする時間があれば（たとえば、テクニカルなやりくりのためだけに上方にはじき出す）、その水準はすぐにやりくりされるが、それは実体経済の状況とは関係がないことは、よくわかるだろう。この間、木材の収穫量はまったく増えないし、石油も増えない、穀物も収穫されない...。- そのため、そのような場合、市場は実業界のニュースには関心がないのです。しかし、もしそのニュースが重要なものであったなら、それはきっとすぐにではなく、少し後に解決されるでしょう。 一般論として、これはオフトピックなので、別のブランチに移動した方が良いと思います。 削除済み 2010.03.26 09:01 #169 Rinng писал(а) # 削除済み 2010.03.25 20:18 #164

Rinng писал(а) # :PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); のような関数が必要です。ただし、反対側からグラフを切り取ります。

MQL5で実装されている機能であれば、標準搭載されていないはずです。

Renat Fatkhullin 2010.03.25 20:30 #165

IGGL писал(а) # :それをヘッジと呼ぶ人もいます。

複数の口座を開設し、好きなように取引することができます。しかし、（1）1つのアカウントで、（2）1つのシンボルで、（3）同時に（4）複数の戦略を立てる--1ポジションというスキームでは、明らかに無理があり、技術的にも実現不可能である。ロットの話題はとっくに終わっているので、持ち出さないことをお勧めします。トレーディングウィンドウの講評ありがとうございました。今後は、過去に配置したストップの保存を追加することで、さらに改良していく予定です。しかし、インターフェースの自動化には非常に悪い点があります。「自動的に配置された」値による取引ミスは、開発者の責任にされてしまうのです。そのため、最初からすべての設定を保存していたわけではありません。自動設定画面はかなりインテリジェントになり、以下のようになります。また、Market Watchに「One Click Trading」という専用タブを後日追加し、取引操作の スピードアップを図る予定です。

削除済み 2010.03.26 09:01 #169

Rinng писал(а) # : うーん、例を挙げてもらえますか？値がゼロにならないように、反対側からグラフをトリミングすることができないようです。

おそらく、私が理解していないことがあるのでしょう。しかし、CodeBaseには、グラフを扱うさまざまな方法を示す例（1、2）があります。

x572intraday 2010.03.26 10:07 #170

MTの等距離 チャンネルの何から思想的に等距離なのか、常識的に考えて説明してください。等距離であるべきものからなのか、真空中のこぶとり馬からなのか？TAのダミーには全てバレバレか？経験豊富なプロにとって便利なのか？現地での説明があるのかないのか、今はわざと突っ込まないようにしています。一般に、世界の慣行（TAも通常の製図幾何学も）では、何でも明らかな中心や軸から等距離に あるのが当たり前である（他に変種があれば、それはすでに特殊でエキゾチックなものである）。例えば、Rumusは、RCにそのような中心軸を持ち、 どちらかの端をドラッグすることで、 目に見える固定された 中心 軸に対して、両方の端を同期して引っ張る／引っ込めることができる（結果的に-クソの役にも立たない）素晴らしい些細な可能性を 持っています。確かに、チャンネルコントロールは、アフィリエイターにとっては例外的な仕様です。引っ張ってチャンネルを広げ、さらに右側に傾けたり裏返したりするのは過酷な作業ですから、制御が悪いという例は採用する必要がないのです。チャンネルの中にチャンネルを 描画するオプションもあり、まさに冗長でエキゾチックです。とても便利な機能です。例えば、主破線に対して±10％など。開発者の皆様へ。私たちの主を畏れ、できるだけ早く、ユーザーに品質、使いやすさ、ユーザーフレンドリー、そしてEquidistant Channelという 名前を正当化するものを提供していただけませんか？結局のところ、通常の等距離で簡単に管理できるRCがなければ、最終的にアメリカ経済を崩壊させることも、劣等生のアメリカ人兄弟に身の丈にあった生活を教えることもできないのである。

