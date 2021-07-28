MT5への願い - ページ 19 1...121314151617181920212223242526...117 新しいコメント Rashid Umarov 2010.04.01 18:18 #181 x100intraday писал(а) # : 3.重要なのは、フォークの1つがある特定の-"tipping"-TFを境に最終的に退化するのではなく、それ以降のすべての高いTFで退化することである。なお、H4、H8でも再び現れ、H12以降は大規模なTFのため、ようやく狭くなる程度である。そして、その狭くなっている2つのTFの間にあるTFに、再びフォークが圧縮されない形で現れるため、古いTFにアンカーポイントが収束しすぎているという仮説は、結局のところ、私には当てはまらないのだと思われます。最大スケールにすれば、すべてが正しく表示されます。グラフ上に非常に狭いベースのアンドリュースフォークを 作成し、その結果、ピクセル座標が小さなスケールでずれているのですね。 x572intraday 2010.04.01 19:15 #182 Rosh писал(а) # :最大スケールにすれば、すべてが正しく表示されます。チャート上に非常に狭いベースのアンドリュースフォークを作成し、その結果、ピクセル座標が小さなスケールでずれているのですね。ありがとうございます。この説明は非常にわかりやすいのですが、ユーザーは、座ってこの/1つのTFだけを観察し、チャートの他の詳細を明らかにするために一時的にそこから飛び出して、後で戻ってくることを好みとして選ぶことはできません - アンバランスを見ずに、限られた表示領域で最大のスケールに戻り、フレームから外れた認識詳細を再び念頭に置いているのです。全体像を一度に見たい、どのTFでも図面を正しく表示させたい。 このマニュアルは問題を解決するものではなく、白線を見ない方法を教えてくれるものです。幸いなことに、この例では、気まぐれな分岐は、より強いTFでは無関係なほど狭くなっています。でも、もしかしたら、現在のスケールとTFにもっと関連性のあるグラフィックオブジェクトに、同じようなクラックが入るかもしれませんね......。しかし、あなたはもっと知っているはずだ...。でも、早く歪みを解消してほしいです（優先順位はなくても）。プログラム的にも論理的にも、現実的に可能なことですから。スケール、バー、TFを考慮した自動補正のアルゴリズム、その実装は、MT5のコード全体がよほど乱暴にねじれない限り、問題はないでしょう。最も厳密なM1 TFでオブジェクトの傾斜係数を考慮し、他のTFで角度を補正すればいいのかもしれませんが...。または、追加したオブジェクトの基準点の相対座標によって、異なるTFの比率を維持することができます。ビデオの例のように、一方のTFのフォークのX交差点が他方のTFではこうなっている、というように、オブジェクトが勝手に歩き回るようなことがあってはならないのです。これは紛らわしいですね。 oxigen-fx 2010.04.01 19:58 #183 皆さん、こんにちは。 開発者の方に質問です。MT5をインストールしたところ、2.2ギガサイズの相場表アーカイブの履歴が見つかりました。?!どうして？(たった14個のツールです）。1台あたり10メガバイトを約束した Вадим 2010.04.02 04:56 #184 グラフ画像をプログラムで画像として保存する機能は、どこにも見当たりません。SevePicのように（ファイル名、サイズ、フォーマット）。サイト上で自動的に出版物が作成されると便利だと思います。 IGGL 2010.04.02 06:37 #185 Renat писал(а) # :複数の口座を開設し、好きなように取引することができます。しかし、（1）1つのアカウントと（2）1つのシンボル（3）同時に複数の戦略（4）は、1つのポジションというスキームでは明らかに無理があり、技術的に実現不可能である。ロットの話題はとっくに終わっているので、持ち出さないことをお勧めします。トレーディングウィンドウの講評ありがとうございました。今後は、過去に配置したストップの保存を追加することで、さらに改良していく予定です。しかし、インターフェースの自動化には非常に悪い点があります。「自動的に配置された」値による取引ミスは、開発者の責任にされてしまうのです。そのため、最初からすべての設定を保存していたわけではありません。自動設定のウィンドウはかなりスマートになり、以下のような感じになりました。また、後日、Market Watchに専用タブ「One Click Trading」を追加し、取引業務のスピードアップを図る予定です。レナート まず、私個人から、そしてすべての潜在的なユーザーから、社内の「ワン(ダブル？)クリック取引」に感謝しています。もし、本当に課金の恐れが あるのなら、トレーディングステーションの開発者がしたようにすればいいのです。One(Duble) Click Executionに切り替えると、警告ウィンドウが表示され、起こりうるリスクを負うことにユーザーが同意しなければなりません。