ありがとうございました！そして、何事も頑張ってください。
絶対にナンセンスだと思います。
それをヘッジと呼ぶ人もいます。トレーダーが働くすべての金融機関が、各トレーダーにどの商品で、どの時間枠で、どの取引システムを使うかという注文を出すと本気で言っているのでしょうか？どの楽器にするかを指示せずに、複数のアルパリ・マネージャーに資金を投じると、リスクを減らしたいという理由だけで、アサイラムに入れられる可能性があるのです。私自身、2*2=4というのは好きではありません。そんなバカな!でも、どうしたらいいんだろう。ビジネスアプリケーションの3層構造、その相互接続の有無という意味であれば、2*2でもある（昨日の学生は知っている）。まあ、命令系統やその他の「利点」については繰り返したくないので、あなたはきっと私を精神病院送りにするでしょうね。
>MT5では、他の楽器を覗くことは問題ありません。 実際、過去のデータへのアクセスに関する制限はほとんどなくなり、膨大な量のデータを汲み上げることができるようになったのです。
ありがとうございました。
追伸：MT設定5版ですでにこのようなウィンドウがないことを、どのような言葉で表現したらよいのでしょう。このウィンドウでは、コンボボックスで指定した遅延時間や音量で、1クリックまたは2クリックでサーバーにオーダーを送信するように設定できます。MTは、注文書作成・送信のダイアログボックスに、先に入力したインデントやボリュームを表示させるだけの頭脳も持ち合わせていないのだ。もしかして、5つのバージョンとも、プリセットパラメータでOne Click Executionを実装するのに30分もかからなかったのでしょうか？この機能がないために、インデントを入力する暇もなく、預金の20％ほどを失ったことがあります（価格はどんどん上がりました）。注文が1時間実行 された後、インターネット接続が切れ、私の注文はSLがないまま放置されました。
それをヘッジと呼ぶ人もいます。
複数の口座を開設し、好きなように取引することができます。
しかし、（1）1つのアカウントで、（2）1つのシンボルで、（3）同時に（4）複数の戦略を立てる--1ポジションというスキームでは、明らかに無理があり、技術的にも実現不可能である。ロットの話題はとっくに終わっているので、持ち出さないことをお勧めします。
トレーディングウィンドウの講評ありがとうございました。今後は、過去に配置したストップの保存を追加することで、さらに改良していく予定です。しかし、インターフェースの自動化には非常に悪い点があります。「自動的に配置された」値による取引ミスは、開発者の責任にされてしまうのです。そのため、最初からすべての設定を保存していたわけではありません。
自動設定画面はかなりインテリジェントになり、以下のようになります。
また、Market Watchに「One Click Trading」という専用タブを後日追加し、取引操作の スピードアップを図る予定です。
開発者の判断には賛同しかねる部分もあるが、次のような文言は、開発者の意見と一致しそうだ。
MQL5では、さまざまな種類のインターフェイス（ウィンドウ、ボタンなど）を作成するための豊富で便利な可能性を提供します。MQL5で作成できるものは、すべて標準的なものである必要はないのです。MQL5では、純正品と比較して、外観や取引原則が大きく変更され、MT5が認識できなくなることがあります。
MQL5はかなり強力な言語です。例えば、水平方向だけでなく垂直方向にも移動できるチャートの作成がMQL5で可能であれば、MT5の標準配信に含める必要はないでしょう。 MT5+MQL5は、クライアント端末の自給自足カーネルです。その他のアイデアも、ほとんどこのカーネルの助けを借りて実現されています。MT5の開発者にとっての課題は、高性能で自給自足の安全なカーネルである。MT4とは全く異なるコンセプトの製品です。
さらに、前代未聞の膨大なボーナス（ヒストリー、テスター、エージェントなど）を計画しているとのことです。