ちなみに、「ワン(ダブル)クリック実行」は、コンテキストメニューでダイアログを開くことを排除して いるわけではありません。要するに、ブックマーク付きのMDIインターフェースや、その他あまり重要でないものを除いて、すべてがよく考えられており、MTでよりよく実装されているのです。Market Watch "テーブルの "Spread "カラムとその他のカラムを追加するのを忘れていたようですね ;-) トレーディングステーション（2つの概要オプションに対応）の市場概要の写真を2枚添付 しましたので、ご覧ください。また 、 "One(Duble) Click Execution "のための取引量を入力する編集可能な欄（コンボボックス）と、該当商品のフィールドAsk(Bid)をクリック することで ポジションをオープン できる可能性も 追加 したいと思います（ 非常に便利なもの です）。トレーディング・ステーションは、そのすべてを備えています。もしやるなら（事前にありがとうございます！）、Ask(Bid)をSell(Buy)に変更した方が良いと思います。こうすることで、どこをクリックすればいいのかがより明確になります。両方のオーバービューで、数量を選択し、取引を開始することができます（必要であれば、数量のみを設定し、1～2回のクリックで可能）。私は主にテーブルを使わない概要表示を使っています（とても便利なものですが、もっと重要なことがありますし、実装もずっと簡単です）。全ポジションを閉じる」「シンボルをすべて閉じる」コマンドの実装に早くも感謝 したいです。もちろん後者は、Mt5/6/7の場合ですが...。はやがて、居住国や縁故採用の度合いに応じて、ブローカーの意のままに選択を委ね、異なる注文や執行システムのセットをサポートすることを学びます。T rading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank)ではそうなっているのです。"Close all Positions" (IMHO)は必要なことです。予期せぬニュースの瞬間に罪を犯さないために、あるいは急騰時に利益を引き出す時間を確保するために、すべてのトレードをクローズする必要がある場合がよくあります。いくつかのアカウントは、必ずしも本格的な代物ではないと私は考えています。簡単な例としては、PAMMアカウントがあります。いずれにせよ、ご指摘の通り、執行のシステムがそのようなものであり（将来的にはトレーディングステーションのように、複数のシステムに対応してほしい）、一つの商品に対して独立した専門家の協力（エキスパートポートフォリオ）などは排除されています。残念;-)どのタブについて言っているのかよくわからないのですが。 私の意見としては、上記のように、インストルメントルーラーに「売り」「買い」の2つのボタンをプラス するべきだと思います。標準モードでは、ダイアログボックスが表示されます。ワン（ダブル）クリック執行」モードでは、アクティブウィンドウにある商品（ツールメニューボタンをクリックした場合）、またはマーケット概要でクリック（ダブルクリック）して選択した商品に対して、プリセットパラメータで自動的に注文が送信されます。信じられないかも しれませんが、このような機能は 、 MT4を勉強し始めた最初の数時間に Trading Stationを知る前に、私の頭の中に現れていました（開発者として、あらゆる点で完璧なプログラムが好き です;-)).捕手へ、とはよく言ったものだ・・・。 よろしくお願いします。P.S. これが最後の願いではありません。強くなれ！」。;-) ファイル: ts1.jpg 137 kb ts2.jpg 123 kb 削除済み 2010.04.02 10:43 #186 Rinng писал(а) # :グラフ画像をプログラムで画像として保存する機能は、どこにも見当たりません。SevePicのように（ファイル名、サイズ、フォーマット）。サイト上で自動的に出版物が作成されると便利だと思います。 できれば、MQL4の関数WindowScreenShotの ような、普遍的で使いやすい ものが望ましいです。 Rashid Umarov 2010.04.02 12:06 #187 getch писал(а) # : 普遍的で使いやすい WindowScreenShot 機能は、MQL4と同様であるべきです。 お二人ともChartScreenShot 機能について議論されているのでしょうが、これはMQL5の初期から利用可能です。 削除済み 2010.04.02 12:34 #188 Rosh писал(а) # : お二人ともChartScreenShot 機能について議論されているようですが、これはMQL5の初期から存在する機能です。ChartScreenShotと 比較してWindowScreenShotの 多用途性を理解するために、HistoryToImages スクリプトがどのように動作するかを見ることができます。WindowScreenShotの 場合、チャートを移動する必要はありません（ChartNavigate）ので、これは正しいです。 Вадим 2010.04.02 12:37 #189 Rosh писал(а) # : お二人はChartScreenShot 関数について議論しているのでしょう、MQL5の初期からあります。 おっと、素晴らしい、気がつかなかったよ。 IGGL 2010.04.03 00:10 #190 IGGL: もし、本当に課金の恐れが あるのなら、『トレーディング・ステーション』の開発者がしたようにすればいい。One(Duble) Click Execution" モードに切り替えると、警告ウィンドウが表示され、ユーザー自身が起こりうるリスクを負うことに同意する必要があります。トレーディングステーションに警告文とリスクテイクのウィンドウを追加することにした。SLを保証することで実質的なリスクは軽減されるため、これはあくまで形式的なもの（バカからの保護）です。One(Double) Click Execution "でなければ、トレーダーはしばしばマーケットに入り、SLを置くだけです。純粋に技術的な理由（接続障害など）で失敗することもある。私自身は「ダブルクリックモード」をよく使います。2回クリックしてポジションを開き、必要に応じてSLとTPのラインをチャートウインドウに「ドラッグ＆ドロップ」します。成行注文の送信モードの選択 利用規約 以下の「利用規約に同意します」をクリックすることにより、お客様は以下の利用規約を読み、理解し、ここに拘束されることに同意したものとみなされます。現在お使いのFXトレーディングステーションでは、注文を出す際に以下のモードを選択することができます。お客様は、かかる各モードに関して、本書に規定された手続および条件に拘束されることに同意するものとします。 デフォルトモードでは、まず、シンボルレート、建玉の終値、買い/売り/決済/ストップ/リミットボタン、または建玉ウィンドウのストップまたはリミット欄のいずれかをクリックし、注文画面が開いたら、「OK」をクリックして注文を確定する、という2ステップで注文を受け付けます。デフォルトモードでは、上記の2つのステップを完了するまで、注文は送信されません。 ワンクリック・モードは、ワンステップで注文を出すモードです。ワンクリック・モードでは、建玉ウィンドウのレート、終値、ストップまたはリミット欄のいずれかをワンクリックすると注文が出されます。 その後にクリックする確認プロンプトは表示されません。成行注文の場合、一度クリックすると取り消しや変更はできません。通常の市場環境とシステム性能の下では、成行注文は発注後速やかに執行され、お客様は拘束力のある為替取引を締結したことになります。 トップナビゲーションの「買い/売り/決済/ストップ/リミット」ボタンをクリックすると、確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックしてください。(a) Order Type, as Market Order with specified amount of pips or At Best Order, 選択したオーダータイプは、dbFX トレーディングステーションのタイトルバーに表示されます。(b) ストップロス注文とテイクプロフィット注文のデフォルトレベル、注文が執行されるごとに、リンクしたストップロス注文とリミット注文がデフォルトレベルで開設されます。デフォルトの金額は、注文レートから指定されたピップ数で設定されています。逆指値注文の場合、指定されたpipsは「クローズ」レートからとなります。指値注文の場合、指定したpipsは「open」レートからとなります。各取引のオープン・クローズ・レートは、オープン・ポジション・ウィンドウで指定します。限度額内であれば、ご希望通りの料金でご利用いただけるか、全くご利用いただけないかをご確認ください。デフォルトのストップオーダーとリミットオーダーを設定しない場合は、ストップディスタンスとリミットディスタンスの設定の横にあるボックスのチェックを外してください。 ダブルクリックモードでは、建玉ウィンドウのレート、終値、ストップまたはリミット欄のいずれかをダブルクリックすると、注文が発注されます。 をクリックしても、その後の確認のプロンプトは表示されません。成行注文の場合、ダブルクリックすると、注文の撤回や変更ができなくなります。通常の市場環境とシステム性能の下では、成行注文は発注後速やかに執行され、お客様は拘束力のある為替取引を締結したことになります。 トップナビゲーションの「買い/売り/戻り/ストップ/リミット」ボタンをクリックすると、確認ウィンドウが表示され、「OK」をクリックして注文を確定します。(a) Order Type, as Market Order with specified amount of pips or At Best Order, 選択したオーダータイプは、dbFX トレーディングステーションのタイトルバーに表示されます。(b) ストップロス注文とテイクプロフィット注文のデフォルトレベル、注文が執行されるごとに、リンクしたストップロス注文とリミット注文がデフォルトレベルで開設されます。デフォルトの金額は、注文レートから指定されたピップ数で設定されています。逆指値注文の場合、指定されたpipsは「クローズ」レートからとなります。指値注文の場合、指定したpipsは「open」レートからとなります。限度額内であれば、ご希望通りの料金でご利用いただけるか、全くご利用いただけないかをご確認ください。