MT5の弱点は、コアの完全な自己完結性ではありません。しかし、これを開発者たちは「ナンセンス」と見ている。理論的には正しいのです。実際にはそうではありません。
MQL5で実装されている場合、社内関数であってはならない。
例えば、閑散とした相場で1分足や5分足のチャートのRSIに注目してみると、ロボットの働きがよくわかる。
買われすぎ、売られすぎという言葉が生まれたのは、太古の時代...。
抵抗値、丸数字...日足チャートでRSIがチャートから外れている場合、象の大きさに膨らんだアナリストのニュースフライがあり、チャートが好転することがよくあります。何度も納得しています。アナリストが背中の象を焼いて、それがニュースの触媒として機能したRSI指標であることに気づかないことが非常に多いのです。 その逆もまた然りで、RSIは象を蝿に変えることができる。ニュースなんてどうでもいい、そろそろ回れ右だ。RSIとニュースについて述べたことは、特に日足チャート以上では、Fiboにも当てはまります。ちなみに、サポートラインやレジスタンスラインは、RSI上に形成されることが多い。参加者やロボットの主な関心は非クロスペアに集中しているので、クロスペアの分析の重要性を過信しない方がいいと思います。個人的には、クロスペアをやるときは、一番死にやすい通貨、強い通貨を選んで、目線でエントリーしています。例えばEUR/AUDの月足チャートを見ていただければ、すべてが理解できると思います。
また、ニュースを受けて1分以内に1000pipsの群衆が、冷静になって「このニュースは卵の価値がない」と悟り、這い上がってくる様子もいい。あくまでゲームですからね。ゲームのルールを熟知しているトレーダーは5％だと言われています。
RBCのどこかの番組で（ネットでビデオクリップを見たが）、フィボナッチタイムゾーンは1000年前の歴史的データで、同じスケールで良いパフォーマンスを示すと言っている。何千年も前の歴史的な経済データをどこで手に入れたのか、今さら気の利いたことは言えませんが、彼らを信じるなら-そして彼らはそのようなチャートを視聴者に見せたのです-「先史時代」には、銀行もロボットも、必要なフィボレベルに誠実に到達しようとする努力もなかったのです。しかし、このレベルはこれまでも機能してきたし、現在も機能しているし、これからも機能し続けるだろう。
私の知る限り、ロボットは市場を揺さぶり、全面的な手動取引よりも不安定にするだけで、他のすべての市場参加者と同じねじれに従います。市場全体、無意識のレベル、あらゆるライブまたは自動トレーダーの群衆です。
タイムゾーンのフィボレベルのブレイクは、TAの他の多くの古典的で実績のあるグラフィックツールの 優れた働きと同様に、典型的な市場の神秘主義で反響を呼ぶ。市場で95％～97％が負け、成功したギャンブラーは3％～5％しかいないとしたら、パニックに陥り、貪欲で、バランスが悪く、無能な羊たちの圧倒的な群れが、どうやって市場を知的に演出し、曲げ、揺さぶるのか、教えて下さい。資金の大半は誰の手に集中しているのだろう。この群れの手にあるのか、それとももっと小さいけれども太ったプロの銀行の手にあるのか。もし、同じように太ったプロのマーケットメーカーであるなら、誰がこんなに巧妙に市場を形成しているのかは明らかであろう。しかし、群衆の愚かさ、貪欲さ、パニックが市場を動かしているとしたらどうだろう。では、なぜこれほどまでに精密で美しいのか。また、仮に大手の市場関係者が、理論的にはあらゆる歴史的・経済的側面に基づく超計算を行い（現実には非現実的ですが）、まさに原初的な世界経済の勢いに至るまで、スーパーウェーブ／サブウェーブ／ミニウェーブ／...を確実に把握できたとしても、そのようなことはあり得ません。とか、相場が今、あるいは後でどこに行くのかとか、そういうことを全く考慮できない、考えもしない、むしろ短期売買で短期的に利益を上げようとする、妄想反骨の人たちです。まるで市場がアニメーションのように独立して生きているように見え、私たちはそれに沿って遊び、損をしたり、クリームを取ったりしながら、同時に自分たちが市場を形成していると信じ込んでいるのです。しかし、それはマーケットが人であり、その人がこの偉大な秘密を漏らすことを禁じているからにほかなりません。
ゲーム、そして唯一」、「あなたのニュースには手を出しません、戻る時です、私たちはここに長くいすぎたので、ニュースを優先して同じ方向にさらに忍び寄りたくないのです」に関しては、すべてまた美しく巧妙な解釈、多くのうちのひとつに過ぎないのです。ソロスが世界経済を崩壊させ、危機に追い打ちをかけた」「ロスチャイルド家は兆円単位でフォーブスにも出てこないし、トップ以下の悪名高い億万長者たちは、ロスチャイルド家を目立たせないための小物でしかない」という陰謀論があるのです。数十億円規模のポートフォリオを持つ大口買い手をベア（潜在的な負け組）で汲み取り、買い手によるレベルサポート、踏み上げ、急旋回という説がありますが、Aさんの興味深い発言があります。エルダーは、為替相場とファンダメンタル分析は、「1マイルの長さのロープで結ばれて いる」と述べています。結局のところ、ファンダメンタルズで決まるのです。しかし、「ファイナルスコア」の前では--何が起こるかわからない。誰もが、世界経済の原因、プロセス、結果を自分なりに説明しようとする...。価格形成の市場要因については、FXの発明者だけが知ることができ、マーケットメーカーは主流派より少し多く推測し、少しは影響を与えることもできますが、それだけです。結局のところ、「すでに何かを待っていた」市場がある水準をやりくりする時間があれば（たとえば、テクニカルなやりくりのためだけに上方にはじき出す）、その水準はすぐにやりくりされるが、それは実体経済の状況とは関係がないことは、よくわかるだろう。この間、木材の収穫量はまったく増えないし、石油も増えない、穀物も収穫されない...。- そのため、そのような場合、市場は実業界のニュースには関心がないのです。しかし、もしそのニュースが重要なものであったなら、それはきっとすぐにではなく、少し後に解決されるでしょう。
一般論として、これはオフトピックなので、別のブランチに移動した方が良いと思います。
うーん、例を挙げてもらえますか？値がゼロにならないように、反対側からグラフをトリミングすることができないようです。
MTの等距離 チャンネルの何から思想的に等距離なのか、常識的に考えて説明してください。等距離であるべきものからなのか、真空中のこぶとり馬からなのか？TAのダミーには全てバレバレか？経験豊富なプロにとって便利なのか？現地での説明があるのかないのか、今はわざと突っ込まないようにしています。
一般に、世界の慣行（TAも通常の製図幾何学も）では、何でも明らかな中心や軸から等距離に あるのが当たり前である（他に変種があれば、それはすでに特殊でエキゾチックなものである）。例えば、Rumusは、RCにそのような中心軸を持ち、 どちらかの端をドラッグすることで、 目に見える固定された 中心 軸に対して、両方の端を同期して引っ張る／引っ込めることができる（結果的に-クソの役にも立たない）素晴らしい些細な可能性を 持っています。確かに、チャンネルコントロールは、アフィリエイターにとっては例外的な仕様です。引っ張ってチャンネルを広げ、さらに右側に傾けたり裏返したりするのは過酷な作業ですから、制御が悪いという例は採用する必要がないのです。チャンネルの中にチャンネルを 描画するオプションもあり、まさに冗長でエキゾチックです。とても便利な機能です。例えば、主破線に対して±10％など。
開発者の皆様へ。私たちの主を畏れ、できるだけ早く、ユーザーに品質、使いやすさ、ユーザーフレンドリー、そしてEquidistant Channelという 名前を正当化するものを提供していただけませんか？結局のところ、通常の等距離で簡単に管理できるRCがなければ、最終的にアメリカ経済を崩壊させることも、劣等生のアメリカ人兄弟に身の丈にあった生活を教えることもできないのである。
ありがとうございました！そして、何事も頑張ってください。