デフォルトのストップオーダーとリミットオーダーを設定しない場合は、ストップディスタンスとリミットディスタンスの設定にあるボックスのチェックを外してください。 ワンクリックモード、ダブルクリックモードを選択された場合、お客様がオープンポジションのシンボルレートまたはクローズレートを指定回数クリックすることで、注文が確定されることなく発注されます。お客様は、選択した注文送信モードの使用に関連するすべてのリスク（注文送信におけるエラー、脱落または誤りのリスクを含むがこれに限定されない）を引き受けることに同意するものとします。お客様は、お客様、お客様のトレーディングマネージャー、またはお客様のために取引を行うその他の人物によるそのような誤り、脱落、または間違いの結果、ドイツ銀行が被る可能性のあるあらゆる損失、費用、経費を完全に補償し、ドイツ銀行に損害を与えないことに同意されるものとします。 1...121314151617181920212223242526...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
3.重要なのは、フォークの1つがある特定の-"tipping"-TFを境に最終的に退化するのではなく、それ以降のすべての高いTFで退化することである。なお、H4、H8でも再び現れ、H12以降は大規模なTFのため、ようやく狭くなる程度である。そして、その狭くなっている2つのTFの間にあるTFに、再びフォークが圧縮されない形で現れるため、古いTFにアンカーポイントが収束しすぎているという仮説は、結局のところ、私には当てはまらないのだと思われます。
最大スケールにすれば、すべてが正しく表示されます。グラフ上に非常に狭いベースのアンドリュースフォークを 作成し、その結果、ピクセル座標が小さなスケールでずれているのですね。
ありがとうございます。この説明は非常にわかりやすいのですが、ユーザーは、座ってこの/1つのTFだけを観察し、チャートの他の詳細を明らかにするために一時的にそこから飛び出して、後で戻ってくることを好みとして選ぶことはできません - アンバランスを見ずに、限られた表示領域で最大のスケールに戻り、フレームから外れた認識詳細を再び念頭に置いているのです。全体像を一度に見たい、どのTFでも図面を正しく表示させたい。
このマニュアルは問題を解決するものではなく、白線を見ない方法を教えてくれるものです。幸いなことに、この例では、気まぐれな分岐は、より強いTFでは無関係なほど狭くなっています。でも、もしかしたら、現在のスケールとTFにもっと関連性のあるグラフィックオブジェクトに、同じようなクラックが入るかもしれませんね......。しかし、あなたはもっと知っているはずだ...。
でも、早く歪みを解消してほしいです（優先順位はなくても）。プログラム的にも論理的にも、現実的に可能なことですから。スケール、バー、TFを考慮した自動補正のアルゴリズム、その実装は、MT5のコード全体がよほど乱暴にねじれない限り、問題はないでしょう。最も厳密なM1 TFでオブジェクトの傾斜係数を考慮し、他のTFで角度を補正すればいいのかもしれませんが...。または、追加したオブジェクトの基準点の相対座標によって、異なるTFの比率を維持することができます。ビデオの例のように、一方のTFのフォークのX交差点が他方のTFではこうなっている、というように、オブジェクトが勝手に歩き回るようなことがあってはならないのです。これは紛らわしいですね。
皆さん、こんにちは。
開発者の方に質問です。
MT5をインストールしたところ、2.2ギガサイズの相場表アーカイブの履歴が見つかりました。?!
どうして？(たった14個のツールです）。
1台あたり10メガバイトを約束した
グラフ画像をプログラムで画像として保存する機能は、どこにも見当たりません。SevePicのように（ファイル名、サイズ、フォーマット）。サイト上で自動的に出版物が作成されると便利だと思います。
複数の口座を開設し、好きなように取引することができます。
しかし、（1）1つのアカウントと（2）1つのシンボル（3）同時に複数の戦略（4）は、1つのポジションというスキームでは明らかに無理があり、技術的に実現不可能である。ロットの話題はとっくに終わっているので、持ち出さないことをお勧めします。
トレーディングウィンドウの講評ありがとうございました。今後は、過去に配置したストップの保存を追加することで、さらに改良していく予定です。しかし、インターフェースの自動化には非常に悪い点があります。「自動的に配置された」値による取引ミスは、開発者の責任にされてしまうのです。そのため、最初からすべての設定を保存していたわけではありません。
自動設定のウィンドウはかなりスマートになり、以下のような感じになりました。
また、後日、Market Watchに専用タブ「One Click Trading」を追加し、取引業務のスピードアップを図る予定です。
レナート
まず、私個人から、そしてすべての潜在的なユーザーから、社内の「ワン(ダブル？)クリック取引」に感謝しています。
もし、本当に課金の恐れが あるのなら、トレーディングステーションの開発者がしたようにすればいいのです。One(Duble) Click Executionに切り替えると、警告ウィンドウが表示され、起こりうるリスクを負うことにユーザーが同意しなければなりません。ちなみに、「ワン(ダブル)クリック実行」は、コンテキストメニューでダイアログを開くことを排除して いるわけではありません。要するに、ブックマーク付きのMDIインターフェースや、その他あまり重要でないものを除いて、すべてがよく考えられており、MTでよりよく実装されているのです。Market Watch "テーブルの "Spread "カラムとその他のカラムを追加するのを忘れていたようですね ;-) トレーディングステーション（2つの概要オプションに対応）の市場概要の写真を2枚添付 しましたので、ご覧ください。また 、 "One(Duble) Click Execution "のための取引量を入力する編集可能な欄（コンボボックス）と、該当商品のフィールドAsk(Bid)をクリック することで ポジションをオープン できる可能性も 追加 したいと思います（ 非常に便利なもの です）。トレーディング・ステーションは、そのすべてを備えています。もしやるなら（事前にありがとうございます！）、Ask(Bid)をSell(Buy)に変更した方が良いと思います。こうすることで、どこをクリックすればいいのかがより明確になります。両方のオーバービューで、数量を選択し、取引を開始することができます（必要であれば、数量のみを設定し、1～2回のクリックで可能）。私は主にテーブルを使わない概要表示を使っています（とても便利なものですが、もっと重要なことがありますし、実装もずっと簡単です）。
全ポジションを閉じる」「シンボルをすべて閉じる」コマンドの実装に早くも感謝 したいです。もちろん後者は、Mt5/6/7の場合ですが...。はやがて、居住国や縁故採用の度合いに応じて、ブローカーの意のままに選択を委ね、異なる注文や執行システムのセットをサポートすることを学びます。T rading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank)ではそうなっているのです。"Close all Positions" (IMHO)は必要なことです。予期せぬニュースの瞬間に罪を犯さないために、あるいは急騰時に利益を引き出す時間を確保するために、すべてのトレードをクローズする必要がある場合がよくあります。
いくつかのアカウントは、必ずしも本格的な代物ではないと私は考えています。簡単な例としては、PAMMアカウントがあります。いずれにせよ、ご指摘の通り、執行のシステムがそのようなものであり（将来的にはトレーディングステーションのように、複数のシステムに対応してほしい）、一つの商品に対して独立した専門家の協力（エキスパートポートフォリオ）などは排除されています。残念;-)
どのタブについて言っているのかよくわからないのですが。 私の意見としては、上記のように、インストルメントルーラーに「売り」「買い」の2つのボタンをプラス するべきだと思います。標準モードでは、ダイアログボックスが表示されます。ワン（ダブル）クリック執行」モードでは、アクティブウィンドウにある商品（ツールメニューボタンをクリックした場合）、またはマーケット概要でクリック（ダブルクリック）して選択した商品に対して、プリセットパラメータで自動的に注文が送信されます。信じられないかも しれませんが、このような機能は 、 MT4を勉強し始めた最初の数時間に Trading Stationを知る前に、私の頭の中に現れていました（開発者として、あらゆる点で完璧なプログラムが好き です;-)).捕手へ、とはよく言ったものだ・・・。
よろしくお願いします。
P.S. これが最後の願いではありません。強くなれ！」。;-)
普遍的で使いやすい WindowScreenShot 機能は、MQL4と同様であるべきです。
お二人ともChartScreenShot 機能について議論されているようですが、これはMQL5の初期から存在する機能です。
ChartScreenShotと 比較してWindowScreenShotの 多用途性を理解するために、HistoryToImages スクリプトがどのように動作するかを見ることができます。
WindowScreenShotの 場合、チャートを移動する必要はありません（ChartNavigate）ので、これは正しいです。
もし、本当に課金の恐れが あるのなら、『トレーディング・ステーション』の開発者がしたようにすればいい。One(Duble) Click Execution" モードに切り替えると、警告ウィンドウが表示され、ユーザー自身が起こりうるリスクを負うことに同意する必要があります。
トレーディングステーションに警告文とリスクテイクのウィンドウを追加することにした。SLを保証することで実質的なリスクは軽減されるため、これはあくまで形式的なもの（バカからの保護）です。One(Double) Click Execution "でなければ、トレーダーはしばしばマーケットに入り、SLを置くだけです。純粋に技術的な理由（接続障害など）で失敗することもある。私自身は「ダブルクリックモード」をよく使います。2回クリックしてポジションを開き、必要に応じてSLとTPのラインをチャートウインドウに「ドラッグ＆ドロップ」します。
